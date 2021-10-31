2 340 40
За добу у Києві від коронавірусу померло 39 людей, виявлено 443 нові випадки СOVID-19, - Кличко
Минулої доби, 30 жовтня, у Києві виявили 443 випадки коронавірусу, померли 39 хворих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав мер Києва Віталій Кличко.
Госпіталізовано 63 хворих на коронавірус та 389 осіб із підозрою на Covid та пневмонії.
Одужала за добу 161 особа.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (114), Деснянському (76) та Святошинському (52) районах.
Топ коментарі
+9 Valery Greff
показати весь коментар31.10.2021 16:44 Відповісти Посилання
+6 Bird Jackdaw
показати весь коментар31.10.2021 16:49 Відповісти Посилання
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар31.10.2021 17:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мавка+25% @Ljubsha
Ще на зорі входження цього "дохтура" кликала його до донечки, 16 років тому - 1000 грн. Результат призначених ліків - нульовий. Піарщик.
Хотілось би знати, хто продвинув цю людину!
Евгений Комаровский, 59, встретил коронакризис в отличной медийной форме. Самый известный в русскоязычном мире популяризатор здорового образа жизни c 2005 года выпустил 15 книг тиражом 7 млн экземпляров, у него 8,2 млн подписчиков в Instagram, а во время пандемии его канал в ******** прибавил более миллиона подписчиков.
https://forbes.ua/ru/profile/evgen-komarovskiy-189 Комаровскому от этого радости мало: просмотры - вверх, цены на рекламу - вниз. По оценке основателя рекламного агентства Shatyrko Андрея Шатырко, в декабре 2019-го - феврале 2020 года канал «Доктор Комаровский» зарабатывал $220 за миллион просмотров, а в марте-апреле 2020-го - в 2,2 раза меньше.
Пандемия ударила не только по монетизации YouTube-канала, но и по другим источникам дохода Комаровского. 10-дневный тур по пяти городам России пришлось перенести с апреля на июнь, но и это еще бабушка надвое сказала. Под вопросом и другое направление бизнеса - продажа книг. «Книги Комаровского - всегда в топе в категориях «медицина» и «книги для родителей», - говорит владелец издательства «Брайт Букс» Дмитрий Кириченко, - но с закрытием магазинов остался только онлайн и продажи в целом по рынку упали на 70-80%».
Инфографика Леонид Лукашенко
Рост аудитории во время карантина - явление временное и уже начинает идти на спад. «В марте видео Комаровского в Instagram набирали в среднем от 1,3 до 2,2 млн просмотров, в апреле этот показатель упал до 0,8-1 млн», - говорит основатель рекламного агентства MokCo Татьяна Мокренко. «Хотя ролики про вирус и набирают миллионы просмотров, но остальные сюжеты на канале Комаровского куда менее популярны», - отмечает Шатырко.
Доктор думает над новым рецептом. «Мало клиентов, готовых платить реальную цену за аккаунт 8 млн фолловеров», - сетует он. Идея - создать сайт с платным доступом, на котором будут опубликованы самые полезные его статьи и видео.
Материал вышел в первом номере журнала Forbes (июнь 2020)
https://forbes.ua/ru/news/milyoni-komarovskogo-08092020-3
Склад[
Окрім молекули мРНК, вакцина містить такі неактивні інгредієнти (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 допоміжні речовини ):
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ALC-0315&action=edit&redlink=1 ALC-0315 https://en.wikipedia.org/wiki/ALC-0315 [en] , ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ALC-0159&action=edit&redlink=1 ALC-0159 https://en.wikipedia.org/wiki/ALC-0159 [en] , 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N, N-ditetradecylacetamide
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1 дистеароїлфосфатидилхолін https://en.wikipedia.org/wiki/Distearoylphosphatidylcholine [en] (DSPC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB холестерол
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E&action=edit&redlink=1 двоосновний дигідрат фосфату натрію https://en.wikipedia.org/wiki/Disodium_phosphate [en]
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8E&action=edit&redlink=1 одноосновний фосфат калію https://en.wikipedia.org/wiki/Monopotassium_phosphate [en]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8E хлорид калію
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E хлорид натрію
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0 сахароза
вода для ін'єкцій
Перші чотири з них - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B8 ліпіди . Ліпіди та мРНК разом утворюють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 наночастинки . ALC-0159 - це кон'югат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C поліетиленгліколю (тобто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%95%D0%93%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F пегільований ліпід).
Вакцина постачається у багатодозовому флаконі у вигляді «білої, стерильної, без консервантів, замороженої суспензії для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D0%BD%27%D1%94%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F внутрішньом'язових ін'єкцій» . Перед введенням його слід розморозити до кімнатної температури і розвести звичайним фізіологічним розчином.
https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany Более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы
я тоже, как и он, заговоренный.
Масова вакцинація - єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну. Про це в ефірі Українського радіо заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Я сподіваюся, що всі почують заклики щепитися. Бо єдиним захистом від подальшого розповсюдження коронавірусу є масова вакцинація. Ми сьогодні робимо все. І щодня велика кількість киян, 20-30 тисяч людей, вакцинуються в столиці. Я сподіваюся, ця тенденція не зменшиться. І до кінця року майже всі мешканці столиці отримають щеплення. І я сподіваюся, що всі дослухаються. І ми уникнемо страшних речей. Уникнемо нових обмежень на транспорті, спецперепусток та інших суворих обмежень. Єдиний вихід сьогодні - це вакцинація», - наголосив Віталій Кличко.