Коронавірус б'є рекорди у РФ: за добу 1 160 померлих, виявлено понад 40 тис. нових випадків

За останню добу, 29 жовтня, в Росії виявлено рекордну кількість нових випадків коронавірусної інфекції - 40 251 у 85 регіонах, зокрема 3 326 (8,3%) без клінічних проявів.

Про це свідчать дані російського оперативного штабу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

Лідерами за кількістю тих, які заразилися, стали Москва (7267), Санкт-Петербург (3578) і Московська область (2680). Загалом наразі на коронавірус у країні хворіє 8 472 797 осіб у 85 регіонах.

Крім цього, повідомляється, що за останню добу в Росії від коронавірусу померло 1 160 осіб, одужало - 28 909.

