COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 17 430 нових випадків зараження, 336 людей померли

Минулої доби, 30 жовтня, в Україні зафіксовано 17 430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1108, медпрацівників – 178).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 5 663 особи;

◾ летальних випадків – 336;

◾ одужали – 5 269 осіб.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли – 2 922 302 особи;

◾ одужали – 2 436 213 осіб;

◾ летальних випадків – 67 729;

◾ проведено ПЛР-тестів – 14 426 626.

Читайте також: Реанімації COVID-лікарень Києва переповнені, більшість хворих потребує кисню, - Кличко

Топ коментарі
+6
Ладно уменьшилось на выходные число заболевших ввиду меньшего тестирования , но как они уменьшают показатели смертности на выходные, загадка
показати весь коментар
31.10.2021 08:34 Відповісти
+6
Особь радующаяся смерти других здохнет как собака под колесами фуры.
показати весь коментар
31.10.2021 09:35 Відповісти
+6
Вакцинація не захищає від зараження, але захищає від важкого перебігу хвороби. Перевірено на собі.
показати весь коментар
31.10.2021 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
До чого тут кацапи? Там відносно вакцинації теж від влади пресінг. До того ж ще жорсткіший ніж у нас. Навіть їхня РПЦ закликає вакцинуватися. А Ваші відсотки нагадали мені рекламу шампуню, який став ще ефективнішим аж на 70 відсотків. Правда від чого і до чого ті відсотки хто зна, але така реклама поки що спрацьовує.
показати весь коментар
31.10.2021 17:14 Відповісти
РПЦ кажете?? Ага, "хрестні ходи", охотно верю!
показати весь коментар
31.10.2021 18:21 Відповісти
Ну тогда дивіться самі.
https://www.youtube.com/watch?v=2qAZWm7eqR4&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24
Чи самоцензура Вам не дозволяє?
показати весь коментар
31.10.2021 18:25 Відповісти
болеют тоже, но реан. состояний меньше. У меня 2 знакомых привитых пфазером лежат дома с ковидом уже 2 недели в тяж. состоянии. Но - дома, не в реанимации.
показати весь коментар
31.10.2021 18:08 Відповісти
Ніхто й не казав що вакціновані не хворіють, все залежить від кількості вірусу, якого ви надихались, тобто від ступеню контакту та близкості до "очага" інфікування. Але ви можете й не заболіти, або якщо вже підхопили, то перебіг хвороби буде Не Летальним.
показати весь коментар
31.10.2021 18:19 Відповісти
Яка маячня. Все залежить від загального стану організму людини, та здатності його опиратися хворобі. Залежність від кількості вірусу не така явна та ніхто власне її і не вимірював.
показати весь коментар
31.10.2021 18:27 Відповісти
... імунітет хворих кажете!? А ви впевнені що ви стовідсотково здорові!? А ваші близькі та рідні? Ви всі свої болячки знаєте!? Ніхто не знає про власні проблеми з серцем, поки не прихопить, ось тоді біжать до лікаря... Ніхто не зна про проблеми з почками, поки не заколе чи інші проблеши зі шлунком.... Отож корона не передбачувана, оскільки всі громадяни відкладають здоров'я на потім, нема часу та грошей на аналізи та лікарів, нема бажання бігати по врачам "без потреби", а ви знаєте ваші потреби організму поки не заболить!?!? Чи він з нами розмовляє!? Шлунок хоче їсти - розуміємо, мозок хоче спати - розуміємо. А нирки!? Печінка!? Серце, власні стравоходи та нервові закінчення ми розуміємо!?
показати весь коментар
31.10.2021 18:34 Відповісти
Ви всі свої болячки знаєте!? Ніхто не знає про власні проблеми з серцем, поки не прихопить, ось тоді біжать до лікаря... Ніхто не зна про проблеми з почками, поки не заколе чи інші проблеши зі шлунком....

