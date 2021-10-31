Росія вкотре накопичує війська біля кордонів України. Це викликає побоювання в США та Європі, - Washington Post

Російські війська вкотре починають накопичуватися біля кордонів України. Через це стривожені чиновники в США та Європі.

Про це йдеться у статті Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Деякі офіційні особи в США та країнах Європи фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. Співрозмовники видання повідомили, що бачать "незвичайні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії".

Це посилило побоювання, що виникли у квітні, коли країни Заходу закликали російську сторону відвести військових від українського кордону.

"Відновлення пересування російських військ у цьому районі відбувається в той час, коли Кремль займає більш жорстку позицію щодо України. Російські чиновники, починаючи з президента Володимира Путіна, останніми місяцями посилили свою риторику, атакуючи західні зв'язки Києва і навіть ставлячи під сумнів його суверенітет. "Путін попередив, що будь-яке розширення військової інфраструктури НАТО на території України є червоною лінією для Москви", - наголошує видання.

Як пише WP, останніми днями в соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких показані російські військові ешелони та автоколони, які перевозять техніку на південь та захід Росії.

У США та ЄС почали фіксувати переміщення військ після завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2021" (пройшли з 10 до 15 вересня на 14 полігонах в обох країнах).

Нагадаємо, 26 березня цього року внаслідок загострення ситуації на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє – поранено. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донеччині. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Тодішній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися в глиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруги на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі із начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення ситуації Зеленський та Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня голова МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже впродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже настав час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", – сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа та ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання щодо нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив ситуацію з безпекою на сході України з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлерка ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель та Макроном ніяких пропозицій, які б виходили за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах із Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.