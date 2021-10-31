УКР
Минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 177 тис. осіб, - МОЗ

Минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 177 тис. осіб, - МОЗ

Минулої доби, 30 жовтня, в Україні вакцинувалися проти коронавірусу 177 765 осіб. Одну дозу вакцини отримала 133 251 особа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Наголошується, що повністю вакцинувалися (отримали 2 дози) – 44 514 осіб.

За даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 осіб, з них отримали одну дозу – 10 156 227 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 осіб (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Усього зробили 17 577 773 щеплення.

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5423) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Почему у уколотых преимущества, если они такие же заразные?

"Согласно новому исследованию, вакцинированные люди, распространят штамм Delta среди своих знакомых с такой же вероятностью, как и те, кто не сделал прививку. Об этом сообщает Fortune. Исследование проводилось целый год в Великобритании и затронуло 621 человека, болеющих коронавирусом в легкой форме. Результаты были опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases. Ученые выяснили, что пиковая вирусная нагрузка пациентов была одинаковой независимо от того, вакцинировались ли они. "Наши результаты показывают, что одной вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить заражение людей вариантом Delta и его распространение в домашних условиях", - заявил Аджит Лалвани, один из руководителей исследования."
31.10.2021 10:50 Відповісти
+4
31.10.2021 10:07 Відповісти
+3
Больше чем упоротых ваксеров!
31.10.2021 11:57 Відповісти
Як що орієнтуватись по кожноденним звітам МОЗ то за вакційний рік всі 100% українців вже мали вакцинуватися по третьому колу.
31.10.2021 09:51 Відповісти
Вот и оказалось, что упоротых антиваксеров не так уж и много
31.10.2021 09:59 Відповісти
Больше чем упоротых ваксеров!
31.10.2021 11:57 Відповісти
Это временно
31.10.2021 11:58 Відповісти
31.10.2021 10:03 Відповісти
Чомусь українці активно вакцинуються, але при цьому кількість хворих зростає.
Що за *уйня? Бодягою напевно колять.
31.10.2021 10:06 Відповісти
Одни вакцинируются, другие болеют. "Каждому своё" (с)
31.10.2021 10:09 Відповісти
Тому що в тебе безлад в голові
31.10.2021 10:11 Відповісти
Покупают сертификат все везде,это же очевидно!
31.10.2021 11:58 Відповісти
31.10.2021 10:07 Відповісти
Марш - В Жопу Клюнул Жареный Петух
31.10.2021 10:09 Відповісти
А за сутки вперед 300000.
31.10.2021 10:45 Відповісти
31.10.2021 10:50 Відповісти
Nu da zaraznyje takz,e no neumerajet kak antivakseri.Segodnia u nas iz 36 umersiv,31 byli antivakseri.Ucytivaja sto antivakerov tolko 25% takogo vozrasta,tak vyvod takyje pocti vse i umirajet jesli zarozitisia,jesli tak govoriu poskolku vse zarozitisia so vremenem
31.10.2021 11:33 Відповісти
Когда вводили, QR-пропуска то объясняли это тем, что уколотые не заражают. Но это оказалось враньём.

А у нас сегодня умерло 15 и 8 из них были вакцинированы одним или 2-мя уколами.
31.10.2021 13:08 Відповісти
Это ожидаемо что с ростом числа так называемых вакцинированных больший процент вакцинированных будет попадать в больницу с болезнью. Это просто говорит о слабой эффективности вакцин. Да оно и так было видно когда после первых двух вакцин потребовалось еще и бустерную колоть.
31.10.2021 15:25 Відповісти
не звизди.. "доктор диванних медичних наук"...
31.10.2021 15:36 Відповісти
Це всі аргументи? Щось не дуже.
31.10.2021 16:06 Відповісти
я твоїх не чув, не бачив...
хоча *********... не дуже приємно...
31.10.2021 17:00 Відповісти
Ви самі собі протирічите. З одного боку не чув, не бачив. З іншого чомусь ********* не дуже приємно. Ви вже якось визначіться.
31.10.2021 17:06 Відповісти
чого і варто було не намагатись довести.. бздюк..
31.10.2021 20:23 Відповісти
31.10.2021 20:28 Відповісти
ну шо ти тролиш із запасної теки на компі "для троллінгу"???..
31.10.2021 20:34 Відповісти
Не зрозумів питання. Воно стосується що саме я тролю чи з чого тролю? Чи може чому я тролю? Хоча власне "чому" повинно бути зрозуміло з Ваших попередніх дописів. А що та з чого, то вже неважливо.
31.10.2021 20:39 Відповісти
31.10.2021 12:26 Відповісти
За сьогодні, відчуваю, буде рекорд! Київ в останній передлокдауновий день штормить!
Ця картина чітко показує, яке ж стадо баранів наш народ (всі соціальні та вікові верстви)... Стільки було часу та можливостей зробити це добровільно, а вони -- нас ніхто не заставить вакцинуватись!..
Ну-ну... Зараз штовхаються в чергах... я стадо баранів... Коли нормальні люди повибирали собі комфорний час і цивілізовано вакцинувались.
31.10.2021 15:35 Відповісти
 
 