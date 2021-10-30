Це може бути прецедентом, - Кравчук про виключення Разумкова із фракції та позбавлення його мандата
Колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова можуть позбавити депутатського мандата. Попередньо це має статися на з'їзді партії "Слуга народу".
Як сказала нардепка і заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, партія до жодного депутата всіх рівнів ще не застосовувала процедури позбавлення мандата, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім".
Кравчук зазначила, що відповідне рішення не ухвалюватиметься парламентською фракцією.
Адже у нас навіть у фракції є люди, які, наприклад, не входять до партії. З'їзд партії – це найвищий орган, і у його компетенції приймати такі рішення, – пояснила вона.
Нардепка наголосила, що у разі виключення Разумкова із "Слуги народу" це може бути прецедентом. Вона повідомила, що з'їзд партії "Слуга народу" заплановано на кінець листопада.
"Але я не знаю, чи є це питання на порядку денному з'їзду. Ми, напевно, ще спостерігатимемо, як розвиватимуться події", – додала Кравчук.
За її словами, спочатку порушувалося питання щодо зняття Разумкова з посади спікера Верховної Ради, а тепер і про позбавлення мандата народного депутата.
Ми йшли у політику від Володимира Зеленського, від президента. І коли хтось починає свій автономний політичний шлях, то, в принципі, це нормально. У нас рабства немає, ніхто нікого не закував у кайдани. Але було б правильно, знаєте, як кажуть, входити в історію власним коштом, – зазначила заступниця голови фракції "Слуга народу".
хитрован Разумков залез в большую политику на деньгах Бени и на артистическом горбу ЗЕ-льоного.
сейчас перед нами эпическая борьбы ЗЕ-жабы с Разумковым-гадюкой
как говорил Швейк:
"Я знав двох Франців-Йосипів, і жодного із них мені не жалко"
Исключают только тех кто найвеличнішому в борщ насрав.
Были тут всякие власти, но такого откровенного мудачья еще не было...
он пускал шептунов в сторону преЗЕка
а зараз потвора його їсть
епичний сюжет із зоопарку
смехуржанию, в среде экспертов.
1. Это будет хороший прецендент для "политтехнолога", лепящего из говна политический проект
2 для служек, - чем они лучше Третьяковой, танцующей на костях Полякова ?
3 и, самое важное, для "мудрого нарида" - пусть посмотрят на оду кучу говна (Разумков) и на вторую (служки), которую они наделали весной 2019
Господи, разруши всё, что против Твоей воли.
Про офшоры Зеленского было прекрасно известно в 2019-м году. Как и про повестки из военкомата. Каким дебилом надо быть, чтобы выбирать в президенты не человека, а роль актера в телесериале???
Олигарх и галантерейщик - это сила!
Олигархам на стол, в отличии от нас, кладут настоящие социологические исследования. И если уж кто-то из них начал накачивать рейтинг Розумкова, то это так же означает, что дела Зеленского стали идти плохо или он возгордившись стал малоуправляемым и его решили, таким способом, поставить на место.
В любом случае, ослабление монолита СН даёт нам надежду сохранить свободу слова и свободу волеизъявления.
И в данном случае я ничего нового в этом не нахожу. Расклад остаётся прежним, меняются лишь лица и декорации.
Вот РУХ. Эта партия хоть и практически разгромленная, но всё же пока существует и идеология у них имелась - выйти из СССР.
Одна из старейших партий Украины, "Свобода", имеет националистическую идеологию. За эту свою идеологию, многие свободовцы погибли на майдане, а позже пошли добровольцами на фронт.
Партия "Батькивщина" имеет на сегодняшний день самую передовую идеологию в мире - "Социальная рыночная экономика" и эта ее идеология опирается на самую первую статью Конституции Украины - Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
Партия "Сила и честь" заявляет о приверженности Консервативной идеологии.
Ну и к слову, сегодня в мире, ведущие экономисты мира чётко высказываются о том, что социалистическая идеология, либерализм и глобализм являются ошибочными, тупиковыми ветвями мировой экономики, время которых уже прошло.
