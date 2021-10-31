УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7202 відвідувача онлайн
Новини Війна
47 090 259

Україна має припинити використовувати для своїх безпілотників назву "турецький Байрактар", - голова МЗС Чавушоглу

Україна має припинити використовувати для своїх безпілотників назву "турецький Байрактар", - голова МЗС Чавушоглу

Бойові БПЛА, які використовує Україна, можливо, були зроблені в Туреччині, але їх використання – справа України.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав на полях саміту двадцяти в Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо країна купує озброєння в нас чи в іншої країни, це озброєння вже не можна називати турецьким, російським чи українським. Якщо держава купує його в нас, то це вже не турецький продукт. Можливо, воно було вироблене в Туреччині, але належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому (використання БПЛА Україною – ред)", - сказав Чавушоглу.

Читайте також: Всі екіпажі Bayraktar готові до бойового застосування на Донбасі вдень і вночі, - Наєв

Чавушоглу додав, що Україні, на його думку, слід припинити називати БПЛА, придбані у Туреччині, турецькими.

"Іноді, під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, включаючи Росію. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна має також припинити використовувати наше ім'я", - сказав Чавушоглу.

Журналіст Осман Пашаєв уточнив, що Чавушоглу - досвідчений політик, його коментар був спрямований на російську владу.

Він навів слова міністра в оригіналі: "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere".

І переклад: "Часом під час боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося зі зброєю з різних країн, зокрема з російською. Проте не звинувачуємо Росію. Україна теж не має використовувати наше ім'я".

Читайте також: Зеленський: Україна використовує зброю лише для захисту території і не порушує домовленостей

"Чавушоглу запропонував росіянам сприймати "Байрактари" як українські і до України його слова не мають жодного стосунку. Окрім того, Чавушоглу фактично порівняв дії України з боротьбою з тероризмом, а не війною...

Ба більше, якщо вже дослівно переклади пасаж зі зброєю,то він сказав, що "ми стикаємося з Росією, але не звинувачуємо Росію". Тому ця відповідь Мевлют бея винятково для росіян і турецькомовного Пєскова", - упевнений журналіст.

Байрактар (193)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+51
в принципе он прав! это уже наше оружие и нам решать где когда и как его применять.
показати весь коментар
31.10.2021 13:55 Відповісти
+47
Хутин проснулся в холодном поту,

Газом зловонным - несло за версту...

Снился фуйлу Байрактар... над кремлём ,

Порох в кабине - сидел за рулём !
показати весь коментар
31.10.2021 13:58 Відповісти
+37
показати весь коментар
31.10.2021 14:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
да хучь уругавайское оружие. На своей земле применяем, что хотим, на чужие земли не лезем
показати весь коментар
31.10.2021 17:40 Відповісти
"********* дают о себе знать"
показати весь коментар
31.10.2021 17:41 Відповісти
Панове, будьмо політкоректними. До цього прохання слід прислухатися.
Для тих хто не в темі: Сельджук Байрактар - технічний директор, випускник Масачусетського Технологічного Інституту, автор кількох ключових патентів, пілот і зять президента Ердогана.
показати весь коментар
31.10.2021 17:44 Відповісти
Шо это за понос у турков. То высылают десяток дипломатов за давно минувшее, а тут реально бпла изготовлен в Турции - он и через 10 лет всё равно будет турецкий. Сыкуны.
показати весь коментар
31.10.2021 17:45 Відповісти
Не мелите ерунду!
Американские F-16 стоят на вооружении у двадцати с чем-то стран. Теперь, если Индия ударит по Пакистану, или Израиль - по голанским высотам, вы будете говорить, что "американские самолеты нанесли удар"?
показати весь коментар
01.11.2021 01:07 Відповісти
Был турецкий Байрактар, стал украинским Флагманом.
показати весь коментар
31.10.2021 17:59 Відповісти
Абсолютно согласен, давно уже резало слух - турецкие, турецкие, какие турецкие, украинские, и нужно побольше украинских бйрактаров, джавелинов, хорошо бы украинских абрамс, пэтриот, ф-35, и всего другого. А то как на рашке - везде газ расейский, фигушки, того кому принадлежит
показати весь коментар
31.10.2021 18:03 Відповісти
тогда айфоны тоже украинские?? бред какой-то.
показати весь коментар
31.10.2021 18:13 Відповісти
Не китайские
показати весь коментар
31.10.2021 22:26 Відповісти
айфон от рождения кал китайского производства, рожденный для изъятия излишков денежной массы у населения планеты
показати весь коментар
31.10.2021 23:45 Відповісти
Сначала название запретить,а завтра запретить использовать,между строк читается.
показати весь коментар
31.10.2021 18:26 Відповісти
Что бы понять что ты болван, достаточно одной строки.
показати весь коментар
31.10.2021 22:51 Відповісти
Бандера.
показати весь коментар
31.10.2021 18:28 Відповісти
Просто і гарно, орки будуть повторювати по десятку раз на день.
показати весь коментар
01.11.2021 08:44 Відповісти
Ничего хорошего не ждите от турок,Эрдоган уже кричит что Батуми это Турция.
показати весь коментар
31.10.2021 18:31 Відповісти
Он, кстати ничем не погрешил против истины.
показати весь коментар
31.10.2021 19:33 Відповісти
Да ну ? Кочевники захватившие кусок Европы вырезав все народы населявшие территорию и ассимилировав всех кто остался не грешат против истины ? Чей Крым , Гена ?
показати весь коментар
01.11.2021 20:18 Відповісти
1. Крим наш Український, территориально держави Україна, історично Крим належав по принципу "і де тільки наша Маша не була".
2. Турки (современное население государства Турция) смесь персов и тюркских народностей, так же как и Азербайджанцы...

