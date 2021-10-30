Спікер МЗС Ніколенко про нібито "дискримінацію" поляків в Україні: Подібні твердження некоректні та вводять в оману
Міністерство закордонних справ України категорично відкидає твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Використання подібних тверджень щодо становища польської спільноти в Україні є, щонайменше, некоректним. Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі", - сказав він.
Ніколенко зазначив, що в МЗС здивовані, що ця заява прозвучала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі та польської меншини в Україні. За його словами, комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу.
"Закликаємо польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують із реальними намірами і кроками сторін для зміцнення партнерства України та Польщі в різних сферах", – додав він.
Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що "поляки в Україні зазнають дискримінації з точки зору свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою і свободи слова".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дурбецало!
Охота посрать Украину с единственным верным другом?
кто-то что-то ляпнул - надо сразу лезть морду бить, так что ли?
Поляки за нас вместе с балтами как звери дерутся во всех европейскимх и мировых структурах.
Так что другу, который болтанул лишнее, надо это просто сказать тихо, а не раздувать скандал на ровном месте.
вони всі розкидані по Польщі після "Вісли"
а вас не турбує що в школах немає навчання польскорю мовою?
я так, чисто у рамках соцопитування. Бо бачу що ви реальна людина а не троль.
Скажи ему конкретно: или приведи конкретные доказательства своих высеров или ты пздун.
И все будут знать что он - пздун.
Задрали эти плямкающие чмошники-ботаники.
Жодної школи з польською мовою навчання не закрито. Навпаки зараз польська мова вже вивчається в українських школах, і кількість таких шкіл постійно зростає...
Так в чому ущемлення поляків в Україні, де факти?