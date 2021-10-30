УКР
8 894 102

Російська влада не видає дипломатам ЄС ковід-документи, бо вони щеплені "не тією вакциною"

Російська влада не видає дипломатам ЄС ковід-документи, бо вони щеплені "не тією вакциною"

Зарубіжні дипломати, щеплені незареєстрованими в Росії вакцинами проти COVID-19, не змогли отримати QR-коди попри звернення до МЗС РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський РБК.

На тлі запровадження наприкінці жовтня в Москві та інших містах Росії локдауну та системи QR-кодів, за якими, залежно від регіону, вакцинованим і перехворілим на коронавірус дозволено доступ до тих чи інших закладів, що працюють у країні, іноземні дипломати знову зіткнулися з проблемами.

Більшість із тих, які були щеплені неросійськими вакцинами, не мають QR-кодів, хоча питання їхнього отримання ставилося перед МЗС Росії ще влітку. Тоді в Москві запроваджувався доступ за QR-кодами в ресторани та кафе, а також на масові заходи чисельністю від 500 осіб. Три джерела в іноземних дипмісіях повідомили виданню, що низка посольств західних країн направила до російського зовнішньополітичного відомства колективного листа з проханням сприяти у видачі QR-кодів дипломатам, щепленим несхваленими в країні препаратами. Однак через те, що систему було скасовано менше, ніж через місяць після її запровадження, це питання тоді втратило актуальність і  зрештою так і залишилося невирішеним.

Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в РФ: за добу померло 1163 особи, виявлено 39 849 нових випадків

У представництві Євросоюзу в Росії РБК підтвердили, що в МЗС було направлено різні запити, зокрема від імені країн - членів ЄС. При цьому "задовільного рішення поки що знайти не вдалося". У європейській дипмісії додали, що прискорення процесу визнання еквівалентності цифрових COVID-сертифікатів ЄС могло б допомогти вирішити це питання.

Крім дипломатів, із проблемою отримання QR-кодів зіткнулися і деякі співробітники посольств із російським громадянством, які також пройшли вакцинацію іноземними препаратами. У їхньому випадку підтвердити вакцинацію на території Росії буде складніше, оскільки вони не мають дипломатичного статусу, який надає певні права.

Російські дипломати, щеплені російськими вакцинами, також заявляють про складнощі із паспортами вакцинації за кордоном.

Читайте також: Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (67841) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+29
Потому, что они привиты человеческой вакциной, а не скотомицином
показати весь коментар
30.10.2021 13:28 Відповісти
+28
У них там куча вакцин, фуфломицин, путенвведин, камнепадин, скрепин
показати весь коментар
30.10.2021 13:31 Відповісти
+18
А почему на России до сих пор разрешают ездить на иномарках и использовать всё заграничное? Только отечественное, то из чего якутский скульптор лепит...
показати весь коментар
30.10.2021 13:41 Відповісти
Коментувати
Сторінка 2 з 2
Да пох на засрашку,почему нам не выдают сертификаты?
показати весь коментар
30.10.2021 15:53 Відповісти
Та нехай тікають з кацапщини, бо підхватять там усю гидоту.
показати весь коментар
30.10.2021 16:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 