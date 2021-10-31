УКР
Черговий рекорд за кількістю COVID-випадків у РФ: за добу захворіло 40 993 особи, 1 158 померли

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ становить 40 993 випадки - це новий антирекорд за пандемію.

Про це свідчать дані оперативного штабу, оприлюднені в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Учетверте цього тижня в РФ оновлюються максимальні значення добових виявлень нових хворих на коронавірус. Напередодні повідомляли про 40 251 випадок.

Найбільше хворих виявлено в Москві – 7 603, в Санкт-Петербурзі – 3 597, в Московській області – 2 737.

Минулої доби від коронавірусу померли 1 158 пацієнтів, з них 94 померли в Москві, 82 - в Петербурзі, 43 в Московській області.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 513 тис. 790 випадків коронавірусної інфекції, 238 538 померлих та 7 млн 358 тис. 539 виписали, у тому числі 27 115 виписали за останню добу.

Топ коментарі
+4
Спутнік свою справу робить.
показати весь коментар
31.10.2021 13:09 Відповісти
+4
Тут дело не в вакцине а количестве антиваксеров, в России тоже как и у нас 95% попадающих в больницу не привиты.
показати весь коментар
31.10.2021 13:16 Відповісти
+3
Да и йух с ними, и с расеянами, и со всеми расеянскими спутниками ))
показати весь коментар
31.10.2021 13:52 Відповісти
Спутнік свою справу робить.
показати весь коментар
31.10.2021 13:09 Відповісти
Зараз почнуть писати, що мокшів не 145 млн населення, лише 80 млн. І не можуть недолугі подивитися статистику МВФ, СБ, чи хоча б ЦРУ.
показати весь коментар
31.10.2021 13:15 Відповісти
ЦРУ невигідно зменшувати кількість мордви, фінансування зменшать. А про чисельність в 90 млн москалів пишуть всілякі придурки, статистики, робітнки загсів, а от пропагандони і депутати пишуть про 140
показати весь коментар
31.10.2021 13:18 Відповісти
80 це навряд.

БІЛЬШЕ 90.
показати весь коментар
01.11.2021 08:06 Відповісти
И самая низкая по европе вакцинация
показати весь коментар
31.10.2021 13:18 Відповісти
У нас спутника нема, але цифри не кращі.
показати весь коментар
31.10.2021 13:14 Відповісти
Так дохнут антиваксеры. По мере протекания этого процесса, статистика довольно сильно изменится.
показати весь коментар
31.10.2021 16:33 Відповісти
уточнюю..

у нас цифри захворюваності менші російських.

СТАТИСТИЧНО просто тому,що у нас все-таки четвертина вакцинованих,а на расєї максимум 1. Враховуючи,що спутнік 5 -недороблена Астра Зенека...
показати весь коментар
01.11.2021 08:10 Відповісти
Тут дело не в вакцине а количестве антиваксеров, в России тоже как и у нас 95% попадающих в больницу не привиты.
показати весь коментар
31.10.2021 13:16 Відповісти
Только вот прикол в том, что в Украине есть нормальные вакцины на выбор и олени дохнут по собственной глупости, а на па-рашке нет вообще никаких - запрещены к ввозу.
показати весь коментар
31.10.2021 16:35 Відповісти
Да и йух с ними, и с расеянами, и со всеми расеянскими спутниками ))
показати весь коментар
31.10.2021 13:52 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 17:43 Відповісти
Что интересно в России показатели не меняются в выходные дни в отличии от Украины.
показати весь коментар
31.10.2021 13:15 Відповісти
Ага, це свідчить про штучність їх статистики, зниження цифр на вихідні це природньо взагалі то.
показати весь коментар
31.10.2021 13:16 Відповісти
Ну не факт, во многих странах данные в выходные не отличаются от будних дней.
показати весь коментар
31.10.2021 13:18 Відповісти
Ну давайте не рівняти "многие страни" з росією та Україною, у нас 70 відсотків лабараторій на вихідні не працює, думаю в росіян так само.
показати весь коментар
31.10.2021 13:19 Відповісти
а зачем нам ежедневная статистика короны по РФ? чтоб показать что у нас не так все плохо? показивайте состояния дел в израиле, германии, польше, в прибалтике наконец. и тогда все поймут что мы в большой, афроамериканской заднице.
показати весь коментар
31.10.2021 13:39 Відповісти
именно, шо с кацами особово интереса не вызывет, а вот что в штатах и европе надо самим статистику выгугливать, шо занимает время и непонятно нафига тогда пресса
показати весь коментар
31.10.2021 13:51 Відповісти
ПаРаша - вечный враг Украины и украинцев. Поэтому нам надо знать, сколько единиц врага дохнет на паРаше от ковида, от пожаров, взрывов, от холеры и прочих кацапских напастей.... Прочитал, что маскали дохнут активно, и стало легче на душе.
показати весь коментар
31.10.2021 13:56 Відповісти
знал бы реальные цифры, был бы еще веселей. но ведь врут уулыбаясь. и здаеться мне что там ...опа на много глубже
показати весь коментар
31.10.2021 14:17 Відповісти
это для тех кто "вне палитики" чтобы не шастали там
показати весь коментар
31.10.2021 14:01 Відповісти
Спутнег 5. Пропуск в ад.
показати весь коментар
31.10.2021 13:57 Відповісти
Не "5", а "V", что, по заявлению в том числе и х-йла, означает "вектор", https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml по названию лаборатории под Новосибирском, из которой и произошел КОВИД .
показати весь коментар
31.10.2021 14:52 Відповісти
Каюсь, в сортах говна слабо розбираюсь.
показати весь коментар
31.10.2021 14:59 Відповісти
Ну вот это г-вно как раз из па-рашки...
показати весь коментар
31.10.2021 15:08 Відповісти
Е-хааааааа!!!!! Ещё!!!
показати весь коментар
31.10.2021 15:01 Відповісти
Чему радуешся УРОД если патриот иди на фронт, а если цивильный загляни в наши больницы!!! Придурок и посмотри сколько там дохляков в убитых палатах!!!
показати весь коментар
31.10.2021 18:18 Відповісти
Мокша ативавакцерная иди бояры выпей, олень винторогий. Пшёл отсюда. Тфу .
показати весь коментар
31.10.2021 20:33 Відповісти
Не радуйтесь это может догнать каждого
Как всегда при ,,хорошей ,,, власти на поверхность
Всплывают ,,лучшие люди ,, и творят ,,хорошие дела,,
У нас тоже были ,,активисты ,, которые 1933году
заглядывали в печь и переворачивали горщик с едой
Таких тоже совсем недавно видели на майдане, дом басе, Крыму
Просто сейчас подобрали хвост
показати весь коментар
31.10.2021 16:16 Відповісти
Вы уроды , чему радуетесь!!?? Россия враг, агрессор, но люди мамы, папы , сестры у всех есть! Вы дебилы посмотрите, что в Украине, сколько мрет народа!!!!!!! Бутусов с уважением к Вам отношусь, но журналисты и те кто выкладывает эту ХУ....НЮ ДЕБИЛЫ!!! Как еще объяснить про эту дичь!!!
показати весь коментар
31.10.2021 18:16 Відповісти
пока читал эту новость сдохло минимум до 30 свиноцабак - тебя это не радует...?
показати весь коментар
31.10.2021 21:09 Відповісти
 
 