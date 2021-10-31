НАЗК перевіряє заступника голови ОП Тимошенка на наявність конфлікту інтересів при організації форуму "Україна 30"
Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка на дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів у ситуації з організацією президентського форуму "Україна 30".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадське" повідомили в НАЗК.
"Агентство обіцяє, що за результатом цього моніторингу встановить наявність чи відсутність конфлікту інтересів у Тимошенка", - повідомляє ЗМІ.
Як повідомляли раніше, напевно, саме компанія дружини Тимошенка організувала серію форумів "Україна 30".
