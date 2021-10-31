Україна має припинити використовувати для своїх безпілотників назву "турецький Байрактар", - голова МЗС Чавушоглу
Бойові БПЛА, які використовує Україна, можливо, були зроблені в Туреччині, але їх використання – справа України.
Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав на полях саміту двадцяти в Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо країна купує озброєння в нас чи в іншої країни, це озброєння вже не можна називати турецьким, російським чи українським. Якщо держава купує його в нас, то це вже не турецький продукт. Можливо, воно було вироблене в Туреччині, але належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому (використання БПЛА Україною – ред)", - сказав Чавушоглу.
Чавушоглу додав, що Україні, на його думку, слід припинити називати БПЛА, придбані у Туреччині, турецькими.
"Іноді, під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, включаючи Росію. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна має також припинити використовувати наше ім'я", - сказав Чавушоглу.
Журналіст Осман Пашаєв уточнив, що Чавушоглу - досвідчений політик, його коментар був спрямований на російську владу.
Він навів слова міністра в оригіналі: "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere".
І переклад: "Часом під час боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося зі зброєю з різних країн, зокрема з російською. Проте не звинувачуємо Росію. Україна теж не має використовувати наше ім'я".
Читайте також: Зеленський: Україна використовує зброю лише для захисту території і не порушує домовленостей
"Чавушоглу запропонував росіянам сприймати "Байрактари" як українські і до України його слова не мають жодного стосунку. Окрім того, Чавушоглу фактично порівняв дії України з боротьбою з тероризмом, а не війною...
Ба більше, якщо вже дослівно переклади пасаж зі зброєю,то він сказав, що "ми стикаємося з Росією, але не звинувачуємо Росію". Тому ця відповідь Мевлют бея винятково для росіян і турецькомовного Пєскова", - упевнений журналіст.
Для тих хто не в темі: Сельджук Байрактар - технічний директор, випускник Масачусетського Технологічного Інституту, автор кількох ключових патентів, пілот і зять президента Ердогана.
Американские F-16 стоят на вооружении у двадцати с чем-то стран. Теперь, если Индия ударит по Пакистану, или Израиль - по голанским высотам, вы будете говорить, что "американские самолеты нанесли удар"?
2. Турки (современное население государства Турция) смесь персов и тюркских народностей, так же как и Азербайджанцы...
А вообще история, особенно в разрезе территорий, дозволяет упражняться в "изящной словесности" до бесконечности, или пока один из оппонентов не охрипнет.😁
Представляете как будет звучать - мы запустили 8 Енотов ?
Нам дуже приємно
Реклама відмінна
Но "сложность момента"
Должны понимать
Нам дуже потрібні
Ті гроші кацапські
Щоб дрони для вас
Ми могли "поставлять"
Україна
Ми Ваші проблеми
Всім сердце приймаєм
І оперативно дамо їм "отвЄт"
Нічого в Туреччині "нЄ покупаЄм"
У нас на Донбасі
"тих_дронів_их_нет" ...
Кольт - это кольт, шмайсер - шмайсер, абрамс, тигр, пэтриот, байрактар и т.п. Или если кацапам не нравится ...?
а ударнi дрони потрiбнi своi робити в кооперацii з Туреччиною.
по-друге - це не військова дія а піар самі знаєте кого з самі знаєте яким рейтингом