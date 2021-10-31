УКР
Минулої доби російські війська здійснили 6 обстрілів. Ворог застосував біля Гранітного 122-мм артилерію та 120-мм міномети, - штаб

Минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюють, що біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. У напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів. У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. У районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

За даними штабу, на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

"Поблизу Луганського ворог вів вогонь із гранатометів різних систем. У районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали в штабі.

+11
Тільки не повідомляйте, що в відповідь застосовували "Байрактари", щоб не турбувати Меркель і Макрона.
показати весь коментар
31.10.2021 08:09 Відповісти
+10
Чому не підняли брзпілотники та не знищили ці гармати разом з російськими військовими? Чому ця російська артилерія не була подавлена?
показати весь коментар
31.10.2021 08:14 Відповісти
+6
показати весь коментар
31.10.2021 08:06 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 08:06 Відповісти
Тільки не повідомляйте, що в відповідь застосовували "Байрактари", щоб не турбувати Меркель і Макрона.
показати весь коментар
31.10.2021 08:09 Відповісти
то було перше і останнє застосування
показати весь коментар
31.10.2021 08:11 Відповісти
Видно когось таки "попросили" принести вибачення.
показати весь коментар
31.10.2021 08:17 Відповісти
дерьмака а может и зЕлоха, ***** премии лишил...
показати весь коментар
31.10.2021 10:59 Відповісти
Если бы применили в ответ Байрактары, со стороны мокшинских болот уже поднялся бы вой, меркель побежала сопли и слезы путлеру вытирать,а наш Вава напустил бы сероводорода на всю Украину.Так что нет, не применяли- точно.
показати весь коментар
31.10.2021 09:05 Відповісти
Как неожиданно. Кто бы мог такое даже представить...

показати весь коментар
31.10.2021 08:13 Відповісти
Чому не підняли брзпілотники та не знищили ці гармати разом з російськими військовими? Чому ця російська артилерія не була подавлена?
показати весь коментар
31.10.2021 08:14 Відповісти
Про главдГыща и "Байрактар": " Не по Сеньке шапка шита, если ты на дно пробитый".
показати весь коментар
31.10.2021 08:34 Відповісти
Сначала была команда "До бою!", а потом вдруг, как гром среди ясного неба, откуда-то с неба "Ахтунг! Нихт шизен!".... Госдеп он же далеко, а Бундестаг вот он, под боком ...
показати весь коментар
31.10.2021 08:37 Відповісти
Доник. По поводу ситуации в Старомарьевке

https://site.ua/skitalec/po-povodu-situacii-v-staromarevke-iyj3z4q
показати весь коментар
31.10.2021 08:19 Відповісти
Удар петардой с Байрактара или чего-то там простимулировал россиян продолжать обстрелы. Орлан-10, который не могут сбить, это 12 камер высокого разрешения для создание 3д карт, компонент РЭБ Леер и корректировщик артиллерии, с отслеживание разрывов снарядов ИК камерой. .
показати весь коментар
31.10.2021 08:23 Відповісти
Кацап, не поспішай, прийде час й будете знову сратись від "Байрактаров" як у Сирії та Нагорному.
путин-*****.
РФ - фашисская страна.
показати весь коментар
31.10.2021 10:23 Відповісти
Цікава ситуація із знищенням гавбиці.По коментарям наших ЗМІ керівництвом збройними силами України були заяви через ОБСЕ сепаратистам щоб вони припинили обстріл.Але чомусь ОБСЕ про це мовчить.
Я більше схиляюсь до того що такі заяви були,були в інтересах України.А ось чому ОБСЕ про це мовчить або чи повідомлювало про попередження цілковита таємниця.
На чій стороні ОБСЄ?Та чи не воно і є тим сірником який розпалює гостру фазу війни?
показати весь коментар
31.10.2021 09:14 Відповісти
Якщо припинити війну, окупацію частин території України - то доведеться, реально займатись економікою, корупцією. А так - "У нас війна, з нас попиту немає!!"
показати весь коментар
31.10.2021 09:50 Відповісти
Дурко війну припинити може тілтки ***** й фашиська РФія. Україна захищатися не припинить не мрій ****!
П. С. Щось кацапського лайна тут забагато стало....
показати весь коментар
31.10.2021 10:26 Відповісти
Дебіл, якщо тобі не зрозуміло, то припинити війну треба перемогою, ватник недороблений.
показати весь коментар
31.10.2021 10:33 Відповісти
Я ватник , розмішив..... так й пиши що треба перемогти ворога- срашку , а не припинити війну.... бо ти сам кацапом виглядаєш з таким (припинити війну)дописами.
показати весь коментар
31.10.2021 11:34 Відповісти
Ну и?
Где этот Зе главнокомандующий?
Напугали голой *опой ежака.
Оккупанты куражатся, а наши войны под руководством белобилетника победят врага режимом тишины.
показати весь коментар
31.10.2021 10:22 Відповісти
Кацап хоче ще підсмажитись, мало підсмажили їх, треба, треба ще "турбувати" підстилок *****-путєна "Байрактарам".
показати весь коментар
31.10.2021 10:27 Відповісти
Как там фрау рибентроп с эмануэлем, не рукоплещут, за то что их союзники Укропов убивают, положив клитор на все договорённости?
показати весь коментар
31.10.2021 10:56 Відповісти
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали в штабі. Джерело:
Ще краще видати луки й стріли, щоб не порушити нічого. Тоді точно переможемо. Ганьба зеленій владі!
показати весь коментар
31.10.2021 11:26 Відповісти
НЕДІЛЯ, 31 ЖОВТНЯ 2021, 11:51

Туреччина вимагає від України припинити використовувати фразу "турецький Байрактар"
показати весь коментар
31.10.2021 13:29 Відповісти
 
 