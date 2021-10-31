Позачергові вибори мера Харкова відбуваються в робочому режимі, але активність дуже низька, - Комітет виборців
Позачергові вибори міського голови Харкова відбуваються без серйозних порушень, повідомив представник ХОО Комітету виборців України Віталій Носачов.
"Голосування йде в нормальному робочому режимі, але дуже-дуже слабко", - сказав Носачов на брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, представники КВУ відвідали дільниці у центральних районах міста, але ніде станом на 11:00 активність не досягла 10%.
"Явка надзвичайно мала. Ми поки що центр міста об'їжджаємо, до спальних районів не дісталися. На даний момент у центральних районах (Київський, Шевченківський, Основ'янський) явка надзвичайно маленька, навіть з урахуванням того, що на місцевих виборах завжди явка менша. Там, де ми побували, ніде до 10% явка не дотягнула", - сказав Носачов.
Він припустив, що дуже низька активність може бути пов'язана з низкою факторів. По-перше, на місцевих виборах активність завжди нижча. По-друге, могла вплинути заява народного депутата (слуга народу) Михайла Радуцького про те, що на дільниці пускатимуть лише за наявності сертифіката про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту. Крім того, Носачов не виключив, що на активність могла вплинути пандемія (до хвороб найбільш схильні люди похилого віку, які, як правило, є найбільш дисциплінованими виборцями).
Носачов підкреслив, що насправді для того, щоб проголосувати на виборчій дільниці необхідні лише паспорт і маска, та закликав людей голосувати більш активно.
"Черг немає. Ділянки напівпорожні. Небезпека (заразитися внаслідок перебування серед великого скупчення людей - ІФ) мінімальна", - сказав Носачов.
Вибори - це коли вся громада має можливість голосувати , з будь якої точки світу , не гаяти час і не розносячи заразу .
Недавние скандалы тому доказательство. Более того, многие страны по этой причине и не спешат вводить електронное голосование. Бумажки тяжело все подделать, много где преступники могут напортачить. А написать строку выборки в базе данных и переписать голоса полмиллиона людей можно тремя строчками кода.
Скорее всего бюджетников под запись это заставляли делать.
Вообще за подобное надо вводить ууголовную ответственность. Как и за гречкосеянье по квартирам.
Их что, заранее вкинули чтоли?
По новому закону по виборам мера Києва, щоб попасти в бюлетень виборів, необхідно було заплатити, небачену ніде в світі, заставу розміром 4 млн. Тут також більше 2 млн. Подібну заставу можуть заплатити лиш ставленики олігархії.
Наші вибори всих рівнів не мають нічого спільного з демократичними. Хто каже що в нас демократія й демократичні вибори він чи дурень чи шахрай. І нехай не розказують, що заграниця захоплена демократією наших виборів.