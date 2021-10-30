У середині листопада керівника САП визначать, якщо підконтрольна ОП частина комісії не зірве конкурсу, - Шабунін

Після передостаннього етапу конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури суттєво лідирує детектив НАБУ Олександр Клименко.

Про це повідомив у фейсбук голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

Він нагадує, що члени комісії, контрольовані ОП, зривали конкурс, допоки його завершення не стало частиною спільних домовленостей президентів США та України.

"Проте не факт, що наявність цих домовленостей зупинить ту частину комісії від фальсифікації фінальних результатів конкурсу. Оцінювання практичного завдання відбувалося згідно дуже чіткої, покрокової інструкції, яку було оприлюднено (як і роботи фіналістів). Так само оприлюднять оцінки, проставлені кожним членом комісії. Така публічність значно звужує маневр для фальсифікації результатів: будь-який притомний юрист одразу побачить маніпуляцію з балами", - переконаний Шабунін.

Він зазначає, що роботи фіналістів згідно інструкції оцінив доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", - адвокат Олексій Горох.

Олександр Клименко набрав 15 балів, Андрій Синюк – 9 балів.

"До практичного завдання, лідером конкурсу є Олександр Клименко, який має 212 балів, в свою чергу Андрій Синюк має – 195 балів. Ці бали отримані за результатами тестувань на законодавство та загальні здібності. Останнім етапом буде співбесіда (попередньо, 9-го листопада). За неї кожен кандидат може отримати максимально 25 балів. Якщо Татарівська частина комісії не зірве конкурс, то в середині листопада ми отримаємо керівника САП", - припускає Шабунін.