Невідомий заводив виборців через чорний вхід на довиборах на Черкащині, - рух "Чесно"

У Черкаській області, на дільниці у м. Золотоноша, не закрили та не опломбували чорний вхід, через яке невстановлена особа, зі списком у руках, заводила виборців на дільницю.

Зазначається, що члени Окружної виборчої комісії виїхали на місце події, вхід на 10.00 опломбований.

Про порушення повідомила член ОВК від "Голосу" Ірина Гаврилів.

