Помер ветеран Другої світової війни Іван Залужний, чий онук героїчно загинув на Донбасі в 2014 році. ФОТО
Помер ветеран Другої світової війни Іван Залужний, який виступав за примирення з ветеранами УПА, а його онук Іван Гутник-Залужний загинув на Донбасі в 2014 році від рук російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав нардеп від ЄС Володимир В'ятрович.
Він зазначив: "Помер Іван Залужний – ветеран Другої світової війни, патріот України. Дідусь загиблого у війні з Росією у 2014 році Івана Гутника-Залужного. Вічна пам'ять".
Іван Оникійович Залужний народився 1918 року в селі Кисличувате Томаківського району Дніпропетровської області.
У 1938 році його призвали до 14-го гірничо-стрілецького Кавказького полку. Проходив службу на Далекому Сході. Під час Другої світової війни в складі 355-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград, де його поранили в ногу. 14 серпня 1945 року в складі десанту брав участь у боях за місто Сейсін (Північна Корея). Пройшов всю війну (і навіть японську кампанію), дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.
Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, орденом "За мужність" III ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та ювілейною медаллю "60 років визволення України від фашистських загарбників", двома орденами Червоного Прапора, орденом Червоної Зірки, двома орденами "За бойові заслуги", почесним знаком комітету ветеранів за активне патріотичне виховання молоді та іншими нагородами.
По YouTube разлетелось видео с названием «Вічна слава Героям! Ветеран Іван Залужний втратив внука у війні на сході України».
Я хотел бы, чтобы меня услышали ветераны Великой Отечественной войны из России, мои друзья, мои побратимы, - говорил Иван Залужный на похоронах внука. Я обращаюсь к Путину: «Что ж ты сволочь делаешь? Чего тебе мало? Вы Крым преступно взяли - вам мало? Войска ввели туда. Что еще нужно - Донецк нужен? Луганск нужен? Вся Украина нужна? Вы кровью обливаете Украину!» Я хотел бы, чтобы мои боевые товарищи остановили этого Пути -каина, потому что мы с ними делили хлеб пополам, мы друг друга защищали, лежали в окопах. Я думал что буду всегда праздновать юбилей Великой Победы, а похоронил своего Ванечку, которого убили внуки моих побратимов из ставшей вражеской России. Двадцатитрехлетний младший лейтенант нацгвардии Иван Гутник-Залужный, внук героя ветерана войны погиб в бою, пули российских фашистов оккупантов оборвали его жизнь .
Иван Залужный-младший был единственный сын у матери, она рассказала журналистам, что, получив, повестку, Иван отложил уже назначенную свадьбу - Да, у нас все для торжества было готово: платье невесте куплено, аванс за банкет внесен, разве что приглашения гостям не разослали, - вспоминает она.- А когда Ваню призвали, он сказал: «Мама, какая свадьба, когда война и Родина в опасности?!»…
Вот так получается что Герой дед бил немцев - фашистов оккупантов и пережил своего внука которого убили такие же как и немецкие но уже российские - фашисты оккупанты.
