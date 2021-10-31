УКР
Новини
Максимальна швидкість руху дорогами Києва з 1 листопада становитиме 50 км/год, - КМДА

Максимальна швидкість руху дорогами Києва з 1 листопада становитиме 50 км/год, - КМДА

З 1 листопада по 1 квітня максимально дозволена швидкість руху дорогами Києва – 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість нижча.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив у своєму телеграм-каналі.

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину".

Зміни торкнуться семи ділянок автодоріг столиці: Набережне, Придніпровське та Столичне шосе, проспект Бажана, вулиці Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків, а також проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.

Чиновник додав, що зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9 жовтня 2018 р., а перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.

Читайте також: Із 1 квітня на 7 ділянках доріг у Києві можна їздити зі швидкістю до 80 км/год, - МВС. СПИСОК

Нагадаємо, що дозволена швидкість у населених пунктах в Україні становить 50 км/год.

На окремих ділянках доріг за погодженням з Національною поліцією дозволена швидкість може бути збільшена.

З понеділка, 1 листопада, в Україні набудуть чинності зміни до Правил дорожнього руху, які передбачають нові знаки та розмітку.

дороги (3100) Київ (20188) ПДР (481) швидкість (120) дорожні знаки (17)
+16
Давайте как в Лондоне 19-го века: 5 километров в час, а впереди авто должен идти человек с красным фонарем и предупреждать что за ним едет автомобиль!
31.10.2021 13:19 Відповісти
+13
А в Харкові для Infiniti та Лексусів 180-200 км/год лише за 100/200 доларів.
31.10.2021 13:16 Відповісти
+8
Акция проплачена владельцами автозаправок?))
31.10.2021 13:20 Відповісти
Озолотяться патрульні.
31.10.2021 13:18 Відповісти
Это же Харьков!!!а вообще что там 50,надо 20км.ч.вот тогда будет хорошо
31.10.2021 13:21 Відповісти
Ви помиляєтеся, не в КМ, а МАЙЛАХ
31.10.2021 13:30 Відповісти
Нам же обещали платные дороги.
31.10.2021 14:10 Відповісти
Электромобилей
31.10.2021 13:22 Відповісти
Ню ню, хочу бачити.
31.10.2021 13:22 Відповісти
кто-то может объяснить, с чем связан этот дебилизм???
31.10.2021 13:27 Відповісти
Зе!біли сер.
31.10.2021 13:33 Відповісти
Ну мабуть з тим, що ця швидкість вважається безпечнішою і мабуть на усій території Європи швидкість у містах становить 50 км/год..
31.10.2021 15:32 Відповісти
на кой х* мне по Бажана или Саперно-слободской ехать со скоростью 50??
31.10.2021 17:59 Відповісти
Ви вже бачили, що протязі всіх цих вулиць зменшена швидкість до 50 км/год? Скоріше ха все, це буде на деяких ділянках.
31.10.2021 18:07 Відповісти
31.10.2021 13:28 Відповісти
Да сразу бы 20, чего мелочится.
31.10.2021 13:28 Відповісти
31.10.2021 13:28 Відповісти
Это разве что на количество проколов повлияет...и штрафов соответственно....но как ездили по тем улицам 90 так и будут ездить....там по другому просто нельзя ехать...
31.10.2021 13:28 Відповісти
...а за привышение "Джавелин"!
31.10.2021 13:29 Відповісти
Скудно думают, не масштабно. Надо ежемесячно менять или еженедельно.
31.10.2021 13:30 Відповісти
так прикольно, теперь автомобили будут траллейбусы обгонять
31.10.2021 13:32 Відповісти
наоборот)
31.10.2021 18:00 Відповісти
Існують заклади, де можна помолитися.
Шкода, що немає таких, де можна виматюкати оцих винахідників доповнень і змін до ПДР і цих швидкостей, зокрема.
31.10.2021 13:32 Відповісти
"Люби свого ближнього, як самого себе". (Мт. 22:35-46).
Не буває нічийних мусорів, пам'ятай, що плем'я "ДАЙ"- має складну ієрархічну драбину і не підтримати цього "ближнього"- це домогтися голоду й холоду у порожній макітрі не переобтяженій іншими "талантами".
31.10.2021 13:41 Відповісти
Правильно,на дорогах должно быть больше автомобилей,киевские дороги слишком свободные,как и карманы взяточников следящих за скоростным режимом.
31.10.2021 13:43 Відповісти
понравилось казлам стричь бобло трукамами.дебилу или мажору поставь хоть 5 км, им ...рать на ваши знаки. тем более что вопрос решаеться за 100-200 бачков
31.10.2021 13:45 Відповісти
Ідіотизм від ідіота.
31.10.2021 13:45 Відповісти
идиотизм и корысные цели ето разные вещи
31.10.2021 13:52 Відповісти
Два в одному.
31.10.2021 13:53 Відповісти
Зробіть пішохідну зону, на все місто, популісти срані.
31.10.2021 13:53 Відповісти
