Лідери G20 хочуть вакцинувати проти COVID-19 до середини 2022 року 70% населення світу, - Меркель

Головними темами першого дня зустрічі лідерів Великої Двадцятки в Римі 30 жовтня були економічне відновлення після пандемії та подолання самої пандемії.

Про це розповіла канцлерка ФРН Ангела Меркель журналістам за результатами суботи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час обговорення сьогоднішньої світової економічної ситуації тема економічного відновлення теж була центральною. Тут є хороші новини: світова спільнота домовилася про мінімальне оподаткування компаній; це чіткий сигнал справедливості в епоху оцифрування", - сказала канцлерка.

Вона звернула увагу на те, що, крім великого успіху мінімального корпоративного оподаткування, зараз потрібен прогрес у реформуванні Світової організації торгівлі, що в момент, коли економіка відновлюється після пандемії, всі спостерігають, наскільки чутливо взаємодіють різні чинники глобальної економіки. Це, зокрема, можна помітити в питаннях цін на енергоносії, а також іноді в ділянках постачання.

Читайте також: Минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 177 тис. осіб, - МОЗ

Щодо подолання пандемії, Меркель зазначила, що G20 підтвердила, що вони хочуть вакцинувати 40% населення світу до кінця цього року і 70 відсотків - до середини наступного. Німеччина підтримує це, ФРН уже передала іншим країнам 100 мільйонів цього року і ще 75 мільйонів передасть наступного.

У Римі також оголосили, що перші контракти між фармацевтичною компанією BioNTech та Сенегалом і Руандою на виробництво вакцин на африканському континенті можуть бути підписані в 2022 році.

Країни G20 також і далі підтримуватимуть ВООЗ, щоб закласти відповідну фінансову та матеріальну основу для кращого оснащення на випадок майбутніх пандемій.

У перший день відбулася низка дво- та багатосторонніх зустрічей на полях саміту.

Читайте також: Саміт G20 стартує сьогодні у Римі

Нагадаємо, очільники 19 найбільших економік світу та ЄС вперше з початку пандемії COVID-19 фізично зустрічаються в Римі, столиці Італії, яка головує. Президенти Росії та Китаю не беруть участі особисто, вони приєднуються до дискусій онлайн.