7 965 92

Опитування СУП: Цілком або частково ЗСУ довіряють 78% українців, підприємцям – 80-85%, а уряду – 37%

Опитування СУП: Цілком або частково ЗСУ довіряють 78% українців, підприємцям – 80-85%, а уряду – 37%

Спілка українських підприємців (СУП) провела дослідження громадської думки щодо головних економічних проблем у країні.

Про це повідомив у фейсбук співзасновник цивільної платформи "Нова країна" Валерій Пекар, повідомляє Цензор.НЕТ.

84% опитаних вважають, що Україна перебуває в стані економічної кризи. Найбільше цю кризу відчувають люди старші 46 років.

"Основні ознаки кризи — відсутність економічної стабільності, зниження купівельної спроможності, постійне підвищення цін на комунальні послуги, низька якість медичних послуг, високий рівень міграції. ТОП-3 причини кризи: неефективність політичних процесів, повільний темп реформ, війна з Росією. COVID-19 лише на четвертому місці! Причини неефективності реформ: корупція, активна протидія реформам з боку олігархів, некомпетентність чиновників. А ще недостатнє інформування (від ідеї до реалізації) про реформи з боку влади. Три відносно успішні реформи очима суспільства: реформа збройних сил, діджиталізація, децентралізація. Три найменш успішні реформи, з точки зору усіх груп респондентів: судова, правоохоронна, антикорупційна", - повідомляє Пекар.

Україна трансформується швидше, ніж партнери встигають усвідомити і зрозуміти, - Шмигаль

За впровадження реформ відповідає передусім Президент України, вважає 41% опитаних (Уряд, парламент згадуються суттєво менше).

Найбільш негативно на впровадження економічних реформ впливає непрофесійність Уряду. На другому місці корупція, на третьому Верховна Рада.

59% вважають необхідним посилити роль Уряду в економіці, а діяльність приватних підприємств більше регулювати. Водночас підприємцям довіряє, повністю чи частково, 80-85% опитаних (залежно від того, як ставити питання), а Уряду -- лише 37%.

Також, як повідомляє Пекар у фейсбук, бізнес має велику довіру в суспільстві: 78% цілком або частково довіряють Збройним силам, а підприємцям навіть більше – 80%! При цьому малому бізнесу довіряє 85%, 55%. Такий рівень довіри громадяни відчувають хіба що в релігійних інституціях (49%). Уряд, суди, політичні партії – на нижніх позиціях довіри.

Відновлення економіки може зупинити лише стрімке поширення COVID-19, - Шмигаль

"Тут ще треба дивитися окремо позицію "цілком довіряю": Збройні сили на першому місці з 36% абсолютної довіри, малий бізнес на другому місці з 30%, уряд та суди мають по 4%.", - переконаний Пекар.

Дуже позитивний вплив має малий бізнес (22%), водночас уряд набирає за цим показником 6%.

66% вважають приватний сектор важливим для виходу з економічної кризи. 77% вважають, що уряд має прислухатися до ідей бізнесових кіл, перш ніж приймати рішення щодо політики відновлення економіки.

65% вважають, що уряд проводить неправильну економічну політику (5% вважають її ефективною). Непрофесійність уряду вважається основною причиною гальмування реформ (19%).

Тут Пекар нагадує, що при цьому 59% вважають необхідним посилити роль уряду в економіці, а діяльність приватних підприємств більше регулювати. 49% вважають, що уряд має забезпечити зростання робочих місць у державному секторі.

В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар

"Мій висновок: традиційні уявлення про негативне ставлення населення до підприємців вже час переглянути. Люди почали ставитися до бізнесу значно, значно краще та розуміти його роль в економічних процесах. Традиційні уявлення про природну лівизну так само вже не дуже коректні (бомба буде нижче, стривайте). Але в голові у пересічного громадянина поки що економічна каша, і з цим треба працювати журналістам та економістам. Підприємці більше за все прагнуть дерегуляції, а громадяни не дуже розуміють, що це таке (побачите у коментарях, навіть тут мало хто розуміє)", - зазначив він.

"Обираючи між високим економічним зростанням попри нерівність, з одного боку, та подоланням нерівності ціною економічного зростання, з іншого боку, респонденти (вибірка репрезентативна щодо всього дорослого населення, окрім окупованих територій) дали голоси за ці дві альтернативи 50:50!! Це дуже, дуже серйозний сигнал. Якщо так буде й далі, Україна матиме сильний соціальний запит на економічну свободу", - переконаний Пекар.

