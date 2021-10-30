УКР
Новини
На виборах 31 жовтня неможливо проголосувати з електронним паспортом, - ЦВК

На виборах 31 жовтня неможливо проголосувати з електронним паспортом, - ЦВК

Для отримання бюлетеня виборці повинні мати паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки, а не електронний паспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

"На сьогодні для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197, а також позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня 2021 року, дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України", - йдеться в повідомленні.

Щоб уникнути непорозумінь при отриманні виборчих бюлетенів під час голосування 31 жовтня 2021 року, ЦВК звернулася до виборців з проханням мати при собі паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки).

Читайте також: МОЗ роз'яснило, як голосувати на виборах в умовах пандемії

У ЦВК також нагадали, що згідно з постановою Кабміну перевірка е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон із використанням унікального електронного ідентифікатора в режимі реального часу є обов'язковою умовою їх використання особою для отримання адміністративних та інших послуг.

Також зазначається, що згідно із законом, проведення виборів не належить до послуг, для отримання яких може бути використаний електронний паспорт.

Нагадаємо, в неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.

У них зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців. Голосування проходитиме на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці в Черкаській області.

Крім того, в Харкові відбудуться позачергові вибори міського голови, в яких візьмуть участь 10 кандидатів.

Раніше в ЦВК наголосили, що під час голосування 31 жовтня виборці зможуть віддати свій голос, не показуючи сертифікату про вакцинацію чи ковід-тесту.

