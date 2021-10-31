Минулої доби російські війська здійснили 6 обстрілів. Ворог застосував біля Гранітного 122-мм артилерію та 120-мм міномети, - штаб
Минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Підкреслюють, що біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. У напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів. У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. У районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
За даними штабу, на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
"Поблизу Луганського ворог вів вогонь із гранатометів різних систем. У районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали в штабі.
путин-*****.
РФ - фашисская страна.
Я більше схиляюсь до того що такі заяви були,були в інтересах України.А ось чому ОБСЕ про це мовчить або чи повідомлювало про попередження цілковита таємниця.
На чій стороні ОБСЄ?Та чи не воно і є тим сірником який розпалює гостру фазу війни?
П. С. Щось кацапського лайна тут забагато стало....
Где этот Зе главнокомандующий?
Напугали голой *опой ежака.
Оккупанты куражатся, а наши войны под руководством белобилетника победят врага режимом тишины.
Ще краще видати луки й стріли, щоб не порушити нічого. Тоді точно переможемо. Ганьба зеленій владі!
