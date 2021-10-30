Стан Саакашвілі критичний. Питання його передачі Україні має вирішуватись на найвищому рівні, - Ясько

Експрезидент Міхеіл Саакашвілі вкотре відмовився від допомоги лікарів і не погоджується приймати ліки.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24" нардепка Єлизавета Ясько, яка зараз перебуває у Грузії, інформує Цензор.НЕТ.

"Стан критичний. Він сьогодні знову підтвердив, що відмовляється від здачі тестів, можливості навіть призупинити голодування, тому що, як він каже, що його життя зараз повністю залежить від вибору грузинського народу", - повідомила нардепка.

Також Єлизавета Ясько пояснила, яким шляхом можливо передати Міхеіла Саакашвілі до України.

"Процес його передачі можливий. Для цього існують різні юридичні шляхи. Необов'язково потрібна його заява для цього, це питання політичне, яке має вирішуватися на найвищому рівні", - наголосила вона.

Читайте також: Жодної комунікації з українською стороною щодо екстрадиції Саакашвілі не було, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.