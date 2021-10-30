Це може бути прецедентом, - Кравчук про виключення Разумкова із фракції та позбавлення його мандата

Колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова можуть позбавити депутатського мандата. Попередньо це має статися на з'їзді партії "Слуга народу".

Як сказала нардепка і заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, партія до жодного депутата всіх рівнів ще не застосовувала процедури позбавлення мандата, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім".

Кравчук зазначила, що відповідне рішення не ухвалюватиметься парламентською фракцією.

Адже у нас навіть у фракції є люди, які, наприклад, не входять до партії. З'їзд партії – це найвищий орган, і у його компетенції приймати такі рішення, – пояснила вона.

Нардепка наголосила, що у разі виключення Разумкова із "Слуги народу" це може бути прецедентом. Вона повідомила, що з'їзд партії "Слуга народу" заплановано на кінець листопада.

Читайте також: Чи позбавляти Разумкова мандата вирішить з'їзд "Слуги народу", - Корнієнко

"Але я не знаю, чи є це питання на порядку денному з'їзду. Ми, напевно, ще спостерігатимемо, як розвиватимуться події", – додала Кравчук.

За її словами, спочатку порушувалося питання щодо зняття Разумкова з посади спікера Верховної Ради, а тепер і про позбавлення мандата народного депутата.

Ми йшли у політику від Володимира Зеленського, від президента. І коли хтось починає свій автономний політичний шлях, то, в принципі, це нормально. У нас рабства немає, ніхто нікого не закував у кайдани. Але було б правильно, знаєте, як кажуть, входити в історію власним коштом, – зазначила заступниця голови фракції "Слуга народу".

Читайте також: "Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед", - Разумков заявив, що створює нову політичну силу