УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7202 відвідувача онлайн
Новини Війна
22 398 40

Помер ветеран Другої світової війни Іван Залужний, чий онук героїчно загинув на Донбасі в 2014 році. ФОТО

Помер ветеран Другої світової війни Іван Залужний, чий онук героїчно загинув на Донбасі в 2014 році. ФОТО

Помер ветеран Другої світової війни Іван Залужний, який виступав за примирення з ветеранами УПА, а його онук Іван Гутник-Залужний загинув на Донбасі в 2014 році від рук російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав нардеп від ЄС Володимир В'ятрович.

Він зазначив: "Помер Іван Залужний – ветеран Другої світової війни, патріот України. Дідусь загиблого у війні з Росією у 2014 році Івана Гутника-Залужного. Вічна пам'ять".

Читайте також: З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі. ФОТО

Помер ветеран Другої світової війни Іван Залужний, чий онук героїчно загинув на Донбасі в 2014 році 01

Читайте також: Порошенко нагородив орденом "За мужність" 100-річного ветерана Другої світової війни Івана Залужного. ФОТО

Іван Оникійович Залужний народився 1918 року в селі Кисличувате Томаківського району Дніпропетровської області.

У 1938 році його призвали до 14-го гірничо-стрілецького Кавказького полку. Проходив службу на Далекому Сході. Під час Другої світової війни в складі 355-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград, де його поранили в ногу. 14 серпня 1945 року в складі десанту брав участь у боях за місто Сейсін (Північна Корея). Пройшов всю війну (і навіть японську кампанію), дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, орденом "За мужність" III ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та ювілейною медаллю "60 років визволення України від фашистських загарбників", двома орденами Червоного Прапора, орденом Червоної Зірки, двома орденами "За бойові заслуги", почесним знаком комітету ветеранів за активне патріотичне виховання молоді та іншими нагородами.

10 серпня 2014 року під час обстрілу терористами блокпоста в районі Амвросіївки Донецької області було смертельно поранено внука ветерана – 23-річного молодшого лейтенанта Івана Гутника-Залужного. Ціною свого життя він урятував бойових товаришів. Іван посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Читайте також: Капелан ПЦУ і нацгвардійці привітали ветерана Івана Залужного зі 102-річчям. ФОТОрепортаж

ветерани (1126) смерть (6828) В’ятрович Володимир (237) Залужний Валерій (740)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+96
Ще одного небесного воїна прийміть, браття та сестри. Він заслуговує. Хай земля буде пухом🕯️🕯️🕯️
показати весь коментар
31.10.2021 13:00 Відповісти
+89
Вони знову разом. Царство Небесне.
показати весь коментар
31.10.2021 13:28 Відповісти
+74
показати весь коментар
31.10.2021 12:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.10.2021 12:57 Відповісти
Ще одного небесного воїна прийміть, браття та сестри. Він заслуговує. Хай земля буде пухом🕯️🕯️🕯️
показати весь коментар
31.10.2021 13:00 Відповісти
да не мае небесних воiнiв..е з великоi букви У К Р А I Н Е Ц Ь
показати весь коментар
31.10.2021 22:42 Відповісти
Земля пухом...
показати весь коментар
31.10.2021 13:03 Відповісти
Царство небесне Воїну і Людині з великої букви. Співчуття його родині.
показати весь коментар
31.10.2021 13:05 Відповісти
Воїн, дідусь Воїна. Царство Небесне.
показати весь коментар
31.10.2021 13:08 Відповісти
Вони знову разом. Царство Небесне.
показати весь коментар
31.10.2021 13:28 Відповісти
Різні покоління захисників України...
Спочивайте з миром, Герої!

показати весь коментар
31.10.2021 16:08 Відповісти
Героям Слава !
показати весь коментар
01.11.2021 08:10 Відповісти
R.I.P.
Человек с большой буквы.
показати весь коментар
31.10.2021 13:09 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 13:12 Відповісти
Дідусь та Внук справжні герої України!!!Царство небесне вам,перемога буде за Україною!!!!
показати весь коментар
31.10.2021 13:16 Відповісти
Молимося за Людину і Патріота з великої літери! Земля Вам пухом!
показати весь коментар
31.10.2021 13:28 Відповісти
Царствие Небесное героям , защищавшим Украину от гитлеровской и путинской нечисти....
показати весь коментар
31.10.2021 13:28 Відповісти
Таким Людям надо бы и по 120 лет жить. Гордость и Слава Украины.
А всяким "нелохам" и 42 слишком много.
показати весь коментар
31.10.2021 13:31 Відповісти
кремлівські вбивці не дали онуку дожити то такого ж віку що й дідусь,
а діду не дали нарадуватись шастям, що в нього такий достойний онук!

СМЕРТЬ КРЕМЛІВСЬКИМ НАЦИСТАМ !

