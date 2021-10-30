УКР
В Офісі президента за участю представників Євросоюзу та G7 обговорили проведення судової реформи

В Офісі президента за участю представників Євросоюзу та G7 обговорили проведення судової реформи

В Офісі президента України відбулася зустріч щодо проведення судової реформи. У ній взяли участь представники ОП, Верховної ради, органів судової влади та посольств країн G7 та ЄС в Україні.

У пресслужбі заявили, що учасники засідання привітали обрання 23 жовтня Радою суддів України кандидатів за її квотою до першого складу Етичної ради при Вищій раді правосуддя.

Повідомляється, що учасники зустрічі також обговорили питання щодо можливості внесення змін до чинного законодавства під час реформи Вищої ради правосуддя "з метою її вдосконалення на шляху до якнайшвидшого завершення судової реформи".

Читайте також: Судова реформа: ВРП звинуватила міжнародних членів комісії з обрання до ВККС у затягуванні процесу

"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми побачимо рішучі кроки, щоб обидва процеси (на початку роботи Етичної ради при ВРП та конкурсній комісії ВККСУ – ред.) рухалися вперед", – заявив голова Комісії з правової реформи при президенті України, голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Йонушас.

Голова парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін додав, що 15 кандидатів до складу ВРП очікують на створення Етичної ради, щоб проходити відповідні перевірки. Йонушас нагадав, що в чинному законодавстві є положення, згідно з яким Етична рада має будувати свою роботу таким чином, щоб зберегти повноваження Вищої ради правосуддя.

Реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, додала тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

"Ми сподіваємося, що незабаром буде сформовано Етичну раду, а ВККС та ВРП зможуть спільно працювати над заповненням необхідних вакансій. Також, безумовно, ми очікуємо, щоб делеговані до конкурсної комісії міжнародні експерти працювали невтомно та спільно з українськими колегами. Це незалежні від нас люди, і ми ніяк не можемо втручатися в їхню роботу", – зазначила вона.

Топ коментарі
+3
уважаемые представители G7. .....рал он с высокой горы на Ваши договоренности. ему, какая разница плюс бабло а ермак, человек которий не являеться даже госслужащим, тоесть никто, руководит Украиной. если Вы этого не видите, то Вы слепци, глупци или Вас это устраивает.
показати весь коментар
30.10.2021 19:00 Відповісти
+2
Обсудили судебную реформу с судьями - пусти козла в огород.
показати весь коментар
30.10.2021 19:11 Відповісти
+2
Осляча моча його спутнік-путнік.
показати весь коментар
30.10.2021 19:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поставли вову з Єрмаком в куток на на коліна на сіль - й АБСУДІЛІ.
показати весь коментар
30.10.2021 18:50 Відповісти
С компроматом - это проще пареной репы.
показати весь коментар
30.10.2021 18:56 Відповісти
В куток на гречку, довічно і з конфіскацією.
показати весь коментар
30.10.2021 19:18 Відповісти
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
показати весь коментар
30.10.2021 18:55 Відповісти
Типо, муйлуша взвыл к G-20, шобы признали в Европе его прививку (от ящура)
показати весь коментар
30.10.2021 18:58 Відповісти
Осляча моча його спутнік-путнік.
показати весь коментар
30.10.2021 19:21 Відповісти
уважаемые представители G7. .....рал он с высокой горы на Ваши договоренности. ему, какая разница плюс бабло а ермак, человек которий не являеться даже госслужащим, тоесть никто, руководит Украиной. если Вы этого не видите, то Вы слепци, глупци или Вас это устраивает.
показати весь коментар
30.10.2021 19:00 Відповісти
В 7-ке сделали вывод, толку от ОП никакого, так пусть они будут кастрация, чем предателями, и кастрировали все кубло.
показати весь коментар
30.10.2021 19:02 Відповісти
Обсудили судебную реформу с судьями - пусти козла в огород.
показати весь коментар
30.10.2021 19:11 Відповісти
для многих украинских судей реформироваться-это равно самоубийству...
показати весь коментар
30.10.2021 19:23 Відповісти
Представляю сколько послам лапши навесили на уши.
показати весь коментар
30.10.2021 19:35 Відповісти
беспокоит Ярош - ты уже выдешь из тени?
или тебе настока там уютно, шо пошло оно все на хрен?
показати весь коментар
30.10.2021 19:44 Відповісти
Я так думаю, що Ярош не зрозумілий більшості українців, не як постать, а його ідеали.
Вони для більшості чужі. Їм от вовку подавай.
показати весь коментар
30.10.2021 19:48 Відповісти
грусно все ето - у меня 3 авторитета по снижающейся - пастор, порох, ярош - шо сламалось?
показати весь коментар
30.10.2021 19:53 Відповісти
То у вас...І це добре.
А в інших авторитети - зеленський, мосічук і шарій.
Такий український нарід.
показати весь коментар
30.10.2021 20:41 Відповісти
до сих пор думаю, шо Украина очень много потеряла не выбравши пастора....
да он не выдвигался отдал свои голоса пороху - тогда ето было правильно.
показати весь коментар
30.10.2021 20:53 Відповісти
Не знаю.. Завжди щось втрачаєш, але і отримуєш натомість.
Основне ми втратили в 2019.
показати весь коментар
30.10.2021 20:54 Відповісти
так
показати весь коментар
30.10.2021 20:56 Відповісти
Можемо отримати Бойко, А В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ Семашко, отколовшихся от слуг урода не беру во внимание
показати весь коментар
30.10.2021 21:22 Відповісти
правильно - Смешко.
показати весь коментар
30.10.2021 21:23 Відповісти
Пан Саня, вчерашний линк повторите если не трудно.....
показати весь коментар
30.10.2021 21:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wrEgg01v8UE Troels Hammer - The Human Tree (feat. Mariana Sadovska)
показати весь коментар
31.10.2021 00:32 Відповісти
але, хлопцы, без ексрима плиз....
показати весь коментар
30.10.2021 21:34 Відповісти
*екстрима..
показати весь коментар
30.10.2021 21:35 Відповісти
"Мораль застиває в Праві" і тому існує така дисципліна як "Філософія права" яка, в свою чергу, базується на етиці. Етика це розділ філософії. Звідси тільки кваліфіковані філософи мають право давати оцінку етичності закону та правоохоронній діяльності. Не бачу жодної особи з філософською освітою та фундаментальною підготовкою з етики та філософії права в наших так званих "етичних комітетах". Абсурдно коли корумповані судді самі себе "етично виправдовують" та "оцінюють". Ще більшим глупством є коли це роблять якісь арахамії, цирюльники, "корабельні сосни" та блазні з 95 Кварталу...
показати весь коментар
30.10.2021 19:46 Відповісти
А що там обговорювати її немає, тої реформи.
показати весь коментар
30.10.2021 20:32 Відповісти
Кілька років тому Ердоган радикально провів таку реформу, звільнив пару тисяч суддів, без різних там нарад і представників.
показати весь коментар
30.10.2021 20:56 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 22:19 Відповісти
 
 