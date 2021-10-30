УКР
Бутусов про реакцію ОП на вхід армії до Старомар'ївки: Банкова знову робить крок назад, хоча ситуація цього не вимагає

Бутусов про реакцію ОП на вхід армії до Старомар'ївки: Банкова знову робить крок назад, хоча ситуація цього не вимагає

Немає жодної підстави визнавати сірою зоною село Старомар'ївка.

Таке переконання висловив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Страшна проблема в Офісі Президента - я написав, що наші війська взяли під контроль українське село Старомар’ївка. Звісно, наш офіційний захід у село не є порушенням Мінських угод. Звісно, і раніше в попередні роки в село постійно заходили наші воїни, і, звісно, це треба було давно зробити на постійній основі, тому що не повинні громадяни України жити в сірій зоні. Дякую тим, хто це зробив", - зазначив він.

Журналіста дивує, що "у відповідь на правильну ініціативу на місцях Банкова "знову робить крок назад, хоча ситуація цього не вимагає".

Читайте також: Жодного бійця 93-ї ОМБр у селищі Старомар'ївка немає, - офіційна заява бригади

"Для чого спростовувати контроль над нашим власним селом, у яке ворога пускати не можна та яке ми контролюємо зі своїх позицій? Старомар'ївка має жити мирно, і там треба не просто пішохідний понтон встановити, а треба цілком повноцінний понтон встановити для цивільного транспорту. Танки там і зараз можуть проїхати вбрід через Кальміус", - каже Бутусов.

Він упевнений, що ситуація "показує повне нерозуміння того, що відбувається в Офісі Президента".

"Сподіваюся, ви собі уявляєте, що якщо ви дійсно відмовитеся від контролю над селом, і туди заїдуть російські пропагандисти та російські військові, в яке безглузде й принизливе становище ви поставите не тільки себе самих, але передусім ви підставите Україну? Немає жодної підстави грати з Путіним у піддавки в цій ситуації, і самим визнавати сірою зоною село та людей, за яких наша країна несе відповідальність. Політична ініціатива повністю в руках України. Не можна робити крок уперед і два назад. Це слабкість. Не вистачає розуму щось правильно сказати - так можна хоча б просто промовчати", - натякає Бутусов.

Нагадаємо, 30 жовтня Юрій Бутусов повідомив, що воїни 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" взяли під повний контроль українське село Старомар'ївка. Пізніше в підрозділі спростували цю інформацію.

Читайте також: З початку доби російські окупанти 4 рази порушили перемир'я, застосувавши під Гранітним артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС

Он уверен, что ситуация "показывает полное непонимание происходящего в Офисе Президента". Источник:

Бутусов, Вы наивный? Эта шайка московитских выкидышей прекрасно все понимает.
потерпевший верен заветам:

вагнергейт - второй сезон
Зміна міністра оборони, прикриття злочинів діючиєю владою, новий міністр оборони, нова ідіотська стратегія, новий головнокомандувач ЗСУ, слухняний, який не віддасть команду байрактарами!🤬
З вірша шотландського поета Роберта Бернса, яким понад 250 років: «Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
"Главнокомандующий» зеленский заявил, что сила нашей армии - в тишине.

То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?

Коли почнеться повномасштабна війна, вони знову почнуть кричати: "Хто готовий піти на смерть? Будь ласка, прийдіть, бо ми всрались!"
Вовочка выполняет предвыборные обещания- "надо просто перестать стрелять."
А еще не красиво стесняться своей тряпки😂🌷×××
ШАНОВНИЙ ЮРІЄ, А БУДЕ ВАШЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО МІНІСТРА ЗСУ?
А шо таке "міністр ЗСУ?"
у Зели Барыгинакрови цель одна - побольше накосить зелени и вовремя свалить, поэтому понравиться она хочет всем, чтобы свалить можно было в любую сторону, ей кака без разницы: или Москва или КНДР или Оман... - с контейнерами ворованого украинского бабла украинскому еврею везде хорошо....
в украинской армии самое слабое звено - это случайный говнокомандувач-уклонист..(
Вот здесь все очень четко изложено без домыслов как все было.
https://mil.in.ua/uk/news/kombryg-93-brygady-poyasnyv-sytuatsiyu-dovkola-staromar-yivky/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
"Зачем россияне раструбили про бои в Старомарьевке?

Прикрыть информационно очередной обстрел украинских войск гаубицами в районе Гранитного.
Выдумать фейковую "победу" для проведения информационно-психологической операции для понятия духа своих войск и демонстрации своей инициативы и слабости украинских войск.
Обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - считает Бутусов.

По мнению главреда , все эти информационные операции провалены, так как Украина показала свое превосходство благодаря применению "Байрактара". Источник:

Так а оце хто заявляв кілька днів тому?
Я взагалі з того дописа Бутусова зробив висновок, що там через рельєф небезпечно залишатися: "Село находится в низине, с одной стороны наши высоты, с другой стороны высоты, захваченные российскими оккупантами. В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции - большой риск."

