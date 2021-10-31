УКР
6 080 19

На виборах мера Харкова зафіксовано факти, що свідчать про контрольоване голосування, - ОПОРА

У Харкові на виборах міського голови ОПОРА зафіксувала факти, що свідчать про контрольоване голосування.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну інформацію оприлюднено на сайті організації.

Зазначається, що спостерігачі ОПОРИ на кількох дільницях фіксували факти ймовірного контролю за голосуванням з боку сторонніх осіб.

Так, на ділянку №631164, розташовану в гуртожитку Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, миттєво прийшли курсанти, яких супроводжували сторонні особи. За словами спостерігача ОПОРИ, супроводжувачі фіксували на фото факт голосування курсантів.

Читайте також: Надійшло 22 повідомлення про порушення на виборах у Харкові, триває перевірка, - Нацполіція

Крім того, на ділянці №631532, розташованому в ГУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України", спостерігач ОПОРИ зробив зауваження сторонній особі, яка незаконно перебувала на ділянці. Ця особа не представилася, піти з дільниці відмовилася, але заявила, що "ще 5 моїх проголосує, і я піду".

Також на кількох ділянках спостерігачі ОПОРИ фіксують наявність камер спостереження, які є ознаками передбачуваного контрольованого голосування. Крім того, це говорить про те, що орган місцевого самоврядування не забезпечив належних приміщень для розміщення дільничних виборчих комісій.

Читайте також: Зафіксували спробу підписання порожнього протоколу на виборах мера Харкова, - ОПОРА. ФОТО

голосування (488) контроль (216) Харків (5874) ОПОРА (216)
Топ коментарі
+13
Опять курсантов как баранов стадом водят на голосования? Руководство Харькова так и не сделало выводов из 2013-14-го года, а Киев так за 7 лет старательно продолжает не замечает Слобожанских чудес?..
показати весь коментар
31.10.2021 15:27 Відповісти
+11
Все в одном флаконе! Харьков, в большинстве своем, ватный! Сказывается вдыхание смрадных потоков с мокшанских болот.
показати весь коментар
31.10.2021 15:45 Відповісти
+9
Кто-то считает, что криминалитет, постоянно выбираемый быдловчанами, будет вести себя по-другому?
показати весь коментар
31.10.2021 15:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дупа или гепа
показати весь коментар
31.10.2021 15:24 Відповісти
Все в одном флаконе! Харьков, в большинстве своем, ватный! Сказывается вдыхание смрадных потоков с мокшанских болот.
показати весь коментар
31.10.2021 15:45 Відповісти
Опять курсантов как баранов стадом водят на голосования? Руководство Харькова так и не сделало выводов из 2013-14-го года, а Киев так за 7 лет старательно продолжает не замечает Слобожанских чудес?..
показати весь коментар
31.10.2021 15:27 Відповісти
Киев и теракты с жертвами в Харькове прдпочитал не замечать в 2014м.
показати весь коментар
31.10.2021 15:45 Відповісти
Руководство Украины не сделало выводов. Ни Порошенко, ни клоун.
показати весь коментар
31.10.2021 19:04 Відповісти
Дело Кернеса живет и процветает, а дух его незримо витает над участками.
показати весь коментар
31.10.2021 15:34 Відповісти
Вот только не дух, а смрад!
показати весь коментар
31.10.2021 15:46 Відповісти
Кто-то считает, что криминалитет, постоянно выбираемый быдловчанами, будет вести себя по-другому?
показати весь коментар
31.10.2021 15:35 Відповісти
Вот именно. Сначала быдло выбирает Зеленского, потом быдлота выбирает Вирастюка вместо Кошулинского, теперь быдло нацелилось выбрать Терехова. Бесит просто, нужно военную администрацию по всей стране было вводить в 2014 году…
показати весь коментар
31.10.2021 16:55 Відповісти
А быдло всегда бьет людям в спину, как велят номенклатурные уголовники, им управляющие. Увы, не вижу выхода, кроме как бежать подальше от этой навалы... вот только поздно дошло до меня, а тут КОВИД...
показати весь коментар
31.10.2021 17:28 Відповісти
Мало ли, конечно. Но если хотите, можете составить резюме и прислать мне. Я занимаюсь трудоустройством в Чехию, правда не совсем типичным. Во-первых - не занимаюсь разнорабочими, только людьми которые имеют специальность, во-вторых - беру резюме и перевожу на чешский язык, рассылаю заинтересованным работодателям которые с работником напрямую контактируют (занимаюсь тем что убираю всякие агентуры и других посредников которые работают по схеме Работодатель => Агентство => Сотрудник) и решают уже все вопросы напрямую, при надобности могу консультировать и быть переводчиком.
показати весь коментар
31.10.2021 17:58 Відповісти
Благодарю вас, но пока я, увы, совсем не готов на быстрые решения...
показати весь коментар
31.10.2021 19:56 Відповісти
Добкин рвётся к власти с помощью Ахметова.
показати весь коментар
31.10.2021 15:43 Відповісти
Хотят сделать процветающим город, ну как Донецк😁😁😁😁😁😁
показати весь коментар
31.10.2021 18:01 Відповісти
Толпи "тітушок" голосують за "допу", та вганяють Харків у "дупу".
показати весь коментар
31.10.2021 15:49 Відповісти
последние честные выборы в Украине были весной 2019 года
показати весь коментар
31.10.2021 15:51 Відповісти
та, мабуть що - влітку 2019-го...
показати весь коментар
31.10.2021 16:02 Відповісти
Странная логика. Порохоботы недовольны честными выборами. Так признайте их уже!
Народ им дали не тот видите ли. До этого был тот, но за 5 лет испортился. И чем этот народ недоволен был в 2019 предыдущим руководством, их совершенно не интересует.
показати весь коментар
31.10.2021 17:56 Відповісти
 
 