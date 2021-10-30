Бутусов про реакцію ОП на вхід армії до Старомар'ївки: Банкова знову робить крок назад, хоча ситуація цього не вимагає

Немає жодної підстави визнавати сірою зоною село Старомар'ївка.

Таке переконання висловив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Страшна проблема в Офісі Президента - я написав, що наші війська взяли під контроль українське село Старомар’ївка. Звісно, наш офіційний захід у село не є порушенням Мінських угод. Звісно, і раніше в попередні роки в село постійно заходили наші воїни, і, звісно, це треба було давно зробити на постійній основі, тому що не повинні громадяни України жити в сірій зоні. Дякую тим, хто це зробив", - зазначив він.

Журналіста дивує, що "у відповідь на правильну ініціативу на місцях Банкова "знову робить крок назад, хоча ситуація цього не вимагає".

"Для чого спростовувати контроль над нашим власним селом, у яке ворога пускати не можна та яке ми контролюємо зі своїх позицій? Старомар'ївка має жити мирно, і там треба не просто пішохідний понтон встановити, а треба цілком повноцінний понтон встановити для цивільного транспорту. Танки там і зараз можуть проїхати вбрід через Кальміус", - каже Бутусов.

Він упевнений, що ситуація "показує повне нерозуміння того, що відбувається в Офісі Президента".

"Сподіваюся, ви собі уявляєте, що якщо ви дійсно відмовитеся від контролю над селом, і туди заїдуть російські пропагандисти та російські військові, в яке безглузде й принизливе становище ви поставите не тільки себе самих, але передусім ви підставите Україну? Немає жодної підстави грати з Путіним у піддавки в цій ситуації, і самим визнавати сірою зоною село та людей, за яких наша країна несе відповідальність. Політична ініціатива повністю в руках України. Не можна робити крок уперед і два назад. Це слабкість. Не вистачає розуму щось правильно сказати - так можна хоча б просто промовчати", - натякає Бутусов.

Нагадаємо, 30 жовтня Юрій Бутусов повідомив, що воїни 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" взяли під повний контроль українське село Старомар'ївка. Пізніше в підрозділі спростували цю інформацію.

