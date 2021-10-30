УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8877 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
5 476 95

Стан Саакашвілі критичний. Питання його передачі Україні має вирішуватись на найвищому рівні, - Ясько

Стан Саакашвілі критичний. Питання його передачі Україні має вирішуватись на найвищому рівні, - Ясько

Експрезидент Міхеіл Саакашвілі вкотре відмовився від допомоги лікарів і не погоджується приймати ліки.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24" нардепка Єлизавета Ясько, яка зараз перебуває у Грузії, інформує Цензор.НЕТ.

"Стан критичний. Він сьогодні знову підтвердив, що відмовляється від здачі тестів, можливості навіть призупинити голодування, тому що, як він каже, що його життя зараз повністю залежить від вибору грузинського народу", - повідомила нардепка.

Також Єлизавета Ясько пояснила, яким шляхом можливо передати Міхеіла Саакашвілі до України.

"Процес його передачі можливий. Для цього існують різні юридичні шляхи. Необов'язково потрібна його заява для цього, це питання політичне, яке має вирішуватися на найвищому рівні", - наголосила вона.

Читайте також: Жодної комунікації з українською стороною щодо екстрадиції Саакашвілі не було, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

голодування (427) Грузія (1866) Саакашвілі Міхеіл (2155) екстрадиція (443) Ясько Єлизавета (79)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
Ясько, верни Михо в семью, а сама бегом в парламент работать. Слезам декабристок уже никто не верит
показати весь коментар
30.10.2021 14:42 Відповісти
+40
Держись, Михо! Помощь с Украины уже в пути. Юля отослала свою коляску.
показати весь коментар
30.10.2021 14:46 Відповісти
+35
у нас 550 человек только за сегодня от ковид... Озаботься, курица, теми людьми, а не підстаркуватим жиголо.
показати весь коментар
30.10.2021 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Этот михо способен только создавать проблемы..
показати весь коментар
30.10.2021 14:40 Відповісти
На поверку этот толстый боров оказался трусливым шакалом. Какой-же он мужчина, если при малейших традностях распустил сопли и плачется привселюдно. Грузины такими не бывают, там живут настоящие мужики, а Михо - трусливая сопля.
показати весь коментар
30.10.2021 16:54 Відповісти
Ясько, верни Михо в семью, а сама бегом в парламент работать. Слезам декабристок уже никто не верит
показати весь коментар
30.10.2021 14:42 Відповісти
У Ясько цяцю в буцигарню упакували, от і плаче.
показати весь коментар
31.10.2021 13:31 Відповісти
у нас 550 человек только за сегодня от ковид... Озаботься, курица, теми людьми, а не підстаркуватим жиголо.
показати весь коментар
30.10.2021 14:42 Відповісти
критическое? а в больничку не хочет. симулянт
показати весь коментар
30.10.2021 14:43 Відповісти
Хочет. Но в Шарите.
показати весь коментар
30.10.2021 14:47 Відповісти
Успеет этот жирный дрыщ и в Шарите. Отсидит 6 лет, если не добавят, и попутного ветра под его жирный тухес. Такие 🐔 в Германии не пропадут, главное, пусть вазелина побольше возьмет.
показати весь коментар
30.10.2021 17:09 Відповісти
Ясько точно универ в США заканчивала а не стояла на панели в Гарлеме? Заявление Ясько юридически безграмотное!
показати весь коментар
30.10.2021 14:43 Відповісти
Кто ее туда пристроит.
На Окружной она стояла.
показати весь коментар
30.10.2021 15:02 Відповісти
Любовница Михуила может передать от имени украинцев:
НАМНАСРАТЬ.
показати весь коментар
30.10.2021 14:43 Відповісти
Бльшуууууую кучу.
Этот боров плачется, как старая дева, которой 60 лет, а она еще девственница, и на нее даже мухи не садятся. Я не пойму, а куда делось стадо идиотов, которое этого жирного борова провели через границу? Где баба Дуля, которая выцарапывала глаза нашим украинским погранцам что-бы провести этого жирного дрыща?
Пусть стройными рядами едут в Грузию и освобождают этого 🐔
Или скинутся по 10 копеек и купят ему мешок сухарей, а то ить околеет.
показати весь коментар
30.10.2021 16:38 Відповісти
Сдай мандат нардепа і годуй свого коханця передачками в тюрму. Він тут не потрібен.
показати весь коментар
30.10.2021 14:43 Відповісти
На рівні всевишнього ?
показати весь коментар
30.10.2021 14:44 Відповісти
Держись, Михо! Помощь с Украины уже в пути. Юля отослала свою коляску.
показати весь коментар
30.10.2021 14:46 Відповісти
И клетчатое одеяльце 😃
показати весь коментар
30.10.2021 14:51 Відповісти
А насиров -

