УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8877 відвідувачів онлайн
Новини
6 563 76

Чорноморський флот РФ почав стежити за діями есмінця USS Porter, який зайшов у Чорне море

Чорноморський флот РФ почав стежити за діями есмінця USS Porter, який зайшов у Чорне море

Російські військові відстежують дії есмінця USS Porter, який, за даними російської сторони, у суботу увійшов до Чорного моря.

Про це йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Сили та засоби Чорноморського флоту приступили до стеження за діями есмінця з керованою ракетною зброєю "Портер" ВМС США, який зайшов до акваторії Чорного моря 30 жовтня 2021 року", - йдеться у повідомленні центру.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв із посиланням на Військово-морські сили США, що американський есмінець USS Porter прямує до Чорного моря для взаємодії з партнерами по НАТО.

Читайте також: Україна закликає розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні. Росія поважає силу і не піде на ескалацію, - Кулеба

Автор: 

корабель (1628) стеження (128) США (24349) Чорноморський флот рф (632) Чорне море (1694)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
30.10.2021 14:31 Відповісти
+21
показати весь коментар
30.10.2021 14:26 Відповісти
+20
Достаточно вспомнить легендарный овцевоз "Ашот", тараном пустивший на дно кацапский военный "корабль"...

показати весь коментар
30.10.2021 14:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Любимая забава лишнехромосомных, бегать рядом перед Штатами по пятам, показывая "мы здесь и готовы договариваться"
показати весь коментар
30.10.2021 14:25 Відповісти
Русспотреоты Слон и моська не читали. Они читать не умеют -поэтому и стали русспотреотами
показати весь коментар
30.10.2021 23:34 Відповісти
Какой то эсминец перепугал весь флот......
показати весь коментар
30.10.2021 14:26 Відповісти
Потешний флот.
показати весь коментар
30.10.2021 14:39 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 14:26 Відповісти
бесогон?
показати весь коментар
30.10.2021 14:26 Відповісти
И туда тоже...
показати весь коментар
30.10.2021 14:28 Відповісти
следит,походу..
показати весь коментар
30.10.2021 16:14 Відповісти
А может срёт?
показати весь коментар
01.11.2021 11:22 Відповісти
Это не на украинскую баржу нападать, а потом унитазы тырить с баржи
показати весь коментар
30.10.2021 14:26 Відповісти
Твої "полудурки" навіть "баржею" управлять не вміють! Украли катер - і той поламать умудрилися!
показати весь коментар
30.10.2021 14:30 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 14:26 Відповісти
Щас бабайден снова дёрнет эсминец за поводок: "А ну назад!"
показати весь коментар
30.10.2021 14:26 Відповісти
Соседская собака....мелкая такая...тоже выскакивает из под ворот когда какая то машина мимо проезжает....и пытается укусить колесо...
показати весь коментар
30.10.2021 14:26 Відповісти
Подглядывать … ничего другого им Америка не позволит
показати весь коментар
30.10.2021 14:30 Відповісти
Пусть лучше за своими штанами следит, обдрыстается ещё
показати весь коментар
30.10.2021 14:30 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 14:31 Відповісти
Нехай баяцца.
показати весь коментар
30.10.2021 14:36 Відповісти
Гарно, ховати навіть нічого))
показати весь коментар
30.10.2021 15:09 Відповісти
Этот твой сайт давно дуба дал и заглох. Вместе с Новороссией...Смотри, и сам туда не попади...
показати весь коментар
31.10.2021 00:37 Відповісти
у тебя область мозга отвечающая за юмор удалена?
показати весь коментар
31.10.2021 08:38 Відповісти
Ну так и говори,шо это я шутю, это для тех,кто в танке. А я человек простой...
показати весь коментар
31.10.2021 23:37 Відповісти
значит очкуют...
показати весь коментар
30.10.2021 14:31 Відповісти
Побздыкивают "братья"! И не зря. Этот эсминец один разнесет их ржавые лоханки под названием ЧФ в лоскуты.
показати весь коментар
30.10.2021 14:36 Відповісти
Достаточно вспомнить легендарный овцевоз "Ашот", тараном пустивший на дно кацапский военный "корабль"...

показати весь коментар
30.10.2021 14:41 Відповісти
Дійсно, чого вони всполошилися, це ж не "Ашот" ввійшов в море.
показати весь коментар
30.10.2021 19:36 Відповісти
прикольно спостерігати за мишачою вознею вати, яка чомусь уявила, що Чорне море, то є її особисте озеро.
показати весь коментар
30.10.2021 14:36 Відповісти
Вітаю, пане Хмара.
показати весь коментар
30.10.2021 14:39 Відповісти
Це звичайна практика ще з часів совка.
показати весь коментар
30.10.2021 14:37 Відповісти
Слідкують кляті москалі за американським эсминцем USS Porter, а це значить , що бояться 😠
показати весь коментар
30.10.2021 14:37 Відповісти
Бздять коли серуть.
показати весь коментар
30.10.2021 14:40 Відповісти
Та вони подумали що пиво "портер"везе одноіменний есмінець, будуть в чергу ставати.
показати весь коментар
30.10.2021 19:39 Відповісти
Пускай следят как бабуины за реактивным самолетом в небе. Могут еще в рельсу постучать тревогу
показати весь коментар
30.10.2021 14:44 Відповісти
Следить?! Ой-ой-ой.😱😱😱 Держите меня семеро, а то пятеро не удержат.
показати весь коментар
30.10.2021 14:53 Відповісти
Лично у меня новости про т.н "черноморский флот" так называемой "рф" вызывают только брезгливость. Или вот еще новость:

