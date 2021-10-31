Надійшло 22 повідомлення про порушення на виборах у Харкові, триває перевірка, - Нацполіція
На 12.00 неділі харківська поліція зареєструвала 22 повідомлення про порушення на позачергових виборах міського голови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Інформація про події внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних відділів поліції. За даними фактами триває перевірка", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, люди скаржаться на те, що їм відмовляють у видачі бюлетенів на підставі документів у мобільному додатку. З такими скаргами звернулись 5 осіб.
Крім того, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на виборчій дільниці на проспекті Людвіга Свободи заявник виявив у списках жінку, яка раніше жила за його адресою, але поїхала за кордон. На виборчій дільниці в Основ'янському районі невідомий порвав бюлетень та кинув його до скриньки.
Особовий склад поліції Харківщини працює в посиленому варіанті несення служби. Ситуаційний центр Головного управління Національної поліції в Харківській області цілодобово фіксує та перевіряє всі повідомлення, що надходять на лінію 102, а також моніторить інформацію у відкритих джерелах.
Як повідомлялося, 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори міського голови. Вони були призначені через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
На посаду міського голови претендують 10 кандидатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль