3 059 33

Спікер МЗС Ніколенко про нібито "дискримінацію" поляків в Україні: Подібні твердження некоректні та вводять в оману

Спікер МЗС Ніколенко про нібито "дискримінацію" поляків в Україні: Подібні твердження некоректні та вводять в оману

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Використання подібних тверджень щодо становища польської спільноти в Україні є, щонайменше, некоректним. Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що в МЗС здивовані, що ця заява прозвучала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі та польської меншини в Україні. За його словами, комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу.

"Закликаємо польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують із реальними намірами і кроками сторін для зміцнення партнерства України та Польщі в різних сферах", – додав він.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що "поляки в Україні зазнають дискримінації з точки зору свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою і свободи слова".

діаспора (210) Польща (8981) українці (2601) МЗС Польщі (217) нацменшини (196) Ніколенко Олег (365)
+15
я етнічна полька. по крові. Хоч українка на 100%. І я заявляю, що польський міністр щось наплутав, бо не існує жодних дискриімінацій для поляків в Україні
30.10.2021 15:35 Відповісти
30.10.2021 15:35 Відповісти
+11
Жодного католицького (польського) Костьолу в Україні не закрито. Навпаки чисельність католицьких храмів в Україні збільшується.
Жодної школи з польською мовою навчання не закрито. Навпаки зараз польська мова вже вивчається в українських школах, і кількість таких шкіл постійно зростає...
Так в чому ущемлення поляків в Україні, де факти?
30.10.2021 15:47 Відповісти
30.10.2021 15:47 Відповісти
+6
Ти не виправдовуйся. Ти АТАКУЙ. Запитай про стан української мови у українців підляшшя.
Дурбецало!
30.10.2021 15:29 Відповісти
30.10.2021 15:29 Відповісти
Ти не виправдовуйся. Ти АТАКУЙ. Запитай про стан української мови у українців підляшшя.
Дурбецало!
30.10.2021 15:29 Відповісти
30.10.2021 15:29 Відповісти
ти французьку вже вивчив?
30.10.2021 15:33 Відповісти
30.10.2021 15:33 Відповісти
Ще нє. Не вивчила. Так просто інженером працюю. А що? Проблеми?
30.10.2021 15:35 Відповісти
30.10.2021 15:35 Відповісти
с чего ты взяла, инженер, что можешь учит дипломированного дипломата - дипломатии?
Охота посрать Украину с единственным верным другом?
кто-то что-то ляпнул - надо сразу лезть морду бить, так что ли?
Поляки за нас вместе с балтами как звери дерутся во всех европейскимх и мировых структурах.
Так что другу, который болтанул лишнее, надо это просто сказать тихо, а не раздувать скандал на ровном месте.
30.10.2021 16:44 Відповісти
30.10.2021 16:44 Відповісти
не нуди, нудний. чвалай далі і не звертайсь до мене.
30.10.2021 17:23 Відповісти
30.10.2021 17:23 Відповісти
Целый зам. главы МИда взболтнул лишнее? Для чего? Какова цель этой, так называемой болтовни? Сорри, но человек на такой должности, который официально лепит такую чушь, как минимум профнепригоден.
30.10.2021 17:53 Відповісти
30.10.2021 17:53 Відповісти
які українці Підляшшя ?
вони всі розкидані по Польщі після "Вісли"
30.10.2021 15:40 Відповісти
30.10.2021 15:40 Відповісти
Так...там майже не лишилось українців - вони вже асимільовані поляки...
30.10.2021 17:09 Відповісти
30.10.2021 17:09 Відповісти
я етнічна полька. по крові. Хоч українка на 100%. І я заявляю, що польський міністр щось наплутав, бо не існує жодних дискриімінацій для поляків в Україні
30.10.2021 15:35 Відповісти
30.10.2021 15:35 Відповісти
дякую.
а вас не турбує що в школах немає навчання польскорю мовою?
я так, чисто у рамках соцопитування. Бо бачу що ви реальна людина а не троль.
30.10.2021 16:46 Відповісти
30.10.2021 16:46 Відповісти
в приватних будь ласка ..хоть китайскою навчайте!
30.10.2021 18:00 Відповісти
30.10.2021 18:00 Відповісти
Полонський район Хмельницької області - польська мова як друга іноземна + польська школа за державні кошти по неділях. Ще фактів, дурнику?
30.10.2021 19:07 Відповісти
30.10.2021 19:07 Відповісти
як це немає???? школа, в якій я мій чоловік вчились, вже у часи, коли там вчився мій син, мала класи з польською мовою навчання. Ді цієї школи від мого дому - 5 хвилин пішки
30.10.2021 19:08 Відповісти
30.10.2021 19:08 Відповісти
Так само, як і Ви, пані Ольго, я є етнічним поляком, але українцем на 100%. Підтримую сказане Вами і також заявляю, що не існує жодних дискримінацій поляків в Україні. А слова міністра РП сприймаю як інсинуації його політичної сили, якій хочеться щодня показувати своєму плебсу які вони патріоти та "правовірні" католики.
30.10.2021 17:20 Відповісти
30.10.2021 17:20 Відповісти
