Стан Саакашвілі критичний. Питання його передачі Україні має вирішуватись на найвищому рівні, - Ясько
Експрезидент Міхеіл Саакашвілі вкотре відмовився від допомоги лікарів і не погоджується приймати ліки.
Про це повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24" нардепка Єлизавета Ясько, яка зараз перебуває у Грузії, інформує Цензор.НЕТ.
"Стан критичний. Він сьогодні знову підтвердив, що відмовляється від здачі тестів, можливості навіть призупинити голодування, тому що, як він каже, що його життя зараз повністю залежить від вибору грузинського народу", - повідомила нардепка.
Також Єлизавета Ясько пояснила, яким шляхом можливо передати Міхеіла Саакашвілі до України.
"Процес його передачі можливий. Для цього існують різні юридичні шляхи. Необов'язково потрібна його заява для цього, це питання політичне, яке має вирішуватися на найвищому рівні", - наголосила вона.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
На Окружной она стояла.
НАМНАСРАТЬ.
Этот боров плачется, как старая дева, которой 60 лет, а она еще девственница, и на нее даже мухи не садятся. Я не пойму, а куда делось стадо идиотов, которое этого жирного борова провели через границу? Где баба Дуля, которая выцарапывала глаза нашим украинским погранцам что-бы провести этого жирного дрыща?
Пусть стройными рядами едут в Грузию и освобождают этого 🐔
Или скинутся по 10 копеек и купят ему мешок сухарей, а то ить околеет.
клетчатое одеялко .
Своїм рішенням (про перетин кордону та втручання у внутрішньополітичні справи Грузії) він поставив жирний хрест на своїх українських перспективах, нехай пожинає зікономірні плоди свого рішення в Грузії, там бореться за владу чи ще що він там напланував. Аби подалі від України...
незаконно перетнула кордон , не кажучи про те , що в Грузіі проти нього є кримінальні справи !
Сколько заседаний ВР она уже прогуляла?
Почему ее не лишили мандата за систематические прогулы?
Да и вобще по всем правилам любовница является лицом заинтересованным.
И больше ничего.
"в критическом состоянии"... - дайте возможнотсь ему отсидеть то за что его посадили...
Он же провел реформы - вот пусть и оценит...
Меркантильная профура.
Перед цим не звільнився з того Офісу простих рішень, не взяв відпустку, незаконно перетнув кордон України ...
І врешті-решт створив проблеми у відносинах з Грузією.
І, взагалі, Зеленський повернув громадянство Саакашвілі всупереч рішенню Верховного суду, який визнав отримання їм укр. громадянства незаконним
Отказывается от лечения? Так кто ему тогда доктор?
Мордатий апартрид вкотре доводить, що він - психічно хворий.
Лізка, передай своєму діячу, що грузинський народ свій вибір вже зробив.
Колись був такий анекдот після поїздки Єльцина в США по гуманітарку.
як раз після розвалу совка але комуняки ще були в більшості.
- Єльцин іде до літака, а в цей час біжить американський представник по гум допомогам і кричіть - гаспадин Єльцен!! Гаспадин Єльцен!! У нас ще є партія condom !!
Єльцин зупиняється і каже - дякую! Ми ще від своєї партії не позбавились!
Так що хай там побуде де і повинен!
Одне з найвідоміших масових політичних голодувань у Європі - ув'язнені бійці ІРА голодували проти дій британського уряду. Десять учасників померли один за одним