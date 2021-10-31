Минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 177 тис. осіб, - МОЗ

Минулої доби, 30 жовтня, в Україні вакцинувалися проти коронавірусу 177 765 осіб. Одну дозу вакцини отримала 133 251 особа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Наголошується, що повністю вакцинувалися (отримали 2 дози) – 44 514 осіб.

За даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 осіб, з них отримали одну дозу – 10 156 227 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 осіб (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Усього зробили 17 577 773 щеплення.

