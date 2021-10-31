УКР
17 079 85

Росія вкотре накопичує війська біля кордонів України. Це викликає побоювання в США та Європі, - Washington Post

Російські війська вкотре починають накопичуватися біля кордонів України. Через це стривожені чиновники в США та Європі.

Про це йдеться у статті Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Деякі офіційні особи в США та країнах Європи фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. Співрозмовники видання повідомили, що бачать "незвичайні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії".

Це посилило побоювання, що виникли у квітні, коли країни Заходу закликали російську сторону відвести військових від українського кордону.

"Відновлення пересування російських військ у цьому районі відбувається в той час, коли Кремль займає більш жорстку позицію щодо України. Російські чиновники, починаючи з президента Володимира Путіна, останніми місяцями посилили свою риторику, атакуючи західні зв'язки Києва і навіть ставлячи під сумнів його суверенітет. "Путін попередив, що будь-яке розширення військової інфраструктури НАТО на території України є червоною лінією для Москви", - наголошує видання.

Як пише WP, останніми днями в соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких показані російські військові ешелони та автоколони, які перевозять техніку на південь та захід Росії.

У США та ЄС почали фіксувати переміщення військ після завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2021" (пройшли з 10 до 15 вересня на 14 полігонах в обох країнах).

Нагадаємо, 26 березня цього року внаслідок загострення ситуації на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє – поранено. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донеччині. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Тодішній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися в глиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруги на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі із начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення ситуації Зеленський та Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня голова МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже впродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже настав час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", – сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа та ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання щодо нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив ситуацію з безпекою на сході України з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлерка ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель та Макроном ніяких пропозицій, які б виходили за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах із Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

