Жодної комунікації з українською стороною щодо екстрадиції Саакашвілі не було, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Питання екстрадиції в Україну затриманого в Грузії колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі, який є українським громадянином, не обговорювалося.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані у суботу журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З повною відповідальністю заявляю, що жодної комунікації з українською стороною щодо вимог про передачу Міхеіла Саакашвілі не було", - сказав Залкаліані.

За його словами, з українського боку не було жодних вимог щодо екстрадиції Саакаашвілі.

"Ми неодноразово роз'яснювали, що у подібній ситуації екстрадиція не відбувається, і не було жодних подібних звернень", - зазначив Залкаліані.

Напередодні депутати Верховної Ради України, котрі відвідали Саакашавілі, заявили журналістам, що Україна має намір добиватися його повернення в країну і на дипломатичному рівні переговори з цього питання вже ведуться.

У відповідь МЗС Грузії заявило, що жодних переговорів з Києвом щодо передачі Саакашвілі Україні не проводилося і не проводиться.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.