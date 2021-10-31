УКР
На 12:00 активність на виборах мера Харкова становить 12%, - ОПОРА

На 12.00 неділі активність на позачергових виборах міського голови Харкова становила 12,4%, повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Харківській області Микола Зінченко.

"За даними ОПОРИ на 12 годину активність виборців становила 12,4%, похибка 0,6%. У 2015 році на чергових виборах активність на той же час була 17,7%", - сказав Зінченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук організації.

Як повідомлялося, 31 жовтня в Харкові відбуваються позачергові вибори міського голови. Їх призначили через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

На посаду міського голови претендують 10 кандидатів.

Читайте також: Позачергові вибори мера Харкова відбуваються в робочому режимі, але активність дуже низька, - Комітет виборців

Харків (5874) явка (69) ОПОРА (216) дострокові вибори (128)
Топ коментарі
+8
Ватаголовый Харьков опять выберет что то между Кернесом и Добкиным
31.10.2021 13:38 Відповісти
+8
Это ты здесь своим чханием всех уже забрызгал.
Намордник надень!
31.10.2021 13:43 Відповісти
+7
Вибирати нема кого: 1) брат наркомана(поціновувач параші); 2) послідовник Гепи в дерибані на будівництві "зоопарків"
31.10.2021 13:39 Відповісти
31.10.2021 13:38 Відповісти
Опять плюёшься шЫколадом....
31.10.2021 13:41 Відповісти
Это ты здесь своим чханием всех уже забрызгал.
Намордник надень!
31.10.2021 13:43 Відповісти
То ты вспотел танцуя....
31.10.2021 13:48 Відповісти
А, то ти фанат Допи мабуть? У нього ліцо скучноє!
31.10.2021 13:54 Відповісти
Не допа, а Дупа ! Допкин - это дупа Кернеса !
31.10.2021 15:11 Відповісти
31.10.2021 13:39 Відповісти
Нет минимального порога явки...поэтому даже если пришел бы всего один человек выборы бы состоялись....
Смешно...но факт...порог выборов был отменен в 1998-м году...
Петиция что бы вернуть порог 50%+1 не набрала голосов.. всего 92 человека поддержало....
31.10.2021 13:40 Відповісти
Кто поумней давно понял, что выборы "до лампочки"!
31.10.2021 13:42 Відповісти
а что выбирать, предложили 12 куп говна, что не выберешь- все тоже, как и с президентами
31.10.2021 13:42 Відповісти
Значит карусель запустят под вечер , когда внимание наблюдателей ослабнет
31.10.2021 13:45 Відповісти
А зачем?
31.10.2021 13:46 Відповісти
Все наверно к Хеллоувину готовятся - им не до выборов 😀😀
31.10.2021 13:50 Відповісти
31.10.2021 13:51 Відповісти
Да хоть бы и 90 % была явка , все равно подсчет будет в пользу согласованного с властью кандидата .
31.10.2021 14:12 Відповісти
Очень слабо, вообще при такой явке выборы нужно обьявлять недействительными. Порог должен быть минимум 40%
31.10.2021 14:19 Відповісти
И что примечательно-маргиналы гамадрилы,голосующие за деньги придут обязательно.За деньгами.
31.10.2021 14:36 Відповісти
так дeнь щe нe закiнчився а ти вжe плачeш начe цe вжe пiсля закриття дiльниць лишe 12%
31.10.2021 15:03 Відповісти
Согласен но что не будет нормальной явки уже очевидно.
31.10.2021 15:06 Відповісти
народ працює 5 ндiв. у суботу робить своi сiмeйнi домашнi справи. дай людям виспатися хоч у нeдiлю. пiсляобiду дотягнуть цифру. до 21 вiдкритi дiльницi. ну 40% нe будe алe i 12 нe залишиться
31.10.2021 15:11 Відповісти
 
 