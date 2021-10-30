УКР
Це може бути прецедентом, - Кравчук про виключення Разумкова із фракції та позбавлення його мандата

Це може бути прецедентом, - Кравчук про виключення Разумкова із фракції та позбавлення його мандата

Колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова можуть позбавити депутатського мандата. Попередньо це має статися на з'їзді партії "Слуга народу".

Як сказала нардепка і заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, партія до жодного депутата всіх рівнів ще не застосовувала процедури позбавлення мандата, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім".

Кравчук зазначила, що відповідне рішення не ухвалюватиметься парламентською фракцією.

Адже у нас навіть у фракції є люди, які, наприклад, не входять до партії. З'їзд партії – це найвищий орган, і у його компетенції приймати такі рішення, – пояснила вона.

Нардепка наголосила, що у разі виключення Разумкова із "Слуги народу" це може бути прецедентом. Вона повідомила, що з'їзд партії "Слуга народу" заплановано на кінець листопада.

"Але я не знаю, чи є це питання на порядку денному з'їзду. Ми, напевно, ще спостерігатимемо, як розвиватимуться події", – додала Кравчук.

За її словами, спочатку порушувалося питання щодо зняття Разумкова з посади спікера Верховної Ради, а тепер і про позбавлення мандата народного депутата.

Ми йшли у політику від Володимира Зеленського, від президента. І коли хтось починає свій автономний політичний шлях, то, в принципі, це нормально. У нас рабства немає, ніхто нікого не закував у кайдани. Але було б правильно, знаєте, як кажуть, входити в історію власним коштом, – зазначила заступниця голови фракції "Слуга народу".

+26
Норкоманов, насильников, педофилов не исключают.
Исключают только тех кто найвеличнішому в борщ насрав.
Были тут всякие власти, но такого откровенного мудачья еще не было...
30.10.2021 14:40 Відповісти
+23
Поклонником Разумкова не являюсь ,но хотел бы уточнить, что скорее клоун обязан экс-спикеру булавой, чем он мандаТОМ.
30.10.2021 14:39 Відповісти
+12
это еще как сказать:
хитрован Разумков залез в большую политику на деньгах Бени и на артистическом горбу ЗЕ-льоного.

сейчас перед нами эпическая борьбы ЗЕ-жабы с Разумковым-гадюкой

как говорил Швейк:
"Я знав двох Франців-Йосипів, і жодного із них мені не жалко"
30.10.2021 14:49 Відповісти
20 плетей не забудьте, стадо одноклеточных.
30.10.2021 14:38 Відповісти
Це той Віктор, який став олігархом за часи Зе і якому Баканов тис руку? Сумніваюся про щирі ваші наміри деолігархізувати сумнозвісного Віктора
30.10.2021 14:43 Відповісти
І що, зате звільнено було набагато більше українців, ніж ангажировав Зе у теперішній час. При всьому тому, сумнозвісному Віктору не було доступу до ресурсів і повноважень, що за часи Зе навпаки. І кому він тоді партнер?
30.10.2021 14:51 Відповісти
Ну все, все, зализняк, зализав шмарклю до хронічного запору. У спам.
30.10.2021 14:51 Відповісти
в спам, так в спам.За брехню. Підтримую. Дозволено правилами форуму.
30.10.2021 14:55 Відповісти
О, вже й хрестик... Швидко!
30.10.2021 14:58 Відповісти
діду, поокинься, той Кравчук під капельницею !
показати весь коментар
А статтю прочитати не вийшло? Пробував, але щось пішло не так... "Чукчя нє читатєль, чукчя пісатєль!" При чому тут старий коммі Кравчук? Мова йде про євгенію кравчук, монозбродну депутану.
30.10.2021 14:55 Відповісти
Та Ви шо кажете, вдіньте окуляри, чи читати не вмієте, не той це Кравчук.
30.10.2021 14:59 Відповісти
Хоча в темі ( інша, інший) Кравчук , але все вірно написано про те , що обидва дурні і іхнє кредо- карьєра 😠
30.10.2021 15:02 Відповісти
Згоден - усім по 20 плєтєй, щоб аж усцикалися навстоячки! І ************ кравчучкє, не забудьте теж видати 20 плєтєй по звізді її розпусній, і теж потім це недолуге гнати в шию!
30.10.2021 17:20 Відповісти
По-любому відкат назад аж у 90-ті.
30.10.2021 14:52 Відповісти
авжеж, нарід постарався
30.10.2021 14:54 Відповісти
Гашек - класика !
30.10.2021 14:54 Відповісти
Похождения бравого солдата Швейка, 12 стульев и Три товарища надо всегда держать поблизости! Это наша жизнь! Есть и посложнее литература о "прекрасном" будущем человечества. Только радости не прибавится от прочтения этих произведений классиков литературы...
30.10.2021 16:46 Відповісти
Фердинандов
30.10.2021 15:47 Відповісти
чем он *****,тому ...
30.10.2021 23:34 Відповісти
Разумков из всей кодлы нечестивцев самый паскудный -

