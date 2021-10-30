Чорноморський флот РФ почав стежити за діями есмінця USS Porter, який зайшов у Чорне море
Російські військові відстежують дії есмінця USS Porter, який, за даними російської сторони, у суботу увійшов до Чорного моря.
Про це йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
"Сили та засоби Чорноморського флоту приступили до стеження за діями есмінця з керованою ракетною зброєю "Портер" ВМС США, який зайшов до акваторії Чорного моря 30 жовтня 2021 року", - йдеться у повідомленні центру.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв із посиланням на Військово-морські сили США, що американський есмінець USS Porter прямує до Чорного моря для взаємодії з партнерами по НАТО.
Читайте також: Україна закликає розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні. Росія поважає силу і не піде на ескалацію, - Кулеба