Все він сказав правильно. Після 1945 року поляків зі Львова переселили, але великі сім'ї залишилися в селах і містечках навколо нього, вони стали українцями, завели сім'ї. Так як їхні права при створені Львівської МТГ були порушені, справедливості в судах і у владі не знайшли, вони згадали з якого вони роду і пожалілися послу і міністру Польщі. Тепер буде колючий дріт на кордоні з Україною.
30.10.2021 22:27 Відповісти
30.10.2021 22:27 Відповісти
Пля - что за плямканье - тошнит от этого плямканья.
Скажи ему конкретно: или приведи конкретные доказательства своих высеров или ты пздун.
И все будут знать что он - пздун.
Задрали эти плямкающие чмошники-ботаники.
30.10.2021 15:45 Відповісти
30.10.2021 15:45 Відповісти
Они далеко не ботаники. Они хитрые бестии. Специально создают имидж украинцев как терпил, вечно оправдывающихся.
30.10.2021 15:47 Відповісти
30.10.2021 15:47 Відповісти
Жодного католицького (польського) Костьолу в Україні не закрито. Навпаки чисельність католицьких храмів в Україні збільшується.
Жодної школи з польською мовою навчання не закрито. Навпаки зараз польська мова вже вивчається в українських школах, і кількість таких шкіл постійно зростає...
Так в чому ущемлення поляків в Україні, де факти?
30.10.2021 15:47 Відповісти
30.10.2021 15:47 Відповісти
Врахуйте,що майже вся правобережна Україна входила в склад Польщі...А Галичину і Волинь,так зв. креси всходнє вони взагалі вважають корінними польськими землями...Так,у Львові до війни жило сто п"ятдесят тисяч поляків,сто тисяч євреїв та вісім тисяч українців (русинів)...Поляки приїзджають у Львів туристами,залишають мільйони євро,дивляться на старі польські назви що пробиваються через совітський тиньк і вправі вимагати до себе поважного ставлення.А між тим на львівському цвинтарі орлєнт леви,яких поляки познаходили по області,відреставрували і встановили наші активісти заколотили дошками,на єдиній польській школі прикручена табличка з назвою вулиці - Степана Бандери - який був організатором атентату на Пілсудського...і багато подібних дрібниць,які поляки дрібницями не вважають...
30.10.2021 17:26 Відповісти
30.10.2021 17:26 Відповісти
Це леви біля могил польських окупантів, які воювали з Січовими стрільцями в ЗУНР? Яких поляки встановили без дозволу? Це ви про них?
30.10.2021 19:05 Відповісти
30.10.2021 19:05 Відповісти
Леви були встановлені у 1926 році по проекту студента Львівської політехніки Індруха,схваленим і затвердженим Львівським магістратом.Не грайтеся в ігри про наших розвідників і їхніх шпійонів,майте шану до могильних пам"ятників...І тоді будуть шанувати наші пам"ятники там...
31.10.2021 09:31 Відповісти
31.10.2021 09:31 Відповісти
"віддам жінку дяді, а сам піду до б***і" - так мій польський дід жартував, коли якась людина на шкоду своїм рідним робила щось для чужих (хоч можливо дуже хороших) людей. Ви пропонуєте потоптати ногами Бандеру, завдяки якому український дух не був знищеним взагалі, і віддати все полякам? дупу вже навчились підставляти?
30.10.2021 19:12 Відповісти
30.10.2021 19:12 Відповісти
Ви помилились...У вас був не польський дід...Поляки не вживали москальських поговірок,вони такого слова як бл...дь не знали,вживаючи таке рідне і близьке нам слово "курва"...
31.10.2021 09:35 Відповісти
31.10.2021 09:35 Відповісти
курва - це слово вживають на польській території. В Україні і поляки і узбеки і всі інші вживали загальновживані матюки, тож не вигадуйте
31.10.2021 16:05 Відповісти
31.10.2021 16:05 Відповісти
а розбиті пам'ятки в Польщі поставлені українцями - як ви до цього ставитесь?
30.10.2021 21:14 Відповісти
30.10.2021 21:14 Відповісти
Шимон Шинковській такій же поляк, як зеленській - українець!
30.10.2021 16:28 Відповісти
30.10.2021 16:28 Відповісти
посла на ковер и пусть примеры наведет или нах с пляжа!..то, что поляки творят сейчас с украинцами у себя- скоро в резню превратиться может..возомнили из себя хозяевами жизни на евробабках шаровых!? .. как бы все по иному не обернулось...пушкина сказку о Рыбке, все совки знают, пусть включают мозги и поляки..
30.10.2021 17:00 Відповісти
30.10.2021 17:00 Відповісти
ну позволяють вони собі те, що вважають за потрібне, а ми маємо відповісти правильним чином. І все
30.10.2021 19:13 Відповісти
30.10.2021 19:13 Відповісти
повинен бути адекватним у першу чергу
30.10.2021 21:15 Відповісти
30.10.2021 21:15 Відповісти
На бытовом уровне в восточной Украине со стороны пророссийски настроеннного населения которых осталось достаточно много , очень негативное отношение к Польше и полякам . Во времена правления януковича предпринимались попытки закрыть польские общества.
04.02.2022 20:28 Відповісти
04.02.2022 20:28 Відповісти
 
 