Обмеження на проїзд у транспорті для нещеплених вводять у Запоріжжі
З 1 листопада в Запоріжжі вводять обмеження на проїзд у транспорті. Проїзд буде доступний лише з COVID-сертифікатом чи негативним тестом на COVID-19 або довідкою про одужання.
Таке рішення на сьогоднішньому засіданні ухвалила місцева комісія з ТЕБ та НС, повідомив у своєму телеграм-каналі секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
Запровадити додаткові обмеження міська влада вирішила через різке зростання кількості захворюваності та смертності від коронавірусу, а також через недотримання городянами умов карантину.
"Проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде доступний лише тим пасажирам, які матимуть сертифікат про щеплення однією або двома дозами вакцини, негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або довідку про одужання від COVID-19", - написав він.
Додаткові карантинні обмеження починають діяти з 1 листопада і не стосуються дітей та підлітків до 18 років.
"Дотримання протиепідемічних обмежень у громадському транспорті контролюватимуть спільні мобільні групи.
який же ти українець? ти сталініст-кадтровець, мокшанець
Но суть в том, что если тебе не доступен ни тот ни иной транспорт, то у меня для тебя плохие новости...
Ты своим коментом только подтвердил, что от реальности (по крайней мере украинской) весьма далёк.
А вот про плохие новости я согласен. Плохая новость жить в Украине и раза в 2 хуже - в Запорожье.
И кстати, Убер мне бы за эти 5 "визитов" обошелся бы в 1К грн. Отличная альтернатива, "спасибо".
Увы, мой друг, не мудрено.
Среди гов%а вы все поэты,
Среди поэтов - вы гов%о!
...
А если серьезно, я не захожу сюда учиться правописанию и т.д.
С этим у меня все в порядке, на пяти языках, в том числе, на двух понятных тебе.
... Другое дело, что сложно попасть огромным пальцем по маленькой кнопке на экране, пробел и вовсе срабатывает не всегда.
Ну и третье дело, поверь мне как жителю "ИЗ Запорожья" я знаю контингент людей, живущих В Запорожье.... И я абсолютно не сочувствую тем кто в последний момент кинется бежать делать прививку, так как видите ли : жареный петух клюнул в то самое место.
... Ну й самою вишенкою на торті буде відкрити результати голосування за діючу владу по запорізькому регіону, а тепер власне питання: невже цей ло%торат, котрий обрав таку владу, котра налюблює той самий ло%торат, не заслуговує на всі ці муки? Як на мене, ці люди отримали саме те, за що вони проголосували... Так так... Саме за "ЩО"
... Ну і останнє, і я і всі мої знайомі, адекватні люди, мешканці Запоріжжя,вже давно вакцинувались і спокійно живемо користуємось всіма сервісами, в тому числі і громадським транспортом.