клетчатое одеялко .
показати весь коментар
30.10.2021 14:53 Відповісти
И лабутены. Как сценический образ настрадавшейся пригодятся.
показати весь коментар
30.10.2021 15:38 Відповісти
Этот петушок Михо уже начал входить в образ обиженного опущенца. Сопли и слюну распустил до колен.
показати весь коментар
30.10.2021 17:11 Відповісти
Ніхто його не видасть, і політичного рішення по ньому українська влада (будь-яка) не прийме. До того ж, він дуже токсична фігура для діючої влади в Грузії, щоб його просто так кудись відпустили. І громадянство України, яке він отримав задля прикриття своєї сраки, не має бути виправданням його ідіотській поведінці.

Своїм рішенням (про перетин кордону та втручання у внутрішньополітичні справи Грузії) він поставив жирний хрест на своїх українських перспективах, нехай пожинає зікономірні плоди свого рішення в Грузії, там бореться за владу чи ще що він там напланував. Аби подалі від України...
показати весь коментар
30.10.2021 14:46 Відповісти
Зачем на самом высоком уровне? Михо отсидит то что ему присудит Грузинский суд и сможет вернутся! Ждать осталось недолго около 5 лет если ему нового не присудят!
показати весь коментар
30.10.2021 14:47 Відповісти
5 лет она не выдержит.
показати весь коментар
30.10.2021 15:42 Відповісти
Суд уже присудил 3 года. Теперь еще добавит за незаконное пересечение границы.
показати весь коментар
30.10.2021 18:07 Відповісти
боится , что у михо отвалятся михуилы
показати весь коментар
30.10.2021 14:47 Відповісти
Это почему же??? А что нельзя организовать в Грузии.....офис простых реформ??? Ну это же просто.....просто реформы.....просто реформы с Грузии!!!
показати весь коментар
30.10.2021 14:47 Відповісти
Пані Ясько , почитай коментарі українців , які застерігають зевладу не порушувати закони і не намагатися покривати злочини людини , яка двічі
незаконно перетнула кордон , не кажучи про те , що в Грузіі проти нього є кримінальні справи !
показати весь коментар
30.10.2021 14:50 Відповісти
Через шість років можливо будемо ініцюювати екстрадицію до України, щоби відсидів і тут термін ув'язнення, за протизаконний перетин кордону...
показати весь коментар
30.10.2021 14:50 Відповісти
Я всегда думал что состояние Саакашвили кретиническое, а оно оказывается - критическое
показати весь коментар
30.10.2021 14:51 Відповісти
к критическому состоянию нужно и относиться критически...
показати весь коментар
30.10.2021 14:51 Відповісти
наркотики-зло... при ломке и не такое бывает...
показати весь коментар
30.10.2021 14:51 Відповісти
В гризлюка ломка.
показати весь коментар
30.10.2021 14:54 Відповісти
Самый высокий уровень это апостол Петр... он решает в рай или ад...
показати весь коментар
30.10.2021 14:58 Відповісти
Кто такая Ясько?
Сколько заседаний ВР она уже прогуляла?
Почему ее не лишили мандата за систематические прогулы?

