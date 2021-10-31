Усі місця в реанімаціях для хворих на коронавірус на Буковині заповнені, - ОДА

У Чернівецькій області реанімації всіх госпітальних баз, у яких лікують хворих на коронавірус, завантажені на 100%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбук повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Реанімації усіх госпітальних баз Чернівців, де лікують хворих на COVID-19, завантажені на 100%.Багато недужих і у відділеннях міських медичних закладів. Найвищі показники у Міській лікарні № 4 та № 3 – 100% і 93% відповідно", - йдеться в повідомленні.

Такі дані озвучив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний під час засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте також: Реанімації COVID-лікарень Києва переповнені, більшість хворих потребує кисню, - Кличко

"За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Ми і раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків. Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тож маємо робити все, аби уберегти себе та своїх рідних від недуги. Варто пам’ятати, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя",– сказав Чорний.

Під час засідання комісії ТЕБ та НС говорили також про випадки порушення протиепідемічних норм. Робочі групи, що працюють в області, вже обстежили 303 об'єкти. 27 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. 75 буковинцям надали відповідні рекомендації.

Читайте також: Черговий рекорд за кількістю COVID-випадків у РФ: за добу захворіло 40 993 особи, 1 158 померли