4 711 21

Позачергові вибори мера Харкова відбуваються в робочому режимі, але активність дуже низька, - Комітет виборців

Позачергові вибори міського голови Харкова відбуваються без серйозних порушень, повідомив представник ХОО Комітету виборців України Віталій Носачов.

"Голосування йде в нормальному робочому режимі, але дуже-дуже слабко", - сказав Носачов на брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, представники КВУ відвідали дільниці у центральних районах міста, але ніде станом на 11:00 активність не досягла 10%.

"Явка надзвичайно мала. Ми поки що центр міста об'їжджаємо, до спальних районів не дісталися. На даний момент у центральних районах (Київський, Шевченківський, Основ'янський) явка надзвичайно маленька, навіть з урахуванням того, що на місцевих виборах завжди явка менша. Там, де ми побували, ніде до 10% явка не дотягнула", - сказав Носачов.

Він припустив, що дуже низька активність може бути пов'язана з низкою факторів. По-перше, на місцевих виборах активність завжди нижча. По-друге, могла вплинути заява народного депутата (слуга народу) Михайла Радуцького про те, що на дільниці пускатимуть лише за наявності сертифіката про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту. Крім того, Носачов не виключив, що на активність могла вплинути пандемія (до хвороб найбільш схильні люди похилого віку, які, як правило, є найбільш дисциплінованими виборцями).

Носачов підкреслив, що насправді для того, щоб проголосувати на виборчій дільниці необхідні лише паспорт і маска, та закликав людей голосувати більш активно.

"Черг немає. Ділянки напівпорожні. Небезпека (заразитися внаслідок перебування серед великого скупчення людей - ІФ) мінімальна", - сказав Носачов.

Топ коментарі
+15
Не сомневаюсь, что после закрытия участков, явка очень сильно повыситься
показати весь коментар
31.10.2021 12:35
+7
Та да-Хелоуин.К ночи зомби и вурдалак и подтянуться.
показати весь коментар
31.10.2021 12:40
+7
Суть этих выборов из разных кусков говна выбрать подходящий. А перенюхать и распробовать столько образцов многим не хочется.
показати весь коментар
31.10.2021 12:43
Не сомневаюсь, что после закрытия участков, явка очень сильно повыситься
показати весь коментар
31.10.2021 12:35
Та да-Хелоуин.К ночи зомби и вурдалак и подтянуться.
показати весь коментар
31.10.2021 12:40
Суть этих выборов из разных кусков говна выбрать подходящий. А перенюхать и распробовать столько образцов многим не хочется.
показати весь коментар
31.10.2021 12:43
Толпи "тітушок" бігають між дільницями. На дільницях ніхто не перевіряє документи, достатньо назвати прізвище, яке є списку. Профанація, а не вибори.
показати весь коментар
31.10.2021 12:50
А хряківчанам подобається - тротуари нові, лавочки нові, клумбочки - так, наче у мільйонному місті цього і не передбачалось.
показати весь коментар
31.10.2021 16:53
Местные Харьковские князьки уже давно решили кто будет мэром Харькова. Они сделали ставку на Тереха ,поэтому это профанация, а не выборы. Голосуй не голосуй , всё равно получишь Тереха
показати весь коментар
31.10.2021 13:41
"выборы" на которых тебе предлагают пожрать говна, выбрав из нескольких куч. почему же явка такая низкая? наверное потому, что любителей говна не так-то и много?
показати весь коментар
31.10.2021 15:00
По настоящему плохое здесь одно. Это решение принято было накануне выборов--днями, но сообщили массово. То что на участках будут проводить вакцинацию всем пожелавшим. Что хорошо очень, с учётом того что творится в очередях на вакцинацию в поликлиниках. И даже это не сработало. Ведь можно и не голосовать---но привиться стоило бы. И никого почти. И погода великолепная, такого *жовтня* давно не было, золотая осень в Харькове, на солнце +22! Пора давно сказать таким---да не хотите---да нам больше останется! Ещё немного времени, и наберётся 60% вакцинированых возможно к новому году. Дело пойдёт на спад. Ну а кто решил сыграть в копейку об стенку---та вперёд!
показати весь коментар
31.10.2021 16:47
В прошлом году в октябре было + 22 в тени, а в первой декаде ноября - на солнце!
показати весь коментар
31.10.2021 20:40
Впевнений, що Хряків, як завжди, не здивує - оберуть щось між гівном та двома гівнами, якогось "мама - руская, папа - юрист"
показати весь коментар
31.10.2021 16:49
Активність низька , бо людина повинна мати можливість проголосувати в смартфоні , в додатку "ДіЯ" . Макулатурні вибори - це фальшивий цирк , бо голоси найактивніших і наймолодших виборців - відсутні . Хтось не в своєму регіоні , хтось не хоче гаяти свій час , хтось не хоче стояти в черзі за макулатурою і заражатись ковідом . Тільки огнєупорні учасники 2-ї Світової війни вперто шкутильгають на дільниці , розносячи пошесть і тремтячими руками заповнюють бюлетені , паскудячи майбутнє своїм дітям та онуками.
Вибори - це коли вся громада має можливість голосувати , з будь якої точки світу , не гаяти час і не розносячи заразу .
Вибори - це коли вся громада має можливість голосувати , з будь якої точки світу , не гаяти час і не розносячи заразу .
показати весь коментар
31.10.2021 16:51
Шиза косить... Голосування в "Дії" навіть самі розробники не планують. Особливо після її успішного клонування якимось молодим самородком
показати весь коментар
31.10.2021 16:57
Ну то схема "бабця на вибори , внучок в еміграцію" - акурат для таких дібілів і підходить .
показати весь коментар
31.10.2021 17:28
вважаю, що таким принциповим дубам як ти, голосувати треба на порнохабі...
показати весь коментар
31.10.2021 17:33
Хоч бігти нікуди не треба , в черзі стояти де всі пчихають ковідом . В общім - варіант не поганий і значно безпечніший і менш напряжний . Подумаю.
показати весь коментар
31.10.2021 17:46
дию очень легко подделать правящей партией.
Недавние скандалы тому доказательство. Более того, многие страны по этой причине и не спешат вводить електронное голосование. Бумажки тяжело все подделать, много где преступники могут напортачить. А написать строку выборки в базе данных и переписать голоса полмиллиона людей можно тремя строчками кода.
показати весь коментар
31.10.2021 23:02
Школьным учителям приказали обзвонить всех родителей, и сагитировать их за Терехова.
показати весь коментар
31.10.2021 21:26
да, есть даже скриншоты, где от учителей приходила агитация.
Скорее всего бюджетников под запись это заставляли делать.
Вообще за подобное надо вводить ууголовную ответственность. Как и за гречкосеянье по квартирам.
показати весь коментар
31.10.2021 23:03
в 9.30 утра был на участке - урны были заполнены на одну десятую.
Их что, заранее вкинули чтоли?
Их что, заранее вкинули чтоли?
показати весь коментар
31.10.2021 22:59
Явка низька, бо обирати нема з кого і так по всій країні.

По новому закону по виборам мера Києва, щоб попасти в бюлетень виборів, необхідно було заплатити, небачену ніде в світі, заставу розміром 4 млн. Тут також більше 2 млн. Подібну заставу можуть заплатити лиш ставленики олігархії.

Наші вибори всих рівнів не мають нічого спільного з демократичними. Хто каже що в нас демократія й демократичні вибори він чи дурень чи шахрай. І нехай не розказують, що заграниця захоплена демократією наших виборів.
показати весь коментар
31.10.2021 23:09
 
 