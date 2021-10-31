Влада може фальсифікувати вибори в Липовці, на Вінниччині, - лідер "Голосу" Рудик

У партії "Голос" заявили, що необхідно замінити представника політсили в складі територіальної виборчої комісії Липовця Вінницької області. Проте ЦВК на засіданні увечері 30 жовтня не підтримала рішення політсили про зняття з посади члена ТВК.

Про це в коментарі телеканалу "Прямий" розповіла народний депутат та голова партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Високий замок".

"Коли в нас виникають будь-які сумніви, навіть найменші, щодо можливої заангажованості того чи іншого представника партії "Голос", будь-кого на місцях, як члена територіальної виборчої комісії, так і члена окружної виборчої комісії, кого завгодно, ми завжди змінюємо цих людей для того, щоб забезпечити чесне волевиявлення наших громадян", - пояснила Рудик.

"На жаль, за останній тиждень ми побачили, що представник територіальної виборчої комісії, який працював від нашого імені… ми побачили сумніви в його заангажованості. І тому прийняла рішення політична рада партії для того, щоб його змінити", — пояснює Рудик.

"Я хочу тут нагадати вибори на 87-му окрузі, які відбувалися в Івано-Франківській області, де відбувалися всі способи фальсифікацій, про які ми чули тільки з часів Януковича. Це той спосіб, яким зараз влада бореться за те, щоб отримати більше влади. Ми будемо просто застосовувати свої можливості як народні депутати для того, щоб спостерігати за виборами та запобігати або визначати, якщо будуть якісь правопорушення", - говорить Рудик.

Як розповіла голова партії "Голос", через ковидні обмеження рішення партії щодо кадрових змін не внесли вчасно до реєстру.

"Ми будемо все одно вимагати, щоб ці зміни відбулися. Тому що член територіальної виборчої комісії працює не тільки під час виборів, а й після них. Ми вважаємо, що критично необхідно, щоб люди, які працюють в цих комісіях, працювали чесно та незаангажовано", - говорить голова партії "Голос".

Рудик переконана - в Центрвиборчкомі не зважають на ті ковідні обмеження, які є в кожної організації, в кожного державного органу, з яким вони стикаються.

"Ми як партія вважаємо, що невиконання нашого рішення — це втручання в нашу роботу. Ми будемо зараз подавати апеляцію до Центральної виборчої комісії для того, щоб ці зміни врешті-решт відбулися. Наша репутація для нас принципово важлива. Ми хочемо, щоб ті люди, які працюють від імені партії "Голос", працювали чесно, ефективно та незаангажовано", - наголошує Кіра Рудик.

Вона підкреслила, що ЦВК не підтримала спроби партії змінити члена територіального виборчкому, що дозволило б уникнути можливих фальсифікацій.

"На превеликий жаль, ми бачимо такі дії не тільки в роботі ЦВК, але й в інших державних органів, які зараз контролює існуюча влада. Вона намагається зробити все для того, щоб органи працювали достатньо заангажовано, для того, щоб незалежність таких органів, як і Національна агенція із запобігання корупції, і Державне бюро розслідувань, і багато-багато інших органів, вони, скажімо, працювали контрольовано", - вважає Рудик.

"Тому сьогодні для нас було абсолютно дивно те, що ЦВК на спробу політичної партії забезпечити прозорість виборчого процесу відповіла "ні". Ті аргументи, які вони застосовували — непристосованість процесу до "ковідних" обмежень… Але, вибачте, у нас уже рік існують, як мінімум, "ковідні" обмеження, і процеси мали би бути до них, звичайно, адаптовані", — додала Рудик.

Щодо перспективи заміни члена ТВК, Рудик зазначила, що ймовірно цього не встигнуть зробити. "Але результатом апеляції має бути заміна члена ТВК від партії "Голос" якнайшвидше, а також, якщо буде велика кількість скарг на проведення виборів у Липовці, то таке рішення ЦВК і апеляції від партії можуть бути разом з іншими пакетами причиною для визнання результатів виборів недійсними", - пояснила голова партії.

"Якщо таких порушень буде достатньо, то вибори можуть визнати недійсними. Ми будемо, звичайно, спостерігати за тим, як відбуваються вибори в Липовці, ми будемо запобігати порушенням, якщо такі будуть, і боротися за те, щоб волевиявлення людей було чесним та прозорим", - наголосила Рудик.

Зазначимо, що 31 жовтня в Липовці Вінницької області відбуваються позачергові вибори на посаду міського голови.