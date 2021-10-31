Черговий рекорд за кількістю COVID-випадків у РФ: за добу захворіло 40 993 особи, 1 158 померли

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ становить 40 993 випадки - це новий антирекорд за пандемію.

Про це свідчать дані оперативного штабу, оприлюднені в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Учетверте цього тижня в РФ оновлюються максимальні значення добових виявлень нових хворих на коронавірус. Напередодні повідомляли про 40 251 випадок.

Найбільше хворих виявлено в Москві – 7 603, в Санкт-Петербурзі – 3 597, в Московській області – 2 737.

Минулої доби від коронавірусу померли 1 158 пацієнтів, з них 94 померли в Москві, 82 - в Петербурзі, 43 в Московській області.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 513 тис. 790 випадків коронавірусної інфекції, 238 538 померлих та 7 млн 358 тис. 539 виписали, у тому числі 27 115 виписали за останню добу.

