Черговий рекорд за кількістю COVID-випадків у РФ: за добу захворіло 40 993 особи, 1 158 померли
Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ становить 40 993 випадки - це новий антирекорд за пандемію.
Про це свідчать дані оперативного штабу, оприлюднені в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
Учетверте цього тижня в РФ оновлюються максимальні значення добових виявлень нових хворих на коронавірус. Напередодні повідомляли про 40 251 випадок.
Найбільше хворих виявлено в Москві – 7 603, в Санкт-Петербурзі – 3 597, в Московській області – 2 737.
Минулої доби від коронавірусу померли 1 158 пацієнтів, з них 94 померли в Москві, 82 - в Петербурзі, 43 в Московській області.
Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 513 тис. 790 випадків коронавірусної інфекції, 238 538 померлих та 7 млн 358 тис. 539 виписали, у тому числі 27 115 виписали за останню добу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
БІЛЬШЕ 90.
у нас цифри захворюваності менші російських.
СТАТИСТИЧНО просто тому,що у нас все-таки четвертина вакцинованих,а на расєї максимум 1. Враховуючи,що спутнік 5 -недороблена Астра Зенека...
Как всегда при ,,хорошей ,,, власти на поверхность
Всплывают ,,лучшие люди ,, и творят ,,хорошие дела,,
У нас тоже были ,,активисты ,, которые 1933году
заглядывали в печь и переворачивали горщик с едой
Таких тоже совсем недавно видели на майдане, дом басе, Крыму
Просто сейчас подобрали хвост