Обмеження на проїзд у транспорті для нещеплених вводять у Запоріжжі

З 1 листопада в Запоріжжі вводять обмеження на проїзд у транспорті. Проїзд буде доступний лише з COVID-сертифікатом чи негативним тестом на COVID-19 або довідкою про одужання.

Таке рішення на сьогоднішньому засіданні ухвалила місцева комісія з ТЕБ та НС, повідомив у своєму телеграм-каналі секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

Запровадити додаткові обмеження міська влада вирішила через різке зростання кількості захворюваності та смертності від коронавірусу, а також через недотримання городянами умов карантину.

"Проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде доступний лише тим пасажирам, які матимуть сертифікат про щеплення однією або двома дозами вакцини, негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або довідку про одужання від COVID-19", - написав він.

Додаткові карантинні обмеження починають діяти з 1 листопада і не стосуються дітей та підлітків до 18 років.

"Дотримання протиепідемічних обмежень у громадському транспорті контролюватимуть спільні мобільні групи.