В "Свободе" была общая идея, но не было единодушия по пунктам, публика в ней довольно разношёрстная. Да и немало "свободовцев" поступились принципами в обмен на личные преференции.
"Батькивщина" сегодня ещё на плаву в бОльшей степени благодаря лично её лидеру, создавшую её. После её ухода она, скорее всего, канет в лету. Это же касается и ПЕСа, история появления у них одинакова, только позиции отличаются.
"Сила и честь" не пользуется популярностью, консерватизм сейчас не востребован в Украине.
Ну а мнение этих мировых экономистов я разделяю, но с небольшими поправками на либерализм.
Кстати, может Вам будет интересно почитать https://apostrophe.ua/article/world/2021-10-28/komanda-baydena-jivet-v-mire-fantaziy-pyitayas-dogovoritsya-s-rossiey--eks-sovetnik-prezidenta-ssha/42517 интервью Дебры Кейган, бывшей советницы Буша-младшего и дипломата Госдепа США со времен Рейгана. В нём немного обо всём - о политике США, Европы, и их отношение к Украине. Это взгляд и анализ как бы со стороны, она уже вне политики. Вернее не имеет отношения к процессам.
РУХ ладно. Но Свобода имеет несколько мэров областных городов и не только, а это значит, что её идеология востребована. Кроме того, с отказом от глобализма снова возникает интерес к национальным интересам. да и в социально ориентированной экономике и в консерватизме есть тенденции к увеличению части государственного средства, так как выяснилось, что свободный рынок нифига сам себя не регулирует, что ему нужны пинки от государства.
Тимошенко всего 61 год - самый расцвет для серьезного политика, так что у нее запас еще на минимум 10 лет. И замену ей в партии и сегодня можно найти, но она настолько яркий политический деятель, что никому не нужна ее замена. Яценюк несколько лет назад попробовал и ничего у него из этого не вышло.
Консерватизм ПОКА не востребован. Избиратель уже этой зимой, через холодильник поймет ошибочность и пагубность либерализма. Потому Смешко чётко, именно чётко и конкретно позиционирует свою партию, как партию консерваторов, а это даёт ему возможность перетянуть на свою политическую партию взаимоотношения с Великобританией, которая начала соревноваться с США за статус главного стратегического союзника (в ограниченном понимании) Украины.
Не соглашусь с тем, что идеология "Свободы" очень востребована. Да, на региональном уровне, особенно в западных областях, они определённый процент избирателей и рейтинг имеют. Но внутри самого объединения состав варьируется от умеренно-консервативных до ультра-радикальных. Такая "разноплановость" им тоже играет не в плюс.
В БЮТ замену конечно найти можно, но не факт, что идеология не поменяется с приходом нового лидера. Тоже самое и по ПЕС. И в том и в другом случае будет и уход старых, и приход новых кадров. "Кочевание" из одной полит силы в другую - конёк наших политиков, даже тех, кто со "стажем".
Консерватизм ещё долго у нас не будет развиваться, и уж точно не этой зимой. Сейчас в тренде мировая глобализация и экологическая безопастность. И "молодёжь", идущая в политику, будет придерживаться именно его, невзирая даже на сопутствующий популизм.
Сравните США и Великобританию, с их, фактически двухпартийной системой, с Германией и Францией с их по факту многопартийной системой, но в которой практически отсутствуют консерваторы. У меня вообще складывается впечатление, что после Второй Мировой Германия и Франция уже полностью "осоциализировались. )) А противостоят немецким демократ-социалистам во власти социалисты в оппозиции. Вообще сюр какой-то. ))
памятайте !
Адже ні в Конституції, ні в регламенті ВР не прописана процедура позбавлення депутата мандату, якщо він голосує не так, як хоче його фракція.
І випадків оскарження зняття депутатської недоторканості теж не було прецедентів
Треба просто спостерігати, поки що тількф це, для кого топить у гівні вову Ахмєтов ?
Але, до розумної людини, що помогла привести приЗе!біла до влади- ще більше претензій, щодо морального аспекту.