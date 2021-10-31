Лідери G20 хочуть вакцинувати проти COVID-19 до середини 2022 року 70% населення світу, - Меркель
Головними темами першого дня зустрічі лідерів Великої Двадцятки в Римі 30 жовтня були економічне відновлення після пандемії та подолання самої пандемії.
Про це розповіла канцлерка ФРН Ангела Меркель журналістам за результатами суботи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Під час обговорення сьогоднішньої світової економічної ситуації тема економічного відновлення теж була центральною. Тут є хороші новини: світова спільнота домовилася про мінімальне оподаткування компаній; це чіткий сигнал справедливості в епоху оцифрування", - сказала канцлерка.
Вона звернула увагу на те, що, крім великого успіху мінімального корпоративного оподаткування, зараз потрібен прогрес у реформуванні Світової організації торгівлі, що в момент, коли економіка відновлюється після пандемії, всі спостерігають, наскільки чутливо взаємодіють різні чинники глобальної економіки. Це, зокрема, можна помітити в питаннях цін на енергоносії, а також іноді в ділянках постачання.
Щодо подолання пандемії, Меркель зазначила, що G20 підтвердила, що вони хочуть вакцинувати 40% населення світу до кінця цього року і 70 відсотків - до середини наступного. Німеччина підтримує це, ФРН уже передала іншим країнам 100 мільйонів цього року і ще 75 мільйонів передасть наступного.
У Римі також оголосили, що перші контракти між фармацевтичною компанією BioNTech та Сенегалом і Руандою на виробництво вакцин на африканському континенті можуть бути підписані в 2022 році.
Країни G20 також і далі підтримуватимуть ВООЗ, щоб закласти відповідну фінансову та матеріальну основу для кращого оснащення на випадок майбутніх пандемій.
У перший день відбулася низка дво- та багатосторонніх зустрічей на полях саміту.
Нагадаємо, очільники 19 найбільших економік світу та ЄС вперше з початку пандемії COVID-19 фізично зустрічаються в Римі, столиці Італії, яка головує. Президенти Росії та Китаю не беруть участі особисто, вони приєднуються до дискусій онлайн.
Тест на антитела только за деньги...а укол бесплатно...
і вакцина не потрібна, бо проста їжа могла б врятувати цих нещасних, але ж ні
Или же ВОЗ может сделать такой запрос...или призыв...но и ВОЗ молчит как рыба на льду...
Что до ***** и ппРаши...то он призывал признать свою бадягу....а не открыть патенты...
Ты слышало звон..но не знаешь где он...
Малодца....твоя степень идиотизма просто зашкаливает....
У меня есть много знакомых, которые не привились и выжидают. У них на это есть свои аргументы. Но они в отличии от тебя не лезут навязчиво в соцсети, и не занимаются агитпромом. И к ним у меня отношение совсем иное, чем к таки как ты.
Теперь про патенты на вакцину. Надо открывать или не надо? Вопрос спорный и не простой как тебе хотелось бы. Тут все смешалось, политика, бизнес, конкурентная борьба между производителями. Ведь и дураку ясно. Лучшее качество товара и услуг тогда , когда есть конкуренция. А ты предлагаешь просто на савецки "взять и наделить".
И кто после этого из нас идиот???
Все остальное это плод твоего больного воображения....
Причем это не только я предлагаю....это и Джо Байден предлагает....причем уже давно еще с мая месяца.... но фармомафия не хочет терять бабло...
Ты Байдена тоже агентом ***** считаешь или нет??
Так что потуги твои смешны. Пока все мимо. Надобно поднажать.
Все в твоих руках....
Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют принятия чрезвычайных мер. Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но в целях прекращения этой пандемии поддерживает отказ от этой защиты для вакцин COVID-19. Мы будем активно участвовать в текстовых переговорах Всемирной торговой организации (ВТО), необходимых для этого. Эти переговоры потребуют времени, учитывая консенсусный характер учреждения и сложность рассматриваемых вопросов.
Земель. И ещё. Земель тут нет звиздежа и обвинений в жлобстве и стремлении нажиться.
Тут уже ты при украсил эмоций нагнать. Вовына школа. Браво.
Бабло победило....
Так что по поводу ВОЗ в данном вопросе я был не прав...
https://twitter.com/DrTedros/status/1390037876092674056
Что лишний раз подтвердило мое мнение о том что... вакцинация это не борьба с пандемией....это средство для зарабатывания денег....
Ты бы уже определился на счёт вакцин. А то тебя не поймешь. То вакцинироваться не буду. Буду лечится молитвами. То откройте свои патенты. Жлобы.
И вот тут возникает вопрос... это борьба с пандемией или средство для зарабатывания денег??
Если первое то патенты должны быть открыты...если второе то нет...
К стати была недавно новость что какая то компания которая начала выпускать перспективное лекарство от ковида открыла патент на него.... а пфайзер хваленый?? А модерна??
Каждый идиот когда у него нет аргументов пытается обвинить оппонента в том что он кацап из за поребрика....агент *****...и прочим бредом..
Смысл обвинять пистабола, который поёт в один голос с гундяевскими порами. В компании сестёр Савченко. Пой дальше. Соловей.Пташка. Певчая.
https://www.dw.com/ru/koronavirus-merkel-vystupaet-protiv-otmeny-patenta-na-vakciny/a-57468131 Коронавирус: Меркель выступает против отмены патента на вакцины
Так кто из нас поет в унисон с ******...ты ..или я??
Только после заявления Байдена акции BioNTech упали на 9,79%, до $154,06, Moderna - на 9,10% ($148,02), Novavax - на 7,33% ($159,16), Pfizer - на 3,21% ($38,69), Johnson & Johnson - на 0,14% ($166,84)...
Кэтрин Тай имеет другое мнение...
«Цель администрации - как можно быстрее доставить как можно больше безопасных и эффективных вакцин как можно большему количеству людей. Поскольку наши поставки вакцины для американского народа обеспечены, администрация продолжит наращивать свои усилия - работая с частным сектором и всеми возможными партнерами - по расширению производства и распространения вакцин. Это также поможет увеличить количество сырья, необходимого для производства этих вакцин ».
Я же тебе выше написал....бабло как обычно победило....
Так что ковид это надолго....
И все упирается в решение фармокомпаний...и все...
Ты типичный провокатор поп Гапон. Лишь бы разасрать всех вокруг и посмеяться. То тебе вакцины не такие. То фарм кампании патенты не откроют. Балабол одним словом. Какие тебе патенты нужны? Вакцин полно. Бесплатно. Иди и вакцинируйся. Пистабол.
Вакцина от против полиомиелита....
Ее создатель Джонас Солк.... не требовал себе ни каких стимулов и компенсаций....
После беспримерных по меркам здравоохранения того времени затрат на разработку и тестирование вакцины он отказался патентовать результат своего труда. Когда в одном из интервью его спросили, почему он этого не сделал, он, смеясь, ответил: «А вы бы запатентовали солнце?»
Что до жалости и давления на жалость...это фантазии от тебя...и ничего более....
Но ты как и другие идиоты опять приписал мне то чего нет...
бизнес есть бизнес ...