На 12:00 активність на виборах мера Харкова становить 12%, - ОПОРА

На 12.00 неділі активність на позачергових виборах міського голови Харкова становила 12,4%, повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Харківській області Микола Зінченко.

"За даними ОПОРИ на 12 годину активність виборців становила 12,4%, похибка 0,6%. У 2015 році на чергових виборах активність на той же час була 17,7%", - сказав Зінченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук організації.

Як повідомлялося, 31 жовтня в Харкові відбуваються позачергові вибори міського голови. Їх призначили через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

На посаду міського голови претендують 10 кандидатів.

Читайте також: Позачергові вибори мера Харкова відбуваються в робочому режимі, але активність дуже низька, - Комітет виборців