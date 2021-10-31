УКР
Обмеження на проїзд у транспорті для нещеплених вводять у Запоріжжі

З 1 листопада в Запоріжжі вводять обмеження на проїзд у транспорті. Проїзд буде доступний лише з COVID-сертифікатом чи негативним тестом на COVID-19 або довідкою про одужання.

Таке рішення на сьогоднішньому засіданні ухвалила місцева комісія з ТЕБ та НС, повідомив у своєму телеграм-каналі секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

Запровадити додаткові обмеження міська влада вирішила через різке зростання кількості захворюваності та смертності від коронавірусу, а також через недотримання городянами умов карантину.

"Проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде доступний лише тим пасажирам, які матимуть сертифікат про щеплення однією або двома дозами вакцини, негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або довідку про одужання від COVID-19", - написав він.

Додаткові карантинні обмеження починають діяти з 1 листопада і не стосуються дітей та підлітків до 18 років.

"Дотримання протиепідемічних обмежень у громадському транспорті контролюватимуть спільні мобільні групи.

Запоріжжя (2389) карантин (18172) транспорт (1445) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+22
Привитые 5 дозами будут расстреливать возле стенки привитых двумя дозами.
31.10.2021 15:42 Відповісти
+20
Вы в курсе что привитые также являются разносчиками вируса? И каким образом это может спасти непривитого в маске от заражения?
31.10.2021 15:39 Відповісти
+20
Так может дело и не в маске и не в привитых/непривитых. Может просто дело в беззаконии властей? Завтра к примеру они могут непривитым запретить вообще дышать. С них станется.
31.10.2021 16:33 Відповісти
Но тест Вам покажет, что Вы заразились. Пазл сложился.
31.10.2021 16:36 Відповісти
31.10.2021 17:08 Відповісти
Вы бы хоть привили 60-70% населения а потом уже жестили с ограничениями а когда привито только 18% то это перебор.
31.10.2021 15:43 Відповісти
сталіна на вас немає - треба додавати)) або кадирова

який же ти українець? ти сталініст-кадтровець, мокшанець
31.10.2021 16:11 Відповісти
а на якiй основ ти прийшло до такоi думки? схожe аби ляпнуть.
31.10.2021 16:23 Відповісти
На підставі тоталітарності твого мислення, створіння. Вакцинування є обов'язковим? Ні. То на якій підставі тоді невакцинованих позбавляють права на працю, наприклад. Алеж тобі напевно, в одному місці, гостро кортить сильної руки, так? От він і каже, що ти - ментальний мокшанин.
31.10.2021 18:19 Відповісти
Його сильна рука влаштовує тільки доти доки вона йде в конві його власних уяв про лад та соціальний устрій. Думаю що його думка відносно неї відразу змітиться, коли почнуть пресувати його за якою небуть іншою ознакою. Наприклад скажуть всім лисим носити паріки. Або скажуть що власне авто повинно бути тільки білого кольору, а всі інші кольори використовувати неможна. Або ще яка ознака - соціальна, або гендерна, або ще якась. Сегрегувати можна за будь якою ознакою. Все залежить тільки від уяви та фантазії влади.
31.10.2021 19:56 Відповісти
а вiрусу насрать на iх право на працю. вiрус там дe люди. а люди там дe робота. а дe робота там люди а значить i вiрус. у вiруса своi закони. ти схожe занадто тупий щоб то зрозумiти.
31.10.2021 21:46 Відповісти
тобто ти своє мислeння нe вважає тотлiтарним? ти прийшов сюди зi своiими пiдгавукючими псами i ти нe тоталтарний?
31.10.2021 21:48 Відповісти
а ти вважаєш що коли украiнeць робить дурню то характeризувати його за цe чи ту дурню яку вiн робить трeба лишe "молодeць. так трeба. справжнiй украiнeць!"ТОбто обсирати украiнцiв таким як Зe на гастролях за кордоном можна i ви його щe обираєтe у прeзи. а ось прямо сказати украiнцю що вiн вeдe сeбe як дурeнь - нe можна! добрe пiду обiсру на кацапськi сайти. ну Зe ж можна! на нeукранських сайтах критика украiнцв назичається обсирання. ну раз украiнцi нe хочуть критики то так вжe хай будe.
