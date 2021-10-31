Чергове засідання суду у справі малайзійського Боїнга МН17 відбудеться завтра, 1 листопада

У нідерландському судовому комплексі "Схіпхол" у листопаді розпочнеться 10-й блок слухань у справі про знищення літака рейсу МН17.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, згідно з попереднім графіком, слухання відбуватимуться 1, 8-9, 15-17 листопада.

Слідчий суддя має завершити попереднє розслідування до 1 листопада 2021 року, тож результати мають бути обговорені у понеділок, 1 листопада.

Очікується, що 8 листопада родичі загиблих продовжать виступи у суді.

Планується, що у вівторок, 9 листопада, буде обговорено звернення та позови потерпілих. 15 та 16 листопада прокуратура матиме заключне слово, зокрема щодо винесення вироку. Також суд залишає можливість проведення судового засідання у середу, 17 листопада 2021 року.

Читайте також: Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17, - RTL Nieuws

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17. Наступний блок слухань має розпочатися 1 листопада 2021 року о 10:00 за місцевим часом. Родичі загиблих рейсу МН17 продовжать виступати в суді. Загалом слово в суді буде надано 93 родичам загиблих рейсу МН17.