УКР
11 393 65

Кондратюк про відповідь Зеленського на петицію про заборону концертів артистів із РФ: Президент наївно вважає, що вони поза політикою. Сумно

Кондратюк про відповідь Зеленського на петицію про заборону концертів артистів із РФ: Президент наївно вважає, що вони поза політикою. Сумно

Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк вважає малоймовірною реалізацію своєї ідеї заборонити росіянам виступати з концертами в Україні, оскільки президент Володимир Зеленський не може відмовитись від російського культурного простору.

Так шоумен відреагував на відповідь глави держави на його електронну петицію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Кондратюк наголосив, що позиція глави держави не збігається із воєнними реаліями в Україні.

"Зеленський наївно думає, що артисти поза політикою... Він не заперечує, що вони можуть їздити. Він хоче, щоб все було ретельно згідно з законодавством. Володимир Олександрович не може відмовитися від російського культурного простору. І в цьому його "печаль". Для нас під час війни", – сказав продюсер.

Він також з іронією відреагував на доручення Зеленського прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данилову та голові СБУ Івану Баканову.

Читайте також: Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів набрала необхідні для реакції Зеленського 25 тис. підписів

"Відбудуться ще одні "розборки" про те, що і як там з допуском російських артистів. Про що мене буде проінформовано", – додав Кондратюк.

Як повідомляли, петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів набрала необхідні для реакції Зеленського 25 тис. підписів. Президент відповів на петицію, подану Ігорем Кондратюком, перерахувавши механізми, які зараз діють у країні для того, щоб не допускати виступів осіб, які загрожують нацбезпеці.

Зеленський Володимир (25542) росія (67880) артисти (216) петиція (330)
Топ коментарі
+67
та **** цей півшостий малорос.
показати весь коментар
31.10.2021 11:40 Відповісти
+50
все оно понимает. Как артист артиста. Вот только как президент - дерьмо полное
показати весь коментар
31.10.2021 11:43 Відповісти
+49
В наше время и в нашем мире уже не бывает ничего вне политики. Не бывает спорта вне политики, не бывает культуры вне политики. За поребриком все поставлено на рельсы пропаганды. И артисты на ее острие.
показати весь коментар
31.10.2021 11:44 Відповісти
та **** цей півшостий малорос.
показати весь коментар
31.10.2021 11:40 Відповісти
він же з роялті сватівського харчується -

Спілберг-Чарли Чаплин, мля !
показати весь коментар
31.10.2021 16:03 Відповісти
ну членограй тоже вне политики, как и 90% мутрого нариту ...
показати весь коментар
31.10.2021 11:43 Відповісти
90 от 73 ? Чи як?
показати весь коментар
31.10.2021 11:55 Відповісти
90%, якщо брати зєвиборців та неголосувавших, яким на все насрать.
показати весь коментар
31.10.2021 11:57 Відповісти
ну все пора Кондратюку собирать Майдан на Караоке...
показати весь коментар
31.10.2021 12:10 Відповісти
все оно понимает. Как артист артиста. Вот только как президент - дерьмо полное
показати весь коментар
31.10.2021 11:43 Відповісти
Клоунские разборки начались😁
показати весь коментар
31.10.2021 11:43 Відповісти
У зебабуіна нічим думати , так як всі звивини забиті білим порошком 😠
показати весь коментар
31.10.2021 11:44 Відповісти
В наше время и в нашем мире уже не бывает ничего вне политики. Не бывает спорта вне политики, не бывает культуры вне политики. За поребриком все поставлено на рельсы пропаганды. И артисты на ее острие.
показати весь коментар
31.10.2021 11:44 Відповісти
Не может или не хочет?
показати весь коментар
31.10.2021 11:44 Відповісти
Российские артисты вне политики?
Это всеравно, что сказать, что российские политики вне политики.
Да в России даже дети в детсадах уже в политике.
показати весь коментар
31.10.2021 11:44 Відповісти
Патамушта зелена барига торгує з ***********.
показати весь коментар
31.10.2021 11:45 Відповісти
Посоветую Кондратюку не сдаваться
Нужно УЖЕСТОЧИТЬ требования в НОВОЙ ПЕТИЦИИ и заранее собрать мнение украинских признанных культурных деятелей
Начать с прекрасной актрисы Ады Роговцевой
пусть она бубочке мозги прочистит
Не плохо сделать общее письмо президенту , а потом додавить юридически петицией
и желательно все это делать без политиков и лидеров партий - без пиара .
показати весь коментар
31.10.2021 11:47 Відповісти
Членограй уже 2,5 года по лбу стучит инструментом от рояля всей Украине... а вы все петиции-репитиции советуете.А как же сразу в Ростов.Одни балаболы и советчики в Украине остались.Из-за таких пингвинов самовлюбленных и советчиков Пороха и просрали в апреле 19-го.
показати весь коментар
31.10.2021 13:09 Відповісти
Для Зєлі Ада Роговцева, як мінімум, "чуждьій елемент".



Президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский уволил из набсовета Украинского культурного фонда директора канала ICTV https://file.liga.net/persons/aleksandr-bogyckii Александра Богуцкого и актрису https://file.liga.net/persons/ada-rogovceva Аду Роговцеву .
 Об этом говорится в указе на сайте президента.

Вместо них он ввел в набсовет поэта и драматурга Юрия Рыбчинского, а также Артема Сурина - путешественника и бизнесмена (основатель ООО Ван Лай Тревел).
показати весь коментар
31.10.2021 13:18 Відповісти
Зекретін полагаєт... Воно може тікі свого пісюна на піаніну полагать!
показати весь коментар
31.10.2021 11:47 Відповісти
Он ватник
показати весь коментар
31.10.2021 11:48 Відповісти
Накидаем страйков очередному "украинскому" русскому нацисту: https://youtu.be/B33J1JM7gus?t=81

Кто-то из Николаева - разьбейте табло этой мрази сепарской, раз СБУ у нас импотентное
показати весь коментар
31.10.2021 11:49 Відповісти
Бабло косить с лохов это талант... .
показати весь коментар
31.10.2021 11:50 Відповісти
схоже ЗЕленський вже давно сам внеполітики,офшорний барига
показати весь коментар
31.10.2021 11:51 Відповісти
Ну а воровство денег из Привата это же не политика?
Наш Осел квартальный политикой не занимается.
показати весь коментар
31.10.2021 11:53 Відповісти
Вам нікого не нагадує?

показати весь коментар
31.10.2021 11:57 Відповісти
нащадки Ієгови всі на одне лице.
показати весь коментар
31.10.2021 12:05 Відповісти
Игорь протестировал малороса зелю - результат не удивил. Или кого-то удивил ?
показати весь коментар
31.10.2021 11:57 Відповісти
********** просто - кретин.....
показати весь коментар
31.10.2021 11:58 Відповісти
писать обращения к предателю наивно - у него задача сливать Украину по всем фронтам, что оно и делает третий год подряд, гнать его надо поганой метлой вместе со всей его шоблой иначе оно страну до уровня Малоросии опустит...
показати весь коментар
31.10.2021 12:00 Відповісти
Кондратюк має власну півторагодинну програму на 5-му телеканалі по понеділках
показати весь коментар
31.10.2021 12:04 Відповісти
Московский шоумен, выращенный в КВН Маслякова, работавший в России, ведший там телепрограммы, игравший на российских сценах и снимавшийся в российких фильмах почти всю свою карьеру, просто не может мыслить себя вне российского культурного пространства, оно его и сформировало, и сделало популярным.
К Зеленскому вопросов нет, это его отношения к России и российскому шоу-бизнесу было известно еще до выборов.
Вопросы к его избирателям.
Почему его избиратели решили, человек, абсолютно чуждый украинской культуре и вообще всего украинского, безразличный и даже враждебный к этому государству вообще может быть президентом в этом государстве.
показати весь коментар
31.10.2021 12:13 Відповісти
Совершенно верно!
Глупо обижаться на молоток из-за того, что забивая гвоздь промазал и дал по пальцам... 73% зебанатов со всей дури врезало зеленским по своей жизни... Многие его избиратели уже угомонились от ковидушки, - проехались на новых дорогах до кладбища... И это лишь начало... Увы
показати весь коментар
31.10.2021 12:18 Відповісти
Полностью поддерживаю.
показати весь коментар
31.10.2021 12:30 Відповісти
Вот здесь необходимо напомнить офшорнику, о его запрете отвести войска и не отвечать на обстрелы, когда из наших воинов зе сделал живые мишени, статистика потерь ведётся, значит можно подсчитать количество убитых нагих воинов по приказу зе, а трибунал обязательно будет
.
показати весь коментар
31.10.2021 12:15 Відповісти
мелкий клерк из офиса Ермака ответил Кондратюку.
Мелкий поц из офиса Ермака даже не знает, что он "ответил" Кондратюку.=)
показати весь коментар
31.10.2021 12:15 Відповісти


ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ? ОНИ - ТЕРМОСА !
ТАК ДАЖЕ ПРО ЭТО И МОЙ СТРОГИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ )(УЙЛО ПОДТВЕРДИТ !
показати весь коментар
31.10.2021 12:34 Відповісти
Зеля сам артист. Він вважає що артисти поза політикою....а в президенти поперся.
Лицемір убогий
показати весь коментар
31.10.2021 12:38 Відповісти
Значить артистів - можно і потрібно гнати з політики
показати весь коментар
31.10.2021 13:12 Відповісти
Не хочет своих трогать. А так красиво пел перед выборами, я да я буду непредвзятый. Временный президент как и его партия. на один заход и забыли
показати весь коментар
31.10.2021 12:39 Відповісти
То ви оберете нового артиста. Хіба ні?
показати весь коментар
31.10.2021 13:15 Відповісти
Нічого він не "наївний" - він паскуда, яка все чудово розуміє... Знає, що ***** в "отвєтку" йому прищепить хвіст і не дасть заробляти йому і говнокварталу в Московії.
показати весь коментар
31.10.2021 12:40 Відповісти
Так пусть "ЕС" как самая главная оппозиция разработает законопроект и попробует протащить через Раду, не?Кондратюк не хочет к ним обратиться, например, с открытым письмом?
показати весь коментар
31.10.2021 12:48 Відповісти
ЕС только на словах оппозиция, по факту так же в шоколаде с их артистами. Они только орать могут на публику,
показати весь коментар
31.10.2021 12:57 Відповісти
Ну так им нужно правильную политику объяснить!
показати весь коментар
31.10.2021 12:59 Відповісти
наївний той хто думає що воно наївне
показати весь коментар
31.10.2021 13:00 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 13:13 Відповісти
Ярош воин и совесть нации, Ярош - президент Украины!
показати весь коментар
31.10.2021 13:00 Відповісти
А чего Кондратюк ожидал от кремлёвской марионетки, шулера и уклониста? Оно ещё будет кремлёвскую шоу-нечисть на бюджетные деньги приглашать и "народных артистов" им раздавать....
показати весь коментар
31.10.2021 13:01 Відповісти
Росія-єдине місце де зеленському платять гроші. Тому його не можна назвати культурним артистом. Без Росії він шут гороховий. Продовжуємо боротьбу!
показати весь коментар
31.10.2021 13:03 Відповісти
Эта Зелёная пророссийская Плесень Зеленский всегда будет против, потому , что его личное бабало в России выше государственных интересов! Тем более еврей!!Где вы видели еврея упускающего хоть копейку выгоды!! да никогда и нигде И ни в какие времена!!!
показати весь коментар
31.10.2021 13:05 Відповісти
ну на счет наивности это глупость... это его шкурные интересы
показати весь коментар
31.10.2021 13:59 Відповісти
Мальчик хочет в Ростов
показати весь коментар
31.10.2021 14:15 Відповісти
Прекрасное интервью Кондратюка в 2016м. Короткое. Рекомундуемое к чтению. https://viva.ua/lifestar/news/37748-igorj-kondratyuk-prokommentiroval-otnosheniya-s-oksanoy-marchenko-i-ee-mujem.html https://viva.ua/lifestar/news/37748-igorj-kondratyuk-prokommentiroval-otnosheniya-s-oksanoy-marchenko-i-ee-mujem.html

показати весь коментар
31.10.2021 14:21 Відповісти
Складывается впечатление, что и президент у нас вне политики.
показати весь коментар
31.10.2021 15:13 Відповісти
Зеленський навіть замісь української вишиванки одягнув російську хер..... косоварку чи як там її...
показати весь коментар
31.10.2021 15:23 Відповісти
Та хіба буде він пиляти сук, на якому сидить і сидітиме після *************, хоча і навряд що навіть в Росії будуть сприймати його "творчество*
показати весь коментар
31.10.2021 16:36 Відповісти
Зелный УБЛЮДОК, ПРОСТИТУТКА МАЛОРОСКАЯ!!!
показати весь коментар
31.10.2021 18:28 Відповісти
Печаль Зе в тому, що він звичайнісіньке *****# те, яке ставало на коліна на стадіоні де

відбувались дебати...Нічого святого в нього немає...
показати весь коментар
31.10.2021 18:57 Відповісти
Всё он прекрасно понимает, но и Вы поймите - ему же туда ещё на гастроли ехать... И как вариант , даже скорее, чем он сейчас может предположить...
показати весь коментар
31.10.2021 19:04 Відповісти
Зеля, в Ростов!!! Пока еще можно....
показати весь коментар
31.10.2021 20:11 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 20:31 Відповісти
ЗЕ напередодні виборів зняв відосік про "похорони Порошенко". Йому за це нічого не було в Україні а от ********* був в захваті. Думаю пора почати знімати серіал про "похорони Зєлєнського" (смерть від різних причин) і подивитись на реакцію. Зєлєнському має сподобатись.
показати весь коментар
01.11.2021 03:08 Відповісти
 
 