У спільному опитуванні Спілки українських підприємців (СУП) та CIPE Ukraine брали участь 1000 респондентів у всій Україні. Також проходили 15 дискусій у фокус-групах із представниками бізнесу, некомерційного сектору та ЗМІ щодо сприйняття економічної ситуації та стану реформ.

+35
31.10.2021 00:04 Відповісти
+32
І не треба нічого пояснювати
31.10.2021 00:09 Відповісти
+25
31.10.2021 00:05 Відповісти
ваве не показывайте
31.10.2021 00:02 Відповісти
31.10.2021 09:56 Відповісти
Оце показуйте.
31.10.2021 15:32 Відповісти
31.10.2021 00:04 Відповісти
Вам би рОмани писати у віршах
31.10.2021 15:33 Відповісти
31.10.2021 00:05 Відповісти
пінків пару требуло цему попугаю деленому дати.
31.10.2021 00:14 Відповісти
отой один удар байрактару й був для цього Подоляківського піару з СУПом від ОПУ
31.10.2021 00:46 Відповісти
,,,а далі була Старомар"ївка й багато пораненх українських воїнів
показати весь коментар
в еще немного далее начинается длинная эротическая дорога лесом..тебе туда..
показати весь коментар
Оскара оператору (или что им вручают за шедевры)!!!
показати весь коментар
А ТЫ доверяешь отечественному предпринимателю ? 🧐
показати весь коментар
37 псевдоуряду? ХА-ХА-ХА оце попалилися -опитування СУП -суп був з підгнивших ПРодуктів від ОПУщених
показати весь коментар
винищили підприємців а зі зброду Подоляківських ботів зварили цей СУП
показати весь коментар
кацапа, вам ніхто не вірить, і взагалі що то за підприємець з кацапа, тільки вкрасти і продати, то звичайно "ацєственнаму" ніхто не довіряє, а українським, вітчизняним, так. Вчи мову бидлан кацапський.
показати весь коментар
І не треба нічого пояснювати
показати весь коментар
Підприємці намалювали собі найвищий процент. Як їм можна довіряти коли вони намагаються купити подешевше якесь фуфло і впарити нам подорожче.
показати весь коментар
Що за питання? Нарід знає що робить! Ібо он бєзгранічно мудр! Since2019
показати весь коментар
То