Да и вобще по всем правилам любовница является лицом заинтересованным.
показати весь коментар
30.10.2021 14:59 Відповісти
вона сасательна карамель мiшико
показати весь коментар
30.10.2021 15:02 Відповісти
мiша а **** ти туди iхав без пояса шахiда а тепер скиглиш?
показати весь коментар
30.10.2021 15:00 Відповісти
Вопрос даже не в том что на Саакашвили заведены дела в Грузии ( тут мы не до конца владеем достоверное информацией на сколько они законны, хотя конечно на какого человека нельзя нарыть грехов, года на три... Не говоря уж про людей с деньгами и бывших у власти) Но тут же прямое нарушение закона - незаконный въезд в страну. Ну что нарушил, неси ответственность. Ну и при чем тут Украина. Оказать консульскую помощь - да, помочь с адвокатом - да. Все остальное уже вне поля Украины. Саакашвили поставил на зеро , и проиграл. ( единственный выход если за него впишется США.. но не вижу что бы они к этому стремились, просто требуют неукоснительного выполнения закона. ( на а закон как известно " как дышло", особенно на постсоветских просторах)
показати весь коментар
30.10.2021 15:01 Відповісти
Нууу... Чем могу...
показати весь коментар
30.10.2021 15:01 Відповісти
Саакашвили - грузин, сидит в грузинской тюрьме, гражданин и экс Президент Грузии, осужден судом Грузии за правонарушения и преступления которые совершил в Грузии. Почему он должен быть передан Украине, как заявляет его любовница??? Может я чего не знаю или не понимаю? Есть кому пояснить?🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
показати весь коментар
30.10.2021 15:02 Відповісти
Отличная возможность для пиара.
И больше ничего.
показати весь коментар
30.10.2021 16:00 Відповісти
Он лишен грузинского гражданства в 2015, в связи с получением гражданства Украины. Такой закон в Грузии.
показати весь коментар
30.10.2021 18:19 Відповісти
Заскучала за "пропеллером" Карлсона )
показати весь коментар
30.10.2021 15:02 Відповісти
Как бы то ни было,а Саакашвили напрягает пророссийское правительство. Они уже не знают ,что с ним делать. Случись с ним ,что - люди выйдут на улицу.Мученники всегда будут авторитетом для нерешительных.
показати весь коментар
30.10.2021 15:03 Відповісти
Я уссался, кушать немогу.
показати весь коментар
30.10.2021 15:09 Відповісти
Ребят,я лично уважал Саку до определенного момента,в бытность его Губернатора Одещщины он как то в пылу ярости бросился сносить прибрежные нахалстрои,но когда дошел до маетка ******** почему то прекратил "операцию",после этого было ясно что этот тип повязан с местной Мафией,с тех пор не верю ему ни одному слову..
показати весь коментар
30.10.2021 15:06 Відповісти
Нахрен он нужен Украине? У нас куча настоящих патриотов по тюрьмам в мордоре сидят- вот они действительно необходимы нашей стране и их нужно вызволять любыми путями, а Карлсон нам нафиг не нужен, пусть его судят в его же родной стране!
показати весь коментар
30.10.2021 15:08 Відповісти
Клоун, такой же как и наш... Я аж удивлен КАК он решился в 2008 год вломить кацапам...

"в критическом состоянии"... - дайте возможнотсь ему отсидеть то за что его посадили...

