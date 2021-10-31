Кондратюк про відповідь Зеленського на петицію про заборону концертів артистів із РФ: Президент наївно вважає, що вони поза політикою. Сумно

Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк вважає малоймовірною реалізацію своєї ідеї заборонити росіянам виступати з концертами в Україні, оскільки президент Володимир Зеленський не може відмовитись від російського культурного простору.

Так шоумен відреагував на відповідь глави держави на його електронну петицію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Кондратюк наголосив, що позиція глави держави не збігається із воєнними реаліями в Україні.

"Зеленський наївно думає, що артисти поза політикою... Він не заперечує, що вони можуть їздити. Він хоче, щоб все було ретельно згідно з законодавством. Володимир Олександрович не може відмовитися від російського культурного простору. І в цьому його "печаль". Для нас під час війни", – сказав продюсер.

Він також з іронією відреагував на доручення Зеленського прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данилову та голові СБУ Івану Баканову.

Читайте також: Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів набрала необхідні для реакції Зеленського 25 тис. підписів

"Відбудуться ще одні "розборки" про те, що і як там з допуском російських артистів. Про що мене буде проінформовано", – додав Кондратюк.

Як повідомляли, петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів набрала необхідні для реакції Зеленського 25 тис. підписів. Президент відповів на петицію, подану Ігорем Кондратюком, перерахувавши механізми, які зараз діють у країні для того, щоб не допускати виступів осіб, які загрожують нацбезпеці.