Від початку доби один воїн зазнав бойової травми, ворог 8 разів порушував перемир'я, - штаб ООС
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі штабу ООС.
У вечірньому зведенні наголошується: "Поблизу Луганського ворог вів вогонь із гранатометів різних систем.
У районі Світлодарська та Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл із великокаліберних кулеметів.
Неподалік Мар'їнки і двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм.
У бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойової травми. Воїнові надано медичну допомогу. Його евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому на виср клоуна з МИДа ФРГ немає що звертати увагу. Він вже ніхто і тож шукатиме собі місце.
Нам своє робить!!!!!!!! Усіх колабораціоністів і москалів, що зі зброєю прийшли в Україну до одної ями.
Треба видати наказ на знищення військових підрозділів і техніки яки зайшли у сіру зону.