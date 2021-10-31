УКР
Влада може фальсифікувати вибори в Липовці, на Вінниччині, - лідер "Голосу" Рудик

У партії "Голос" заявили, що необхідно замінити представника політсили в складі територіальної виборчої комісії Липовця Вінницької області. Проте ЦВК на засіданні увечері 30 жовтня не підтримала рішення політсили про зняття з посади члена ТВК.

Про це в коментарі телеканалу "Прямий" розповіла народний депутат та голова партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Високий замок".

"Коли в нас виникають будь-які сумніви, навіть найменші, щодо можливої заангажованості того чи іншого представника партії "Голос", будь-кого на місцях, як члена територіальної виборчої комісії, так і члена окружної виборчої комісії, кого завгодно, ми завжди змінюємо цих людей для того, щоб забезпечити чесне волевиявлення наших громадян", - пояснила Рудик.

"На жаль, за останній тиждень ми побачили, що представник територіальної виборчої комісії, який працював від нашого імені… ми побачили сумніви в його заангажованості. І тому прийняла рішення політична рада партії для того, щоб його змінити", — пояснює Рудик.

"Я хочу тут нагадати вибори на 87-му окрузі, які відбувалися в Івано-Франківській області, де відбувалися всі способи фальсифікацій, про які ми чули тільки з часів Януковича. Це той спосіб, яким зараз влада бореться за те, щоб отримати більше влади. Ми будемо просто застосовувати свої можливості як народні депутати для того, щоб спостерігати за виборами та запобігати або визначати, якщо будуть якісь правопорушення", - говорить Рудик.

Читайте також: Спостерігача ОПОРИ не пускали на спецдільницю в Харкові

Як розповіла голова партії "Голос", через ковидні обмеження рішення партії щодо кадрових змін не внесли вчасно до реєстру.

"Ми будемо все одно вимагати, щоб ці зміни відбулися. Тому що член територіальної виборчої комісії працює не тільки під час виборів, а й після них. Ми вважаємо, що критично необхідно, щоб люди, які працюють в цих комісіях, працювали чесно та незаангажовано", - говорить голова партії "Голос".

Рудик переконана - в Центрвиборчкомі не зважають на ті ковідні обмеження, які є в кожної організації, в кожного державного органу, з яким вони стикаються.

"Ми як партія вважаємо, що невиконання нашого рішення — це втручання в нашу роботу. Ми будемо зараз подавати апеляцію до Центральної виборчої комісії для того, щоб ці зміни врешті-решт відбулися. Наша репутація для нас принципово важлива. Ми хочемо, щоб ті люди, які працюють від імені партії "Голос", працювали чесно, ефективно та незаангажовано", - наголошує Кіра Рудик.

Вона підкреслила, що ЦВК не підтримала спроби партії змінити члена територіального виборчкому, що дозволило б уникнути можливих фальсифікацій.

"На превеликий жаль, ми бачимо такі дії не тільки в роботі ЦВК, але й в інших державних органів, які зараз контролює існуюча влада. Вона намагається зробити все для того, щоб органи працювали достатньо заангажовано, для того, щоб незалежність таких органів, як і Національна агенція із запобігання корупції, і Державне бюро розслідувань, і багато-багато інших органів, вони, скажімо, працювали контрольовано", - вважає Рудик.

"Тому сьогодні для нас було абсолютно дивно те, що ЦВК на спробу політичної партії забезпечити прозорість виборчого процесу відповіла "ні". Ті аргументи, які вони застосовували — непристосованість процесу до "ковідних" обмежень… Але, вибачте, у нас уже рік існують, як мінімум, "ковідні" обмеження, і процеси мали би бути до них, звичайно, адаптовані", — додала Рудик.

Читайте також: Довибори до Ради сьогодні відбуваються у двох виборчих округах на Херсонщині та Черкащині

Щодо перспективи заміни члена ТВК, Рудик зазначила, що ймовірно цього не встигнуть зробити. "Але результатом апеляції має бути заміна члена ТВК від партії "Голос" якнайшвидше, а також, якщо буде велика кількість скарг на проведення виборів у Липовці, то таке рішення ЦВК і апеляції від партії можуть бути разом з іншими пакетами причиною для визнання результатів виборів недійсними", - пояснила голова партії.

"Якщо таких порушень буде достатньо, то вибори можуть визнати недійсними. Ми будемо, звичайно, спостерігати за тим, як відбуваються вибори в Липовці, ми будемо запобігати порушенням, якщо такі будуть, і боротися за те, щоб волевиявлення людей було чесним та прозорим", - наголосила Рудик.