Он же провел реформы - вот пусть и оценит...
показати весь коментар
30.10.2021 15:08 Відповісти
Таки "ой"...
показати весь коментар
30.10.2021 19:16 Відповісти
Ясько,тебе ясно сказано,что жизнь михи зависит от грузинского народа (ору!)))))...вот что ты лезешь,идиотина
показати весь коментар
30.10.2021 15:09 Відповісти
Совсем заврались, тюремные власти составили список того что он сьедает в день, для неактивного образа жизни там калорий вполне достаточно.
показати весь коментар
30.10.2021 15:09 Відповісти
А как же лучший друг Мхаила Лиза Богуцкая в борьбе против Порошенко , что молчит, Мишу надо вызволять
показати весь коментар
30.10.2021 15:11 Відповісти
Зализывает.
показати весь коментар
30.10.2021 15:13 Відповісти
Почти месяц нежрет? Ну-Ну.
показати весь коментар
30.10.2021 15:12 Відповісти
Заткнись уже підстилка грузинська !Ні сорому-ні совісті-шльондра підзаборна!
показати весь коментар
30.10.2021 15:19 Відповісти
дура ЗЕленая . хоть Украину не впутывай в свои амурные дела
показати весь коментар
30.10.2021 15:20 Відповісти
Боже мій! "Пропеллер" вставать пересав! Катастрофа!!!
показати весь коментар
30.10.2021 15:22 Відповісти
Прям «Ромео и Джульетта» на грузинский манер.
показати весь коментар
30.10.2021 15:23 Відповісти
дура бестолковая, не позорься дальше..
показати весь коментар
30.10.2021 15:28 Відповісти
Когда это останавливало слуг урода?Тем более у Лизки от рождения ни стыда ни совести не было.
Меркантильная профура.
показати весь коментар
30.10.2021 19:51 Відповісти
Верни зарплату в бюджет, суч...к..а.
показати весь коментар
30.10.2021 15:28 Відповісти
А с чего это, он накршил все законы, выехал нелегально так же и вьехал. Грузия сама разберётся с ним
показати весь коментар
30.10.2021 15:29 Відповісти
Трасса Одесса - Рени, Михо- шашлык машлык. - шутка президента Зеленского
показати весь коментар
30.10.2021 15:33 Відповісти
Сколько же бесполезной швали получает содержание из налогов страны
показати весь коментар
30.10.2021 15:34 Відповісти
Михо, иногда для победы революции нужно помереть в застенках самодержавья. И тогда., после известия о твоей трагической гибели народ восстанет! Готов ли ты на такие жертвы ради народа? Да здравствует Но Пасаран, Да здравствует всемирная революция! Свободу народу!
показати весь коментар
30.10.2021 15:45 Відповісти
Пусть любовница фотку сраки сааки пришлет. А то как гадя после ,,голодовки,, +10 кг. нажрет втихаря рэволюцианер. И да, просто любопытно,с какого этой подстилке зарплату платим? Если бы я месяц работы прогулял по собственным нуждам,то все догадаются,что не только зарплату не получил,но и автоматом увольнение. Оно что,особенная,или трудовой кодекс слуг урода не касается?
показати весь коментар
30.10.2021 15:46 Відповісти
Саакашвілі, що недієздатний, чи дитина, що за нього хтось повинен вирішувати його долю. То був його вибір.
Перед цим не звільнився з того Офісу простих рішень, не взяв відпустку, незаконно перетнув кордон України ...
І врешті-решт створив проблеми у відносинах з Грузією.

І, взагалі, Зеленський повернув громадянство Саакашвілі всупереч рішенню Верховного суду, який визнав отримання їм укр. громадянства незаконним
показати весь коментар
30.10.2021 15:48 Відповісти
Цю нардепку треба відправити на виховання в Афганістан, до талібів, може вони приведуть її до тями.
показати весь коментар
30.10.2021 15:50 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 15:54 Відповісти
Самый высокий уровень в Украине-народ,запомните это,зелёные твари.Мне,как представителю народа ,пихуй.
показати весь коментар
30.10.2021 16:00 Відповісти
Ясько гаварила бы ищо,да болит вл-а=г;*%ищо.
показати весь коментар
30.10.2021 16:08 Відповісти
Отказывается сдавать тесты? Чтоб следы наркоты не выявили?