это форменный ИДИОТИЗМ, ехать по дороге имеющей четыре полосы движения в каждую сторону со скоростью до...50 км в час! Польша европейская страна, с европейскими(заточенными под идиотов) правилами движения. ПОЧТИ Н*И*К*Т*О не ездит в населенных пунктах Польши с положенной скоростью до 50 км. и это несмотря на суровые(500злотых) штрафы за "превышение". мои наблюдения как автомобилиста - обычно стараются пристроиться за впередиедущим авто - это гарантия избежать попадания под радар полицейского! p.s. думаю где то в европейском средневековом городишке с кривыми узкими улочками и булыжной мостовой, вполне возможно ездить со скоростью 50 км, но распространять маразм повсеместно, по прихоти чиновников-идиотов, это уже перебор!
31.10.2021 14:10 Відповісти
Є обмеження у швидкості аля люди якось пристосувалися. У чому проблема?!!
31.10.2021 15:34 Відповісти
зачем создавать проблемы? что б "как то приспособиться"???
31.10.2021 16:01 Відповісти
Уся Європа їздить у місті з обмеженням 50 км/год і ніхто не помер. Таке відчуття, що у цьому питанні більше за всіх обурюються ті, хто взагалі їздять на тролейбусі.
31.10.2021 16:31 Відповісти
еще раз. в Польше почти никто не выполняет это требование. вопрос. ЗАЧЕМ существует сие "правило" ПДД??? p.s. в Польше на своем авто с УКРАИНСКИМИ номерами регистрации, что нимало удивляет поляков - они почему то уверены, что в Украине "фольксвагенов" нет. смотрят на авто, потом на номер, потом широкая улыбка - "АМЕРИКА"??? ответ - "УКРАИНА"...отваливается челюсть и удивленные глаза)))))))))))))))
31.10.2021 17:18 Відповісти
https://www.autocentre.ua/news/pochemu-v-bolshinstve-gorodov-mira-skorost-ogranichena-50-km-ch-752892.html Відповідь у психології людини.
І це якась дурня, що поляки не знають, як виглядають українські номери.
31.10.2021 17:30 Відповісти
"UA" у них почему то ассоциируется с "USA"))))))))))))))
31.10.2021 21:47 Відповісти
Перший раз таке чую. Нас, українців, в Польщі хоч греблю гати. На своїх авто часто заїжджають. Номера часто бачать.
31.10.2021 22:03 Відповісти
это не правда. в Польше "заробитчане" на колбасе и хлебе экономят, а тут еще тратиться на "зеленую карту" и бензин. покупают в основном хлам на польских номерах - платить еще одну цену за "растаможку" опять "жаба давит". вообще, за несколько лет тесного общения с соплеменниками, у меня несколько поменялось мнение о согражданах и не в лучшую сторону...
31.10.2021 23:07 Відповісти
Ну там де я в Польщі опиняюся, на парковці стоїть штук десять досить нормальних автівок з українськими номерами. Ну то работа у хлопців така, що зручніше заїхати на своїй автівці та залишити її на 2-3 місяці, а потім виїхати на ній.
01.11.2021 07:57 Відповісти
у них разрыв шаблонов - "заробитчанин" приезжает к ним из "нищей" Украины тяжко работать на престижном "фольксвагене"? КАК??
31.10.2021 21:50 Відповісти
когда первый раз ехал через берлин тоже удивлялся, не едут же 50, и это же немцы как так... но крупные дороги через город для того и строили чтобы быстро пересечь его
31.10.2021 15:44 Відповісти
Дорогі то у місті, але до якого класу відноситься та чи інша дорога? Навіть на німецьких автобанах, в залежності від ситуації, можуть зменьшувати швидкість. Все ж таки у Європі меньше дикунства на дорогах ніж в Україні.
31.10.2021 18:12 Відповісти
Как в той песне: город стал, движенье сдохло...
31.10.2021 14:11 Відповісти
Вот это будет раздолье для гаишников, становись за любым кустом в городе и штрафуй, штрафуй.))
31.10.2021 14:13 Відповісти
Вы в это верите?
31.10.2021 14:20 Відповісти
Как там "герой" говорил; Пох на права, 100-200 баксов решают всё.
Не помню дословно
31.10.2021 14:22 Відповісти
бред педалика
31.10.2021 15:05 Відповісти
Это чтоб больше штрафов собирать)
31.10.2021 15:22 Відповісти
Когда ограничат минимальную?
12 км ехал 3 часа.
31.10.2021 15:34 Відповісти
И шо даже Трухина это касается?
31.10.2021 16:48 Відповісти
Ха ха ха насмешил !!!Представляю Зецарь едет 50 км.час ! Мы ж все президенты.!!
31.10.2021 17:00 Відповісти
Это какой то сюр.
Показывают аварии на 100-160 км/ч, а ограничили до 50.

Я сам не автомобилист, но прежде чем снижать с 60 до 50, вы хоть добейтесь чтобы больше 100 не ездили.

А это дебильное: давайте сузим полосы, чтобы они меньше были, тогда водители будут более отвественно относится к вождению. По этой логике вообще зря дороги делают, надо чтобы они были плохими, чтобы на меньшей скорости ездили. Ну и лежачих полицейских, везде, везде, через каждые 100 метров.

Нет, други мои. Так мы слоника не продадим.
31.10.2021 17:22 Відповісти
А шо, Украина уже не Европа?
31.10.2021 18:01 Відповісти
Такими темпами скоро настроят через каждые 100 м лежачих полицейских - и не надо будет никаких ограничений.
31.10.2021 18:35 Відповісти
Наконецто дошло !!! Я бы даже 40 кмч онраничился, 50 мнагавата будет.
31.10.2021 19:33 Відповісти
 
 