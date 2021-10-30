Воїни 93-ї бригади без втрат взяли під повний контроль Старомар’ївку, - Бутусов. ВIДЕО

Воїни 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" взяли під повний контроль українське село Старомар’ївка.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Встановлення блок-поста, обладнання оборонних позицій та підняття українських прапорів над Старомар'ївкою здійснено у відповідь на численні прохання місцевих жителів, стурбованих погрозами російських окупантів та терористичними обстрілами. Тепер у селі буде забезпечено нормальну роботу органів української влади, почнуть вирішуватись гуманітарні питання", - наголошує він.

За даними Бутусова, контррозвідка СБУ зайнялася перевіркою повідомлень у російських ЗМІ, що нібито 32 мешканці села є громадянами Росії та отримали російські паспорти.

"Факти ймовірної співпраці з російськими окупантами отримають адекватну правову оцінку, винних буде притягнуто до відповідальності. Донбас - це Україна, і жодної Росії тут не буде. Усі жителі Донбасу мають знати: ми звільнимо весь Донбас так, як Старомар’ївку, і нас підтримає вся світова спільнота, а всі зрадники отримають те, на що заслуговують. Саму Старомар'ївку взяли під контроль без втрат, російські війська не наважились атакувати українців. Однак у помсту росіяни здійснили терористичний обстріл села Гранітне, завдано великої шкоди цивільним об'єктам. Дякуємо воїнам 93-ї бригади за те, що ще одне українське село перестало бути сірою зоною. У районі Гранітного 26 жовтня загинув смертю хоробрих унаслідок обстрілу російської артилерії один український воїн - майстер-сержант 93-ї бригади Георгій Халіков", - зазначає Бутусов.

Читайте також: Українська розвідка заходила до села біля Гранітного, але не займала там позиції, - Бутусов