Опитування СУП: Цілком або частково ЗСУ довіряють 78% українців, підприємцям – 80-85%, а уряду – 37%

Спілка українських підприємців (СУП) провела дослідження громадської думки щодо головних економічних проблем у країні.

Про це повідомив у фейсбук співзасновник цивільної платформи "Нова країна" Валерій Пекар, повідомляє Цензор.НЕТ.

84% опитаних вважають, що Україна перебуває в стані економічної кризи. Найбільше цю кризу відчувають люди старші 46 років.

"Основні ознаки кризи — відсутність економічної стабільності, зниження купівельної спроможності, постійне підвищення цін на комунальні послуги, низька якість медичних послуг, високий рівень міграції. ТОП-3 причини кризи: неефективність політичних процесів, повільний темп реформ, війна з Росією. COVID-19 лише на четвертому місці! Причини неефективності реформ: корупція, активна протидія реформам з боку олігархів, некомпетентність чиновників. А ще недостатнє інформування (від ідеї до реалізації) про реформи з боку влади. Три відносно успішні реформи очима суспільства: реформа збройних сил, діджиталізація, децентралізація. Три найменш успішні реформи, з точки зору усіх груп респондентів: судова, правоохоронна, антикорупційна", - повідомляє Пекар.

За впровадження реформ відповідає передусім Президент України, вважає 41% опитаних (Уряд, парламент згадуються суттєво менше).

Найбільш негативно на впровадження економічних реформ впливає непрофесійність Уряду. На другому місці корупція, на третьому Верховна Рада.

59% вважають необхідним посилити роль Уряду в економіці, а діяльність приватних підприємств більше регулювати. Водночас підприємцям довіряє, повністю чи частково, 80-85% опитаних (залежно від того, як ставити питання), а Уряду -- лише 37%.

Також, як повідомляє Пекар у фейсбук, бізнес має велику довіру в суспільстві: 78% цілком або частково довіряють Збройним силам, а підприємцям навіть більше – 80%! При цьому малому бізнесу довіряє 85%, 55%. Такий рівень довіри громадяни відчувають хіба що в релігійних інституціях (49%). Уряд, суди, політичні партії – на нижніх позиціях довіри.

"Тут ще треба дивитися окремо позицію "цілком довіряю": Збройні сили на першому місці з 36% абсолютної довіри, малий бізнес на другому місці з 30%, уряд та суди мають по 4%.", - переконаний Пекар.

Дуже позитивний вплив має малий бізнес (22%), водночас уряд набирає за цим показником 6%.

66% вважають приватний сектор важливим для виходу з економічної кризи. 77% вважають, що уряд має прислухатися до ідей бізнесових кіл, перш ніж приймати рішення щодо політики відновлення економіки.

65% вважають, що уряд проводить неправильну економічну політику (5% вважають її ефективною). Непрофесійність уряду вважається основною причиною гальмування реформ (19%).

Тут Пекар нагадує, що при цьому 59% вважають необхідним посилити роль уряду в економіці, а діяльність приватних підприємств більше регулювати. 49% вважають, що уряд має забезпечити зростання робочих місць у державному секторі.

"Мій висновок: традиційні уявлення про негативне ставлення населення до підприємців вже час переглянути. Люди почали ставитися до бізнесу значно, значно краще та розуміти його роль в економічних процесах. Традиційні уявлення про природну лівизну так само вже не дуже коректні (бомба буде нижче, стривайте). Але в голові у пересічного громадянина поки що економічна каша, і з цим треба працювати журналістам та економістам. Підприємці більше за все прагнуть дерегуляції, а громадяни не дуже розуміють, що це таке (побачите у коментарях, навіть тут мало хто розуміє)", - зазначив він.

"Обираючи між високим економічним зростанням попри нерівність, з одного боку, та подоланням нерівності ціною економічного зростання, з іншого боку, респонденти (вибірка репрезентативна щодо всього дорослого населення, окрім окупованих територій) дали голоси за ці дві альтернативи 50:50!! Це дуже, дуже серйозний сигнал. Якщо так буде й далі, Україна матиме сильний соціальний запит на економічну свободу", - переконаний Пекар.

У спільному опитуванні Спілки українських підприємців (СУП) та CIPE Ukraine брали участь 1000 респондентів у всій Україні. Також проходили 15 дискусій у фокус-групах із представниками бізнесу, некомерційного сектору та ЗМІ щодо сприйняття економічної ситуації та стану реформ.