Минулої доби російські війська здійснили 6 обстрілів. Ворог застосував біля Гранітного 122-мм артилерію та 120-мм міномети, - штаб

Минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюють, що біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. У напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів. У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. У районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

За даними штабу, на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

"Поблизу Луганського ворог вів вогонь із гранатометів різних систем. У районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали в штабі.

