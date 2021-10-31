Помер ветеран Другої світової війни Іван Залужний, чий онук героїчно загинув на Донбасі в 2014 році. ФОТО

Помер ветеран Другої світової війни Іван Залужний, який виступав за примирення з ветеранами УПА, а його онук Іван Гутник-Залужний загинув на Донбасі в 2014 році від рук російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав нардеп від ЄС Володимир В'ятрович.

Він зазначив: "Помер Іван Залужний – ветеран Другої світової війни, патріот України. Дідусь загиблого у війні з Росією у 2014 році Івана Гутника-Залужного. Вічна пам'ять".

Іван Оникійович Залужний народився 1918 року в селі Кисличувате Томаківського району Дніпропетровської області.

У 1938 році його призвали до 14-го гірничо-стрілецького Кавказького полку. Проходив службу на Далекому Сході. Під час Другої світової війни в складі 355-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград, де його поранили в ногу. 14 серпня 1945 року в складі десанту брав участь у боях за місто Сейсін (Північна Корея). Пройшов всю війну (і навіть японську кампанію), дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, орденом "За мужність" III ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та ювілейною медаллю "60 років визволення України від фашистських загарбників", двома орденами Червоного Прапора, орденом Червоної Зірки, двома орденами "За бойові заслуги", почесним знаком комітету ветеранів за активне патріотичне виховання молоді та іншими нагородами.

10 серпня 2014 року під час обстрілу терористами блокпоста в районі Амвросіївки Донецької області було смертельно поранено внука ветерана – 23-річного молодшого лейтенанта Івана Гутника-Залужного. Ціною свого життя він урятував бойових товаришів. Іван посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

