За добу у Києві від коронавірусу померло 39 людей, виявлено 443 нові випадки СOVID-19, - Кличко

Минулої доби, 30 жовтня, у Києві виявили 443 випадки коронавірусу, померли 39 хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав мер Києва Віталій Кличко.

Госпіталізовано 63 хворих на коронавірус та 389 осіб із підозрою на Covid та пневмонії.

Одужала за добу 161 особа.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (114), Деснянському (76) та Святошинському (52) районах.

