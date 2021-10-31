УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7478 відвідувачів онлайн
Новини
5 032 49

ЦВК Грузії завершила підрахунок голосів у другому турі виборів: перемогу здобула провладна "Грузинська мрія"

ЦВК Грузії завершила підрахунок голосів у другому турі виборів: перемогу здобула провладна "Грузинська мрія"

У ЦВК Грузії завершили підрахунок підсумків голосування в другому турі місцевих виборів у суботу. Перемогу в 19 із 20 муніципалітетів здобули кандидати провладної партії "Грузинська мрія", зокрема й у п'яти самоврядних містах - Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними ЦВК, у Тбілісі в другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає кандидат від провладної партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів.

Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНД) Ніканор Мелія набрав у грузинській столиці 44,5%.

У єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії перемогу у виборах отримав кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Гіоргій Харчілава.

Тим часом у ніч на неділю лідери ЄНД заявили, що не визнають результатів другого туру місцевих виборів, оскільки їх сфальшували влада. У неділю в ЄНД мають намір оголосити про подальші протестні дії.

Читайте також: Прихильники Саакашвілі виявили підкуп виборців на муніципальних виборах у Грузії. ФОТО ДНЯ

вибори (6747) Грузія (1866) ЦВК (1179)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Карлсон сракашвілі не здатен вести довгу та нудну політичну боротьбу. Він тільки на перевороти і здатен.
показати весь коментар
31.10.2021 11:18 Відповісти
+12
показати весь коментар
31.10.2021 11:13 Відповісти
+12
Карлсон снова любит Украину?
показати весь коментар
31.10.2021 11:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.10.2021 11:13 Відповісти
Грузинська мрія - лизати дупіту в Путлєра. І не дай боже, якимось необережнимм словом визвати його незадоволення.
показати весь коментар
31.10.2021 11:24 Відповісти
ну да. ведь так сам михо сказал
только они так "лижут" что являются первыми кандидатами в НАТО
показати весь коментар
31.10.2021 11:33 Відповісти
Сакартвело називають країною претендентом, а Україну, - країною-аспірантом. Обидві країни є учасниками "Партнерствf з розширеними можливостями". Проте, плану дій на відміну від Боснії ніхто не отримав. Іванішвілі заявляв, що ціль його партії - привести країну до НАТО, і Зеленський теж усіх питає, - чому ми не в НАТО. Столтенберг вітав модернізацію збройних сил і щодо Грузії і щодо України і наголошував на важливості зміцнення демократії в обох країнах. Тож тут немає різниці.
показати весь коментар
31.10.2021 13:20 Відповісти
Примеры приведи.
показати весь коментар
31.10.2021 11:49 Відповісти
Не тот кто голосует. а тот кто подсчитывает.
показати весь коментар
31.10.2021 11:14 Відповісти
Результаты почти равные, так что протесты неминуемы. Вопрос в том пойдет ли народ на улицы из-за выборов мэра.
показати весь коментар
31.10.2021 11:17 Відповісти
у Львові, наприклад - чи вийшов народ? А у Рівному? А в Чернівцях?
Риторичні питання.
показати весь коментар
31.10.2021 11:19 Відповісти
Все залежить від того чи профінансує "хтось" цей вихід на вулиці.
показати весь коментар
31.10.2021 11:21 Відповісти
Карлсон сракашвілі не здатен вести довгу та нудну політичну боротьбу. Він тільки на перевороти і здатен.
показати весь коментар
31.10.2021 11:18 Відповісти
Детонатор - Саакашвили 😀
вопрос в другом - а нужны ли Грузии сейчас волнения, когда она с Украиной и Молдовой пытается заставить НАТО СТАТЬ ЭТИМ СТРАНАМ ЩИТОМ.
я не в курсе грузинской политики - кто прав , а кто нет. Но со стороны кажется , что Саакашвили думает только про свою задницу.

может я и не права
показати весь коментар
31.10.2021 11:28 Відповісти
Вы правы на 100%
показати весь коментар
31.10.2021 11:35 Відповісти
Грузия. 30.10.2021 г. "Экзит-полл по состоянию на 18:00 опубликовал телеканал «Мтавари». Во втором туре мэрских выборов в Грузии, в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Батуми с небольшим преимуществом побеждают кандидаты от оппозиции. Власть пыталась сорвать проведение экзит-поллов, на участках драки, выключения света - в общем, всё по известной схеме. Посольство США впервые за многие годы негативно высказалось по поводу подобной манеры организации выборов...."
показати весь коментар
31.10.2021 11:19 Відповісти
да не катит уже прохиндей михо
показати весь коментар
31.10.2021 11:24 Відповісти
чий ти, кажеш?
показати весь коментар
31.10.2021 13:55 Відповісти
Очень плохо когда общество расколото примерно пополам, это может плохо кончится.
показати весь коментар
31.10.2021 11:20 Відповісти
в нас ще гірша ситуація була.
показати весь коментар
31.10.2021 11:24 Відповісти
Чому була?? Щось кардинально змінилося??))))
показати весь коментар
31.10.2021 11:28 Відповісти
зєбілів значно поменшало.
показати весь коментар
31.10.2021 11:42 Відповісти
Якби!!!)))
показати весь коментар
31.10.2021 12:00 Відповісти
Знову дрочиш безсоромнику?
показати весь коментар
31.10.2021 22:58 Відповісти
В США так вже 200 років.
показати весь коментар
31.10.2021 11:24 Відповісти
Карлсон снова любит Украину?
показати весь коментар
31.10.2021 11:23 Відповісти
...і вареня !!!)))
показати весь коментар
31.10.2021 11:30 Відповісти
😀
показати весь коментар
31.10.2021 11:36 Відповісти
Любит Украину и зелёного наркошу, так как получает ежемесячную зарплату , немного и немало - 25 тысяч долларей и при этом ни@ я не делая, ну разве что кувыркается из Ясько😡
показати весь коментар
31.10.2021 11:38 Відповісти
Вот что писал творец грузинского чуда КАХА БЕНДУКИДЗЕ про Украину
«Вы все время выбираете популистов, людей, которые будут вам обещать как можно больше. Это означает, что выбираются не лучшие граждане, а худшие - то, что я называю извращенным политическим отбором. Все это происходит в рамках идеи большого правительства, которое повышает уровень бюрократии, тем самым создает больше помех для развития бизнеса и увеличивает коррупцию. Они вводят высокие налоги, потому что надо выполнять популистские обещания. Они бездумно и бессмысленно повышают пенсии. Все это приводит к обнищанию народа. И в результате популярнее становятся другие популисты. Те, которые обещают еще больше.»