Зелнский с Дерьмаком такими пустяками не тревожатся....Им бы 200 млрд бюджетных денег побыстрее поделить - отремонтировать фонтаны, построить космодром, изучить морские глубины....
а тим часом ЗЕлене смердюче офшорне гівно знову збирається купляти газ та єлектроінергію у *****
Гібридна війна московської орди проти євроцивілізаціі триває !!!)))
А что орда ещё может, кроме как шугать соседей? Им мир не нужен. Не тот народ
послушайте это чистые понты угрозы ботоксно бункерного Х..ленка доживающего свои последние деньки.. игра скулами и громкий пердеж.. ****(пардон идиома)!!!**** НЕТ у Рашки ни сил ни людских ресурсов ВОЕВАТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ.....а КРЫМ И ЧАСТЬ ДОНБАССА просто на 50% если не больше помогли ПРЕДАТЕЛИ КРЫСЧАНЕ И ЖИТЕЛИ ДАУНБАССЯТИНЫ звавшие Памагите !Спасите! Раиссию к себе и Вову Х..ло... захватить россиянам.... мы теперь подобные новости скоро вообще не будем во внимание принимать если вообще станем членом НАТО ПРИВЫКАЙТЕ к вечному образу врага в глазах России... ВОЙНА ИДЕТ ЗА УКРАИНУ.. тут как Гитлер с Чехословакией почему с нее а все просто тогда среди дипломатов шла такая история кто владеет Чехословакией тот владеет всей Европой...... в силу- что заводы Чехословакии Татра Шкода и иные могли обеспечить Германии от 40 до 80% потребностей в обмундировании патронах пушках и прочем также географическое положение Чехословакии транзит дорог с севера на юг с запада на восток также стратегически был выгодным...с Украиной все еще интересней ТУТ у нас тот самый кончик иглы в котором заключено существование России... Россия цвела и пахла пока не пришлось вернуть обманом и угрозами полученную Москвой- Киевскую Метрополию а этого захотел Бог.....именно сейчас и именно в нашем времени война 2014 года обнулила такое право на Киевскую метрополию Москве.... а дальше все остальное это все украшения- а сущности нет Духовность Вера утрачены Москва сама даже не понимает что ее давно и капитально внутри нее оккупировали татаро моголы китаезы и мусульманские бусурманы... захватывать Украину Путину вряд ли пояснят а вот окружение понимает- что захват Украины- это россияне срубят сук на котором держится их государственность...
Вова понятно что уйдет ! На его место может прийти человек что сотрет украину с карты мира ! Даже не заметит что она есть а Путин уже не замечает !!!!!
русский, Украина пишется с большой буквы, а твоего фюрерка зовут *****.
"стиралка" ещё не отросла
...кацапня это не народ а дик_ОЕ стадо репоедных свинособак.
Кремлівські імперські амбіціі зникнут лише разом з кремлем !!!)))
а тим часом ЗЕлене смердюче офшорне гівно знову збирається купляти газ та єлектроінергію у *****
Зелнский с Дерьмаком такими пустяками не тревожатся....Им бы 200 млрд бюджетных денег побыстрее поделить - отремонтировать фонтаны, построить космодром, изучить морские глубины....
Якщо орда попре то ділити нема чого буде. Сподіваюсь, що навіть для зєлі така проста причинно-наслідкова схема є зрозумілою. Хоча можу і помилятись.
Пуйло опять хочет встретится с Байденом?
Байден его уже послал..
Когда же он встретится с Кобзоном?
Долбить кацапов нужно по днэрам. По сути там они и есть. Чем больше Украина нанесет им ущерба там,тем меньше им захочеться большой войны.
днр это дешевое мясо.
А этому всё в войнушки играть, дурачек какой-то.
Ну так зерно выращивать, хлеб пекти - ***** омерзительно. Его натура - плести интриги и разрушать.
Нехай катають паливо дармове випалюють, парашників ніхто в світі не поважає та не боїться в Україні їх тут жде лише смерть, а їх режим після таких дій занепад.
***** шугає клоуна.
Гаряча фаза війни з касапами неминуча за визначенням.
І що прикро: ЗСУ до війни не готується; а навпаки, по-сутті, розброюється... Запас *********** - наближається до нуля.
Войска ВСУ подготовлены к вторжению Московии так же хорошо, как Украина к зимнему периоду.
Российская агентура в ОП (Ермак, Демченко, Татаров и др.) все и сделали, чтобы к зиме привести Украину без газа, без угля, без оружия - чтобы РФ легче нас было принудить к капитуляции.
джавелины и байрактары соскучились за серьёзной работой
не спеши радоваться.......если кацапы завезут оркам "Панцыри" эти Байрактары будут падать как мухи от дихлофоса
Видели мы и весь Мир как в Сирии и Карабахе эти "ужастныя панцыри" - горели как спички и разлетались кусками по всей округе ! Насмешил
И много их нападало в Карабахе? А в Ливии? Ну, или в Сирии?
Как же настопи&ло то пуйло...
Пуйло не решиться, кишка тонка для открытого вторжения в Украину. Войска РФ были созданы для понтов. Тем более осень не самое благоприятное время воевать
Вторая армия мира ! В Сирии байракторы уже не летают РЭБ ! хорошо что я далеко от россии и украшки
Все "озабоченности" закончатся тогда, когда к власти в США и других странах НАТО придут люди, которые сделают единственно правильный и возможный вывод для сохранения человечества на планете Земля. И тогда параша будет выглядеть так:
