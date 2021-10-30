Бутусов про реакцію ОП на вхід армії до Старомар'ївки: Банкова знову робить крок назад, хоча ситуація цього не вимагає
Немає жодної підстави визнавати сірою зоною село Старомар'ївка.
Таке переконання висловив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Страшна проблема в Офісі Президента - я написав, що наші війська взяли під контроль українське село Старомар’ївка. Звісно, наш офіційний захід у село не є порушенням Мінських угод. Звісно, і раніше в попередні роки в село постійно заходили наші воїни, і, звісно, це треба було давно зробити на постійній основі, тому що не повинні громадяни України жити в сірій зоні. Дякую тим, хто це зробив", - зазначив він.
Журналіста дивує, що "у відповідь на правильну ініціативу на місцях Банкова "знову робить крок назад, хоча ситуація цього не вимагає".
"Для чого спростовувати контроль над нашим власним селом, у яке ворога пускати не можна та яке ми контролюємо зі своїх позицій? Старомар'ївка має жити мирно, і там треба не просто пішохідний понтон встановити, а треба цілком повноцінний понтон встановити для цивільного транспорту. Танки там і зараз можуть проїхати вбрід через Кальміус", - каже Бутусов.
Він упевнений, що ситуація "показує повне нерозуміння того, що відбувається в Офісі Президента".
"Сподіваюся, ви собі уявляєте, що якщо ви дійсно відмовитеся від контролю над селом, і туди заїдуть російські пропагандисти та російські військові, в яке безглузде й принизливе становище ви поставите не тільки себе самих, але передусім ви підставите Україну? Немає жодної підстави грати з Путіним у піддавки в цій ситуації, і самим визнавати сірою зоною село та людей, за яких наша країна несе відповідальність. Політична ініціатива повністю в руках України. Не можна робити крок уперед і два назад. Це слабкість. Не вистачає розуму щось правильно сказати - так можна хоча б просто промовчати", - натякає Бутусов.
Нагадаємо, 30 жовтня Юрій Бутусов повідомив, що воїни 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" взяли під повний контроль українське село Старомар'ївка. Пізніше в підрозділі спростували цю інформацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?
Коли почнеться повномасштабна війна, вони знову почнуть кричати: "Хто готовий піти на смерть? Будь ласка, прийдіть, бо ми всрались!"
в украинской армии самое слабое звено - это случайный говнокомандувач-уклонист..(
https://mil.in.ua/uk/news/kombryg-93-brygady-poyasnyv-sytuatsiyu-dovkola-staromar-yivky/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Прикрыть информационно очередной обстрел украинских войск гаубицами в районе Гранитного.
Выдумать фейковую "победу" для проведения информационно-психологической операции для понятия духа своих войск и демонстрации своей инициативы и слабости украинских войск.
Обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - считает Бутусов.
По мнению главреда , все эти информационные операции провалены, так как Украина показала свое превосходство благодаря применению "Байрактара". Источник:
Так а оце хто заявляв кілька днів тому?
Вже рельєф мабуть змінився(((
терміну забагато 😡
Только теперь все узнают, что Зеленский лжец? А до этого что, не знали?
Он лжет с первого дня, как народ по своей глупости зачем-то избрал его президентом.
Это что, было кому-то непонятно?
И кто такой этот великий журналист стало ясно еще в 2014м, когда Хомчак с Корбаном его пригласили на совещание перед Иловайском, от которого он отморозился когда не вышло стать летописцем грандиозной победы.
Згадайте прийняття Законів під Савченко по яким було звільнено тисячі реальних вбивць та бандюків,і все це для того щоб Савченко стала перед Законом України ,,чистою,,
Вполне мона возвращать...