Лідери G20 хочуть вакцинувати проти COVID-19 до середини 2022 року 70% населення світу, - Меркель

Лідери G20 хочуть вакцинувати проти COVID-19 до середини 2022 року 70% населення світу, - Меркель

Головними темами першого дня зустрічі лідерів Великої Двадцятки в Римі 30 жовтня були економічне відновлення після пандемії та подолання самої пандемії.

Про це розповіла канцлерка ФРН Ангела Меркель журналістам за результатами суботи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час обговорення сьогоднішньої світової економічної ситуації тема економічного відновлення теж була центральною. Тут є хороші новини: світова спільнота домовилася про мінімальне оподаткування компаній; це чіткий сигнал справедливості в епоху оцифрування", - сказала канцлерка.

Вона звернула увагу на те, що, крім великого успіху мінімального корпоративного оподаткування, зараз потрібен прогрес у реформуванні Світової організації торгівлі, що в момент, коли економіка відновлюється після пандемії, всі спостерігають, наскільки чутливо взаємодіють різні чинники глобальної економіки. Це, зокрема, можна помітити в питаннях цін на енергоносії, а також іноді в ділянках постачання.

Щодо подолання пандемії, Меркель зазначила, що G20 підтвердила, що вони хочуть вакцинувати 40% населення світу до кінця цього року і 70 відсотків - до середини наступного. Німеччина підтримує це, ФРН уже передала іншим країнам 100 мільйонів цього року і ще 75 мільйонів передасть наступного.

У Римі також оголосили, що перші контракти між фармацевтичною компанією BioNTech та Сенегалом і Руандою на виробництво вакцин на африканському континенті можуть бути підписані в 2022 році.

Країни G20 також і далі підтримуватимуть ВООЗ, щоб закласти відповідну фінансову та матеріальну основу для кращого оснащення на випадок майбутніх пандемій.

У перший день відбулася низка дво- та багатосторонніх зустрічей на полях саміту.

Нагадаємо, очільники 19 найбільших економік світу та ЄС вперше з початку пандемії COVID-19 фізично зустрічаються в Римі, столиці Італії, яка головує. Президенти Росії та Китаю не беруть участі особисто, вони приєднуються до дискусій онлайн.

Убийцы
Алкоголь продається повсюдно і навіть в лохдаун його продаж не заборонявся, ніби це продукт харчування, чи предмет першої необхідності.
Сигарети на кожному кроці.
Айкоси, вейпи на кожному кроці.
Отрута під назвою "енергетики" всюди.
Діти палять і п'ють ром-коли і джин-тоніки, ніби компот.
Ковбаса дешевше м'яса, що є нонсенс і подекуди не містить м'яса взагалі.
Всі продукти з ГМО.
Корів у селах немає, а молоком із пальмової олії забиті полиці магазинів.
Свині не ростуть а пухнуть на преміксах за декілька місяців, як тісто на дріжжях.
Морепродукти і риба - все аквакультури і не бачили ні моря ні річки.
Соя стала інградієнтом, чи не усіх продуктів.
Природній насінневий матеріал винищено і все, що сіють - це продукт генної інженерії.
Генні інженери витіснили агрономів і зоотехніків.
Полуницю модифікували настільки, що скоро її можна буде товкти молотком, як горіхи.
Що таке сівозміни давно забули, бо все вирощується лише на добривах із хімзаводів.
Отрутохімікатами поливають рослини безконтрольно.
Ризик потрапити у відділення токсикології більший від споживання кавуну, ніж від нюхання дихлофосу.
Стирню, солому, листя спалюють повсюдно.
Замість сметани і сиру продають сметановмісний і сирний продукт.
Цукровий буряк ніхто не вирощує, цукрові заводи давно порізали на металобрухт, а усе завалено хімічним цукром.
Органічні сади випиляні і все засаджено генетично-модифікованими плодовими деревами.
Яблука без поливання десять разів отрутохімікатами не ростуть.
Вирощені яблука не гниють роками навіть в "Епіцентрі" і черв'як їх обходить за кілометр.
Помідори ростуть не на грунті, а в пробірці із міндобривами.
Всюди кола, фаст-фуди, чіпси, барвники, емульгатори і консерватори.
Продовжувати можна до безкінечності.

Люди мруть від інфарктів, інсультів і раку, як мухи.
І все це нікого у владі не бентежить взагалі.
І в той же час всі уряди світу перейнялись тим щоб обов'язково "спасти мене" від ковіду. Але спасти виключно, увівши мені в організм не досліджену до кінця речовину, за яку ще й ніхто не відповідає.