От саме тому і не поспішаю бігти та вакцінуватися казна чим. Так шо свої власні проблеми буду вирішувати по мірі їх надходження. А взагалі я Вам велику таємницю відкрию. Тільки нікому не кажіть. Ми всі невиліковно хворі. І назва цієї хвороби - життя. Бо вкінці цієї хвороби на людину завжди чекає смерть.
показати весь коментар
31.10.2021 18:41 Відповісти
Шановний Пане, з вами цікаво, але немаю більше часу. Добраніч
показати весь коментар
31.10.2021 18:46 Відповісти
Навзаєм. Вдалого завтрашнього дня.
показати весь коментар
31.10.2021 18:49 Відповісти
...-хвороба приходе на слизову оболонку носа і горла, а штрикають в м'язи...". Я щось не зрозумів, ви що прагнете здобути номінацію на премію Дарвіна?
показати весь коментар
31.10.2021 10:09 Відповісти
Хоче щоб йому штрикнули чимось у слизову оболонку горла
показати весь коментар
31.10.2021 10:13 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 10:19 Відповісти
та з вами всьо зрозуміло, виходить як козак підхопив венеричне захворювання то колоти антибіотики треба не в сідницу а в прутень?
показати весь коментар
31.10.2021 11:32 Відповісти
ЗЕбільні сученята, як завше по вихідних, не допрацьовують з фуфлостатистикою. Але вони надолужать планові показники в будні. І розумово-ущербні, надивившись зомбоящик і обісцявшись зі страху, побіжать займати чергу на вакцинацію. Як можна допомогти великій рогатій худобі, - хіба що побажати щасливого майбутнього...
показати весь коментар
31.10.2021 09:37 Відповісти
Ларри Джонсон:

«Как вы называете город, где 99,7% взрослых старше 18 лет (по данным последней переписи) полностью вакцинированы, но сейчас борются с одним из самых высоких показателей заражения Covid-19 в их стране? Вы называете это Уотерфорд, Ирландия.

В южном избирательном районе Уотерфорд-Сити показатели заболеваемости за 14 дней составляют 1 486 случаев на 100 000 населения, что в три раза превышает средний показатель по стране, который составляет 493 случая заражения на 100 000 человек.

Это убедительное обвинение в неэффективности вакцины в Covid-19. Подлинная вакцина призвана защитить вас от заражения вирусом, для борьбы с которым она была создана.
Скажите это больным в Уотерфорде.
Но не только там видят, что вакцина не защищает вакцинированных от разрушительного воздействия вируса Covid.
показати весь коментар
31.10.2021 09:41 Відповісти
Рассуждения идиотов кажутся им жутко аргументированными!
показати весь коментар
31.10.2021 10:59 Відповісти
в Гибралтаре более 99% взрослых вакцинировано. Но дети и невакц. взрослые дают немалый вклад в распространение ковида.
показати весь коментар
31.10.2021 21:37 Відповісти
Вакцинація не захищає від зараження, але захищає від важкого перебігу хвороби. Перевірено на собі.
показати весь коментар
31.10.2021 10:11 Відповісти
Знаєте, скоро не буде безробіття. В месенджерах є ролик з інтерв'ю нібито французького професора медицини, який каже (відповідно до перекладу російською), що через два роки після щеплення всі, хто щепився, помруть. Ну, що ж, залишилося недовго чекати, а там в Європі, США та й інших країнах з'явиться дуууже багато робочих місць)).
показати весь коментар
31.10.2021 10:25 Відповісти
Рассуждения идиотов кажутся им жутко аргументированными!
показати весь коментар
31.10.2021 11:00 Відповісти
Ну у них хотя бы рассуждения есть.
показати весь коментар
31.10.2021 18:58 Відповісти
Включили отопление - и пандемия пошла на спад
показати весь коментар
31.10.2021 10:23 Відповісти
Где пошла на спад? В эту пятницу было почти 29 тыс, а неделю назад меньше 20.
показати весь коментар
31.10.2021 11:09 Відповісти
В прошлое воскресенье было больше 20000. Таки Ляшко прав, пик проходим?
показати весь коментар
31.10.2021 10:45 Відповісти
17тыс в субботу, это значит, что будет 30+ тыс в понедельник-вторник. На выходных лаборатории работают не на всю мощность. Боюсь, чтобы небыло 1000 трупов от вашего плато в день
показати весь коментар
31.10.2021 11:07 Відповісти
Я понимаю эту логику (в понедельник, кстати, обычно тоже мало). Поэтому и сравниваю воскресенье с воскресеньем.
показати весь коментар
31.10.2021 11:33 Відповісти
Спеціально для істерики Victorii Zabellu та їй подібних двуногих, які готові колотись будь-якою ослячою мочою: https://youtu.be/eNKTnkFwAGw
показати весь коментар
01.11.2021 00:12 Відповісти