он пускал шептунов в сторону преЗЕка
30.10.2021 14:51 Відповісти
Ви самі створили цю політичну потвору СН і тому це ваших рук справа здолати її
30.10.2021 14:41 Відповісти
політичну потвору СН створив Разумков,
а зараз потвора його їсть

епичний сюжет із зоопарку
30.10.2021 14:56 Відповісти
Лживые и очень пакостные зеленые твари , так как малейшее отклонение от курса партии уродов - наказуемо 😡
30.10.2021 14:42 Відповісти
Это не партия. Это чистейшей воды политический проект под одни выборы. Попытки их руководства рассказать о политической ориентации, приводили к гомерическому смеху ржанию, в среде экспертов.
30.10.2021 15:16 Відповісти
согласен с Кравчучкой!
1. Это будет хороший прецендент для "политтехнолога", лепящего из говна политический проект
2 для служек, - чем они лучше Третьяковой, танцующей на костях Полякова ?
3 и, самое важное, для "мудрого нарида" - пусть посмотрят на оду кучу говна (Разумков) и на вторую (служки), которую они наделали весной 2019
30.10.2021 14:44 Відповісти
Бей своих, чтобы чужие боялись.
Господи, разруши всё, что против Твоей воли.
30.10.2021 14:44 Відповісти
Це когось ще цікавить? Та най йому ще одне обрізання зроблять...
30.10.2021 14:48 Відповісти
Такую фигню уже делал порошенко: исключили Фиросова и Томенко!
30.10.2021 14:52 Відповісти
Фирсова
30.10.2021 14:53 Відповісти
Не исключил , а они сами ушли , не дождавшись высоких посад на Банковой !
30.10.2021 14:57 Відповісти
Брехня. Там інша ситуація була: обидва написали заяви про вихід з фракції. А разумков - не писав.
30.10.2021 14:58 Відповісти
В их т.н. партии не только рабство, у них всё решает один человек, который обеспечивает их обогащение. Все они овцы одного стада, но жаль, что всё это недорозумение отражается на жизни людей, поверивших в справедливого президента. Как оказалось не честного и не порядочного
30.10.2021 15:01 Відповісти
"Как оказалось" ???

Про офшоры Зеленского было прекрасно известно в 2019-м году. Как и про повестки из военкомата. Каким дебилом надо быть, чтобы выбирать в президенты не человека, а роль актера в телесериале???
30.10.2021 15:19 Відповісти
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Джерело: Валіза вокзал мокшандія.
30.10.2021 17:07 Відповісти
Ничего. Такими исключениями они лишь разваливают свой монолит. В конце концов выходить из СН не так страшно, как когда-то было из ПР.
30.10.2021 15:47 Відповісти
Ломбардщики отличаются политической принципиальностью? НЕт? Браво Разумкову!
30.10.2021 16:49 Відповісти
Ааааа))))зекрысы думают так рейтинг поднять?так замочите его -он явно очень много ещё знает,а зекрысам убивать уже не привыкать...
30.10.2021 15:03 Відповісти
- А давайте играть в Шефира, - предложила депутат Третьякова. - Только не по ногам стрелять, конечно, а сразу в голову. Клянусь, буду плакать за каждым "слугой народа", такова уж моя гуманитарная сущность. Джерело:
30.10.2021 23:41 Відповісти
Ну если владелец ломбардов решил создавать собственную партию, и объявил об этом прилюдно, то естественно, что такого члена содержать не будет ни одна партия. Кто-то из олигархов, видимо, сулит содержание побольше. В общем предложение, от которого невозможно отказаться. ))
Олигарх и галантерейщик - это сила!
30.10.2021 15:05 Відповісти
Ранее за Розумковым стоял Тигипко и те, кто над ним.

