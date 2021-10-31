УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7213 відвідувачів онлайн
Новини Російські терористи збили Боїнг
2 170 14

Чергове засідання суду у справі малайзійського Боїнга МН17 відбудеться завтра, 1 листопада

Чергове засідання суду у справі малайзійського Боїнга МН17 відбудеться завтра, 1 листопада

У нідерландському судовому комплексі "Схіпхол" у листопаді розпочнеться 10-й блок слухань у справі про знищення літака рейсу МН17.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, згідно з попереднім графіком, слухання відбуватимуться 1, 8-9, 15-17 листопада.

Слідчий суддя має завершити попереднє розслідування до 1 листопада 2021 року, тож результати мають бути обговорені у понеділок, 1 листопада.

Очікується, що 8 листопада родичі загиблих продовжать виступи у суді.

Планується, що у вівторок, 9 листопада, буде обговорено звернення та позови потерпілих. 15 та 16 листопада прокуратура матиме заключне слово, зокрема щодо винесення вироку. Також суд залишає можливість проведення судового засідання у середу, 17 листопада 2021 року.

Читайте також: Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17, - RTL Nieuws

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17. Наступний блок слухань має розпочатися 1 листопада 2021 року о 10:00 за місцевим часом. Родичі загиблих рейсу МН17 продовжать виступати в суді. Загалом слово в суді буде надано 93 родичам загиблих рейсу МН17.

Автор: 

Гаага (318) суд (11874) Боїнг-777 Malasia Airli... (761)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Не завадило б же і справжнє розслідування цієї трагедії розпочати.
показати весь коментар
31.10.2021 16:35 Відповісти
+1
Гиркина сделают виновным. Что-то он много лишнего говорит... Станет невыездным и рот прикроет, да на побегушках служить будет.
Всё это спектакль для родственников погибших.
Европа тоже скурвилась...
показати весь коментар
31.10.2021 16:32 Відповісти
+1
А це яке?Чи тобі дурню,потрібно шоб коцапи розслідували?В спам андруша,це тут твоє місце😂🌷×××
показати весь коментар
31.10.2021 16:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гиркина сделают виновным. Что-то он много лишнего говорит... Станет невыездным и рот прикроет, да на побегушках служить будет.
Всё это спектакль для родственников погибших.
Европа тоже скурвилась...
показати весь коментар
31.10.2021 16:32 Відповісти
Не завадило б же і справжнє розслідування цієї трагедії розпочати.
показати весь коментар
31.10.2021 16:35 Відповісти
А це яке?Чи тобі дурню,потрібно шоб коцапи розслідували?В спам андруша,це тут твоє місце😂🌷×××
показати весь коментар
31.10.2021 16:41 Відповісти
😂🌷
показати весь коментар
31.10.2021 17:08 Відповісти
А чего ты удрал,ублюдок?😂🌷×××
показати весь коментар
31.10.2021 16:58 Відповісти
... Шла вторая пятилетка расследования ...
показати весь коментар
31.10.2021 16:47 Відповісти
***** очень быстро расследовало, на следующий день сказало что - "виновата Украина, потому что не закрыла небо для полётов". На России вообще быстро расследуют, иногда расследование готово ещё до самого происшествия.
показати весь коментар
31.10.2021 17:19 Відповісти
Это да, там даже медали за "возвращение Крыма" сделали со "вчерашней датой".
Но всё же 7-й год расследования - слишком.
От безнаказанности ***** совсем спятил.
показати весь коментар
31.10.2021 18:06 Відповісти
..суд по делу взорванного ливийцами Боинга над Локбери начался через 13!!!! лет!!! И Каддафи выдал преступников. И Ливия выплатила по 10 млн. долларов за каждого погибшего... Выдаст ли ху@ло преступников... большой вопрос.!? Признает ли решение суда? Врядли!! На сегодняшний день отсутствие приговора ... это отсутствие законной причины наложения более строгих санкций. Будет приговор...будут совсем несладкие решения для рашки...как бы она не пыталась извиваться!
показати весь коментар
31.10.2021 18:16 Відповісти
Боюсь, ничего не будет для рашки, пока Европа на газовой игле.
показати весь коментар
31.10.2021 18:38 Відповісти
...Общество в Европе далеко не такое дурноватое...как у нас! Там не дадут замять и замолчать... Это не тот мир и далеко не то сознание..что у нарИда.. Так что не сомневайтесь!
показати весь коментар
31.10.2021 19:09 Відповісти
По результатам расследования уже полтора года суд идёт.

"Дело Шеремета" в Украине тоже долго "расследовали", и нарасследовали такое, что на голову не налазит...
показати весь коментар
31.10.2021 18:25 Відповісти
Рашка будет официально признана виновной. И никому в мире не будет интересно что ***** будет по этому поводу мычать. Их там нету уже не прокатит, да и это никому не будет интересно. Люди будут верить решению суда, а ***** пусть и дальше что хочет мычит, чисто поржать
показати весь коментар
31.10.2021 17:16 Відповісти
Гроші не пахнуть
показати весь коментар
31.10.2021 17:26 Відповісти
 
 