СЛАВА - ВЕЛИКІМ УКРАЇНЦЯМ !!!
показати весь коментар
31.10.2021 13:48 Відповісти
Помню видео как этот дед внука хоронил... сдохните суки кацапские !!!
Спи с миром старый воин, внуку поклонись от нас всех ...
показати весь коментар
31.10.2021 13:49 Відповісти
Должен был внук хоронить деда. А не дед внука 😢
показати весь коментар
31.10.2021 13:52 Відповісти
Але онука підло вбили російські фашисти.
показати весь коментар
31.10.2021 13:57 Відповісти
Я это помню 😢
показати весь коментар
31.10.2021 14:02 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 17:43 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
показати весь коментар
31.10.2021 14:01 Відповісти
https://krasyliv-rda.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/unnamed-1.jpg
показати весь коментар
31.10.2021 14:06 Відповісти
Покойтесь с миром.
Царствия Небесного Вам и внуку Ивану. Вы воспитали достойное поколение.
Вечная память и слава внуку и деду Залужных!!!!
показати весь коментар
31.10.2021 14:23 Відповісти
Два Героя! Вечная Память!
показати весь коментар
31.10.2021 14:31 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 14:34 Відповісти
А как быть уверенным в победе, если президент - капитулянт?
показати весь коментар
31.10.2021 14:35 Відповісти
мельком познакомился с дочкой..ланд крузер фотка сына на лобовухе..
показати весь коментар
31.10.2021 14:42 Відповісти
Царство небесное
показати весь коментар
31.10.2021 14:49 Відповісти
ця славна фамілія воїнів заслуговує бути увічненою в назві кораблів
показати весь коментар
31.10.2021 15:32 Відповісти
Царство Небесне Вам, Діду.Ви правильно прожили своє життя, правильних дітей і онуків виховали. Вічна Вам пам'ять.
показати весь коментар
31.10.2021 15:41 Відповісти
Вічна Пам'ять.
показати весь коментар
31.10.2021 16:47 Відповісти
Герой Второй мировой уже не первый год встречает день 9 мая без внука, украинского патриота -воина ВСУ, защитника Родины.
По YouTube разлетелось видео с названием «Вічна слава Героям! Ветеран Іван Залужний втратив внука у війні на сході України».
Я хотел бы, чтобы меня услышали ветераны Великой Отечественной войны из России, мои друзья, мои побратимы, - говорил Иван Залужный на похоронах внука. Я обращаюсь к Путину: «Что ж ты сволочь делаешь? Чего тебе мало? Вы Крым преступно взяли - вам мало? Войска ввели туда. Что еще нужно - Донецк нужен? Луганск нужен? Вся Украина нужна? Вы кровью обливаете Украину!» Я хотел бы, чтобы мои боевые товарищи остановили этого Пути -каина, потому что мы с ними делили хлеб пополам, мы друг друга защищали, лежали в окопах. Я думал что буду всегда праздновать юбилей Великой Победы, а похоронил своего Ванечку, которого убили внуки моих побратимов из ставшей вражеской России. Двадцатитрехлетний младший лейтенант нацгвардии Иван Гутник-Залужный, внук героя ветерана войны погиб в бою, пули российских фашистов оккупантов оборвали его жизнь .
Иван Залужный-младший был единственный сын у матери, она рассказала журналистам, что, получив, повестку, Иван отложил уже назначенную свадьбу - Да, у нас все для торжества было готово: платье невесте куплено, аванс за банкет внесен, разве что приглашения гостям не разослали, - вспоминает она.- А когда Ваню призвали, он сказал: «Мама, какая свадьба, когда война и Родина в опасности?!»…
Вот так получается что Герой дед бил немцев - фашистов оккупантов и пережил своего внука которого убили такие же как и немецкие но уже российские - фашисты оккупанты.
показати весь коментар
31.10.2021 17:29 Відповісти
Земля пухом...😓
показати весь коментар
31.10.2021 18:28 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показати весь коментар
31.10.2021 18:59 Відповісти
Вічна пам'ять!
показати весь коментар
31.10.2021 20:57 Відповісти
У війні поза політикою чи війної немає нічого - ні спорту, ні акторів, ні бізнесу. Поза війною лише могили і небуття (або інший світ для тих, хто в те вірить).

Але у всі часи безсмертними були захиники своєї землі. Вони будуть живі допоки буде Уераїна - і дід, і онук.

Най Бог дарує вам вічне життя, а пам'ять людьска - визнання та пошану на віки, як козаків
показати весь коментар
31.10.2021 21:37 Відповісти
А чотири відкосивши чмо президент України . За що воюєм? Якщо більшість бидло? Я свалив з цієї богом забутої країни
показати весь коментар
31.10.2021 23:26 Відповісти
Хай земля йому буде пухом...
показати весь коментар
01.11.2021 00:02 Відповісти
 
 