Ти підтримуєш легенду про те - що підприємці - тільки торгаші : вони намагаються купити подешевше якесь фуфло і впарити нам подорожче.
Так є і такі ... , хоча і у них дійсно можна купити дешевше і хороші речі/продукти ! Тут торговець -торговцю є різниця ... і покупці вибирають де ціна нища та товар якісний
Та багато підприємців - виробляють реальну продукцію та надають реальні послуги
Можу так говорити - бо більше 25 років мав майстерні по ремонту ...
31.10.2021 11:06 Відповісти
Най буде ... Але не 80-85% ...
31.10.2021 11:28 Відповісти
довіряемо арміі. вірі украінській і мові. недовіряемо геть зеленим слугам і іх прислужнікам міністрам
показати весь коментар
>правительству - 37%
73% уже не те...
31.10.2021 00:13 Відповісти
Заплатили за соцопрос, ну и получили. Нафиг позориться и бесить народ. А цены кто гонит вверх? Моржу под 300 процентов на все. От хлеба и заканчивая топливом.
показати весь коментар
монополії + картельні змови + тиск фіскалів...якщо коротенько.
показати весь коментар
Ціни ростуть не з вини підприємців. Якщо пожежник буде гасити вогонь бензином - навряд йому це вдасться, якщо роздати людям 30% існуючої грошової маси, дивно очікувати на стабільність цін. Але люди радіють ковідній подачці. Така ціна популізму.
показати весь коментар
Щось мені не віриться , що 37% довіряють уряду !
показати весь коментар
Брехня всё это, самая настоящая - БРЕХНЯ!!!
показати весь коментар
адмін, давай результати опитування СОЦІСу та "Демініціатив"!
показати весь коментар
Веры нет никому
показати весь коментар
крім Армії та Гетьману
показати весь коментар
Скорее армии
показати весь коментар
Це такий оПРос , як про медичний канабіс перед довиборами до ВР ,пам"ятаєте?
показати весь коментар
Пояснюю свою думку- уряду з прем"єром АХМЄТОВА поставили рейтинг вище ніж у вови - це такий хабар, щоб не нищив владу вови й співпрацював з ним. Чому опитування від СУП ? Та тому що саме підприємців знищує ця гадючожаб"яча влада , намагаючись заробляти більше ніж олігархи - так ті хоч робочі місця дають , а ці грабіжництвом бюджету наживаються
показати весь коментар
Є такий інсайд про нові матеріали з ПАНДОРИ, ніби-то нові поповненння туди йшли з ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА - на ПРЯМОМУ УЧОРА ТАКЕ ПОЧУЛА , почекаємо... Разумков теж новини від ПАНДОРИ обіцяв
показати весь коментар
Сказочники)))
показати весь коментар
Народ купається в інформаційному лайні.
показати весь коментар
купають інфолайном політехнологів та журналістів, а самі переводи на ошори відвозять через омани
показати весь коментар
Больше всего доверяют предпринимателям. Очень странно честно говоря.
показати весь коментар
Хотелось бы взглянуть на построение вопросов...
Но в любом случае :
1. Армии необходимо задуматься....
2. Правительству озаботиться...
3. Предпринимателям улучшить взаимодействие с армией.
показати весь коментар
https://twitter.com/i/status/1454529066615427072 https://twitter.com/i/status/1454529066615427072
показати весь коментар
Вообще что то из обл фантастики сфарганили...
показати весь коментар
Все так и есть!
Единственное, что непонятно:
Какого хрена 80%+ доверяет предпринимателям?!!
Их никогда не обсчитывали или фуфло не выпаривали?
Да и вообще: любой предприниматель мечтает стать олигархом.
показати весь коментар
только желание самореализоваться и разбогатеть при свободом рынке приводит к улучшению благосостояния - все остальное это перераспределение чужих денег - отобрали прожрали и снова зубы на полку
показати весь коментар
все как раз понятно - люди доверяют предпринимателям, потому что те не сидят сложа руки и не ждут от государства манны небесной, ничего от государства не просят, а рискуя прогореть или быть обобранными госчинушами из налоговой и прочими вороватыми мразями, организовывают свое дело, нанимают людей, платят им зарплату и платят налоги в казну. Все экономически развитые страны успешны только лишь благодаря предпринимателям, а не ждунам и пустозвонам-балаболам... Такие предприниматели, как создатель конструктора Лего, как создатель Эппл - Стив Джобс и сотни тысяч других громких имен тому пример.
показати весь коментар
у нас любой бизнес успешный же пытаются отжать.
показати весь коментар
це як ОПУ спитає про довіру віцепрезиденту Єрмаку -
показати весь коментар
Доверяю предпринимателям из списка Форбс!!!!😁😁😁😁😁
показати весь коментар
Или что-то с опросом не так, или с людьми.
показати весь коментар
У избирателей налицо когнитивный диссонанс - доверяют предпринимателям и военным а выбирают клоунов
показати весь коментар
прдеприниматель и олигарх - разные люди)
показати весь коментар
бред алкашей конченых под заказ х.з. кого...
показати весь коментар
Гы.
Особенно смешно выглядит процент доверия предпринимателям.
показати весь коментар
37 процентов отупевших.
показати весь коментар
Дуже важко втопити Зелену Жабу в її ж болоті, а спроб буде з кожним днем все більше і більше. Бо вже починаються передвиборчі приготування.... Всі підприємці та їх робітники, вчителі, шахтарі, та інші опинилися в жебраках і не знають яким чином виживати при таких цінах. А боти продовжують восхваляти Зелену владу і тримають всіх за ідіотів....
показати весь коментар
Все верно,экономический рост делают предприниматели,спад организовывают идиоты законодатели и бараны правительство,только вот почему афера децентрализация успешна непонятно.
показати весь коментар
прикро констатувати, але ти самий тупий "Шевченко" на даному ресурсі... Ще й свіжо спечений. Ой фу.
показати весь коментар
Мнение путинского холуя никого не интересует,иди в мавзолей и поцелуй труп своего вождя в животик.
показати весь коментар
як ти цю моль назвав, ***** кажеш?
показати весь коментар
Я говорю так,путин педофил и убийца,не моль,а путин,так высказаться ты не сможешь,потому что ты путинский барбос пишущий через паршивого переводчика.
показати весь коментар
біда для віктора-біла, оскільки підлога країни у лінгвістичному борошні при спробі вимовити паляниця?
показати весь коментар
Неумело выкручиваешся,беги целовать мавзолей труп и не забывай - твой путин педофил.
показати весь коментар
я помилився, ти самий тупезний і не тільки між Шевченків... Нехай шастать!
показати весь коментар
Давай до свидания,шавка ушлепка путина.
показати весь коментар
пішов на *****, кацап тупорилий.
показати весь коментар
показати весь коментар
Да,да,там мавзолейный труп,и там место твоей вонючей разваливающейся засрашки.
показати весь коментар
Що ж ,почекаємо ще результатів опитування від уряду, ОПи, МВС, судової адміністрації, треба ж чимость "забивати" голови людям, не одним тільки КОВІДом.
показати весь коментар
показати весь коментар
Комерси разние бивают, ахметке с беней я не особо доверяю, даже наоборот.
показати весь коментар
СУП,а сколько получают зарплаты рабочие на суп???
показати весь коментар
підприємцям - 80-85%

