На 12:00 активність на виборах мера Харкова становить 12%, - ОПОРА
На 12.00 неділі активність на позачергових виборах міського голови Харкова становила 12,4%, повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Харківській області Микола Зінченко.
"За даними ОПОРИ на 12 годину активність виборців становила 12,4%, похибка 0,6%. У 2015 році на чергових виборах активність на той же час була 17,7%", - сказав Зінченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук організації.
Як повідомлялося, 31 жовтня в Харкові відбуваються позачергові вибори міського голови. Їх призначили через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
На посаду міського голови претендують 10 кандидатів.
Намордник надень!
Смешно...но факт...порог выборов был отменен в 1998-м году...
Петиция что бы вернуть порог 50%+1 не набрала голосов.. всего 92 человека поддержало....
маргиналыгамадрилы,голосующие за деньги придут обязательно.За деньгами.