Спікер МЗС Ніколенко про нібито "дискримінацію" поляків в Україні: Подібні твердження некоректні та вводять в оману

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Використання подібних тверджень щодо становища польської спільноти в Україні є, щонайменше, некоректним. Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що в МЗС здивовані, що ця заява прозвучала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі та польської меншини в Україні. За його словами, комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу.

"Закликаємо польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують із реальними намірами і кроками сторін для зміцнення партнерства України та Польщі в різних сферах", – додав він.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що "поляки в Україні зазнають дискримінації з точки зору свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою і свободи слова".