31.10.2021 16:49 Відповісти
Есть выход. Привитые едут в одном транспорте. Не привитые - в другом. По очереди через один рейс.
31.10.2021 15:47 Відповісти
И стоять через одну остановку
31.10.2021 15:51 Відповісти
а яка рIзниця? нEпривитI Iдуть одразу у лIкарню zна ШВЛ?
31.10.2021 16:05 Відповісти
З якого будуна здорова людина повинна їхати у лікарню та ще й під апарат ШВЛ, який і сам по собі є досить небезпечним, якщо його невміло застосовувати?
31.10.2021 17:03 Відповісти
з того що нeвакцинованi хворiють важчe i бiльшe за вакцинованих. поiдуть одразу ставати у чeргу на госпiталiзацiю.
31.10.2021 17:06 Відповісти
Ну це тільки у Вашій альтернативній реальності. А у житті все не настіки є беззаперечним. Он за два роки пандемії 92% українців взагалі не відчули ковіду. А в цих відсотках є і привиті, і непривиті. І це статистичний факт. Так що аж ніяк необовʼязково, що непривита людина захворіє на ковід. А що під ШВЛ попаде вирогідність ще меньша.
31.10.2021 17:19 Відповісти
а нiхто нe кажe що у вiдсотках нeмає нeпривитих. чого б тобi нe привeсти вiдсотки тих i тих у цих загальних вiдсотках?
31.10.2021 17:44 Відповісти
А тому що в мене немає подібної статистики. В нашій країні її чомусь не ведуть. Чи може я не знаю куди піти щоб її подивитися. Може вона в Вас є? То я б залюбки з нею ознайомився. От статистику по зараженим та хворим ведуть, по померлим від ковід теж. По кількості зроблених щепленнь ведуть. А ось в порівнянні вакциновані/невакциновані не бачив. Так що мені Вам просто немає чого наводити. Може у Вас є. Та щось сумніви беруть.
31.10.2021 17:51 Відповісти
Громадські туалети та біотуалети теж повинні бути окремо, з дотриманням соціальної дистанції і помальовані в різний колір.
31.10.2021 18:08 Відповісти
Не ну так нельзя делать, нужно хоть за неделю предупреждать, а так завтра как тысячи людей будут добираться на работу если их никуда не впустят.
31.10.2021 15:51 Відповісти
А коли це цікавило чи місцеву чи центральну владу ?
31.10.2021 15:53 Відповісти
Вот вот, я уже представляю что завтра будет творится на остановках, большинство ведь даже этой новости не прочитают и спокойно пойдут на свой автобус.
31.10.2021 15:56 Відповісти
у них було цiлe лiто уколотись
31.10.2021 16:03 Відповісти
досі немає списку протипоказань
31.10.2021 16:06 Відповісти
училкам сказали що бабла нe будe i укололись. дажe язвєннiкi i трєзвєннiкi
31.10.2021 16:11 Відповісти
Так его и не будет, чтоб не спугнуть не привитых.
31.10.2021 23:21 Відповісти
літом віруса не було..
31.10.2021 16:08 Відповісти
так. вiн у вiдпустцi був. як i всi у Турцiю лiтав.
31.10.2021 16:12 Відповісти
треба чекати наступного літа..
31.10.2021 16:13 Відповісти
так багато нe дочeкаються. робота i конституцiйнi права важливiшi за закони розповсюджeння вiруса.
31.10.2021 16:24 Відповісти
Курчат по осені рахують
31.10.2021 16:35 Відповісти
з цим вiрусом - по вeснi!
31.10.2021 16:37 Відповісти
два года рахуют рахуют, и только один шум - бегом колоться, а то трупы вдоль дорог. Эра неучей
31.10.2021 17:39 Відповісти
так вони були вдоль дарог коли мeдицини нe було а лiкували кровопусканням.
31.10.2021 17:42 Відповісти
у тисячох було цiлe лiто!
31.10.2021 16:01 Відповісти
Решили всех на велосипеды и самокаты пересадить. Только немного не вовремя, сезон уже заканчивается
31.10.2021 16:02 Відповісти
31.10.2021 16:21 Відповісти
Водителей уже жалко, это же очень осложнит посадку пассажиров по времени а значит графику конец, про прибыль и говорить нечего. А уж сколько криков опаздывающих будет которых они не впустят.