І це абсолютно безкоштовно, а насправді за мої ж податки, хочуть зробити ті ж люди, які продавали мені копійчані маски по 25 гривень.

І "спасти мене" прагнуть ті ж самі люди, які волають, що нас на Землі забагато і, що ми виділяємо забагато СО2.
Ті ж самі люди, які скупили всі ЗМІ і щодня мені тицяють статті із заголовками "Я хочу спасти Землю і тому вирішив не народжувати дітей", "Моя дочка у 13 років хоче видалити матку" і т.д.(почитайте ВВС до прикладу)

І ці люди чомусь вирішили проявити неабияку турботу про мене, а, якщо я такий не свідомий і пручатимусь, то вони мені незаконно обмежать всі мої права,, ніби я їх раб, а вони мої рабовласники.

От сиджу і думаю, чому вони вирішили, що я розумово відсталий?
"Лидеры G20 стремятся к цели вакцинировать к середине 2022 года 70% населения...", - і це головна мета цього збіговиська мерзенних виродків. Чи можна їх наразі вважати пюдьми, - під великим питанням...
Муркель - поганка бледная!
а ви казали - піде в "грязьпром"...а вона схоже більш надійну кормуху знайшла.
Дайош ''спутніком'' шпигать німців , во ім'я ''бундесінтєрєсов''!!!
Убийцы
Питорасы
"Лидеры G20 стремятся к цели вакцинировать к середине 2022 года 70% населения...", - і це головна мета цього збіговиська мерзенних виродків. Чи можна їх наразі вважати пюдьми, - під великим питанням...
що можна зробити з приписдентами, аби вони почали нищити свої країни??
Навіть з технологіями, що зараз є в людей, з ними можна зробити таке, що вам в кошмарному сні не насниться... Адже вже досить багото громадян почали усвідомлювати, що виродки, які зараз при владі, геть не адекватні.
70%, из которых большая часть номинантов ПРЕМИИ ДАРВИНА! Логично.
31.10.2021 08:46 Відповісти
И плюс к этому...о "спасении и заботе"..
Тест на антитела только за деньги...а укол бесплатно...
Краще б поставили ціль викорінити наркоторгівлю, або перемогти онко. Дблблд
а від голоду мільйони людей в рік помирають
і вакцина не потрібна, бо проста їжа могла б врятувати цих нещасних, але ж ні
А эти лидеры не желают ответить на вопрос...почему производители вакцин не желают открыть свои патенты для всех?? Почему при такой типа жуткой пандемии они косят бабло....??
Открыть для кого ? Для Вовы *****? Недавно его хакеры уже пытались эти секреты у компаний украсть. Не получилось. Печалька.
Для всех родимый...для всех для Украины и Польши...для Бразилии и Мексики.....для всех....
Так от них запрос пока не поступал. Пока были только неудачные потуги Вовы и тебя родимиго. На данный момент , это и есть ВСЕ.
А запросов на открытие патента отдельные страны и не делают...это добровольное решение каждой компании....
Или же ВОЗ может сделать такой запрос...или призыв...но и ВОЗ молчит как рыба на льду...
Что до ***** и ппРаши...то он призывал признать свою бадягу....а не открыть патенты...
Ты слышало звон..но не знаешь где он...
Факт в том, что он пытался эти секреты хакнуть. Ну а ты теперь его стремление поддержал. Зачем? Скомпрометировать известные всему миру компании, что над вакцинами и лекарствами от ковид работают? Выходит так. Поешь в один голос с сектой гундяевской , и типами вроде Надюхи Савченко и её сестренки. У тебя это хорошо выходит. Дерзай. Не останавливался.
Ты идиот?? Хотя это был риторический вопрос...
Факт в том, что все с точностью наоборот.
Понятно...ты за вакцинацию...но против открытия патентов на вакцины...
Малодца....твоя степень идиотизма просто зашкаливает....
Я за вакцинацию. По крайней мере до тех пор , пока специалисты, не предложили что то другое. Заметь не долпы вроде тебя, а люди , которые имеют для этого все основания и полномочия, соответствующее образование, опыт работы в этой сфере. Одно дело зайти на сайты министерства здравоохранения Великобритании, США, ЕС , Израиля, прочесть их рекомендации и советы. Другое дело слушать в соцсетях разных пистаболов вроде тебя.

У меня есть много знакомых, которые не привились и выжидают. У них на это есть свои аргументы. Но они в отличии от тебя не лезут навязчиво в соцсети, и не занимаются агитпромом. И к ним у меня отношение совсем иное, чем к таки как ты.

