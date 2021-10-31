На 16:00 явка на дострокових виборах на Черкащині - 20%, на Херсонщині -17%, - Айвазовська
Координаторка Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська 31 жовтня повідомила про явку виборців на довиборах до Верховної Ради в округах №197 на Черкащині та №184 на Херсонщині станом на 16.00.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці Ольга Айвазовська.
Вона зазначила: "У 184-му окрузі (Херсонщина) станом на 16:00 – 17.6% (похибка – 2.2%).
У 197-му окрузі (Черкаська область. – Ред.) – 20.8% (без похибки – з усіх дільниць).
Явка виборців на проміжних виборах народних депутатів України. Дані зібрані спостерігачами Громадянської мережі "Опора" безпосередньо із виборчих дільниць".
Ідіотизм тих хто не ходе на вибори - 100%.
Один раз на 5 років ця вата незвзмозі відірвати свої дупи від зомбоящика та піти виразити своє ПРАВО..
Зато потім ці ватники будуть невдоволено верещати що "власть нам ничего не делает, все там одинаковие!"
«Не важно, как проголосовали, - важно, как подсчитали». (И. В. Сталин)