Максимальна швидкість руху дорогами Києва з 1 листопада становитиме 50 км/год, - КМДА
З 1 листопада по 1 квітня максимально дозволена швидкість руху дорогами Києва – 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість нижча.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив у своєму телеграм-каналі.
В ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину".
Зміни торкнуться семи ділянок автодоріг столиці: Набережне, Придніпровське та Столичне шосе, проспект Бажана, вулиці Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків, а також проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.
Чиновник додав, що зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9 жовтня 2018 р., а перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.
Нагадаємо, що дозволена швидкість у населених пунктах в Україні становить 50 км/год.
На окремих ділянках доріг за погодженням з Національною поліцією дозволена швидкість може бути збільшена.
З понеділка, 1 листопада, в Україні набудуть чинності зміни до Правил дорожнього руху, які передбачають нові знаки та розмітку.
Шкода, що немає таких, де можна виматюкати оцих винахідників доповнень і змін до ПДР і цих швидкостей, зокрема.
Не буває нічийних мусорів, пам'ятай, що плем'я "ДАЙ"- має складну ієрархічну драбину і не підтримати цього "ближнього"- це домогтися голоду й холоду у порожній макітрі не переобтяженій іншими "талантами".
І це якась дурня, що поляки не знають, як виглядають українські номери.
Не помню дословно
12 км ехал 3 часа.
Показывают аварии на 100-160 км/ч, а ограничили до 50.
Я сам не автомобилист, но прежде чем снижать с 60 до 50, вы хоть добейтесь чтобы больше 100 не ездили.
А это дебильное: давайте сузим полосы, чтобы они меньше были, тогда водители будут более отвественно относится к вождению. По этой логике вообще зря дороги делают, надо чтобы они были плохими, чтобы на меньшей скорости ездили. Ну и лежачих полицейских, везде, везде, через каждые 100 метров.
Нет, други мои. Так мы слоника не продадим.