а Саакашвили просто смазливая мордашка 😀😀
показати весь коментар
31.10.2021 11:38 Відповісти
Політичні лідери, зазвичай, є обгорткою для політичних ідей і намірів. Зважте, що Бендукідзе отримав можливості саме за Саакашвілі. А "Мрія" створила великий уряд і повернула рівень бюрократії.
показати весь коментар
31.10.2021 12:36 Відповісти
сракашвіля був тільки обгорткою, а Бендукідзе скористався можливістю.
показати весь коментар
31.10.2021 16:00 Відповісти
А ви - не скористались.
показати весь коментар
31.10.2021 16:18 Відповісти
не до кінця - шмарклю обрали.
показати весь коментар
01.11.2021 08:27 Відповісти
Михо теперь бросит голодать и займется физической культурой! Каха Каладзе - известный футболист, успешный игрок киевского Динамо и итальянского Милана.
показати весь коментар
31.10.2021 11:38 Відповісти
Каладзе це ****** прокацапська вата.
показати весь коментар
31.10.2021 17:17 Відповісти
совки уже никуда не денутся .. всё же вместе в одном быдло-кацапсинском бульоне варились ...
показати весь коментар
31.10.2021 11:45 Відповісти
К сожалению прогнозируемый результат. Судьба Михо теперь зависит только от того на сколько за него впишутся США и Запад ( Украина может быть использована только как место высылки) Вопрос, захотят ли этим заниматься в США , по сути Михо "сбитый летчик".
показати весь коментар
31.10.2021 11:50 Відповісти
перейти незаконно грузинскую границу, это вам не украинскую прорвать...
показати весь коментар
31.10.2021 11:55 Відповісти
А как же Михуил теперь? Какой же надо быть гнидой, чтобы отказаться от своего гражданства. Грузинского в данном случае.
показати весь коментар
31.10.2021 11:56 Відповісти
"Мрійники" це грузинська "Партія регіонів" у чистому вигляді. І ніхто і ніколи цих кацапських хвойд не віддере від влади на виборах (бо вони їх будуть фальшувати перманентно, і у своїх ЗМІ розповідати, що "усе чесно"), окрім Майдану, як би він у Грузії не називався. Лише революція, мирної передачі влади НЕ БУДЕ, Міхо був останнім, хто це зробив.
показати весь коментар
31.10.2021 12:00 Відповісти
Mozet liudi nexocet stob povtorilos Abxaziji variant,nado bit cesnim sakasvili tut bil glavni so svojej miagko govoria tupoj galovoj.Po mojemu eto celovek kotorogo imeno raska i ispolzyvajet dlia konfliktov dlia svojix interesov.
показати весь коментар
31.10.2021 12:02 Відповісти
Вычитал... до Саакашвилли в Грузии 20 тыщ сидельцев, при нем стало 200 тыщ. Но порядок. Что сейчас и почему бывший сидит? Угадай с трех раз.
показати весь коментар
31.10.2021 12:05 Відповісти
Це 6 відсотків населення.
показати весь коментар
31.10.2021 12:16 Відповісти
Вы правы, но об этом никто не задумывается
показати весь коментар
31.10.2021 14:49 Відповісти
яких 200 ти що курив, і толку, вони всі як їздили по світу на "гастролі" так і їздять, приповзло те чмо і злодії квартирні за ним, команда реформаторів.
показати весь коментар
31.10.2021 16:01 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , October 30
ВОТ И ВСЁ МИША, ВОТ И ВСЁ...
В субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. В 24 округах граждане повторно голосовали за мажоритарных депутатов в местные представительные органы. Также выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе пяти крупных - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
После подсчета 100% голосов оказалось, что кандидат от партии Саакашвили сумел победить только в одном населенном пункте. Это поселок Цаленджиха (население 3 800 человек).
Саакашвили не помог. И сидеть ему долго, очень долго - думаю, там ему накрутят ещё не один срок. А ведь он годами вещал, что на родине имеет безумную поддержку - и стоит ему появиться в Грузии, как его сторонники сметут ненавистного олигарха Иванишвили. Увы...
Я не злорадствую и даже по-человечески сочувствую ему. Я просто описываю бесславный конец международного авантюриста, который однажды несправедливо приписал себе офигительные реформы в Грузии, а потом долго использовал этот блеф по всему миру - в том числе, в Украине.
Он как игрок в казино: всё ставил на чёрное или красное. Выигрывал - играл дальше, проигрывал - ехал в другое казино. Но Украина - не казино, нам не нужны игроки и зиц-председатели офисов Простых решений. Так что: "До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес."
показати весь коментар
31.10.2021 17:02 Відповісти
таки він вже не скоро вийде
показати весь коментар
01.11.2021 08:26 Відповісти
Грузинські підрахуї.
показати весь коментар
01.11.2021 11:04 Відповісти
 
 