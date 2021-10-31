Довибори до Ради сьогодні відбуваються у двох виборчих округах на Херсонщині та Черкащині

У неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У них зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців. Голосування проходитиме на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці в Черкаській області. Виборчі дільниці відкриються о 8:00 та працюватимуть до 20:00.

Позачергові вибори проводять у зв'язку з отриманням ухвал Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скичка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Як кандидати в довиборах на 184-му округу братимуть участь, зокрема, ексголова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир (партія "Слуга народу"), фермер Ігор Єсипенко ("Євросолідарність"), колишній військовий Максим Негров ("Європейська партія України"), політтехнолог Катерина Одарченко ("Національна платформа"), юрист Ігор Токовенко ("Народовладдя") та інші.

Ще один кандидат – Геннадій Лагута (політична партія "Нам тут жити") – зняв свою кандидатуру на користь Сергія Козиря. 27 жовтня його призначили головою Херсонської ОДА.

У довиборах на 197-му окрузі, серед інших, братимуть участь мер Золотоноші (Черкаська обл.) Віталій Войцеховський (партія "Слуга народу"), а також його повний тезка, самовисуванець Віталій Войцеховський, екснардеп Андрій Іллєнко ("Свобода"), колишній журналіст Роман Сущенко ("Євросолідарність"), громадський діяч Богдан Панкевич (Українська Галицька партія), Антон Підчапко ("Влада народу"), підприємець, співак Сергій Василюк ("Народовладдя"), Наталія Степушенко ("Нові особи"), підприємниця Олена Козачук ("Молодий Харків"), В'ячеслав Резніков ("Команда Андрія Балоги"), радник черкаського мера, самовисуванець Леонід Даценко та інші.

Загалом до виборчих бюлетенів в окрузі Херсонської області включено 15 кандидатів, виборці округу в Черкаській області визначатимуться між 25 претендентами.