Нє, наш народ ще нескоро порозумнішає ... 😪
показати весь коментар
Дійсно ... Або дані брехливі ...
показати весь коментар
В тексте есть такая фраза: "(в зависимости от того, как задавать вопросы)".
"Правильная" формулировка вопроса чаще всего и определяет нужный ответ. Если в самом вопросе речь идет об экономике, то логично ответить утвердительно о роли предпринимателей в росте экономики.
/Слово правильная я взяла в кавычки, т.к. те, кто проводили опрос, не являются незаинтересованной стороной./
показати весь коментар
Водночас підприємцям довіряє, повністю чи частково, 80-85% опитаних (залежно від того, як ставити питання)

Дійсно " повністю чи частково" ... Але не 80-85% ...
показати весь коментар
Если конкретная формулировка была именно об экономике, а не абстрактно, то такой процент понятен. Если же формулировка была примерно в таком виде: "Кому вы больше доверяете: "Правительству, армии или предпринимателям", тогда есть вопросы...
Я к тому, что когда не опубликован перечень этих самых вопросов, то и делать выводы о разуме народа - преждевременно.
Я знаю, как ставятся вопросы на референдумах...Я, к примеру ответила бы совсем иначе, а такого варианта просто нет и приходится ставить галочку, выбирая из предложенного.
Повторяю свою основную мысль: заинтересованная сторона всегда знает, как сформулировать вопрос, чтобы получить именно тот ответ, который требуется.
показати весь коментар
"Союз украинских предпренимателей" провів опитування і саме їм, а не армії, найбільше довіряють українці. Буває ж таке?
показати весь коментар
показати весь коментар
Це "опитування" і, зокрема, цифри "довіри до підприємців" свідчать лише про те, що не можна вірити жодним опитуванням.
Це - МАНІПУЛЯЦІЇ... і більш нічого.
показати весь коментар
"Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика соцопросы"(с)
показати весь коментар
Согласно мед. обследованиям － средняя длина члена мужчин из деревни Велабаджи составляет 14см, а вот согласно соцопросам тот же самый парамеир у мужчин деревни Веларива составляет 25см....😀
показати весь коментар
ага, про мусарню и суды даже фантазия глюкнула ?
мусорские мрази уже нажрались с марганцовки и ацетона ?
показати весь коментар
Дурня какая－то...Я вот больше доверяю Фиолетовым, ну ту что из нашей Галактики. А вот Красным, которые как－то странно на посадку заходят...Так им вообще доверия ноль😀
показати весь коментар
Щось не побачив рівня довіри до самого найвеличнішого. Невже не опитували, чи рейтинг такий що краще і не показувати?
показати весь коментар
80% ДОВІРЯЮТЬ баригам!?!?!? Я плакаль.
показати весь коментар
Почитал. Впечатлило. Херня.
показати весь коментар
В смысле "доверяют предпринимателям"?Причем тут предприниматели?Фигня какая-то

Я за ВСУ
показати весь коментар
Роялісти. Управляють країною. Прихильники монархії. Такі собі ********** і мереййози. Як в післяреволюційній Франції кінця 18 століття. Роблять вигляд що за незалежність, а суть-совки кремлятника
показати весь коментар
