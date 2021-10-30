УКР
1 527 14

З початку доби російські окупанти 4 рази порушили перемир'я, застосувавши під Гранітним артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС

З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це Цензор.Нет повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначають: "Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

У напрямку Південного окупанти вели обстріл із протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Павлополя ворожі війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає".

Читайте також: Воїни 93-ї бригади без втрат взяли під повний контроль Старомар’ївку, - Бутусов. ВIДЕО

Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+5
Нудно жестко подавлять. И нечего немцам и французам в рот смотреть. Если бы Израиль ко всем прислушивался,то уже потеряли бы свой Иерусалим.
показати весь коментар
30.10.2021 17:36 Відповісти
+2
***** перебросило в ордылу новую партию вооружения. Если ВСУ продолжит переживать по поводу обеспокоенности немчур и жабоедов, свинособаки потихоньку начнут захватывать населённые пункты находящиеся под контролем Украины. Им нужно указать их место, иначе всё это печально закончится для нас...
показати весь коментар
30.10.2021 18:04 Відповісти
+2
Дальше так нельзя, Украина должна разбрсать на своей, захваченной бандой террористов территории листовки в большом количестве, обьявить по теле и интернету; откуда животные будут отправлять снаряды, туда же мгновенно будет ответка, хватит сопли жевать.
показати весь коментар
30.10.2021 18:17 Відповісти
Байрактары вам в помощь.
показати весь коментар
30.10.2021 17:34 Відповісти
Нудно жестко подавлять. И нечего немцам и французам в рот смотреть. Если бы Израиль ко всем прислушивался,то уже потеряли бы свой Иерусалим.
показати весь коментар
30.10.2021 17:36 Відповісти
с папика получать нужно. мудрый нарид решил именно так
показати весь коментар
30.10.2021 17:47 Відповісти
***** перебросило в ордылу новую партию вооружения. Если ВСУ продолжит переживать по поводу обеспокоенности немчур и жабоедов, свинособаки потихоньку начнут захватывать населённые пункты находящиеся под контролем Украины. Им нужно указать их место, иначе всё это печально закончится для нас...
показати весь коментар
30.10.2021 18:04 Відповісти
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет". Источник:
Вай, как хорошо, а то что БПЛА по нашей территории летают и сбрасывают бомбы, гавнокомандующего не трахает? А то что обстреливают артилерией 122 мм. тоже? Лишь бы не беспокоить хамсамалиску рибентроп и волка - санитара леса эмануэля...
А ведь это 100% разрешение по применению байрактаров!!!
показати весь коментар
30.10.2021 18:05 Відповісти
Дальше так нельзя, Украина должна разбрсать на своей, захваченной бандой террористов территории листовки в большом количестве, обьявить по теле и интернету; откуда животные будут отправлять снаряды, туда же мгновенно будет ответка, хватит сопли жевать.
показати весь коментар
30.10.2021 18:17 Відповісти
Накидаем страйков очередному "украинскому" русскому нацисту: https://youtu.be/B33J1JM7gus?t=81

Кто-то из Николаева - разьбейте табло этой мрази сепарской, раз СБУ у нас импотентное
показати весь коментар
30.10.2021 18:19 Відповісти
Эрдоган очень красиво раскрыл союз Германии и РАБссии https://youtu.be/YdCF21_2ijQ
показати весь коментар
30.10.2021 18:21 Відповісти
пару дней назад в первый раз использовался байрактар. И в последний.
показати весь коментар
30.10.2021 18:28 Відповісти
ФСБ не взрывает дома на РАБссии и на Мацковии... а НОРД ОСТ обосрали чеченские не террористы ФСБ...
показати весь коментар
30.10.2021 18:30 Відповісти
Рюсские бараны...придет день, когда вас будут мочить в сортире даже не чечены... и якуты с чукчами...
показати весь коментар
30.10.2021 18:31 Відповісти
я рюсский чувак Джугашвили...
показати весь коментар
30.10.2021 18:38 Відповісти
А наши в ответ только матерились?
Ответка где?
показати весь коментар
30.10.2021 19:49 Відповісти
Главнокомандующий Зеленский, АУ-АУ
показати весь коментар
30.10.2021 22:09 Відповісти
 
 