Теперь про патенты на вакцину. Надо открывать или не надо? Вопрос спорный и не простой как тебе хотелось бы. Тут все смешалось, политика, бизнес, конкурентная борьба между производителями. Ведь и дураку ясно. Лучшее качество товара и услуг тогда , когда есть конкуренция. А ты предлагаешь просто на савецки "взять и наделить".
И кто после этого из нас идиот???
Я предлагаю открыть патенты на вакцины.... и ничего другого..
Все остальное это плод твоего больного воображения....
Причем это не только я предлагаю....это и Джо Байден предлагает....причем уже давно еще с мая месяца.... но фармомафия не хочет терять бабло...
Ты Байдена тоже агентом ***** считаешь или нет??
На счёт Байдена, я не в курсе. Готов прочесть материал. Даже твой. Но в отличие от тебя он эти компании не обвинял, и не давил на жлобство и жалость. В отличии от твоих примитивных обвинений в жадности, в США совершенно другие методы. Это система компенсаций, стимулов и поощрений. Как это происходит у них с зелёной энергетикой. Ну ты канечна не в курсе , что в США за покупку электромобиля можно получить компенсацию 12500$. Или до 1500$ за покупку электро велосипеда. И многое другое, от установки на доме солнечных панелей и черепицы до аккумуляторных систем хранения электроэнергии бытового и промышленного масштаба. Это не интересно. Табу. Да на цене на нефть , газ может плохо отразиться.
Так что потуги твои смешны. Пока все мимо. Надобно поднажать.
Прочти...ссылки ниже...
Все в твоих руках....
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver

Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют принятия чрезвычайных мер. Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но в целях прекращения этой пандемии поддерживает отказ от этой защиты для вакцин COVID-19. Мы будем активно участвовать в текстовых переговорах Всемирной торговой организации (ВТО), необходимых для этого. Эти переговоры потребуют времени, учитывая консенсусный характер учреждения и сложность рассматриваемых вопросов.
Прочёл. Старовата ссылочка. От 05.05.2021. По ночей ничего нет. Байден такой не постоянный. Взять хотябы отношение к Северному потоку.
Земель. И ещё. Земель тут нет звиздежа и обвинений в жлобстве и стремлении нажиться.
Тут уже ты при украсил эмоций нагнать. Вовына школа. Браво.
Та да...ссылочка от мая...и ничего не изменилось....
Бабло победило....
К стати и глава ВОЗ Гебреесус поддержал идею об открытии патентов на вакцины...
Так что по поводу ВОЗ в данном вопросе я был не прав...
https://twitter.com/DrTedros/status/1390037876092674056
И Гербария прочёл. Опять от 05.05.2021. Ты основательно подготовился . Похвально. Ну так время пол года почти прошло. Что порешали? Ничего. И ... Тут Вова решил тебя выпустить на сцену. Со слезами-соплями для пущего эфекту
Ничего не порешали....бабло как обычно победило....
Что лишний раз подтвердило мое мнение о том что... вакцинация это не борьба с пандемией....это средство для зарабатывания денег....
Опять спалился. Давишь на жалодность и на бабло. А ещё пел, что это мне показалось.
Ты бы уже определился на счёт вакцин. А то тебя не поймешь. То вакцинироваться не буду. Буду лечится молитвами. То откройте свои патенты. Жлобы.
Какое же ты тупое....похоже что да же тупее валеры...
Не тупее тебя пистабола гундяевского. Доверяю классической медицине, официальным медицинским сайтам передовых стран. Провокаторов и пистаболов вроде тебя посылаю н....й. Вакцин полно. Выбирай любую, Патент не требуется. Сколько можно пистеть абы о чем?
Но открыть патент это значит потерять деньги....
И вот тут возникает вопрос... это борьба с пандемией или средство для зарабатывания денег??
Если первое то патенты должны быть открыты...если второе то нет...
К стати была недавно новость что какая то компания которая начала выпускать перспективное лекарство от ковида открыла патент на него.... а пфайзер хваленый?? А модерна??
Сам придумал. Или шехф из за паребрика подсказал?
Откуда мне знать что мог придумать твой воаспаленный мозг??
Отличный ответ. Гэбня никогда "не палится".
Ответ соответствует вопросу...
Каждый идиот когда у него нет аргументов пытается обвинить оппонента в том что он кацап из за поребрика....агент *****...и прочим бредом..
Обвинить?
Смысл обвинять пистабола, который поёт в один голос с гундяевскими порами. В компании сестёр Савченко. Пой дальше. Соловей.Пташка. Певчая.
Я пою в один голос с администрацией Джо Байдена....или такие идиоты как ты готовы и его агентом ***** назвать??
А вот агент ***** меркель ...выступает против открытия патентов...
https://www.dw.com/ru/koronavirus-merkel-vystupaet-protiv-otmeny-patenta-na-vakciny/a-57468131 Коронавирус: Меркель выступает против отмены патента на вакцины

