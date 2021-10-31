УКР
Отримано вже 21 повідомлення про можливі порушення на довиборах до Ради, складено 1 адмінпротокол, - Нацполіція

Отримано вже 21 повідомлення про можливі порушення на довиборах до Ради, складено 1 адмінпротокол, - Нацполіція

Підрозділами Національної поліції у Черкаській області станом на 15:00 зафіксовано 21 повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства під час проведення позачергових виборів у виборчому окрузі №197.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Черкащини.

Усі звернення зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства. Поліція проводить перевірку, за результатами якої буде надано відповідну правову кваліфікацію кожній із подій.

"Водночас правоохоронцями складено 1 протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітація в день проведення референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначають у поліції.

Дивіться також: На довиборах на Черкащині виявлено "смотрящих" за голосуванням зі списками виборців, - "Чесно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполіція (15499) дострокові вибори (128) Чернігівська область (1050)
один адмінпротокол?
Та як мінімум два мало би бути - на Корнієнко і Підласу! За незаконе проникнення в приміщення для голосування виборчої дільниці!
31.10.2021 17:59 Відповісти
 
 