На 16:00 явка на дострокових виборах на Черкащині - 20%, на Херсонщині -17%, - Айвазовська

Координаторка Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська 31 жовтня повідомила про явку виборців на довиборах до Верховної Ради в округах №197 на Черкащині та №184 на Херсонщині станом на 16.00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці Ольга Айвазовська.

Вона зазначила: "У 184-му окрузі (Херсонщина) станом на 16:00 – 17.6% (похибка – 2.2%).

У 197-му окрузі (Черкаська область. – Ред.) – 20.8% (без похибки – з усіх дільниць).

Явка виборців на проміжних виборах народних депутатів України. Дані зібрані спостерігачами Громадянської мережі "Опора" безпосередньо із виборчих дільниць".

