На 16:00 явка на дострокових виборах на Черкащині - 20%, на Херсонщині -17%, - Айвазовська

Координаторка Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська 31 жовтня повідомила про явку виборців на довиборах до Верховної Ради в округах №197 на Черкащині та №184 на Херсонщині станом на 16.00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці Ольга Айвазовська.

Вона зазначила: "У 184-му окрузі (Херсонщина) станом на 16:00 – 17.6% (похибка – 2.2%).

У 197-му окрузі (Черкаська область. – Ред.) – 20.8% (без похибки – з усіх дільниць).

Явка виборців на проміжних виборах народних депутатів України. Дані зібрані спостерігачами Громадянської мережі "Опора" безпосередньо із виборчих дільниць".

+4
Навряд, після 20-ї години буде "масове вкидання" бюлетнів. Схема давно відпрацьована і покращена останнім часом на Івано-Франківщині.
31.10.2021 17:38 Відповісти
+4
У нас на 184м явка очень низкая. Я живу в селе,голосовать нужно в соседнем селе. Организовали подвоз автобусом(два рейса в 10:00 и 14:00. На 10часов было 4 чел,на 14 я был один-ОТВЕЗЛИ/ПРИВЕЗЛИ. Козырю(канд. в дип ВР от СН) повезло-много бланков останется. Любую цифру нарисуют,например 101.5%- ЗА.
31.10.2021 17:49 Відповісти
+3
показательные цифири))...нужно парлямЭнт этот разгонять к чертям, доверия нет и быть не может! ... на входе фильтры выставить, возрастные, образовательные с перепроверкой образования и опыта работы, как эти курвы для выпускников вышей капкан устроили..опыта нет, гуляй лесом!..вот так и им критерии для баллотирования!!!!..дошел по всем ступенькам карьерным до уровня директора, к примеру или аналог. должности,косяков не допускал, можешь избираться..если нобель как кива и пр. катлетники, гуляй лесом мимо парламента и управленческих кабинетов!!!, кОтлеты жарь только с проверкой в СЭС)) или в жэке службу начинай нести, на стройке, в забое.....
31.10.2021 17:28 Відповісти
****** Харьков@h_kharko

https://twitter.com/h_kharkov/status/1454799085244977160 1 ч



В https://twitter.com/hashtag/%D0%A5%D0%9D%D0%9C%D0%A3?src=hashtag_click #ХНМУ на входе 3 общежития пишут списки, где отмечают тех, кто идет на выборы, а кто нет. Что будет с теми, кто не пойдет - не известно. Надеемся, что не **********
31.10.2021 17:15 Відповісти
****** Харьков@h_kharkov

https://twitter.com/h_kharkov/status/1454782297211916289 3 ч



31.10. Тем временем с утра зам. декана , комендант и проректор ходят по общежитию, не стесняясь зайти в комнату и даже стучать в душевую кабинку, с требованием идти на голосование.

31.10.2021 17:16 Відповісти
Негусто, ну до 25% может еще дотянут.
31.10.2021 17:18 Відповісти
Цi вибори, треба визнавати недiйсними з такою явкою
31.10.2021 17:27 Відповісти
А ну да.Це ж Украина.Розмрiялся я
31.10.2021 17:50 Відповісти
показательные цифири))...нужно парлямЭнт этот разгонять к чертям, доверия нет и быть не может! ... на входе фильтры выставить, возрастные, образовательные с перепроверкой образования и опыта работы, как эти курвы для выпускников вышей капкан устроили..опыта нет, гуляй лесом!..вот так и им критерии для баллотирования!!!!..дошел по всем ступенькам карьерным до уровня директора, к примеру или аналог. должности,косяков не допускал, можешь избираться..если нобель как кива и пр. катлетники, гуляй лесом мимо парламента и управленческих кабинетов!!!, кОтлеты жарь только с проверкой в СЭС)) или в жэке службу начинай нести, на стройке, в забое.....
Вибори, вибори, депутати ................ , що вже зрозуміло переважній більшості виборців, нема кого толкового вибирати, а безтолковому і так голоси сфальсифікують.
31.10.2021 17:30 Відповісти
Люди молодці . Цінують свій час і здоров'я . Людина має мати можливість проголосувати в смартфоні в "ДіЯ" . З будь якої точки світу , без біганини , черг , макулатури і загрози підчепити якусь заразу в натовпі пенсіонерів.
31.10.2021 17:34 Відповісти
більш того: БУДЬ хто та за будь кого! Можна навіть один - на весь Харків

Ідіотизм тих хто не ходе на вибори - 100%.
Один раз на 5 років ця вата незвзмозі відірвати свої дупи від зомбоящика та піти виразити своє ПРАВО..

Зато потім ці ватники будуть невдоволено верещати що "власть нам ничего не делает, все там одинаковие!"
31.10.2021 19:03 Відповісти
Выборы после сознательного выбора Зеленых недоумків. Українці трохи cсцють знову промазать.
31.10.2021 17:42 Відповісти
#акакаяразница = более 80% населения ака "мудрый нарид"
31.10.2021 17:42 Відповісти
Зеленый балаган продолжается... Посмотрим каковы будут результаты голосования при такой явке.
«Не важно, как проголосовали, - важно, как подсчитали». (И. В. Сталин)
31.10.2021 17:46 Відповісти
У нас на 184м явка очень низкая. Я живу в селе,голосовать нужно в соседнем селе. Организовали подвоз автобусом(два рейса в 10:00 и 14:00. На 10часов было 4 чел,на 14 я был один-ОТВЕЗЛИ/ПРИВЕЗЛИ. Козырю(канд. в дип ВР от СН) повезло-много бланков останется. Любую цифру нарисуют,например 101.5%- ЗА.
радуцкий сделал свое дело,сказав о проверке вакцинации на участках а зелень в свою очередь всех своих проверит по спису лично. вот и будет результат. довольно умный ход
31.10.2021 17:54 Відповісти
никто не верит в выборы, выберут ту мразоту, которую назначат, порядочного в те круги не пускают
31.10.2021 18:00 Відповісти
от же люди не можуть дупу відірвати від крісла, а потім на владу скаржаться
31.10.2021 18:00 Відповісти
Трудно ожидать большей явки на выборы, после того как Порошенко и Зеленский обοςραλи ожидания избирателей.
31.10.2021 18:26 Відповісти
Та вам хоч самого Ісуса Христа вистав кандидатом, все одно почуватиметеся обісраними. Може проблема не в кандидатах?
31.10.2021 19:29 Відповісти
А ти чего ожидал ваще, лошик? Поделись ожиданиями.. Наверное от Пороха долара по 10 а от Зе зарпалати в 4К баксов?)))
31.10.2021 20:50 Відповісти
На 30-ом году существования ОПГ "Украина" люди начали понимать, что участие в шоу "выборы" абсолютно ни на что влияет. Какие бы небыли фамилии в Президента и депутатов. Пока жива эта корупционная система - ОПГ будет оставаться ОПГ.
31.10.2021 18:28 Відповісти
Если не будет импичмента, то Зеля застрянет здесь так же надолго как Пуйло в Московии и Лукашенко в Белоруссии.
31.10.2021 18:30 Відповісти
Вполне вероятно что на следующих парламентских и президентских выборах будет что то подобное.
31.10.2021 18:55 Відповісти
Амебы или кальмары...жители абсолютные пофигисты и бесхребетные
31.10.2021 19:03 Відповісти
Це піздець. і вони хочуть собі хорошу владу..
31.10.2021 20:48 Відповісти
 
 