Олигархам на стол, в отличии от нас, кладут настоящие социологические исследования. И если уж кто-то из них начал накачивать рейтинг Розумкова, то это так же означает, что дела Зеленского стали идти плохо или он возгордившись стал малоуправляемым и его решили, таким способом, поставить на место.

В любом случае, ослабление монолита СН даёт нам надежду сохранить свободу слова и свободу волеизъявления.
30.10.2021 15:51 Відповісти
У нас все союзы и среди партий и среди денежных мешков, а также между ними - ситуативны. Какой либо экономической, идеологической и политической составляющих в них нет. Вернее одна есть, и всем она хорошо известна. )) Так что, по большому счёту, с Вами можно согласиться.
И в данном случае я ничего нового в этом не нахожу. Расклад остаётся прежним, меняются лишь лица и декорации.
30.10.2021 16:22 Відповісти
Не согласен.
Вот РУХ. Эта партия хоть и практически разгромленная, но всё же пока существует и идеология у них имелась - выйти из СССР.

Одна из старейших партий Украины, "Свобода", имеет националистическую идеологию. За эту свою идеологию, многие свободовцы погибли на майдане, а позже пошли добровольцами на фронт.

Партия "Батькивщина" имеет на сегодняшний день самую передовую идеологию в мире - "Социальная рыночная экономика" и эта ее идеология опирается на самую первую статью Конституции Украины - Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.

Партия "Сила и честь" заявляет о приверженности Консервативной идеологии.

Ну и к слову, сегодня в мире, ведущие экономисты мира чётко высказываются о том, что социалистическая идеология, либерализм и глобализм являются ошибочными, тупиковыми ветвями мировой экономики, время которых уже прошло.
30.10.2021 17:26 Відповісти
По поводу "Руха" можно сказать, что это уже реликт. Его идеология которая была ещё востребована до начала 2000-х, сейчас потеряла смысл.
В "Свободе" была общая идея, но не было единодушия по пунктам, публика в ней довольно разношёрстная. Да и немало "свободовцев" поступились принципами в обмен на личные преференции.
"Батькивщина" сегодня ещё на плаву в бОльшей степени благодаря лично её лидеру, создавшую её. После её ухода она, скорее всего, канет в лету. Это же касается и ПЕСа, история появления у них одинакова, только позиции отличаются.
"Сила и честь" не пользуется популярностью, консерватизм сейчас не востребован в Украине.
Ну а мнение этих мировых экономистов я разделяю, но с небольшими поправками на либерализм.
Кстати, может Вам будет интересно почитать https://apostrophe.ua/article/world/2021-10-28/komanda-baydena-jivet-v-mire-fantaziy-pyitayas-dogovoritsya-s-rossiey--eks-sovetnik-prezidenta-ssha/42517 интервью Дебры Кейган, бывшей советницы Буша-младшего и дипломата Госдепа США со времен Рейгана. В нём немного обо всём - о политике США, Европы, и их отношение к Украине. Это взгляд и анализ как бы со стороны, она уже вне политики. Вернее не имеет отношения к процессам.
30.10.2021 18:03 Відповісти
Спасибо за ссылку. Статья действительно интересная, её стоило прочитать.

РУХ ладно. Но Свобода имеет несколько мэров областных городов и не только, а это значит, что её идеология востребована. Кроме того, с отказом от глобализма снова возникает интерес к национальным интересам. да и в социально ориентированной экономике и в консерватизме есть тенденции к увеличению части государственного средства, так как выяснилось, что свободный рынок нифига сам себя не регулирует, что ему нужны пинки от государства.

Тимошенко всего 61 год - самый расцвет для серьезного политика, так что у нее запас еще на минимум 10 лет. И замену ей в партии и сегодня можно найти, но она настолько яркий политический деятель, что никому не нужна ее замена. Яценюк несколько лет назад попробовал и ничего у него из этого не вышло.