Зазначимо, що 31 жовтня в Липовці Вінницької області відбуваються позачергові вибори на посаду міського голови.

Вінницька область (1088) вибори (6747) мер (511) Рудик Кіра (104)
Топ коментарі
+4
Не "может", а БУДЕТ фальсифицировать!
И в этом никаких сомнений НЕТ.
показати весь коментар
31.10.2021 10:50 Відповісти
+4
показати весь коментар
31.10.2021 11:05 Відповісти
+2
Самопомич-2 , ну которая типа Голос , уже политические трупы , но то что они делают хорошую мину при плохой игре и начинают иногда говорить правду про Осла и Ко , вызывает определенный уровень уважения , хотя бы уйдут без клейма продажных тварей.
показати весь коментар
31.10.2021 11:02 Відповісти
І не тільки на Вінниччині!
показати весь коментар
31.10.2021 10:56 Відповісти
Самопомич-2 , ну которая типа Голос , уже политические трупы , но то что они делают хорошую мину при плохой игре и начинают иногда говорить правду про Осла и Ко , вызывает определенный уровень уважения , хотя бы уйдут без клейма продажных тварей.
показати весь коментар
31.10.2021 11:02 Відповісти
самодроч а не самопоміч.
показати весь коментар
31.10.2021 11:06 Відповісти
І Галас, а не голос. Ця мадама із групи Жєлєзняка?
показати весь коментар
31.10.2021 11:21 Відповісти
я не знаю звідкіля ця рудик і чия вана холоп
показати весь коментар
31.10.2021 11:25 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 11:05 Відповісти
Эти то чего переживают, у их представителя все равно нет шансов.
показати весь коментар
31.10.2021 11:11 Відповісти
Судя по тому, как еще полгода назад затягивали в раду свинью вирастюка, то сейчас у офшорных клоунов вообще нет поддержки среди населения и фальсификации - эдинственный способ протащить очередную тушку в парламент
показати весь коментар
31.10.2021 11:12 Відповісти
Уявіть що зелень творитиме н президентських виборах.
показати весь коментар
31.10.2021 11:15 Відповісти
На дострокових? Та не буде вже там їх лідера.
показати весь коментар
31.10.2021 11:22 Відповісти
Лідором буде Разумков. Ляльководи готують його на царство.
показати весь коментар
31.10.2021 11:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HlgMK_Bm3Ds&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C ВСІМ ДИВИТИСЬ!!!ПІСЕНКА ПРО ЗЕ ЦЕ ПРОСТО БІМБА!!!!
показати весь коментар
31.10.2021 11:23 Відповісти
Отставной козы барабанщица . "Голос" уехал, фракция распалась, а все туда же - в депутаты
показати весь коментар
31.10.2021 11:30 Відповісти
Продала Кіра свою квоту посади в ТВК (цікаво просто: кому продала?), квоту призначили головою ТВК, голова вийшла з під контролю покупця і Кіри; а тепер голову стараються поміняти...
Приблизно десь так.
Хоч, можливий і варіант, коли Кіра перепродалась, і тепер намагається змінити свою квоту...
показати весь коментар
31.10.2021 11:55 Відповісти
Пам'ятаю цю товстожопу цьоцю, коли вона сиділа поряд із вавою під час його 'Я вам нічаво нє должен'. Здохла, корова. Змирись вже.
показати весь коментар
31.10.2021 12:02 Відповісти
Знов на дільницях сама пенсія , що пчихає ковідом одне на одного . Чесні , а не макулатурні вибори повинні давати можливість молодим людям проголосувати зі смартфона в "ДіЯ" . Ніхто не має часу десь бігти , стояти в чергах і щоб якусь заразу до хати принести . Навіщо тратити гроші на цей фальшивий театр - не зрозуміло .
Організуйте нормальні вибори . Щоб всі мали змогу проголосувати не наражаючись на небезпеку заразитися , з будь якої точки світу і не гаючи дорогоцінний час.
показати весь коментар
31.10.2021 12:20 Відповісти
Голос! ГАВ...
показати весь коментар
31.10.2021 13:16 Відповісти
Іди в спам, запарєбріковєц!
Я давно за тобою стежу...
показати весь коментар
31.10.2021 14:46 Відповісти
Пишло вон!
показати весь коментар
31.10.2021 15:07 Відповісти
Ого, скільки кремлеботіа набігло і давай брудом поливати!
Значить, голосіаці все правильно кажуть!
показати весь коментар
31.10.2021 14:48 Відповісти
 
 