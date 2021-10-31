Надійшло 22 повідомлення про порушення на виборах у Харкові, триває перевірка, - Нацполіція

На 12.00 неділі харківська поліція зареєструвала 22 повідомлення про порушення на позачергових виборах міського голови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Інформація про події внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних відділів поліції. За даними фактами триває перевірка", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, люди скаржаться на те, що їм відмовляють у видачі бюлетенів на підставі документів у мобільному додатку. З такими скаргами звернулись 5 осіб.

Крім того, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на виборчій дільниці на проспекті Людвіга Свободи заявник виявив у списках жінку, яка раніше жила за його адресою, але поїхала за кордон. На виборчій дільниці в Основ'янському районі невідомий порвав бюлетень та кинув його до скриньки.

Особовий склад поліції Харківщини працює в посиленому варіанті несення служби. Ситуаційний центр Головного управління Національної поліції в Харківській області цілодобово фіксує та перевіряє всі повідомлення, що надходять на лінію 102, а також моніторить інформацію у відкритих джерелах.

Як повідомлялося, 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори міського голови. Вони були призначені через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

На посаду міського голови претендують 10 кандидатів.

