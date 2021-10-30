Жодної комунікації з українською стороною щодо екстрадиції Саакашвілі не було, - глава МЗС Грузії Залкаліані
Питання екстрадиції в Україну затриманого в Грузії колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі, який є українським громадянином, не обговорювалося.
Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані у суботу журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З повною відповідальністю заявляю, що жодної комунікації з українською стороною щодо вимог про передачу Міхеіла Саакашвілі не було", - сказав Залкаліані.
За його словами, з українського боку не було жодних вимог щодо екстрадиції Саакаашвілі.
"Ми неодноразово роз'яснювали, що у подібній ситуації екстрадиція не відбувається, і не було жодних подібних звернень", - зазначив Залкаліані.
Напередодні депутати Верховної Ради України, котрі відвідали Саакашавілі, заявили журналістам, що Україна має намір добиватися його повернення в країну і на дипломатичному рівні переговори з цього питання вже ведуться.
У відповідь МЗС Грузії заявило, що жодних переговорів з Києвом щодо передачі Саакашвілі Україні не проводилося і не проводиться.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
