Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
1 974 18

Жодної комунікації з українською стороною щодо екстрадиції Саакашвілі не було, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Питання екстрадиції в Україну затриманого в Грузії колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі, який є українським громадянином, не обговорювалося.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані у суботу журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З повною відповідальністю заявляю, що жодної комунікації з українською стороною щодо вимог про передачу Міхеіла Саакашвілі не було", - сказав Залкаліані.

За його словами, з українського боку не було жодних вимог щодо екстрадиції Саакаашвілі.

"Ми неодноразово роз'яснювали, що у подібній ситуації екстрадиція не відбувається, і не було жодних подібних звернень", - зазначив Залкаліані.

Напередодні депутати Верховної Ради України, котрі відвідали Саакашавілі, заявили журналістам, що Україна має намір добиватися його повернення в країну і на дипломатичному рівні переговори з цього питання вже ведуться.

У відповідь МЗС Грузії заявило, що жодних переговорів з Києвом щодо передачі Саакашвілі Україні не проводилося і не проводиться.

Читайте також: Українська влада розробила звернення про передачу Саакашвілі до Києва, - слуга народу Ковальчук

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Грузія (1866) Саакашвілі Міхеіл (2155) екстрадиція (443)
+12
Большая зрЯплата, поднос хачапури,
Чего не хватало, дебилу внатури?
Дорожка из кокса, Ясько и пентхаус.
Поехал в фургоне, дурилка, nach Hause.
Теперь он на киче, и ломка достала.
Шашлык не приносят и дозы не стало.
Ясько за решёткой, с другой стороны.
Он помощи просит у нашей страны!
Дадим же совет мы таким пид..сам, -
Ты обратись к народам Бомбаса.
Не хочешь к Бомбаса? Тогда к ЛуГонДона,
Они приютят тебя, Мишу- гондона.
30.10.2021 13:50 Відповісти
+11
Скоро у них будет коммуникация. Когда Зеля свалит вслед за Михуилом.
30.10.2021 13:36 Відповісти
+9
Теперь ещё 6 лет ждать пока приедет Миша и сделает Украине реформы
30.10.2021 13:44 Відповісти
ну и славненько..)
30.10.2021 13:34 Відповісти
Хе-хе. Кинули мишу подельники
30.10.2021 13:34 Відповісти
Сам поїхав. Сподівався на революцію та тріумф. Однак перевелися грузіни. Пісяють і перед П. Осетією та Абхазією. Яка там революція. З іншого боку, хто б з відомих українських лідерів так рискнув? Всі б засцяли, крім можливо крайнє правих.
30.10.2021 13:46 Відповісти
Они просто не понимают какой лидер современности приехал им делать покращення
30.10.2021 13:57 Відповісти
30.10.2021 13:36 Відповісти
Скоро у них будет коммуникация. Когда Зеля свалит вслед за Михуилом.
30.10.2021 13:36 Відповісти
бгг) Хай михуил на собственной шшуре изучит фирменний клоунский стиль. - Пистеть одно а делать наоборот или вообще ничего не делать
30.10.2021 13:36 Відповісти
Ну это и понятно)зекрыса сама его вам и выдала -вы ж сами ,в первый момент,зекрыс публично благодарили...а теперь цирк для идиотов -зебилов
30.10.2021 13:40 Відповісти
знаете, как нашего гражданина, я бы его вынимал, но это был бы Порошенко,а зеленой падали он не нужен ну и хер с ним, зеленая падаль запомни, если ты не выгоден, ты неинтересен.т5ебя продадут за копейки
30.10.2021 13:42 Відповісти
Дали б вже Міхо спокійно пройти курс схуднення баландою , бо бєдняжечка тратив на ліпосакцію 100 кілобаксов свого часу і не допомагало.
30.10.2021 13:43 Відповісти
Теперь ещё 6 лет ждать пока приедет Миша и сделает Украине реформы
30.10.2021 13:44 Відповісти
Пусть из тюрьмы тезисы нам засылает : молоко и чернильница из хлеба- все просто!
30.10.2021 13:49 Відповісти
К 6 накиньте за незаконное пересечение границы там.
30.10.2021 13:51 Відповісти
Хех, здивував. Зелень і з нами не комунікує.
30.10.2021 13:44 Відповісти
Вместо официальной коммуникации Арахам снял и выложил видосик как сильно он беспокоится за Михеила. Стыдно.
30.10.2021 13:48 Відповісти
Большая зрЯплата, поднос хачапури,
Чего не хватало, дебилу внатури?
Дорожка из кокса, Ясько и пентхаус.
Поехал в фургоне, дурилка, nach Hause.
Теперь он на киче, и ломка достала.
Шашлык не приносят и дозы не стало.
Ясько за решёткой, с другой стороны.
Он помощи просит у нашей страны!
Дадим же совет мы таким пид..сам, -
Ты обратись к народам Бомбаса.
Не хочешь к Бомбаса? Тогда к ЛуГонДона,
Они приютят тебя, Мишу- гондона.
30.10.2021 13:50 Відповісти
Якось раптом помітив що Саакашвілі є "двічі громадянин України" - "від Пєті-бариги" і "від ЗЕгенерата". Дуже тішить що ця мразота згниє в грузинській буцегарні бо "двічі громадянства України" йому було так мало для відчуття себе "божєствєнним рєформатором"...
30.10.2021 14:35 Відповісти
 
 