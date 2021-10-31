УКР
За рік середня зарплата в Україні зросла майже на 20%, до 14 239 грн

В Україні упродовж року середня заробітна плата зросла майже на 20%. Середня номінальна зарплата у вересні цього року становила 14 239 грн, а реальна зарплата проти вересня 2020 року зросла на 7%.

Про це повідомив у фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зростання зарплат відбувається у всіх секторах економіки.

"Це разом із збільшенням соціальних виплат сприяє споживчому попиту, що стабільно зростає", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Наступного року медики отримуватимуть 13,5 тис. грн зарплати, а лікарі – щонайменше 20 тис., - Зеленський

За інформацією Міністерства економіки України, зростанню оплати праці сприяла активізація виробничої діяльності підприємців за умов пом'якшення карантинних обмежень, а також підвищення рівня мінімальної зарплати до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року.

"У вересні 2021 року середня номінальна заробітна плата в Україні становила понад 14,2 тис. грн, що в 2,4 рази вище за рівень мінімальної зарплати. Порівняно з вереснем минулого року вона зросла на 18,7%, реальна заробітна плата зросла на 6,9%", - повідомили у відомстві.

Середня зарплата зросла у всіх регіонах країни. Найбільше зростання відбулося в:

Рівненській – 27,3%;

Хмельницькій – 23,6%;

Миколаївській – 21,6%;

Київській – 21,2% областях.

Читайте також: Жінки ніде у світі не заробляють нарівні з чоловіками, - дослідження

Найвищий рівень оплати у вересні був у працівників:

сфери інформації та телекомунікацій – 25,4 тис. грн;

фінансової та страхової діяльності – 22,5 тис. грн;

професійної, наукової та технічної діяльності – 19,5 тис. грн;

державного управління та оборони; обов'язкового соціального страхування – 18,8 тис. грн.

Найбільше заробляли в:

Києві – 20,7 тис. грн;

Донецькій – 15,1 тис. грн;

Київській – 14,7 тис. грн;

Миколаївській – 14,1 тис. грн;

Запорізькій – 14 тис. грн областях.

Читайте також: Уряд ставить перед собою завдання створювати по 350 тис. нових робочих місць щороку, - глава Мінекономіки Любченко

Кто подскажет, куда обращаться за дополнительными 20% ? А то мой шеф не в курсе повышения.
твою ж дебилов мать!!!8-9тыс.по всей Украине..посмотрите хотя бы сайты предложений работы, уроды тупые!
Наздогнали та обігнали Білорусь (14064,23 грн)?
товарищщ презик покажите тот потолок с которого
ви пишете такую офигенную зарплату
це хто так рахує економічно-доходну систему, які дебіли-економісти сидять і рахують, загальна середня звісно непогана, а якщо розподілити систему на пункти, то можна зрозуміти, що в когось зп від 20 тис. і више, а в когось нещасні 6-8 тис. , ну так звісно виходе 14 тис. середня((((, кончені мудаки
Это грязными? Это провал! Тов. Гетманцев постоянно врёт про доходы, все мы ходим в магазины и нас не обмануть! Короче партию на мыло! При шапкокраде в двое больше зарабатывали!
