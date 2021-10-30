В Офісі президента за участю представників Євросоюзу та G7 обговорили проведення судової реформи

В Офісі президента України відбулася зустріч щодо проведення судової реформи. У ній взяли участь представники ОП, Верховної ради, органів судової влади та посольств країн G7 та ЄС в Україні.

У пресслужбі заявили, що учасники засідання привітали обрання 23 жовтня Радою суддів України кандидатів за її квотою до першого складу Етичної ради при Вищій раді правосуддя.

Повідомляється, що учасники зустрічі також обговорили питання щодо можливості внесення змін до чинного законодавства під час реформи Вищої ради правосуддя "з метою її вдосконалення на шляху до якнайшвидшого завершення судової реформи".

Читайте також: Судова реформа: ВРП звинуватила міжнародних членів комісії з обрання до ВККС у затягуванні процесу

"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми побачимо рішучі кроки, щоб обидва процеси (на початку роботи Етичної ради при ВРП та конкурсній комісії ВККСУ – ред.) рухалися вперед", – заявив голова Комісії з правової реформи при президенті України, голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Йонушас.

Голова парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін додав, що 15 кандидатів до складу ВРП очікують на створення Етичної ради, щоб проходити відповідні перевірки. Йонушас нагадав, що в чинному законодавстві є положення, згідно з яким Етична рада має будувати свою роботу таким чином, щоб зберегти повноваження Вищої ради правосуддя.

Реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, додала тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

"Ми сподіваємося, що незабаром буде сформовано Етичну раду, а ВККС та ВРП зможуть спільно працювати над заповненням необхідних вакансій. Також, безумовно, ми очікуємо, щоб делеговані до конкурсної комісії міжнародні експерти працювали невтомно та спільно з українськими колегами. Це незалежні від нас люди, і ми ніяк не можемо втручатися в їхню роботу", – зазначила вона.