Так кто из нас поет в унисон с ******...ты ..или я??
Прочёл. Интересно. Моя мысль на счёт конкуренции и качества вакцин оказалась верной. К тому же ты скромно промолчал о её варианте выдаче лицензий для производства вакцин. Не вижу в её действиях криминала. Вижу две точки зрения и нормальную дискуссию . А не примитив обвинения в жадности, и давление на жалость, как от тебя. Ничего удивительного. Вовына школа. Надо признать психолог из него хороший.
Песни о снижении качества вакцин...это песни компаний которые теряют деньги...
Только после заявления Байдена акции BioNTech упали на 9,79%, до $154,06, Moderna - на 9,10% ($148,02), Novavax - на 7,33% ($159,16), Pfizer - на 3,21% ($38,69), Johnson & Johnson - на 0,14% ($166,84)...
Кэтрин Тай имеет другое мнение...
«Цель администрации - как можно быстрее доставить как можно больше безопасных и эффективных вакцин как можно большему количеству людей. Поскольку наши поставки вакцины для американского народа обеспечены, администрация продолжит наращивать свои усилия - работая с частным сектором и всеми возможными партнерами - по расширению производства и распространения вакцин. Это также поможет увеличить количество сырья, необходимого для производства этих вакцин ».
Так это было аж 5-ого мая. Чем дело закончилось? Где соответствующая программа в Сенате-Конгрессе? Где стимулы и компенсации? У Байдена и его кабинета мыслей может быть много. Но не все они доходят до конкретных действий. Пусть проголосуют программу. И всех делов.
Да ничем не закончилось...
Я же тебе выше написал....бабло как обычно победило....
Так что ковид это надолго....
Опять примитив "бабло победило". Открыть патенты дело не быстрое, не два пальца обоссать. Как ты привык делать. Пройдёт закон в Конгрессе-Сенате. Откроешь бутыль . Шардане.
Ни какого закона для этого не требуется...
И все упирается в решение фармокомпаний...и все...
Ты идиот? Или...? А зарплаты работникам, налоги, кредиты, дивиденды, акционеры? И т.д. и т. п.
Ты типичный провокатор поп Гапон. Лишь бы разасрать всех вокруг и посмеяться. То тебе вакцины не такие. То фарм кампании патенты не откроют. Балабол одним словом. Какие тебе патенты нужны? Вакцин полно. Бесплатно. Иди и вакцинируйся. Пистабол.
Ну и что касается стимулов и компенсаций...
Вакцина от против полиомиелита....
Ее создатель Джонас Солк.... не требовал себе ни каких стимулов и компенсаций....
После беспримерных по меркам здравоохранения того времени затрат на разработку и тестирование вакцины он отказался патентовать результат своего труда. Когда в одном из интервью его спросили, почему он этого не сделал, он, смеясь, ответил: «А вы бы запатентовали солнце?»
Молодец Сонас. Тут без вариантов. Только ему в отличие от транснациональных фармацевтических компаний ни зарплату своим тысячам работников , ни налоги, кредиты, дивиденды платить не приходилось. Если это и все, то ты слабовато поработал над домашним заданием. Дерзай ещё. Антиваксер.
И я полностью поддерживаю это мнение....
Что до жалости и давления на жалость...это фантазии от тебя...и ничего более....
Ну значит мне показалось. Или ты исправился.
А ты крестись родимый когда тебе кажется...говорят помогает...
Нет, ты не исправился. Я ошибся. Пристрастие креститься тебя сразу выдало.
Я атеист.... потому и написал что об этом говорят что помогает....
Но ты как и другие идиоты опять приписал мне то чего нет...
Атеист советует креститься.??? И кто из нас после этого идиот???
Говорят помогает... так что пробуй...
Так мало ли что Гундяй говорит. Всему верить?
Смысл гнаться за цифрой если ее каждые пол года надо делать? И то это только снизит шанс заболеть и может быть не серьезно. Может стоит поработать над лекарством или нормальной вакциной? Или фарм компаний и так все зашибись
а люди зеленского хотят слупить с Народа Украины по 18$ с носа за прививку ....
бизнес есть бизнес ...
а что... проститутке слово давали?
