З початку доби російські окупанти 4 рази порушили перемир'я, застосувавши під Гранітним артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС
З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це Цензор.Нет повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначають: "Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.
У напрямку Південного окупанти вели обстріл із протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.
У районі Павлополя ворожі війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає".
Вай, как хорошо, а то что БПЛА по нашей территории летают и сбрасывают бомбы, гавнокомандующего не трахает? А то что обстреливают артилерией 122 мм. тоже? Лишь бы не беспокоить хамсамалиску рибентроп и волка - санитара леса эмануэля...
А ведь это 100% разрешение по применению байрактаров!!!
Кто-то из Николаева - разьбейте табло этой мрази сепарской, раз СБУ у нас импотентное
Ответка где?