Україна має припинити використовувати для своїх безпілотників назву "турецький Байрактар", - голова МЗС Чавушоглу

Бойові БПЛА, які використовує Україна, можливо, були зроблені в Туреччині, але їх використання – справа України.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав на полях саміту двадцяти в Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо країна купує озброєння в нас чи в іншої країни, це озброєння вже не можна називати турецьким, російським чи українським. Якщо держава купує його в нас, то це вже не турецький продукт. Можливо, воно було вироблене в Туреччині, але належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому (використання БПЛА Україною – ред)", - сказав Чавушоглу.

Читайте також: Всі екіпажі Bayraktar готові до бойового застосування на Донбасі вдень і вночі, - Наєв

Чавушоглу додав, що Україні, на його думку, слід припинити називати БПЛА, придбані у Туреччині, турецькими.

"Іноді, під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, включаючи Росію. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна має також припинити використовувати наше ім'я", - сказав Чавушоглу.

Журналіст Осман Пашаєв уточнив, що Чавушоглу - досвідчений політик, його коментар був спрямований на російську владу.

Він навів слова міністра в оригіналі: "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere".

І переклад: "Часом під час боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося зі зброєю з різних країн, зокрема з російською. Проте не звинувачуємо Росію. Україна теж не має використовувати наше ім'я".

Читайте також: Зеленський: Україна використовує зброю лише для захисту території і не порушує домовленостей

"Чавушоглу запропонував росіянам сприймати "Байрактари" як українські і до України його слова не мають жодного стосунку. Окрім того, Чавушоглу фактично порівняв дії України з боротьбою з тероризмом, а не війною...

Ба більше, якщо вже дослівно переклади пасаж зі зброєю,то він сказав, що "ми стикаємося з Росією, але не звинувачуємо Росію". Тому ця відповідь Мевлют бея винятково для росіян і турецькомовного Пєскова", - упевнений журналіст.