3 893 82
Коронавірус б'є рекорди у РФ: за добу 1 160 померлих, виявлено понад 40 тис. нових випадків
За останню добу, 29 жовтня, в Росії виявлено рекордну кількість нових випадків коронавірусної інфекції - 40 251 у 85 регіонах, зокрема 3 326 (8,3%) без клінічних проявів.
Про це свідчать дані російського оперативного штабу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
Лідерами за кількістю тих, які заразилися, стали Москва (7267), Санкт-Петербург (3578) і Московська область (2680). Загалом наразі на коронавірус у країні хворіє 8 472 797 осіб у 85 регіонах.
Крім цього, повідомляється, що за останню добу в Росії від коронавірусу померло 1 160 осіб, одужало - 28 909.
Топ коментарі
+14 Дорогой Я
показати весь коментар30.10.2021 15:05 Відповісти Посилання
+11 Алекс Борис
показати весь коментар30.10.2021 15:13 Відповісти Посилання
+10 Jimmy Hill
показати весь коментар30.10.2021 15:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
значит там реально осталось 80.
самі придумали?
Наводящий воспрос. От чего зависит тяжесть вирусного заболевания? Простой вопрос, из курса школьной биологии, класс примерно седьмой-восьмой.
Мне трудно в данный момент понять логику подсчета, но согласен с вами, что не 45 и даже
не 40 млн. Но нарасие все гораздо хуже, ибо брешут чекисты сильнее. И с чекистской брехней даже в 2-3 раза дают бОльший уровень смертности, чем в Украине.
Взагалі, брешуть усі. У Білорусі, наприклад, в 17 разів
Скромничаю...
Кожен зважує ризики захворіти та підхопити побочку від вакцини і приймає власне рішення
А ось вакционуватись чи ні - то вже кожен зважає по своїй ситуації.
До того ж самі лікарі чомусь не вакциновані навіть на 30% - хоча ризики підхопити Ковід в них знааачно вищі за рядових громадян
Хотя ... речь то про кацапов
Как можно сравнивать показатели 35 млн (Украина) и 140 млн (на паРаше) (порядок цифр)...
Тобто зелена команда слуг вивела нас на перше місце...
А то знов нашим теле-зомбі привидиться, що на расіє ситуація краща
Вывод: там гораздо выше счёт покойников
Есть детальные исследования на YouTube по этому поводу.