На виборах 31 жовтня неможливо проголосувати з електронним паспортом, - ЦВК

Для отримання бюлетеня виборці повинні мати паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки, а не електронний паспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

"На сьогодні для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197, а також позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня 2021 року, дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України", - йдеться в повідомленні.

Щоб уникнути непорозумінь при отриманні виборчих бюлетенів під час голосування 31 жовтня 2021 року, ЦВК звернулася до виборців з проханням мати при собі паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки).

У ЦВК також нагадали, що згідно з постановою Кабміну перевірка е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон із використанням унікального електронного ідентифікатора в режимі реального часу є обов'язковою умовою їх використання особою для отримання адміністративних та інших послуг.

Також зазначається, що згідно із законом, проведення виборів не належить до послуг, для отримання яких може бути використаний електронний паспорт.

Нагадаємо, в неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.

У них зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців. Голосування проходитиме на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці в Черкаській області.

Крім того, в Харкові відбудуться позачергові вибори міського голови, в яких візьмуть участь 10 кандидатів.

Раніше в ЦВК наголосили, що під час голосування 31 жовтня виборці зможуть віддати свій голос, не показуючи сертифікату про вакцинацію чи ковід-тесту.