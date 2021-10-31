За рік середня зарплата в Україні зросла майже на 20%, до 14 239 грн

В Україні упродовж року середня заробітна плата зросла майже на 20%. Середня номінальна зарплата у вересні цього року становила 14 239 грн, а реальна зарплата проти вересня 2020 року зросла на 7%.

Про це повідомив у фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зростання зарплат відбувається у всіх секторах економіки.

"Це разом із збільшенням соціальних виплат сприяє споживчому попиту, що стабільно зростає", - зазначив Шмигаль.

За інформацією Міністерства економіки України, зростанню оплати праці сприяла активізація виробничої діяльності підприємців за умов пом'якшення карантинних обмежень, а також підвищення рівня мінімальної зарплати до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року.

"У вересні 2021 року середня номінальна заробітна плата в Україні становила понад 14,2 тис. грн, що в 2,4 рази вище за рівень мінімальної зарплати. Порівняно з вереснем минулого року вона зросла на 18,7%, реальна заробітна плата зросла на 6,9%", - повідомили у відомстві.

Середня зарплата зросла у всіх регіонах країни. Найбільше зростання відбулося в:

Рівненській – 27,3%;

Хмельницькій – 23,6%;

Миколаївській – 21,6%;

Київській – 21,2% областях.

Найвищий рівень оплати у вересні був у працівників:

сфери інформації та телекомунікацій – 25,4 тис. грн;

фінансової та страхової діяльності – 22,5 тис. грн;

професійної, наукової та технічної діяльності – 19,5 тис. грн;

державного управління та оборони; обов'язкового соціального страхування – 18,8 тис. грн.

Найбільше заробляли в:

Києві – 20,7 тис. грн;

Донецькій – 15,1 тис. грн;

Київській – 14,7 тис. грн;

Миколаївській – 14,1 тис. грн;

Запорізькій – 14 тис. грн областях.

