7 491 130
COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 17 430 нових випадків зараження, 336 людей померли
Минулої доби, 30 жовтня, в Україні зафіксовано 17 430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1108, медпрацівників – 178).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 5 663 особи;
◾ летальних випадків – 336;
◾ одужали – 5 269 осіб.
За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:
◾ захворіли – 2 922 302 особи;
◾ одужали – 2 436 213 осіб;
◾ летальних випадків – 67 729;
◾ проведено ПЛР-тестів – 14 426 626.
https://www.youtube.com/watch?v=2qAZWm7eqR4&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24
Чи самоцензура Вам не дозволяє?
От саме тому і не поспішаю бігти та вакцінуватися казна чим. Так шо свої власні проблеми буду вирішувати по мірі їх надходження. А взагалі я Вам велику таємницю відкрию. Тільки нікому не кажіть. Ми всі невиліковно хворі. І назва цієї хвороби - життя. Бо вкінці цієї хвороби на людину завжди чекає смерть.
«Как вы называете город, где 99,7% взрослых старше 18 лет (по данным последней переписи) полностью вакцинированы, но сейчас борются с одним из самых высоких показателей заражения Covid-19 в их стране? Вы называете это Уотерфорд, Ирландия.
В южном избирательном районе Уотерфорд-Сити показатели заболеваемости за 14 дней составляют 1 486 случаев на 100 000 населения, что в три раза превышает средний показатель по стране, который составляет 493 случая заражения на 100 000 человек.
Это убедительное обвинение в неэффективности вакцины в Covid-19. Подлинная вакцина призвана защитить вас от заражения вирусом, для борьбы с которым она была создана.
Скажите это больным в Уотерфорде.
Но не только там видят, что вакцина не защищает вакцинированных от разрушительного воздействия вируса Covid.