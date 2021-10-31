Невідомий заводив виборців через чорний вхід на довиборах на Черкащині, - рух "Чесно"
У Черкаській області, на дільниці у м. Золотоноша, не закрили та не опломбували чорний вхід, через яке невстановлена особа, зі списком у руках, заводила виборців на дільницю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "Чесно".
Зазначається, що члени Окружної виборчої комісії виїхали на місце події, вхід на 10.00 опломбований.
Про порушення повідомила член ОВК від "Голосу" Ірина Гаврилів.
Раніше повідомляли, що в Харкові поліція затримала виборця, який намагався сфотографувати свій бюлетень.
Мы уже видели как обралы Вирастюка.
Выборов больше не будет.
Будет продавливание нужных власти людей