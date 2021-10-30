Кримського татарина Абдуллаєва, якого утримують у колонії в Росії, залишили в ШІЗО ще на 12 діб, - мати
Співробітники ФСВП Росії продовжили ще на 12 діб перебування в ШІЗО фігуранта кримської "справи Хізб ут-Тахрір", кримчанина Теймура Абдуллаєва, якого утримують в російській колонії в Башкортостані.
Про це з посиланням на матір Теймура Діляру Абдуллаєву повідомили в громадському об'єднанні "Кримська солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ.
Активісти уточнили, що лише за осінь цього року Абдуллаєва відправляли до ШІЗО щонайменше шість разів. До цього він перебував в ізоляторі з 24 жовтня. За словами Діляри Абдуллаєвої, відразу після того, як її сина вивели з камери, де він провів тиждень, його одразу відправили назад, придумавши "чергову брехню".
"Доки триватиме упереджене ставлення до мого сина, чим і кому він такий невгодний адміністрації колонії? Правозахисні організації України та Росії, прошу вашого реагування - перевірте факт такого тривалого перебування в ШІЗО мого сина Теймура Абдуллаєва і допоможіть припинити ці тортури над моїм сином!", - заявила вона.
За словами дружини засудженого Аліме Абдуллаєвої, його самопочуття за час перебування в колонії помітно погіршилося.
"Позначається тривале перебування в сирому, неопалюваному, позбавленому сонячного світла підвальному приміщенні. В умовах ШІЗО людина максимально обмежена: вона не може їсти їжу, крім тієї, яку їм видають (а вона практично неїстівна), о шостій ранку зобов'язана встати, а до відбою його "ліжко" пристібають до стіни, де ув'язнений змушений або стояти, або сидіти на бетонній підлозі! І це при тому, що за нашими мірками там уже зима! Теймура непокоїть підвищений артеріальний тиск, практично доводиться "жити на ліках", - додала Аліма.
За її інформацією, і цей термін перебування Абдуллаєва в ШІЗО, швидше за все, продовжать, оскільки йому про це повідомили співробітники ФСВП, "заявивши, що матеріали вже складені заздалегідь". Разом з ним до ізолятора помістили і Мусліма Алієва - фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Дружина Абдуллаєва звернулася до ГНК, журналістів, правозахисників та інших представників, які могли б допомогти витягти засудженого з ізолятора.
Нагадаємо, 18 червня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив фігурантів першої сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір. У грудні 2019 року Верховний суд РФ знизив усім термін ув'язнення на півроку.
Кримських татар затримали за причетність до політичної діяльності ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України та країнах світу вона діє без обмежень на рівні національних законодавств.