31.10.2021 16:02 Відповісти
А все ли водители вацьінованьі? А проверяющие "совместные мобильные группьі"?
31.10.2021 16:26 Відповісти
Ты, вероятно, очень давно не пользовался ОТ. В большинстве своём водители скотовозок никаких графиков не соблюдают и ездят так, как им угодно. Жалеть их я бы тоже не советовал, ибо по моему опыту, водители маршруток - это ото одна из самых мерзотных категорий трудящихся. Хуже разве что мусора. Кстати, лет десять назад до меня случайно дошла информация от знакомого в теме, что 2/3 водителей маршруток - бывшие зеки. Это одна из немногих работ, куда их берут.
01.11.2021 15:43 Відповісти
шайтанеме а я не привился там очерелдь сто голов..хорошо не работаю и велик есть..лол
31.10.2021 16:18 Відповісти
А если едешь на выборы,то можно и без сертификата
31.10.2021 16:25 Відповісти
Ніхто не зобов'язаний виконувати незаконні закони і розпорядження, ст. 60. Конституції України
31.10.2021 16:45 Відповісти
а вiрусу насрать на конституцiю. у нього своя є!
31.10.2021 17:07 Відповісти
Ты это на полицию так сказал? Ну ты ..удак.
31.10.2021 20:02 Відповісти
ти мєнт i тобi у кожному рeчeннi кажeться що на тeбe поган кажуть? сходи до мозгоправа!
31.10.2021 21:33 Відповісти
только сходи к русской мозгоправшу чтоб она тeбe лучшe усугубила
31.10.2021 21:52 Відповісти
Любопытно будет завтра почитать ЦН на предмет завтрашнего транспорта движения. Чувствую комменты порадуют...
31.10.2021 17:11 Відповісти
у Одeсi (начe) народ заблокував вакцинаторiв - нe пускали додому лiкарiв по закiнчeнню робочого дня поки нe вколять усiх з чeрги
01.11.2021 00:23 Відповісти
А документувати відмову у перевезенні будуть? Щоб потім можна було подати до суду. Особливо через кілька років коли почнуть "випливати" наслідки цієї "вакцинації".
31.10.2021 17:12 Відповісти
очередной город кретинов....
31.10.2021 17:26 Відповісти
страна с этой властью - идиотов - катится в пропасть....
31.10.2021 17:30 Відповісти
тодi Європа тeж. там точно так правила хоч i вакцинованих 60%
01.11.2021 00:24 Відповісти
а ти мабуть як лох куар код водию показував при входи?
31.10.2021 17:38 Відповісти
Другі реалії: заходжу сьогодні до кафетерію в Черкасах, це ті, що в понеділок вже мабуть будуть у червоній зоні, а там повно молоді і інших, без масок, без нічого. Крапка. Люди безмозкі. Я наприклад вакцинуватись не хочу, але я повсюди де є люди ходжу у правильно вдягненій масці, дизинфікую руки і тд. То хто винен у розповсюдженні ковід, такі як я, чи такі як оті?
31.10.2021 18:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I2ZihgnZ4Yo
31.10.2021 18:10 Відповісти
а вы подумали о людях которым 70- 80 и более лет ? их же процентов 50 ездит в городском транспорте.в основном на рынок за продуктами и по соцслужбам. среди которых много верующих которые по убеждениям небудут прививаться им как быть ?
31.10.2021 18:55 Відповісти
А такси это общественный транспорт?
31.10.2021 19:46 Відповісти
у тeбe є грошeй на таксi кожeн дeнь на два таксi?
01.11.2021 00:26 Відповісти
Я вообще к тому шо сегодня таксисты срубят нехило бабла.
01.11.2021 06:26 Відповісти
А результаты теста ПЦР надо обновлять каждые три дня ? А это 1000 и более грн! Или он будет действителен весь локдаун? Заставь дураков Богу молиться, они и лоб разобьют..
31.10.2021 20:06 Відповісти
Ну о каких дураках речь? Всё чрезвычайно умно продумано! Такая тема для молотьбы бабла на ровном месте! Это НИКОГДА не закончится, даже если болезнь победят, никто от дурняка не откажется и время от времени какой нибуть пляшко будет трагично вещать про очередной наступ ковида и косить бабло .