31 октября 2021. Вашингтон пост. Россия в спешном порядке наращивает свои войска на границах Украины. Спутниковые снимки свидетельствуют, что силы 41-й общевойсковой армии после маневров "Запад-21" в Белоруссии не вернулись на место обычной своей дислокации в Новосибирске. Также 1-я гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой, перебрасывает в сторону Украины военных и технику. Спутниковые видеозаписи свидетельствуют, что российские военные эшелоны и автоколонны, перевозят технику на юг и на Запад Украины......
Сейчас не 41й, то есть не 14й, и в Украине есть Армия, ссыкливое ***** это прекрасно понимает, потери казламордых будут ужасны
А он и не будет с вами воевать, вы забыли на чем сидите? Одна ракета в чернобыльский саркофаг при благоприятном ветре м погодных условиях, через неделю вы и пол европы засветится.
Это ***** ваше вонючее тебе сказало? Поди бабушке своей расскажи, чмо лаптеногое
Хватит паниковать. Готовьтесь к отражению.
газ потек по СП в ес, обратно потекло дохренище бабла. бабло тратиться на передислокацию войск и возможность бряцканья оружием. А КТО ЭТО СДЕЛАЛ?
Мы сами платим Московии за электричество. А куда деньги эти идут?
Зелене лайно й їхнього керманича шмулю криворогого разом з кацапнею всратою московітською геть з України,змести кацапо-іудську владу до чорта лисого у мацкву.
Зеля по-прежнему хочет заглянуь в οчκο Путлеру.
Главное не стрелять в ответ.
Они там каждый день могут что-то перемещать, что теперь, не дышать вообще? Бред...
У Германии и Франции обеспокоенности нет, что главное.
Этих партнеров Уйла волнует только активная оборона Украины против агрессора.
7 лет эти "переговорщики" водили за нос Украину.
На жаль про це нам повідомляють іноземні агенства ,а не наша розвідка і як завжди жодноі реакціі від президента та інших високопосадовців ,все як би путіна не образити ,я вже не кажу про рашиський шабаш на рос .тв де різна наволоч взагалі заперечує існуваня Украіни ,а тут всі мовчать.
Реакция от Президента будет,как только он появится у Украины..
Не будет никакого полномасштабного вторжения. Максимум что ***** может попытаться сделать - взять под контроль весь Донбасс, чтоб провести там такой же липовый референдум как в Крыму. Стягивание войск к нашим границам, это акт запугивания, чтоб Украина не попыталась военным путём освободить оккупированные территории.
Еще хочу дополнить комментарий. Полномасштабного вторжения в Украину не будет еще по одной причине.. Он уже не сможет соврать что ихтамнет. Наших много погибнет, но и рашкостан понесёт большие потери. Российские военные будут гибнуть на украинской земле из за имперских маразматических амбиций ботоксного пигмея, в войне которую Украина никому не объявляла. Тут уже у российского народа, как бы они не были зомбированы, терпение лопнет и никакой бункер ботоксного не спасёт от народного гнева!!
Не, рашин народ будет молчать. Или его заткнут. Тут важно сразу мега-санкциями ударить по нефти, газу, банкам. Устроить котел - ни товаров в Рашу, ни из нее. И арестовать суда, самолеты, авто всюду где Раша ведет бизнес. Счета олигархов и окружения закрыть с баблом. По беспределу пойти.
Вільна людина, не залежно від кількості ворога, буде боротись за свою землю і за свою волю до кінця. Коли вантаж "200" попливе широкою рікою до москалів, то ще побачимо, що завиють у недоімперії. Вони такі сміливі тільки коли збираються до великої зграї та напʼються самогону. Кількість всього населення мокшандії до українського десь 3:1, але всіх болотних та сибірських алкашів все одно вони не мобілізують. Отож не так вже й багато цих орків. Якби нашу "5-ту колону" притиснути, щоб сиділи і не смикались, то на випадок "великої війни" ординці ще сильно пожалкують...
Никогда потери не остановят расиян. Хуже если армию будет не за что содержать. За идею воевать не стану
А в чем, собственно выражается,, озабоченность,, европы? В том что Украине нельзя отвечать на каждодневные обстрелы и убийства кацапами ? Так только это и слышим от путинских пуесосов
Все маневры зермака - и с Байрактаром..и с захватом села в серой зоне - это такой "Гляйвиц" - согласованная в Омане ОП с лубянкой провокация с целью обеспечить рашке легальную с т\з международных прав атаку на Украину с понятной целью превратить нэньку в рашколонию... И пока все бухтят.. бухтят... бухтят... что зеля предатель - он спокойненько делает своё иудино дело...И - так выходит по факту - никто особо не против...
Бред сивой кобылы
Памʼятаєте як капітулювала Японія у 2-й світовій війні? Всього 2 атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі і все.
Чому б США не повторити цей фокус. Одну бомбу на кремль, другу на лубʼянку. Після цього від недоімперії тільки купа лайна залишиться. Всі інші мокшани зразу ж перетворяться на некероване "стадо" алкашів.
Якщо американці захочуть, то знищать ерефію без жодного пострілу, як знищили радянський союз. Це було б правильно заради спокою и миру у всьому світі!
