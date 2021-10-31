УКР
НАЗК перевіряє заступника голови ОП Тимошенка на наявність конфлікту інтересів при організації форуму "Україна 30"

НАЗК перевіряє заступника голови ОП Тимошенка на наявність конфлікту інтересів при організації форуму "Україна 30"

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка на дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів у ситуації з організацією президентського форуму "Україна 30".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадське" повідомили в НАЗК.

"Агентство обіцяє, що за результатом цього моніторингу встановить наявність чи відсутність конфлікту інтересів у Тимошенка", - повідомляє ЗМІ.

Як повідомляли раніше, напевно, саме компанія дружини Тимошенка організувала серію форумів "Україна 30".

Читайте також: Форум Зеленського "Україна 30" провела фірма заступника глави ОП Тимошенка, а оплатили олігархи, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

НАЗК (1708) Тимошенко Кирило (559) Форум Україна 30 (5)
Топ коментарі
+9
І дарма, він також чесний як і президент!
показати весь коментар
31.10.2021 09:21 Відповісти
+8
Впевнений, що нічого протизаконного не знайдуть! 😁Навіть, якщо сам Тимошенко визнає цей конфлікт інтересів. Це як із Зєлєнскім. Той визнав, що подав недостовірну декларацію, не вписавши всі доходи, а Новіков заявив, що чеснішого за Зєлєнского декларанта в Україні нема! 😊 Можна собі уявити пісюсля цих слів, що коїться у не таких чесних і особливо - у не чесних декларантів! 😲
показати весь коментар
31.10.2021 09:22 Відповісти
+7
На этого упыря уже давно пора дело заводить а не проверять. Это ж он отвечает за велике крадівництво
показати весь коментар
31.10.2021 09:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.10.2021 09:24 Відповісти
Даже не понимаю что там расследовать, за одно лишь участие в этом офисе уже как минимум можно садить а лучше к стенке !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
31.10.2021 09:23 Відповісти
Ну, це Ви розумієте. Ну, ще нехай відсотків 25 розуміють. Але 73 відсотки так не вважають. Винним у своїх проблемах вони і далі вважають Порошенка. 🤢
показати весь коментар
31.10.2021 09:28 Відповісти
а за злочини попередників як потрібно карати?
показати весь коментар
31.10.2021 09:45 Відповісти
Питраликсеича низьзя карать-бо вин цяця)
показати весь коментар
31.10.2021 09:48 Відповісти
яйца?
показати весь коментар
31.10.2021 10:03 Відповісти
а можно хоть один пример "злочынив-папирэдников"?

разумеется, с пруфами - иначе это про убитого брата получается.

Бо я уже лет 7 пытаюсь выжать из зебилов и зрадойопов хоть один такой пример - и безуспешно.

Не, пишут много, но при слове "пруф" как-то скисают...
показати весь коментар
31.10.2021 09:55 Відповісти
Ок.. Раз ти за 7 років не знайшов жодного злочина в попередників, тому потрібно стверджувати що вони "святі" ?
показати весь коментар
31.10.2021 10:02 Відповісти
А що, є рішення суду? 😲Наскільки я знаю, у правовій державі карають згідно рішення суду.
показати весь коментар
31.10.2021 11:06 Відповісти
Так... в правовій, а не в державі де судова влада - клан, де за кошти можуть прийняти любе рішення, де поліція - кришує ігровий бізнес, накроманію, проституцію, де СБУ - займається пресуванням підприємців, де таможеник - лише думає про єдине, скільки здерти з наступного в черзі, де якусь бумажку "вибити" з держслужбовців, три круги ада, та мішок коштів, а керманич держави зайнятий самопіаром та розвитком будок де продають цукерки.
показати весь коментар
31.10.2021 11:39 Відповісти
Ви вважаєте, що є найвищим і найсправедливішм судом? А ваша особиста думка - найчесніший і незаангажовпний вирок? 😊 Знайоме з історії. 😁
показати весь коментар
31.10.2021 12:35 Відповісти
Я буду щасливим якщо помиляюсь. Але судячи по всьому щастя мені не світить.
показати весь коментар
31.10.2021 13:43 Відповісти
.Так а где сметуны которые в апреле 19-го рассказывали что ЗЕльца в Ростов за первый же косяк палочкой как жабу загонят.Ну так беларусов и чеченцев учили как диктаторов гэть.А по факту сопливая дрЫсливая шмаркля прибила как лошков по тихой катке.За 2,5 года ОДНИ двери вымазали в ОП .... и то ЗЕльц выписал чек билета на луну ))Сметуны пыли с ботиков ермаков и Рабиновичей....так сопли пузырили.
показати весь коментар
31.10.2021 10:00 Відповісти
До речі, ці руки ніколи нічого не будували. Тому розмови про причетність Тимошенка до Бальшой стіркі, вибачте, стройку - то наклеп! Щоб це зрозуміти, варто подивитися у хитрі, вибачте, чесні очі і оцінити цю наглу морду, вибачте, благородне обличчя.
показати весь коментар
31.10.2021 09:26 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 09:26 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 09:27 Відповісти
Мы даже знаем результат - конфликта интересов не было,все преступники останутся на свободе.
показати весь коментар
31.10.2021 09:32 Відповісти
НАПК проверило декларацию Зеленского: нарушений не нашли
ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ 2021

показати весь коментар
31.10.2021 09:38 Відповісти
Повышение цен на газ, электричество они ***... не проверяют......, на куй мне ваш форум! Когда ж вы все выдохните вместе с вашими вы.лядками
показати весь коментар
31.10.2021 09:39 Відповісти
Не там шукаете.
COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 17 430 нових випадків зараження, 336 людей померли Джерело:
показати весь коментар
31.10.2021 09:48 Відповісти
Тю, разве слуги-нарида могут быть нечестными???!

С ума сошли...

Кому ж тогда верить?!
показати весь коментар
31.10.2021 09:50 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 09:54 Відповісти
та що ви - освоювати державні, рахуйте наші, кошти , це так приемно ....- навар завжди гарантований, та ще який....
показати весь коментар
31.10.2021 10:03 Відповісти
Ничего и не будет . Пока власть Зе в стране. Сами себя....никак.
показати весь коментар
31.10.2021 10:06 Відповісти
Вчорашні ніхто присмоктались до кормушки бо мудрий нарід вибрав президентом Кловуна з кварталу95. Шо ви від них хотіли?
показати весь коментар
31.10.2021 10:12 Відповісти
НАПК: "Кирил Владленович, у Вас есть конфликт интересов?"
Тимошенко: "Нет!"
НАПК: "Спасибо, Кирил Владленович. Проверка ЗАКОНЧЕНА!"
показати весь коментар
31.10.2021 10:19 Відповісти
Только досрочные выборы и Президента и Рады, тогда может что то и поменяется.
показати весь коментар
31.10.2021 10:24 Відповісти
если б была создана китайская НАПК для проверки украинской НАПК , то на украинской площади Тянь -Ань -Мень(площади Независимости) ежедневно отстреливали б "честных" борцунов с корупцией.
показати весь коментар
31.10.2021 11:17 Відповісти
 
 