Отказывается от лечения? Так кто ему тогда доктор?
показати весь коментар
30.10.2021 16:12 Відповісти
Решили пересорить нас еще с Грузией?Вот же твари безнравственные эти зеленые слуги и служанки.
показати весь коментар
30.10.2021 16:25 Відповісти
Ясько, плятюга! Та придбай вже нарешті собі вібратор і заткнись...
показати весь коментар
30.10.2021 16:40 Відповісти
а кацапы, подкацапники и подбарыжники против.
показати весь коментар
30.10.2021 16:44 Відповісти
Коханка потерпає, навіть Вова не може надати розраду. А закона жінка?
показати весь коментар
30.10.2021 16:50 Відповісти
Н-да, хорошо, что ЦН еще не все информационное поле Украины! А так сколько желчи, зависти, злости и злобы, даже ненависти у комментаторов! Интересно, что вам Михо плохого сделал? Даже вашему боссу П. Порошенко? Или просто осень на дворе и осенние мухи жужжат и кусаются перед смертью?
показати весь коментар
30.10.2021 17:07 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 18:20 Відповісти
Ліза буде одинокою матір'ю, їй соцзабес призначить допомогу
показати весь коментар
30.10.2021 17:34 Відповісти
Ах Ліза,на кого ж ти поставила,і що ж тепер,кому ти потрібна будеш....
показати весь коментар
30.10.2021 17:35 Відповісти
а як же полонені???? не на самому високому рівні?
показати весь коментар
30.10.2021 17:53 Відповісти
как он говорит, что его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа", - сообщила нардеп.

Мордатий апартрид вкотре доводить, що він - психічно хворий.

Лізка, передай своєму діячу, що грузинський народ свій вибір вже зробив.
показати весь коментар
30.10.2021 18:27 Відповісти
В Україні своїх проблем вистачає,
показати весь коментар
30.10.2021 18:32 Відповісти
У нас своя партія є...!
Колись був такий анекдот після поїздки Єльцина в США по гуманітарку.
як раз після розвалу совка але комуняки ще були в більшості.
- Єльцин іде до літака, а в цей час біжить американський представник по гум допомогам і кричіть - гаспадин Єльцен!! Гаспадин Єльцен!! У нас ще є партія condom !!
Єльцин зупиняється і каже - дякую! Ми ще від своєї партії не позбавились!
Так що хай там побуде де і повинен!
показати весь коментар
30.10.2021 20:22 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-45021354 В 2007 році Британська служба охорони здоров'я опублікувала рекомендації щодо піклування про людей, що стали на шлях протестного голодування. В ній пишуть, що здорова людина може голодувати 6-8 тижнів без особливих ризиків.

Одне з найвідоміших масових політичних голодувань у Європі - ув'язнені бійці ІРА голодували проти дій британського уряду. Десять учасників померли один за одним
показати весь коментар
30.10.2021 20:29 Відповісти
прошу прощения, если не по существу... а где можно охнакомиться с перечнем чегото-там, созданногого в офисе простых решений и результатов этих решений?
показати весь коментар
30.10.2021 20:45 Відповісти
Единственный результат у лизки в тесте на беременность
показати весь коментар
31.10.2021 09:44 Відповісти
т.т. зе влада хоче легалізувати Саакашвілі як непідсудного за все що той накоїв в Грузії - вона що не визнає рішення держави Грузія на тереторії самої Грузії ???? це можливо лише в сценарії 95-кардебалєту - - - де головний балєрін - зеленський . . .
показати весь коментар
30.10.2021 21:02 Відповісти
От чешет... Михась от прям при семтри уже. Клоунада продолжается. "Да на тебе пахать надо!" (с).
показати весь коментар
30.10.2021 23:00 Відповісти
пi@уй на обох
показати весь коментар
30.10.2021 23:38 Відповісти
Да? Сейчас разбежались...Бросили всё и вперёд спасать МИхо!! Чем быстрее сдохнет этот неуравновешанный придурок саакашвили тем чище вохдух будет и в Украине и в Грузии!!
показати весь коментар
31.10.2021 09:35 Відповісти
Пусть эта любовница карлсона ясько, сама едет к сааки! Он тут в Украине нафиг не нужен.
показати весь коментар
31.10.2021 13:59 Відповісти
 
 