Кондратюк про відповідь Зеленського на петицію про заборону концертів артистів із РФ: Президент наївно вважає, що вони поза політикою. Сумно
Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк вважає малоймовірною реалізацію своєї ідеї заборонити росіянам виступати з концертами в Україні, оскільки президент Володимир Зеленський не може відмовитись від російського культурного простору.
Так шоумен відреагував на відповідь глави держави на його електронну петицію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
Кондратюк наголосив, що позиція глави держави не збігається із воєнними реаліями в Україні.
"Зеленський наївно думає, що артисти поза політикою... Він не заперечує, що вони можуть їздити. Він хоче, щоб все було ретельно згідно з законодавством. Володимир Олександрович не може відмовитися від російського культурного простору. І в цьому його "печаль". Для нас під час війни", – сказав продюсер.
Він також з іронією відреагував на доручення Зеленського прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данилову та голові СБУ Івану Баканову.
"Відбудуться ще одні "розборки" про те, що і як там з допуском російських артистів. Про що мене буде проінформовано", – додав Кондратюк.
Як повідомляли, петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів набрала необхідні для реакції Зеленського 25 тис. підписів. Президент відповів на петицію, подану Ігорем Кондратюком, перерахувавши механізми, які зараз діють у країні для того, щоб не допускати виступів осіб, які загрожують нацбезпеці.
Спілберг-Чарли Чаплин, мля !
Это всеравно, что сказать, что российские политики вне политики.
Да в России даже дети в детсадах уже в политике.
Нужно УЖЕСТОЧИТЬ требования в НОВОЙ ПЕТИЦИИ и заранее собрать мнение украинских признанных культурных деятелей
Начать с прекрасной актрисы Ады Роговцевой
пусть она бубочке мозги прочистит
Не плохо сделать общее письмо президенту , а потом додавить юридически петицией
и желательно все это делать без политиков и лидеров партий - без пиара .
Президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский уволил из набсовета Украинского культурного фонда директора канала ICTV https://file.liga.net/persons/aleksandr-bogyckii Александра Богуцкого и актрису https://file.liga.net/persons/ada-rogovceva Аду Роговцеву .
Об этом говорится в указе на сайте президента.
Вместо них он ввел в набсовет поэта и драматурга Юрия Рыбчинского, а также Артема Сурина - путешественника и бизнесмена (основатель ООО Ван Лай Тревел).
Кто-то из Николаева - разьбейте табло этой мрази сепарской, раз СБУ у нас импотентное
Наш Осел квартальный политикой не занимается.
К Зеленскому вопросов нет, это его отношения к России и российскому шоу-бизнесу было известно еще до выборов.
Вопросы к его избирателям.
Почему его избиратели решили, человек, абсолютно чуждый украинской культуре и вообще всего украинского, безразличный и даже враждебный к этому государству вообще может быть президентом в этом государстве.
Глупо обижаться на молоток из-за того, что забивая гвоздь промазал и дал по пальцам... 73% зебанатов со всей дури врезало зеленским по своей жизни... Многие его избиратели уже угомонились от ковидушки, - проехались на новых дорогах до кладбища... И это лишь начало... Увы
.
Мелкий поц из офиса Ермака даже не знает, что он "ответил" Кондратюку.=)
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ? ОНИ - ТЕРМОСА !
ТАК ДАЖЕ ПРО ЭТО И МОЙ СТРОГИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ )(УЙЛО ПОДТВЕРДИТ !
Лицемір убогий
відбувались дебати...Нічого святого в нього немає...