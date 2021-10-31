УКР
Усі місця в реанімаціях для хворих на коронавірус на Буковині заповнені, - ОДА

У Чернівецькій області реанімації всіх госпітальних баз, у яких лікують хворих на коронавірус, завантажені на 100%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбук повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Реанімації усіх госпітальних баз Чернівців, де лікують хворих на COVID-19, завантажені на 100%.Багато недужих і у відділеннях міських медичних закладів. Найвищі показники у Міській лікарні № 4 та № 3 – 100% і 93% відповідно", - йдеться в повідомленні.

Такі дані озвучив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний під час засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Ми і раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків. Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тож маємо робити все, аби уберегти себе та своїх рідних від недуги. Варто пам’ятати, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя",– сказав Чорний.

Під час засідання комісії ТЕБ та НС говорили також про випадки порушення протиепідемічних норм. Робочі групи, що працюють в області, вже обстежили 303 об'єкти. 27 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. 75 буковинцям надали відповідні рекомендації.

+3
У нас обласна взагалі не має ковідних місць, значить в Дніпрі є інша лікарня для ковіду.
31.10.2021 17:42 Відповісти
+2
31.10.2021 16:31 Відповісти
+2
Ну так і робіть що вважаєте за потрібне. Я зроблю те що вважаю для себе за потрібне. Яка проблема. Біжіть, робіть першу, другу - пʼяту, десяту. Я ж Вам не заважаю та не намагаюся Вас від неї відмовлювати. Звісно йдіть та робіть, якщо так для себе вирішили. А що мені робити я сам вирішу.
31.10.2021 18:02 Відповісти
То й добре,лікарі без роботи не лишаться
31.10.2021 15:58 Відповісти
31.10.2021 16:31 Відповісти
Не так уж и много. Корпусы в третьей больнице ещё старой постройки, трёх-четырёх этажные, палаты тоже не особо вместительные. И кроме этого там куча отделений. Насчёт четвёртой больницы сказать затрудняюсь.
31.10.2021 16:47 Відповісти
3 лікарня має ковід відділеня на 80 ліжок, 4 не знаю.
показати весь коментар
31.10.2021 17:40 Відповісти
Напевно, один корпус під нього віддали, або принаймні два поверхи.
Четверта десь у Садгорі, я навіть не знаю, як вона виглядає.
31.10.2021 18:46 Відповісти
В Садгорі здається нема ковід відділення, вони певне переплутали 4 з залізничною на Героїв майдану, вона має ковідвідділення.
показати весь коментар
Може бути, навіть швидше за все так і є.
31.10.2021 19:04 Відповісти
Возможності хрєнові , зато вакцини дофіга і різної . Так шо все ОК
показати весь коментар
Ну, як кажуть, подивимось на цей ОК.
31.10.2021 17:24 Відповісти
Треба не дивитися , а бігти вакцинуватися .
показати весь коментар
31.10.2021 17:41 Відповісти
31.10.2021 18:02 Відповісти
https://mobile.twitter.com/TonyCrow17/status/1453154575922442242

31.10.2021 16:38 Відповісти
І в той же час адміністрацією міста Чернівці прийнято рішення розпочати у школах очне навчання з понеділка (завтра, тобто).
31.10.2021 17:13 Відповісти
Навпаки, завтра починається дистанційне.
31.10.2021 17:41 Відповісти
На Буковині з 1 листопада школи йдуть на «дистанційку
31.10.2021 17:44 Відповісти
Це дякуючи повторному засіданню обласної комісії.
Наполягли на дистанційному.
31.10.2021 21:13 Відповісти
Так вакцинованих в лікарнях всього 2-3% , в реанімації - взагалі немає жодного вакцинованого . Влада закупила вакцини для всіх , ще й з надлишком . Нада просто не вакцинованих зі статистики викинути і виявиться , що ситуація абсолютно спокійна . Чого переживати за дураків . Я б взагалі заборонив їх лікувати . Нехай до попа московського йдуть сповідатися, чи в fb питати порад в антиваксерів .
Вакцини є багацько . Влада подбала за людей . Йдіть і вакцинуйтесь , щоб гроши на ваше лікування не крали з будівнитства доріг .
31.10.2021 17:15 Відповісти
ти прям як комуняка, всьо пишиш по леніну - хто не з нами той проти нас, чи українська церква дозволяе не лікувати хворих як їх думкі не співпадають з твоїми?
31.10.2021 18:19 Відповісти
А вы верите статистике и в то,что в реанимациях ни одного вакцинированного и никаких побочек и смертей после "вакцинации"?
31.10.2021 21:18 Відповісти
Вопрос, а сколько тех ковидных мест? Например областной больнице в Днепре всего шесть мест. Шесть мест на всю много миллионную область.

Вот так зелёная власть подготовилась к пандемии. Все деньги украдены на большой стройке, все что осталось - это только на шесть мест в реанимации
31.10.2021 17:20 Відповісти
31.10.2021 17:42 Відповісти
Вакцину закупили . Багато і різну . Це краще ніж кисневі намордники .
31.10.2021 17:42 Відповісти
А каков процент среди этих людей с обнаруженным короновирусом, который похоже уже находится в организме каждого человека, как вирус герпеса, составляют люди с сердечно сосудистой патологией, диабетом и онкологией, которые не смогли своевременно получать медицинскую помощь? Кому то нужны были плановые операции, процедуры, а из за бесконечных локдаунов люди не моглии получить в полном обьеме медицинскую помощь.
31.10.2021 21:15 Відповісти
вірус НОВИЙ,тому всі "страхуються"...
01.11.2021 10:08 Відповісти
 
 