31.10.2021 20:31 Відповісти
Решения властей - хоровод недоразумений! Без прививки - нет проезду...а как доехать до больницы если она далеко? Поликлиники забиты толпами людей к врачу, заражая друг друга в очередях, а в транспорте только сидячие места. И так далее, всё через жопу.
31.10.2021 20:25 Відповісти
Вакцинация идет уже месяца 4... Ия струдом верю, вопервых, что ты с запорожья, во вторых, что ты бедный неуспел сделать прививку
31.10.2021 20:33 Відповісти
Это не является ответом, как доехать до больницы (по разнным поводам) невакцинированномым
31.10.2021 20:40 Відповісти
Вызови убер или уклон.не так то дорого и стоит... Раз в месяц можно себе позволить, но статистика показывает, что люди ходят в больницу, еще реже..
31.10.2021 20:53 Відповісти
С чего ты решил, что раз в месяц? Я, к примеру, к семейному врачу уже пятый раз по записи попасть не могу. Интересно (на самом деле нет), во сколько бы мне обошёлся проезд на такси в оба конца. Ты очень далёк от реальности в этом вопросе.
01.11.2021 15:53 Відповісти
Я рад за тебя, что ты не способен позвонить по телефону, записаться к врачу а потом приехать на такси... Запорожье не Киев и проезд в одну сторону на такси не такое уж и дорогое удовольствие... А вообще открой убер и посмотри, сколько стоит твоя поездка... Поедь на велосипеде, будет вообще бесплатно... Я, находясь в запорожье, передвигаюсь только на машине или на велосипеде... Я не буду вдаваться в подробности ужасного состояния транспорта
Но суть в том, что если тебе не доступен ни тот ни иной транспорт, то у меня для тебя плохие новости...
01.11.2021 16:35 Відповісти
Я не в запоре живу, но это актуально для любого города в красной зоне. Ты, по ходу, в больницу последний раз записывался лет 10 назад. Во первых все, что ты получишь по телефону (удачи дозвонится) - "запись на 2 недели занята, гуляй". Единственный шанс записаться на подходящее время - знать дату обновления расписания в helsi (это пятница в полдень). Велосипед актуален, если ты его оставляешь на 5-10 минут. Приехать на велосипеде в больницу, где ты проведёшь от 1 до 4 часов - это тупо подарить его местной шпане. Посмотрел бы я кстати, как люди (про пожилых я даже не вспоминаю) добирались бы по городу на велосипеде по делам, если даже у меня, молодого, опытного и пуганого велосипедиста, недели не проходит без серьёзной ситуации на дороге. Количество раз, когда меня чуть не убили за 9 лет стажа давно перевалило за 5 десятков. Ты Украину с Нидерландами не перепутал?
А вот про плохие новости я согласен. Плохая новость жить в Украине и раза в 2 хуже - в Запорожье.
И кстати, Убер мне бы за эти 5 "визитов" обошелся бы в 1К грн. Отличная альтернатива, "спасибо".
01.11.2021 17:08 Відповісти
Я не понял, 100 грн в одну сторону по твоему дорого?
01.11.2021 17:56 Відповісти
Для жителя регионов Украины - да. Подавляющее большинство людей получают 250-300 $ в месяц, процентов 70 из которых уходит на еду и ком услуги.
02.11.2021 10:57 Відповісти
Товаристч Ия, струдом и вавтарых саапчаю табе что прививки я обе сделал, а посему речь не обо мне, так как я не один в стране живу. Ивтретих, не С Запорожья (названия городов пишутся с большой литеры), а ИЗ Запорожья. И твою веру "струдом" засунь в жопу себе, носитель "великава и магучива". Иными словами пшел вон, пёс смердящий. зы. Не благодари.
31.10.2021 22:02 Відповісти
Писать на стенах туалетов,
Увы, мой друг, не мудрено.
Среди гов%а вы все поэты,
Среди поэтов - вы гов%о!
...
А если серьезно, я не захожу сюда учиться правописанию и т.д.
С этим у меня все в порядке, на пяти языках, в том числе, на двух понятных тебе.
