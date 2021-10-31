На виборах мера Харкова зафіксовано факти, що свідчать про контрольоване голосування, - ОПОРА
У Харкові на виборах міського голови ОПОРА зафіксувала факти, що свідчать про контрольоване голосування.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну інформацію оприлюднено на сайті організації.
Зазначається, що спостерігачі ОПОРИ на кількох дільницях фіксували факти ймовірного контролю за голосуванням з боку сторонніх осіб.
Так, на ділянку №631164, розташовану в гуртожитку Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, миттєво прийшли курсанти, яких супроводжували сторонні особи. За словами спостерігача ОПОРИ, супроводжувачі фіксували на фото факт голосування курсантів.
Крім того, на ділянці №631532, розташованому в ГУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України", спостерігач ОПОРИ зробив зауваження сторонній особі, яка незаконно перебувала на ділянці. Ця особа не представилася, піти з дільниці відмовилася, але заявила, що "ще 5 моїх проголосує, і я піду".
Також на кількох ділянках спостерігачі ОПОРИ фіксують наявність камер спостереження, які є ознаками передбачуваного контрольованого голосування. Крім того, це говорить про те, що орган місцевого самоврядування не забезпечив належних приміщень для розміщення дільничних виборчих комісій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Народ им дали не тот видите ли. До этого был тот, но за 5 лет испортился. И чем этот народ недоволен был в 2019 предыдущим руководством, их совершенно не интересует.