УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4163 відвідувача онлайн
Новини Репресії в окупованому Криму
1 256 18

Кримського татарина Абдуллаєва, якого утримують у колонії в Росії, залишили в ШІЗО ще на 12 діб, - мати

Кримського татарина Абдуллаєва, якого утримують у колонії в Росії, залишили в ШІЗО ще на 12 діб, - мати

Співробітники ФСВП Росії продовжили ще на 12 діб перебування в ШІЗО фігуранта кримської "справи Хізб ут-Тахрір", кримчанина Теймура Абдуллаєва, якого утримують в російській колонії в Башкортостані.

Про це з посиланням на матір Теймура Діляру Абдуллаєву повідомили в громадському об'єднанні "Кримська солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ.

Активісти уточнили, що лише за осінь цього року Абдуллаєва відправляли до ШІЗО щонайменше шість разів. До цього він перебував в ізоляторі з 24 жовтня. За словами Діляри Абдуллаєвої, відразу після того, як її сина вивели з камери, де він провів тиждень, його одразу відправили назад, придумавши "чергову брехню".

"Доки триватиме упереджене ставлення до мого сина, чим і кому він такий невгодний адміністрації колонії? Правозахисні організації України та Росії, прошу вашого реагування - перевірте факт такого тривалого перебування в ШІЗО мого сина Теймура Абдуллаєва і допоможіть припинити ці тортури над моїм сином!", - заявила вона.

Читайте також: Політичне переслідування кримських татар Росією неприпустиме, - посольство США про нові вироки на окупованому півострові

За словами дружини засудженого Аліме Абдуллаєвої, його самопочуття за час перебування в колонії помітно погіршилося.

"Позначається тривале перебування в сирому, неопалюваному, позбавленому сонячного світла підвальному приміщенні. В умовах ШІЗО людина максимально обмежена: вона не може їсти їжу, крім тієї, яку їм видають (а вона практично неїстівна), о шостій ранку зобов'язана встати, а до відбою його "ліжко" пристібають до стіни, де ув'язнений змушений або стояти, або сидіти на бетонній підлозі! І це при тому, що за нашими мірками там уже зима! Теймура непокоїть підвищений артеріальний тиск, практично доводиться "жити на ліках", - додала Аліма.

За її інформацією, і цей термін перебування Абдуллаєва в ШІЗО, швидше за все, продовжать, оскільки йому про це повідомили співробітники ФСВП, "заявивши, що матеріали вже складені заздалегідь". Разом з ним до ізолятора помістили і Мусліма Алієва - фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Дружина Абдуллаєва звернулася до ГНК, журналістів, правозахисників та інших представників, які могли б допомогти витягти засудженого з ізолятора.

Нагадаємо, 18 червня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив фігурантів першої сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір. У грудні 2019 року Верховний суд РФ знизив усім термін ув'язнення на півроку.

Читайте також: Політв'язня кримського татарина Абдуллаєва, який перебуває в російській колонії в Башкортостані, знову відправили в ШІЗО, - мати

Кримських татар затримали за причетність до політичної діяльності ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України та країнах світу вона діє без обмежень на рівні національних законодавств.

росія (67862) кримські татари (2005) Абдуллаєв Теймур (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Диляра Абдуллаева, Ваш сын - безусловно герой. Уверен, рано или поздно каждая расиянская и коллаборантская гнида ответит за все. Правнуки не расплатятся. Но сейчас, увы, мы ничего пока не можем с этим сделать, да, сами виноваты. Держитесь, мужественная МАТЬ.
показати весь коментар
30.10.2021 22:31 Відповісти
+4
показати весь коментар
30.10.2021 23:13 Відповісти
+2
татарами руские свиньи назвали Крымлы для того чтоб обесчеловечить,вызвать ненависть.Крымлы,только Крымлы-мои братья и сёстры по несчастью,лиш им и нам совецкие поганцы не вернули наши земли.
показати весь коментар
30.10.2021 21:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
татарами руские свиньи назвали Крымлы для того чтоб обесчеловечить,вызвать ненависть.Крымлы,только Крымлы-мои братья и сёстры по несчастью,лиш им и нам совецкие поганцы не вернули наши земли.
показати весь коментар
30.10.2021 21:48 Відповісти
А Зерьмакам пофиг. У них карлсоношвили болит.
показати весь коментар
30.10.2021 22:01 Відповісти
русские это ...какие?
показати весь коментар
30.10.2021 22:03 Відповісти
Что???? Татар нет в Крыму? Ты бредишь)
показати весь коментар
30.10.2021 22:05 Відповісти
Тут у Дмитра Чекалкина є чудове відео про руцкий мір... Два колишні зеки розповідають про про "порядки" на зоні... https://www.youtube.com/watch?v=SwUoxxFsw6E
показати весь коментар
30.10.2021 22:03 Відповісти
ты чьих половцев будешь , печенег?
показати весь коментар
30.10.2021 22:17 Відповісти
Ты дома мусор выносишь,каки сливаешь?Так и тут, должно быть чисто😂🌷×××
показати весь коментар
30.10.2021 22:19 Відповісти
Диляра Абдуллаева, Ваш сын - безусловно герой. Уверен, рано или поздно каждая расиянская и коллаборантская гнида ответит за все. Правнуки не расплатятся. Но сейчас, увы, мы ничего пока не можем с этим сделать, да, сами виноваты. Держитесь, мужественная МАТЬ.
показати весь коментар
30.10.2021 22:31 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 23:13 Відповісти
 
 