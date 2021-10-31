УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7478 відвідувачів онлайн
Новини
1 448 18

Невідомий заводив виборців через чорний вхід на довиборах на Черкащині, - рух "Чесно"

Невідомий заводив виборців через чорний вхід на довиборах на Черкащині, - рух "Чесно"

У Черкаській області, на дільниці у м. Золотоноша, не закрили та не опломбували чорний вхід, через яке невстановлена особа, зі списком у руках, заводила виборців на дільницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "Чесно".

Зазначається, що члени Окружної виборчої комісії виїхали на місце події, вхід на 10.00 опломбований.

Про порушення повідомила член ОВК від "Голосу" Ірина Гаврилів.

Раніше повідомляли, що в Харкові поліція затримала виборця, який намагався сфотографувати свій бюлетень.

Читайте також: Довибори до Ради сьогодні відбуваються у двох виборчих округах на Херсонщині та Черкащині

голосування (488) порушення (614) дострокові вибори (128) Чернігівська область (1050)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Зеленая власть любит все делать через черные ходы.

Мы уже видели как обралы Вирастюка.
Выборов больше не будет.
Будет продавливание нужных власти людей
показати весь коментар
31.10.2021 11:40 Відповісти
+8
В общем,президентские выборы зекрысе доверять просто нельзя
показати весь коментар
31.10.2021 11:41 Відповісти
+7
Країною керують "мАлАдиє регіонали"
показати весь коментар
31.10.2021 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Країною керують "мАлАдиє регіонали"
показати весь коментар
31.10.2021 11:38 Відповісти
« карусель , карусель , начинаем рассказ» 😀😀
показати весь коментар
31.10.2021 11:40 Відповісти
Кого обирають лохи, ті і керують.
показати весь коментар
31.10.2021 11:42 Відповісти
Факт. Цього разу нарід, навіть, гречкою та олією не розжився. Беня і на цьому зекономив. Ще й прибуток з лайносеріалу має, окрім кишенькового презЕдента та влади.
показати весь коментар
31.10.2021 11:50 Відповісти
У нас вибори давно перетворились в фікцію.
показати весь коментар
31.10.2021 11:39 Відповісти
и выборы 2019 или 2014 тоже были фикцией ?
показати весь коментар
31.10.2021 11:46 Відповісти
Зеленая власть любит все делать через черные ходы.

Мы уже видели как обралы Вирастюка.
Выборов больше не будет.
Будет продавливание нужных власти людей
показати весь коментар
31.10.2021 11:40 Відповісти
Через ЖО? 😀😀
показати весь коментар
31.10.2021 11:41 Відповісти
а потім їм заявляють "анал табу"
показати весь коментар
31.10.2021 11:44 Відповісти
Через #ОПу
показати весь коментар
31.10.2021 15:27 Відповісти
После выборов Вирастюка, выборы закончились...
показати весь коментар
31.10.2021 11:47 Відповісти
В общем,президентские выборы зекрысе доверять просто нельзя
показати весь коментар
31.10.2021 11:41 Відповісти
до речі, одним з перших порушень законодавства зеленими слугами урода наркомана з головкою Єр(Бо)Зе було зміна складу ЦВК в порушення норми Закону про термін їх повноважень.
показати весь коментар
31.10.2021 11:47 Відповісти
Неизвестный в широких кругах и очень известный в узких
показати весь коментар
31.10.2021 11:46 Відповісти
А какие можно?
показати весь коментар
31.10.2021 11:46 Відповісти
Треба фільмувати, хоча б на телефон, порушення, а потім фіксувати під протокол. Щоб були залізобетонні докази в суді, щоб гнида, яка допускала такі порушення, сиділа по-повній і надовго. А так, як кажуть в народі: "Пізно vсра/\ись". Двері уже опломбовані, неупереджених свідків, які б підтвердили особу порушника - нема, доказів нема, а значить і протокол - фількина грамота.
показати весь коментар
31.10.2021 11:49 Відповісти
Зеле надо делать импичмент. Выборы стране не помогут.
показати весь коментар
31.10.2021 12:19 Відповісти
Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% продажних совкових хохлів (українців?) готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів екс-ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кривавого ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів". А тепер ще і якісь і "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а кацапського "... І тепер ці прокляті Іуди ці московські -яничари, схоже що вже планують за криваві кремлівські срібняки для Юд маніакально злочинно намагатися щоб мінською капітуляцією знищити територіальну цілісність ( Крим, Донбас) а потім і суверену державу Русь -Україну. Якщо їх жорстко незмите і дозволить їм цю страшну зраду Українській народ.
показати весь коментар
31.10.2021 12:44 Відповісти
 
 