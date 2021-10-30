Російська влада не видає дипломатам ЄС ковід-документи, бо вони щеплені "не тією вакциною"

Зарубіжні дипломати, щеплені незареєстрованими в Росії вакцинами проти COVID-19, не змогли отримати QR-коди попри звернення до МЗС РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський РБК.

На тлі запровадження наприкінці жовтня в Москві та інших містах Росії локдауну та системи QR-кодів, за якими, залежно від регіону, вакцинованим і перехворілим на коронавірус дозволено доступ до тих чи інших закладів, що працюють у країні, іноземні дипломати знову зіткнулися з проблемами.

Більшість із тих, які були щеплені неросійськими вакцинами, не мають QR-кодів, хоча питання їхнього отримання ставилося перед МЗС Росії ще влітку. Тоді в Москві запроваджувався доступ за QR-кодами в ресторани та кафе, а також на масові заходи чисельністю від 500 осіб. Три джерела в іноземних дипмісіях повідомили виданню, що низка посольств західних країн направила до російського зовнішньополітичного відомства колективного листа з проханням сприяти у видачі QR-кодів дипломатам, щепленим несхваленими в країні препаратами. Однак через те, що систему було скасовано менше, ніж через місяць після її запровадження, це питання тоді втратило актуальність і зрештою так і залишилося невирішеним.

Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в РФ: за добу померло 1163 особи, виявлено 39 849 нових випадків

У представництві Євросоюзу в Росії РБК підтвердили, що в МЗС було направлено різні запити, зокрема від імені країн - членів ЄС. При цьому "задовільного рішення поки що знайти не вдалося". У європейській дипмісії додали, що прискорення процесу визнання еквівалентності цифрових COVID-сертифікатів ЄС могло б допомогти вирішити це питання.

Крім дипломатів, із проблемою отримання QR-кодів зіткнулися і деякі співробітники посольств із російським громадянством, які також пройшли вакцинацію іноземними препаратами. У їхньому випадку підтвердити вакцинацію на території Росії буде складніше, оскільки вони не мають дипломатичного статусу, який надає певні права.

Російські дипломати, щеплені російськими вакцинами, також заявляють про складнощі із паспортами вакцинації за кордоном.

Читайте також: Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО. ІНФОГРАФІКА