Консерватизм ПОКА не востребован. Избиратель уже этой зимой, через холодильник поймет ошибочность и пагубность либерализма. Потому Смешко чётко, именно чётко и конкретно позиционирует свою партию, как партию консерваторов, а это даёт ему возможность перетянуть на свою политическую партию взаимоотношения с Великобританией, которая начала соревноваться с США за статус главного стратегического союзника (в ограниченном понимании) Украины.
30.10.2021 21:11 Відповісти
Пожалуйста! Попадётся ещё что нибудь интересное - поделюсь.
Не соглашусь с тем, что идеология "Свободы" очень востребована. Да, на региональном уровне, особенно в западных областях, они определённый процент избирателей и рейтинг имеют. Но внутри самого объединения состав варьируется от умеренно-консервативных до ультра-радикальных. Такая "разноплановость" им тоже играет не в плюс.
В БЮТ замену конечно найти можно, но не факт, что идеология не поменяется с приходом нового лидера. Тоже самое и по ПЕС. И в том и в другом случае будет и уход старых, и приход новых кадров. "Кочевание" из одной полит силы в другую - конёк наших политиков, даже тех, кто со "стажем".
Консерватизм ещё долго у нас не будет развиваться, и уж точно не этой зимой. Сейчас в тренде мировая глобализация и экологическая безопастность. И "молодёжь", идущая в политику, будет придерживаться именно его, невзирая даже на сопутствующий популизм.
Сравните США и Великобританию, с их, фактически двухпартийной системой, с Германией и Францией с их по факту многопартийной системой, но в которой практически отсутствуют консерваторы. У меня вообще складывается впечатление, что после Второй Мировой Германия и Франция уже полностью "осоциализировались. )) А противостоят немецким демократ-социалистам во власти социалисты в оппозиции. Вообще сюр какой-то. ))
30.10.2021 23:11 Відповісти
Когда уже законодатели выучат, что у нас право не прецедентное и при принятии решений нельзя опираться на предыдущие схожие случаи...
показати весь коментар
Право не прецедентное, но практика отсылок на аналогичные решения судов у нас вполне распространены. Это во-первых. А второе - они же не в суде, а в реальной жизни мы 99.99% решений принимаем, опираясь на предыдущие схожие случаи. Начиная с того, что зайдя в туалет, надо сначала снять штаны, мы даже в таких мелочах опираемся на предыдущий опыт...
30.10.2021 15:23 Відповісти
Совком запахло, когда там всех инакомыслящих исключали из партии.
30.10.2021 15:15 Відповісти
Який же не (благодарний) цей жидок Зеля, що хоче навіть позбавити мандата Розумкова. Ця сволота повинна молитися на нього, бо лише дякуючи Розумкову він став Президентом. Боїться що той перетягне на свою сторону більшість зелених депутатів і створить у ВР свою фракцію на противагу Зеленському. Зеля програє війну з Розумковим. А ми його підтримаємо всим миром!!!
30.10.2021 15:21 Відповісти
В войне жабы с гадюкой ставать на чью-то сторону? Не, лучше я постою в сторонке и поржу с обоих.
30.10.2021 15:24 Відповісти
Разумков - скульптор, який зліпив ЗЕбеню