Згоден, але, схоже, вони ще не "дозріли" до цього... США, як і Європа мають поки надію, що воно саме якось розсосеться... Вони ще не можуть зрозуміти, що центр світового зла знаходиться поряд з "червоною площею".
Покійній Рейган вже давно все пояснив і назвав росію "імперією зла" Дуже шкода що дехто цього досі не зрозумів...
Радянський Союз знищили самі комуністи, коли розпочали гробити своїх громадян у якомусь Афганістані. А слідуюча економічна катастрофа з порожніми прилавками всіх "добила".
До чого тут американці? Вони хіба були зобов'язані забезпечувати українців харчовими продуктами та одягом?
Сергій Таран - Три дні тому я писав, що Росія збільшує ставки для політичного тиску на Україну і готова офіційно окупувати схід України під виглядом «миротворчої» операції. Свіжа стаття у Washington Post, яка базується на даних американської розвідки підтверджує, що Москва готує нам масштабне загострення. І до цього треба бути готовим.
❗️Washington Post пише про військові маневри РФ біля українських кордонів.
Головні тези статті:
⚡️Чергове накопичення військ біля українських кордонів - не схоже на звичайне військове навчання, це схоже на підготовку військової операції. Про це говорять американські спеціалісти поки на умовах анонімності.
⚡️Ще з квітня, коли РФ проводила масштабні навчання коло українських кордонів її армія створила необхідну для агресії інфраструктуру.
⚡️Більше того, окремі частини так і не повернулися на місця свої дислокації, - зокрема, 41-ша загальновійськова армія, яка має постійне місце дислокації у Новосибірську та 1-ша гвардійська танкова армія, яка базується у Москві.
⚡️Аналізується зміна риторики Путіна, який каже, що не дозволить «історично приналежним Росії територіям» бути використаним проти Росії.
⚡️Також наголошується, що Кремль звинувачує блок НАТО у збільшенні військової присутності на території України, хоча Україна не є членом НАТО. Це для кремля - «червона лінія».
Происходит то, о чём я говорил ещё 2 месяца назад. Боюсь что Зеленский не совсем понимает насколько всё серьезно. Нынешнее обострение на Донбассе, это первый звоночек к полномасштабному вторжению ***** в Украину. ***** уже не мальчик, ему 8-й десяток и если верить что он бредит идеей воссоздать советский союз, то теперь он это может сделать только путём полномасштабной войны. Он еще в 2014 году хотел из Украины ************* сделать и присоединить её к эрефии. Тогда не получилось, но я уверен что он от этой идеи не отказался...
Хватит паниковать.
А вы считаете, нет основания для паники?
Войну остановить просто: Европе перекрыть все Потоки и потребовать убрать военнных Раши.
Кацапи війська зимою в полі тримати не будуть. А це значить війна ........
Ты уже в военкомате?
ОР 1
Чего они так их боятся? Когда эти варвары дважды совершали свои дикие нашествия на Чечню со 150 тысячами свиных рыл и всеми видами вооружении, никаких опасении и тревог в США и Европе это не вызывало.
Британський журналіст Тім Вайт - через хаос та корупцію Росія повертається в Україну. І не через поразку на фронті, а через великі і малі державні кабінети української влади:
⚠️ Революція Гідності 2014 зараз завершується сьогоднішньою контрреволюцією, коли проросійські сили отримали можливість провести тихий реванш.
⚠️ Приклад реваншу - місто Дніпро, де місцеві еліти змогли оформити союз бізнесу, криміналітету та проросійських політиків (найбільш кричущий випадок - призначення радником мера Філатова судді Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді)
⚠️ Ключове ім'я української корупції - Коломойський. Автори дивуються як досі проти нього не ведеться ні розслідування, ні запроваджені санкції, як це зроблено, зокрема, у США.
⚠️ Іншими містом, де є небезпека реваншу є Одеса, де так само оформлюється союз криміналітету та місцевих еліт та російських агентів впливу.
⚠️ Автори порівнюють Україну з Афганістаном, де попри видиму «прозахідність» центрального уряду влада втратила контроль над регіонами.
⚠️ Розслідування містить відеоматеріали про переслідування та побиття журналістів та активістів у регіонах. Це, власне, теж є «росія» - не гіпотетична, а прямо зараз, - у стилі поведінки української влади.
⚠️ Закон про олігархів Зеленського наврядчи запрацює. Адже навіть у ОП є люди, які напряму зацікавлені у керованому хаосі у регіонах (називається ім'я Кирила Тимошенка).
Питання - Чи зможе Зеленський в таких умовах утримати регіони та зберегти цілісніть країни?
Украина упрямо не хочет замерзать
русский фарш... в ожидании байрактаров и джавелинов....
Война войною, а газ и электрику мы у рашки покупать не стесняемся. Это уже торговля на крови или только репетиция?
Это учения. Или не учения. Та короче
Если Украина сама себя на колени не поставит, ее не поставит никто. Украинцы всегда были отличными воинами!

Как только полностью газ пойдет в обход Украины, стоит ожидать от РФ худшее. Надо готовиться в 5,10,20 км зоне Украине по всех границе.
Разведка Украины - РФ готовит наступление зимой на донбассе.

Более мерзкой, лживой, подлой страны чем РФ трудно сыскать.
