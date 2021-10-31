2 032 26
Минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 177 тис. осіб, - МОЗ
Минулої доби, 30 жовтня, в Україні вакцинувалися проти коронавірусу 177 765 осіб. Одну дозу вакцини отримала 133 251 особа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Наголошується, що повністю вакцинувалися (отримали 2 дози) – 44 514 осіб.
За даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 осіб, з них отримали одну дозу – 10 156 227 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 осіб (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
Усього зробили 17 577 773 щеплення.
Що за *уйня? Бодягою напевно колять.
"Согласно новому исследованию, вакцинированные люди, распространят штамм Delta среди своих знакомых с такой же вероятностью, как и те, кто не сделал прививку. Об этом сообщает Fortune. Исследование проводилось целый год в Великобритании и затронуло 621 человека, болеющих коронавирусом в легкой форме. Результаты были опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases. Ученые выяснили, что пиковая вирусная нагрузка пациентов была одинаковой независимо от того, вакцинировались ли они. "Наши результаты показывают, что одной вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить заражение людей вариантом Delta и его распространение в домашних условиях", - заявил Аджит Лалвани, один из руководителей исследования."
А у нас сегодня умерло 15 и 8 из них были вакцинированы одним или 2-мя уколами.
хоча *********... не дуже приємно...
Ця картина чітко показує, яке ж стадо баранів наш народ (всі соціальні та вікові верстви)... Стільки було часу та можливостей зробити це добровільно, а вони -- нас ніхто не заставить вакцинуватись!..
Ну-ну... Зараз штовхаються в чергах... я стадо баранів... Коли нормальні люди повибирали собі комфорний час і цивілізовано вакцинувались.