А вообще история, особенно в разрезе территорий, дозволяет упражняться в "изящной словесности" до бесконечности, или пока один из оппонентов не охрипнет.😁
показати весь коментар
01.11.2021 21:58 Відповісти
Турция не против чтобы Украина использовала беспилотники-это отлично.
показати весь коментар
31.10.2021 18:46 Відповісти
Он хотел попросить, чтобы Украина пожалела рабов *****, ани же теперь ни ********, ни оленклюзив не увидят.
показати весь коментар
31.10.2021 19:17 Відповісти
Уже предлагают название - "Шалена бджілка" з бортовим номером.
показати весь коментар
31.10.2021 19:31 Відповісти
Я предлагаю назвать Енот и далее номер...
Представляете как будет звучать - мы запустили 8 Енотов ?
показати весь коментар
31.10.2021 19:36 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 19:54 Відповісти
Це смішно.Зброя, чиєю вона не була,використовується українськими воїнами.
показати весь коментар
31.10.2021 19:42 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 20:07 Відповісти
Пусть будет украинский Байрактар. Количество подохших свинособак от этого не уменьшится.
показати весь коментар
31.10.2021 20:19 Відповісти
Украина что губерния или собственность другой страны чтоб оправдываться перед кем либо ?....ответ должен быть однозначным смерть любому агрессору оккупанту. Если сам народ не может защитить свою страну то не кто не придет за нее умереть.💪
показати весь коментар
31.10.2021 20:19 Відповісти
Пропоную назву "Бай рашка р"
показати весь коментар
31.10.2021 20:32 Відповісти
от слов- байрактар, бандера, порошенко, кровавый пастор- москали дрищут
показати весь коментар
31.10.2021 20:38 Відповісти
Главное - мочить мокшей!
показати весь коментар
31.10.2021 20:39 Відповісти
не,но люля с этим не согласна от слова совсем ,ибо считает ежели Украина и купила газ у Словакии ,или в другой стране ЕС.то этот газ все равно расейский и нужно это утверждать на государственном уровне
показати весь коментар
31.10.2021 20:45 Відповісти
МЗС Туреччини

Нам дуже приємно
Реклама відмінна
Но "сложность момента"
Должны понимать
Нам дуже потрібні
Ті гроші кацапські
Щоб дрони для вас
Ми могли "поставлять"