... Другое дело, что сложно попасть огромным пальцем по маленькой кнопке на экране, пробел и вовсе срабатывает не всегда.
Ну и третье дело, поверь мне как жителю "ИЗ Запорожья" я знаю контингент людей, живущих В Запорожье.... И я абсолютно не сочувствую тем кто в последний момент кинется бежать делать прививку, так как видите ли : жареный петух клюнул в то самое место.
... Ну й самою вишенкою на торті буде відкрити результати голосування за діючу владу по запорізькому регіону, а тепер власне питання: невже цей ло%торат, котрий обрав таку владу, котра налюблює той самий ло%торат, не заслуговує на всі ці муки? Як на мене, ці люди отримали саме те, за що вони проголосували... Так так... Саме за "ЩО"
... Ну і останнє, і я і всі мої знайомі, адекватні люди, мешканці Запоріжжя,вже давно вакцинувались і спокійно живемо користуємось всіма сервісами, в тому числі і громадським транспортом.
31.10.2021 23:11 Відповісти
Ну вот, ты уже оправдываешься, житель "ИЗ Запорожья" . Ты хоть знаешь, где сей город находится?
01.11.2021 20:50 Відповісти
Я да... А ты?
01.11.2021 20:58 Відповісти
Да ну! И где, позволю себе полюбопытствовать?
01.11.2021 21:00 Відповісти
Я прожил в запорожье с 1989 по 2014 постоянно выезжая только иногда в донецкую область к бабушке на каникулы... И с 14 года я работаю в евросоюзе... Но и мои папа и родители моей девушки живут в запорожье
01.11.2021 21:07 Відповісти
В каком районе жил?
01.11.2021 22:57 Відповісти
Порт ленина
01.11.2021 23:09 Відповісти
Это такой район есть в городе?
01.11.2021 23:13 Відповісти
Нет, ты спросил, в каком районе я жил, так вот я жил в районе порта ленина... Откой гуглмапс, напиши запорожье порт ленина и ты увидишь там бывшее трамвайное кольцо и конечную автобусов и дом дугой перед парком... Вот в том доме я и жил
01.11.2021 23:16 Відповісти
Только ты не перепутай я жил в 2а а тот что поменьше он похож на мой но он не перед парком и называется 3
01.11.2021 23:28 Відповісти
Ты плохо понимаешь вопрос? Название района? Просто название.
02.11.2021 09:27 Відповісти
ленинский
02.11.2021 09:33 Відповісти
Прививки дело каждого личное.Я переболел год назад,как обычной простудой без таблеток и прочей ерунды,с какого перепугу мне вакцина??
31.10.2021 21:00 Відповісти
Чтобы лишить непривитых гражданских прав и свобод...
31.10.2021 21:37 Відповісти
Пойди, раз так, сдай тест на антитела и ходи с тестом к лечащему врачу и если врач скажет что у тебя достаточно антител, попроси справку, о том что ты переболел... Только к чему твой высер в теме о городском транспорте в запорожье, абсолютно не ясно
01.11.2021 06:38 Відповісти
Потому что ты идиот,раз догнать не межешь!!!!Читай заглавие и дайди связь между непривитыми и транспортом)
01.11.2021 07:38 Відповісти
страна непуганых ИДИОТОВ
31.10.2021 21:27 Відповісти
правильно бо пуганi вжe вакцинованi
01.11.2021 00:28 Відповісти
Кожна "нова" влада все сильніше і сильніше "піклується" про здоров'я і добробут українців. І ось за 25 років Україна втратила 25% населення... Традицію успішно продовжує зеко *****!!
31.10.2021 22:36 Відповісти
Вы еще загородки в транспорте предусмотрите( для невакцинированных) . Вакцинация это добровольно или ПРИНУДИТЕЛЬНО-добровольное( не хочешь -заставим порадением твоих ПРАВ. Кто вам ,суки,на это давал право? Я не давал. А коль все вакцинированные и часть типа меня не желает вводить себе непонятную бурду то в чем опасность? Я принимаю последствия на себя,другие,такие как я тоже. Это наш выбор. Вы,ублюдки,лишаете меня прав,я вам на это разрешения не давал.)
01.11.2021 06:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 