Максимальна швидкість руху дорогами Києва з 1 листопада становитиме 50 км/год, - КМДА

З 1 листопада по 1 квітня максимально дозволена швидкість руху дорогами Києва – 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість нижча.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив у своєму телеграм-каналі.

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину".

Зміни торкнуться семи ділянок автодоріг столиці: Набережне, Придніпровське та Столичне шосе, проспект Бажана, вулиці Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків, а також проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.

Чиновник додав, що зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9 жовтня 2018 р., а перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.

Нагадаємо, що дозволена швидкість у населених пунктах в Україні становить 50 км/год.

На окремих ділянках доріг за погодженням з Національною поліцією дозволена швидкість може бути збільшена.

З понеділка, 1 листопада, в Україні набудуть чинності зміни до Правил дорожнього руху, які передбачають нові знаки та розмітку.