вибори (6747) ЦВК (1179)
Топ коментарі
+7
Оба-на! А так духарились, так пукали. У зебілів усе як завжди.
показати весь коментар
30.10.2021 22:13 Відповісти
+5
показати весь коментар
30.10.2021 23:21 Відповісти
+4
....та діджіталізація всієї країни!!!!))))
показати весь коментар
30.10.2021 22:23 Відповісти
Оба-на! А так духарились, так пукали. У зебілів усе як завжди.
показати весь коментар
30.10.2021 22:13 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 23:21 Відповісти
новая серия Г.кварталла ?
показати весь коментар
31.10.2021 05:42 Відповісти
И ЦИК из-за этого ещё не в тюрьме. Преступление чиновников с огромными зряплатами.
показати весь коментар
30.10.2021 22:17 Відповісти
А ЦВК то причем?) Все вопросы к Кабмину и законодателю)))
показати весь коментар
30.10.2021 22:31 Відповісти
....та діджіталізація всієї країни!!!!))))
показати весь коментар
30.10.2021 22:23 Відповісти
Что и с Дией нельзя?? А для чего же тогда ее сделали и пиарились на ней??
показати весь коментар
30.10.2021 22:30 Відповісти
))) Тут еле отбился от витяга с id паспорта, а вы про ДІю)))
показати весь коментар
30.10.2021 22:33 Відповісти
Крок вперед , два назад . Танці на граблях у виконанні теперішньої влади . Знов на дільницях сама пенсія голосуватиме . Вибори мають проводитися взагалі в смартфоні . Молодь не хоче гаяти свій час і стояти в чергах з пчихаючими ковідом пенсіонерами .
показати весь коментар
30.10.2021 23:08 Відповісти
На минулих виборах за зелоха, пту-шна молодь не гаяла часу! Ці дибіли ніколи раніше на вибори не ходили! Зеля -МРЕЦЬ! Кварталу - кабздець! Діма нєдоразумков, гандон та Комаровський настовбурчились...
показати весь коментар
30.10.2021 23:35 Відповісти
ЗЕджигіталізація.
показати весь коментар
30.10.2021 23:16 Відповісти
Обосрались с диджитализацией. Походу время правления ЗЕ! будут называть засранным. Или Обосранным. Президент - обосранец
показати весь коментар
31.10.2021 00:42 Відповісти
А якже законопроект (не пам'ятаю номера, прийнятий восени 2020), який зобов'язує всіх громадян отримувати картки замість паспортів-книжечок при досягненні 25- та 45-річного віку???
показати весь коментар
31.10.2021 08:37 Відповісти
Рагулям з дільничних виборчих комісій виділяються робочі ноутбуки для електронної звітності перед ЦВК. В чому проблема встановити спеціалізоване ПЗ для верифікації електронних паспортів? Нехай без апаратури зчитування QR-коду, нехай виборець просто продиктує члену ДВК згенеровані додатком Дія цифри, що дійсні 3 хв. У відділеннях Укрпошти, де ще немає сканерів кодів, вже давно можна отримати таким способом посилку через Дію
показати весь коментар
31.10.2021 09:08 Відповісти
Рагулю, а скільки часу і елементарних навиків треба, щоб собі на смартфон поставити фейкову Дію з фейковми документами?
Рагулю, а де ще, в якій країні світу є така річ як електронний паспорт - картинка на екрані смартфона, що має силу справжнього паспорта?
Ну і найголовніше, рагулю, скільки населення країни може собі дозволити смартфон з відповідним програмним забезпеченням, з навиками ними керувати і з доступом до мережі?
показати весь коментар
31.10.2021 09:31 Відповісти
Бачу, ти ніколи в житті не користувався Дією, і не знаєш про те, що додаток при відкритті відповідного документу в інтерфейсі, генерує одноразовий код, дійсний 3 (три) хвилини, який синхронізується із центральним сервером. Для верифікації треба назвати код, який вводить у відповідне поле в програмі працівник установи,якому пред'явлений цей документ. Якщо названий код вірний, значить, особу підтверддено. То про який фейковий додаток "Дія" ти триндиш, рагуль? Чи, може, ти здатен хакнути серевра Дії , та зробити свій піратський варіант додатку для смартфона, щоб відбувалась верифікація твоєї рагульної особи?
показати весь коментар
31.10.2021 09:40 Відповісти
Дебіл, не доходить? А запитання ж то прості. Повторити?
показати весь коментар
31.10.2021 09:48 Відповісти
Придурку, якщо у тебе на екрані смартфона картинка є паспортом, то поклич постову медсестру зі свого відділення. Очевидно, ти пропустив прийом нейролептика. Кончене ніколи не бачило одноразового QR-коду в додатку Дія, який змінюється кожні 3 хвилини.
показати весь коментар
31.10.2021 22:04 Відповісти
Істериш, придуку? І що, уколи не діють? І на рахунок QR-коду, дебіле. Скільки людей не мали і не мають смартфона і уяви не мають про той QR-код? У впоротого придурка таких запитань ніколи не виникало? А це, дебіле, підтвердження твого діагнозу. Світ навколо тебе, придурку не обмежується лише твоїм віртуальним діджіталізованим, він значно ширший і різноманітніший. Є старенькі, є сліпі, є просто бідні, які ні фізично ні матеріально не можуть ні володіти ні користуватись різноманітними ґаджетами. А є такі, для яких то занадто складно ним користуватись. Придурку, люди є різні. І ніхто тобі не дав право їх ділити і обмежувати, сучище ти впороте.
показати весь коментар
01.11.2021 07:42 Відповісти
Дійсно, навіть така особина з обмеженими розумовими здібностями, як ти, наешті скумекала своїм рудиментарним мозком, що якщо у когось є додаток Дія, то нехай ним користується, реалізуючи своє виборче право. А в кого немає - то нехай голосує з паспортом-книжечкою. Вірно, імбециле?
показати весь коментар
01.11.2021 17:33 Відповісти
Недоумку, а до тебе ніяк не дійде, що для того, щоб користатись тою самою Дією має бути готовим для того суспільство, ті ж самі члени виборчої дільниці, придурку, а не рагулі, як ти недолуге собі дозволяєш тут заявляти. Хоча насправді, рагуль то ти - нагле, безапеляційне і тупе створіння, яке існує не в реальному, а в якомусь шизоїдному віртуальному світі. І, найголовніше, та Дія має бути від професіоналів, а не таких як ти шмаркатих полудурків. Скільки он проблем з Ковід-сертифікатами, бо за справу взялись зелені ідіоти. Так що йди на хрін, придурку і уколи ввечері отримати не забудь, ну, хіба що, санітари тобі нагадають.
показати весь коментар
01.11.2021 17:56 Відповісти
Абсолютно згоден з тобою, дебілятко, що світ різноманітний. І на сайті ЦН можна зустріти як освічених форумчан, так і різну непотріб з ніком на три літери, яка приховує свою дурість і невігластво "турботою про оточуючих". Свою ереговану турботу йди і демонструй в реальному житті, а не бризкай слиною у всяких богопротивних тирнетах. Можеш навіть стати посеред майдану у своєму місті, і розпочати одиночний пікет проти прогресу. І, наостанок, проведи собі, про всяк випадок, профілактику йододефіциту. Бо кретинізм внаслідок важкого гіпотиреозу на форумі ЦН зустрічається досить часто, і багато хто страждає мовчки. І не дякуй, звертайся при потребі

показати весь коментар
01.11.2021 17:49 Відповісти
Поперло? Уколи. напевно, ще зранку кололи. Ну нічого, зараз санітари прийдуть, допоможуть. Освічене воно. Недоумок ти тупий, ну і рагулище на додачу. Йди на хрін, дебіле.
показати весь коментар
01.11.2021 18:00 Відповісти
елетронний паспорт хай засунуть блазню в зад.
показати весь коментар
31.10.2021 12:36 Відповісти
 
 