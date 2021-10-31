ЦВК Грузії завершила підрахунок голосів у другому турі виборів: перемогу здобула провладна "Грузинська мрія"

У ЦВК Грузії завершили підрахунок підсумків голосування в другому турі місцевих виборів у суботу. Перемогу в 19 із 20 муніципалітетів здобули кандидати провладної партії "Грузинська мрія", зокрема й у п'яти самоврядних містах - Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними ЦВК, у Тбілісі в другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає кандидат від провладної партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів.

Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНД) Ніканор Мелія набрав у грузинській столиці 44,5%.

У єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії перемогу у виборах отримав кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Гіоргій Харчілава.

Тим часом у ніч на неділю лідери ЄНД заявили, що не визнають результатів другого туру місцевих виборів, оскільки їх сфальшували влада. У неділю в ЄНД мають намір оголосити про подальші протестні дії.

Читайте також: Прихильники Саакашвілі виявили підкуп виборців на муніципальних виборах у Грузії. ФОТО ДНЯ