Україна

Ми Ваші проблеми
Всім сердце приймаєм
І оперативно дамо їм "отвЄт"
Нічого в Туреччині "нЄ покупаЄм"
У нас на Донбасі
"тих_дронів_их_нет" ...
показати весь коментар
31.10.2021 20:45 Відповісти
Рашистский подонок,идешь на 3 веселых буквы
показати весь коментар
31.10.2021 21:42 Відповісти
На месте украинских властей я бы обратился к Чавушоглу с такой просьбой: - Уважаемый господин Министр! Турция всегда была стратегическим партнером Украины в борьбе с терроризмом. И тем не менее нам бы не хотелось, чтобы действия ВСУ каким-то образом проецировались и ассоциировались с дружественной нами Турцией. Полагаем, что название наших БПЛА "Украинский Янычар" будет лишь знаком глубокой признательности и справедливой оценки миролюбивой политики Турции. Верим, что взаимное сотрудничество в производстве и применении "Украинских Янычаров" сможет стать залогом чистого неба и гарантом поддержания мира и спокойствия не только в оккупированном Донбассе, но и в аннексированном Крыму...
показати весь коментар
31.10.2021 21:07 Відповісти
Что ха фигня - в угоду рассейским обезьянам чего то как то называть или не называть? А с какого ?...

Кольт - это кольт, шмайсер - шмайсер, абрамс, тигр, пэтриот, байрактар и т.п. Или если кацапам не нравится ...?
показати весь коментар
31.10.2021 21:24 Відповісти
Хитрожопий турок чомусь не казав це тоді, коли його чурколети використовувались під час нещодавньої айзеро-вірменської міні-війни.
показати весь коментар
31.10.2021 21:46 Відповісти
Тут речь о ********** на Новый год для раши. Бизнес не должен страдать, сказал чиновник
показати весь коментар
31.10.2021 21:53 Відповісти
Ладно ладно, не будем писать ни на Байрактарах ни на бомбах "привет от турецкого султана"
показати весь коментар
31.10.2021 22:29 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 23:39 Відповісти
как была картинка про немецкие списанные БТРы - "мы даже кресты не будем зарисовывать"
показати весь коментар
31.10.2021 23:47 Відповісти
у цапов непреходящий понос от одного слова "Байрактар". Они год назад влупили свою наисовременнейшую крылатую ракету "Искандер" по аэродрому в Гяндже, где по их мнению были станции управления ударными беспилотниками, но как всегда, не попали, досталось гражданским, обычное дело для русского оружия
показати весь коментар
31.10.2021 23:45 Відповісти
"Миротворческий аппарат без опознавательных знаков"
показати весь коментар
31.10.2021 23:57 Відповісти
Прав турок. Что купил - то твое Байрактар - с турецкого - это же знаменосец... А по-испански знаменосец - бандера.... -) То название само идёт.... Назовем этот БПЛА - Бандера!
показати весь коментар
01.11.2021 00:38 Відповісти
погано те, що галасу вiд однієї знищеноi сраноi Д-30 бiльше, нiж вiд всiєї операцiї по звiльненню Карабаху. турок правий - потрiбно менше галасу та бiльше роботи.

а ударнi дрони потрiбнi своi робити в кооперацii з Туреччиною.
показати весь коментар
01.11.2021 00:52 Відповісти
да , вой и срач знатный , и защитники - миролюбы Франция и Германия сразу запели с путлером в одну дудку !!! ... а то шо по наших херачат из чего попало и каждый день , у них и " обеспокоености " нет , то вроде уж само собой разумеющееся в порядке вещей ... цукки продажные !!
показати весь коментар
01.11.2021 09:06 Відповісти
по-перше гаубиця як і її розрахунок скоріш за все не постраждали.
по-друге - це не військова дія а піар самі знаєте кого з самі знаєте яким рейтингом
показати весь коментар
01.11.2021 11:41 Відповісти
"Ихтамнет"
показати весь коментар
01.11.2021 01:07 Відповісти
Не демонструвати,--це було б розумно. А нам такого ..ц! нєєєє у нас цілий прокурор в кишені.. Тепер світ зрозуміє , що значить--"краще з розумним згубити"
показати весь коментар
01.11.2021 03:14 Відповісти
Зеля попытался поднять рейтинг,но на выходе какая-то лажа.
показати весь коментар
01.11.2021 06:39 Відповісти
Щоб веселіше було, треба "Байрактар" треба перейменувати на "Бандера".
показати весь коментар
01.11.2021 09:04 Відповісти
і тільки ГАЗ навіть спалений за тисячі км від мордовії все ще залишається мордовським
показати весь коментар
01.11.2021 11:12 Відповісти
Боятся за свои помидоры.
показати весь коментар
01.11.2021 11:24 Відповісти
Только параша раскрыла свое смерячее хавало, турки сразу обоссались.
показати весь коментар
01.11.2021 19:05 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 