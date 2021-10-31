Позачергові вибори мера Харкова відбуваються в робочому режимі, але активність дуже низька, - Комітет виборців

Позачергові вибори міського голови Харкова відбуваються без серйозних порушень, повідомив представник ХОО Комітету виборців України Віталій Носачов.

"Голосування йде в нормальному робочому режимі, але дуже-дуже слабко", - сказав Носачов на брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, представники КВУ відвідали дільниці у центральних районах міста, але ніде станом на 11:00 активність не досягла 10%.

"Явка надзвичайно мала. Ми поки що центр міста об'їжджаємо, до спальних районів не дісталися. На даний момент у центральних районах (Київський, Шевченківський, Основ'янський) явка надзвичайно маленька, навіть з урахуванням того, що на місцевих виборах завжди явка менша. Там, де ми побували, ніде до 10% явка не дотягнула", - сказав Носачов.

Читайте також: Зафіксували спробу підписання порожнього протоколу на виборах мера Харкова, - ОПОРА. ФОТО

Він припустив, що дуже низька активність може бути пов'язана з низкою факторів. По-перше, на місцевих виборах активність завжди нижча. По-друге, могла вплинути заява народного депутата (слуга народу) Михайла Радуцького про те, що на дільниці пускатимуть лише за наявності сертифіката про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту. Крім того, Носачов не виключив, що на активність могла вплинути пандемія (до хвороб найбільш схильні люди похилого віку, які, як правило, є найбільш дисциплінованими виборцями).

Носачов підкреслив, що насправді для того, щоб проголосувати на виборчій дільниці необхідні лише паспорт і маска, та закликав людей голосувати більш активно.

"Черг немає. Ділянки напівпорожні. Небезпека (заразитися внаслідок перебування серед великого скупчення людей - ІФ) мінімальна", - сказав Носачов.

Читайте також: На виборах мера Харкова правоохоронці отримали 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства, - Нацполіція