Вже рельєф мабуть змінився(((
А що ти хочеш щоб ми ніколи ці території не повернули? Наша влада ніколи не захоче миритись з бойовиками і реінтегрувати ці території.Залишається тільки воювати або Придністров'я 2.
Якщо Президент буде мутить такі муткі з ДНР/ЛНР то просто дограється що РФ приєднає ці території до себе або дасть їм таку зброю що ми ці території ніколи більше не повернемо.Потрібно або миритись з бойовиками і реінтегрувати ці території або воювати іншого не дано.Якщо Зеленський хоче стати в друге Президентом потрібно повернути свої території.
Вдруге стати президентом цьому наркоші не вдасться , так як і одного
терміну забагато 😡
Якщо він зможе повернути території 100% буде Президентом в друге.
зебилушка
Вимкни Г+Г, бо ти й без нього не дуже розумний.
Печально что официальные лица всем лгут.
ЗЕ! и его шоблу в отставку
Теперь все будут знать что Зеленский лжец.
Ой, что вы такое говорите!
Только теперь все узнают, что Зеленский лжец? А до этого что, не знали?
Он лжет с первого дня, как народ по своей глупости зачем-то избрал его президентом.
Это что, было кому-то непонятно?
Бидло ходить стадом, щоб не думати -- "куди всі, туди й я".
Ключевое слово -"зачемто". Умом не понять.
Зеленский не лжец. Он просто так разговаривает.
Не кіпішіться. #ценеми
Взбзднул янелох паскудович,он же в ширинку ху..лу посмотреть хочет,и вдруг тот обидется.,и не позволит.
Бутусов агитировал за это зелёное на выборах.
и?
Пора бы вам голову отрастить уже.
Пора бы вам самим поумнеть.Когда то в 19 году он увёл множество людей своим авторитетом в зелёное стадо.Хотя кто такой Зеленский было видно невооружённым глазом.Мои знакомые мне возражали,что Юрий,видимо что-то знает и теперь барыге капец.Затем новая власть попыталась отблагодарить его хорошей должностью.Серлеща умаслили,а тут не получилось.В этом и есть его гражданский подвиг.Но о том,какой лично он вред нанёс,когда качались весы,Ю.скромно молчит.Это неискренний человек и веры ему нет.
Дык а я о чем. Но насчет "гражданского подвига" - не согласен. Не получить на лапу потому что не дали - это не подвиг. Это - пролет.
И кто такой этот великий журналист стало ясно еще в 2014м, когда Хомчак с Корбаном его пригласили на совещание перед Иловайском, от которого он отморозился когда не вышло стать летописцем грандиозной победы.
Гражданский подвиг - не совсем ирония.Это была его поза,когда не отбашляли.
А как думаете,почему ОП подыскивает нового Министра Обороны более сговорчивого?Все командывание Генштаба или вообще не проходили воинскую службу и имеют отметки в купленых в переходах дипломах об высшем образовании с отметкой о военной кафедре или агенты ФСБ тем более что и сам главнокомандующий является инвалидом из-за чего его не взяли и на срочную службу.А такая ,,инвалидность,,выходит для страны Украина боком.
Головнокомандувач -- інвалід, не служивший в армії? Цирк на дроті.
Не ,,цирк на дроті,, а цирк в законотворчій ВР України де всі закони приймаються чи відміняються під конкретну людину із мішком грошей або по політичній надобності.
Згадайте прийняття Законів під Савченко по яким було звільнено тисячі реальних вбивць та бандюків,і все це для того щоб Савченко стала перед Законом України ,,чистою,,
А сейчас Савченко на своей странице в ФБ разгоняет антиваксерскую волну. Ей явно, к сожалению , промыли мозги в Москве и теперь она агент кремля. у ФСБ есть методики влияния на подсознание. Раньше она была нормальным офицером, летала , даже в Ираке была.
Ошибка думать, что зермака волнуют интересы Украины, а тем более ошибка исходить из того, что зеля переживает о каких-то там жителях какого-то тма села в серой зоне, когда за вход туда ВСУ ему могут заморозить выплату роялти из рашки... а то и -жуткое дело - отобрать квартиру в Крыму.
Думаєте, що в нього є бізнес в Москві, а немає квартири? Хтось інформував, що вони з медвєдєвим мають квартири в одному домі...
Та хто б мав сумніви? Тікати буде куди….
по минскому договорняку и Дебальцево - Украина.
Вполне мона возвращать...
Село за селом, город за городом. Байрактар за Байрактаром. Я поддерживаю нашу армию!
банковая просто.... сЦытся, а вы - АРМИЯ - продолжайте и дальше выполнять свою работу.
Видео с подъемом флага постановочное, видно же. А Бутусов гонит волну. Непонятно, осознано, или нет?
А які мудрі вчинки ви очікували від боягузливого єврея, на додаток до цього, з проблемами інтелектуального розвитку, на посаді головнокомандувача Збройних Сил України під час фактичної війни.