памятайте !
30.10.2021 15:45 Відповісти
Как в той песне - "Я тебя слепила из того, что было".
30.10.2021 17:21 Відповісти
Так Розумком тоже из евреев, коль у него мать еврейка.
30.10.2021 15:53 Відповісти
Каким негодяем надо быть, чтобы помогать Зе прийти к власти. Имею ввиду Разумкова. А если он что-то не понимал, то зачем нам глупцы в политике.
30.10.2021 15:33 Відповісти
я был бы за исключение Разумкова из СН если с ним исключат всех кого он туда завел. а с ним в СН зашло ой как дохрена людей. но они все сидят на конвертах, по этому не захотят а как обычно, предадут или уже предали своего лидера. ну как обычно в нашей дружной политичесской семье..
30.10.2021 15:44 Відповісти
Цікаво, як саме по бєспрєдєлу позбавляти мандату будуть?
Адже ні в Конституції, ні в регламенті ВР не прописана процедура позбавлення депутата мандату, якщо він голосує не так, як хоче його фракція.
І випадків оскарження зняття депутатської недоторканості теж не було прецедентів
30.10.2021 15:50 Відповісти
Краще б оту корову виключили з депутатів, що про смерть колеги раділа! Отож бо люди зрозуміли, а так .....
30.10.2021 15:53 Відповісти
Ні, таки як Третьякова сподобаються Зеленському, Кононенко, Арахамії, Гетьманскому, Сольському, Верещук та інший гедоті.
30.10.2021 15:55 Відповісти
Вона для них священа, їй все дозволено.
30.10.2021 17:29 Відповісти
Человек хочет сделать свою политсилу, но в тоже время не хочет покидать фракцию и партию, по спискам которой прошел в ВР. И кто он после этого, Хочет завести новую бабу, но при этом чтобы кормила его старая.
30.10.2021 16:16 Відповісти
А есть его публичное заявление о намерении создать такую полическую силу,пока вижу какое-то маниакальное подозрение со стороны "слуг". Им видать мало жупела товарища Петра, так уже стращаются и Разумкова.
30.10.2021 17:27 Відповісти
Виключений Разумков легко повернеться в Раду на першій же вакансіі нардепа...
30.10.2021 17:34 Відповісти
у них вже є прецедент з Поляковим - Разумкову прпонують м"ягший
30.10.2021 18:54 Відповісти
Так вон Хусейна толпа повесила,предварительно сасунув в сановный зад лопату.тоже прецедент.
30.10.2021 18:27 Відповісти
Готовят нового мученика. Замена Зе на следующих выборах
30.10.2021 19:17 Відповісти
Технолигии.
30.10.2021 19:58 Відповісти
куйней эти партии все 30 лет занимаются, толку ноль, если пересчиать сколько за 30 лет этих партий было и ни от одной никакого толку, одно говно для Украины! вывод, все кто в партиях - сплошное говно!
30.10.2021 22:10 Відповісти
а від тебе?
30.10.2021 23:55 Відповісти
Не здивуюся, коли виявиться, що Єрмак виконує нове спецзавдання рашистів - виведення Разумкова на орбіту, бо ************ як й про Єрмака так й про Разумкова Н ІКОЛИ НІ ПАРИ З ВУСТ , хоча абсолютно майже повністю показують ефіри на каналах Ахмєтова зі скандалами навколо вови , тільки не про Єрмака... Данілову дали грати роль бандерівця , вові вовине -памперси -ванна , а Єрмаку кремлівське робить (разом з разумковим?)
30.10.2021 22:12 Відповісти
Не розумію цих дрочерів за разумкова? що такого особливого у цьому москалику чого не має у агрохімії чи верещучки...?
30.10.2021 23:36 Відповісти
на фоні приЗе!біла і даун матиме вигляд гросмейстера, мовчу вже про Разумкова... Ось, що не влаштовує ОПу.
30.10.2021 23:54 Відповісти
Він не дурний політтехнолог , інакше не довірили б йому вести цю отару, наодинці відстрілюватися на ефірах , бо вова ні хріна не приймав участь у компанії. Розвалять під нього вовину владу, то один може бути варіант - з Кремля, а ще он про Юлю прем"єром вже говорять таки , це якщо Разумков не проект Єрмака з Кремлем. Ще треба почекати, Ахмєтовські канали - то головний пунк спостереження за просуванням Лупоглазенького регіонала - чи під Кремль чи під яйця Ахметівських готових до виборів Смєшка, Ляшка , Свободу вже випускають потрішки ... Здивував останній ефір Влащенко - аж ТРОЄ!!! Порохоботів проти трьх слуг та плюс ще Голос з гавкучим опозажопістом- топили знатно!!! Та ще гучне інтервю Разумкова перед цим...

Треба просто спостерігати, поки що тількф це, для кого топить у гівні вову Ахмєтов ?
31.10.2021 00:13 Відповісти
згідний з вами та зворотного і не стверджував (Він не дурний)... Імпонує, що провівши усю виборчу компанію кацапською, у ВР працював виключно українською...
Але, до розумної людини, що помогла привести приЗе!біла до влади- ще більше претензій, щодо морального аспекту.
31.10.2021 00:33 Відповісти
Позбавити мандату вони можуть Разумкова, но відповідальності за те що ми зараз в такому становищі ні. Тому пан Разумков сам винуватий в своєму становищі, бо він був номер 1 в списку і знав кого та для чого веде за собою...
31.10.2021 07:10 Відповісти
 
 