Kavkaz Center
@newkc14
Русские мир. Пьяный российский генерал на курорте заявил о захвате Египта

https://twitter.com/newkc14/status/1454406048081711104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
показати весь коментар
30.10.2021 14:54 Відповісти
Да, это уже серьёзно что один скоторылый кацапский хенерал захватил весь Ибипет
показати весь коментар
30.10.2021 14:59 Відповісти
Как я понял, он должен позвонить и вызвать еще 1200 голов такого же быдла... но это неточно, слушал ушлепка невнимательно, из брезгливости...
показати весь коментар
30.10.2021 17:40 Відповісти
Да уж, гуманного обращения эти животные не заслуживают, хоть это и не наши методы...
показати весь коментар
30.10.2021 17:37 Відповісти
А що той анарал до сих пір не в міжнародному розшуку за військові злочини?
показати весь коментар
25.12.2021 16:36 Відповісти
Напевно, ні. У зв'язку з нікчемністю погроз та його особи взагалі. Кацап=бидло...
показати весь коментар
25.12.2021 20:09 Відповісти
ЛишнеХРОМОсомные идиоты идут следить за американским эсминцем:

показати весь коментар
30.10.2021 14:56 Відповісти
Почему лягушки не квакают?
показати весь коментар
30.10.2021 15:43 Відповісти
Пусть попробуют попровоцировать. Американцы кишки быстро выпустят.
показати весь коментар
30.10.2021 15:00 Відповісти
А может как во время Чечни?
показати весь коментар
30.10.2021 15:05 Відповісти
Кто пасёт, тот .....
показати весь коментар
30.10.2021 15:03 Відповісти
Мы надеемся, что русские свиньи утопят свои корыта и сами утопнут
показати весь коментар
30.10.2021 15:31 Відповісти
Эталонный коцап,его в дверь-оно в окно.Сколько ников за месяц было?😂🌷××××
показати весь коментар
30.10.2021 15:07 Відповісти
не боитсо но по что штаны у рузге всегда с гавном внутри
показати весь коментар
30.10.2021 15:11 Відповісти
Всем срать на вашу парашу с её ржавыми корытами и говёными сральниками
показати весь коментар
30.10.2021 15:35 Відповісти
не самоутопился как диды еще?
странные кацапские калоши- перевозчики потребителей бухала...
диды умнее были...
показати весь коментар
30.10.2021 15:21 Відповісти
Российские военные стоматологи обеспокоены - излишне пристально следить за эсминцем "Портер", впрочем как и за любым другим эсминцем типа "Арли-Бёрк", вредно для здоровья персонала Российского ВМФ из стоматологических соображений - вызванное завистью скрежетание зубами приводит к их истиранию до дёсен. Поэтому оба эсминца типа "Замволт" не заходят в акваторию Чёрного моря, прежде всего, из гуманных соображений - дабы не спровоцировать среди российских моряков массовые выбрасывания за борта российских военных лоханок.

х
показати весь коментар
30.10.2021 15:22 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 15:27 Відповісти
i так за кожним украiньским столом!

https://www.youtube.com/watch?v=x42oQ-MO4A8
показати весь коментар
30.10.2021 15:33 Відповісти
..у кацапов ещё со Второй Мировой остались запасы трофейных цейсовских биноклей..
показати весь коментар
30.10.2021 15:36 Відповісти
Говнорусские судна давят ржавыми ластами ускоряя ход....
показати весь коментар
30.10.2021 15:37 Відповісти
Глазными яблоками вращают набутылочные юнги с кацапских ******** позднебрежневского периода?
показати весь коментар
30.10.2021 16:01 Відповісти
Это не черноморский флот следит за американским эсминцем, а эсминец зашел в Черное море, чтобы следить за лоханками черноморского флота
показати весь коментар
30.10.2021 16:01 Відповісти
Это обычная практика для любого флота. Тем более сделать это не сложно, не подводная же лодка.
показати весь коментар
30.10.2021 16:09 Відповісти
Мне один бывший военный рассказывал. Он служил на северном флоте еще в Советское время. И там такой случай произошёл.. Американская подводная лодка зашла в Баренцево море, в территориальные воды СССР, всплыла на перископную глубина, совершила несколько манёвров, как бы посмеялись над совками, и ушла в нейтральные воды. Пока советское начальство раздублилось, её уже и след простыл... Они только красивые мультики показывать умеют и громко кричать "догнать и перегнать Америку" Или еще известный и позорный случай, когда немец Руст посадил самолёт на красной площади
показати весь коментар
30.10.2021 17:15 Відповісти
Новость ни о чём...... Было бы странно еслиб не следили.
показати весь коментар
30.10.2021 17:17 Відповісти
А бодай би їм повилазило. Кацапів маю на увазі.
показати весь коментар
30.10.2021 17:35 Відповісти
Правильно делают что следят за эсминцем. Если эта зараза разрядит весь комплект ракет---то Уральские горы нахер до Кемерова долетят---а дальше уже по земле покатятся---по инерции.
показати весь коментар
30.10.2021 18:31 Відповісти
мордва следит только очень тихо, чтобы ее не увидели. иначе поймают и на конюшне выпорют после посадки на бутылку.
показати весь коментар
30.10.2021 18:34 Відповісти
Де наш есмінець, колаборанти?
показати весь коментар
30.10.2021 19:35 Відповісти
Это хорошо, что следят. Никак носитель ядерных ракет. Им оттуда до москвы лететь - тьфу.
показати весь коментар
30.10.2021 21:34 Відповісти
Черноморский флот РФ начал следить
показати весь коментар
30.10.2021 23:27 Відповісти
Россия следит



показати весь коментар
30.10.2021 23:32 Відповісти
 
 