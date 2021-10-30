З початку доби російські окупанти 4 рази порушили перемир'я, застосувавши під Гранітним артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС

З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це Цензор.Нет повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначають: "Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

У напрямку Південного окупанти вели обстріл із протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Павлополя ворожі війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає".

