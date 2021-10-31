COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 17 430 нових випадків зараження, 336 людей померли

Минулої доби, 30 жовтня, в Україні зафіксовано 17 430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1108, медпрацівників – 178).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 5 663 особи;

◾ летальних випадків – 336;

◾ одужали – 5 269 осіб.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли – 2 922 302 особи;

◾ одужали – 2 436 213 осіб;

◾ летальних випадків – 67 729;

◾ проведено ПЛР-тестів – 14 426 626.

