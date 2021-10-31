УКР
Від початку доби один воїн зазнав бойової травми, ворог 8 разів порушував перемир'я, - штаб ООС

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі штабу ООС.

У вечірньому зведенні наголошується: "Поблизу Луганського ворог вів вогонь із гранатометів різних систем.

У районі Світлодарська та Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл із великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар'їнки і двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойової травми. Воїнові надано медичну допомогу. Його евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння".

Автор: 

+9
Швидкого одужання нашому захиснику.
31.10.2021 17:58 Відповісти
+5
Швидкого одужання хлопцю……..
31.10.2021 17:58 Відповісти
+2
Пускай хоть Байракары фиксируют на видео кто начинает обстрелы если ОБСЕ из своих люксовых номеров считают только количество выстрелов а не кто начинает бои да и то в большем случае количество выстрелов берут с потолка.
31.10.2021 17:54 Відповісти
Ни слова о байрактарах!
31.10.2021 17:44 Відповісти
Пускай хоть Байракары фиксируют на видео кто начинает обстрелы если ОБСЕ из своих люксовых номеров считают только количество выстрелов а не кто начинает бои да и то в большем случае количество выстрелов берут с потолка.
31.10.2021 17:54 Відповісти
За этим должны следить не "Прапороносци ТБ2", а контрбатарейные радары, в реальном времени, 24/7, с полной записью наблюдений либо в один файл, либо в файлы мегабайт по 500, в которых начальное конечное время будут совпадать с предыдущим и следующим файлами. Это на случай сомнений о мантировании или подтасовках по датам.
31.10.2021 19:44 Відповісти
Вполне с Вами согласен.При первом показе уничтожения гаубицы перед взрывом отчотливо просматривалось облако дыма после выстрела гаубицы но потом этот момент куда-то исчез как из мокшанских телеканалов так и из международных информационных программ.Да и украинское ТВ мочему-то об этом умалкивает.
31.10.2021 19:51 Відповісти
Чего то не слышно про нашу спецуру , засиделись пацаны без работы , как и снайпера , раз уже Залужный решил байрактары применять , то и пацанам из ССО давно пора разрешить делать свою работу.
31.10.2021 18:10 Відповісти
На сепарських форумах постят https://mobile.twitter.com/46andres71/status/1454783801813618691 видео та репертують, що ВСУ стріляє по населеному пункту. Але як що уважно послухати звук з відео, то чутно, шо це не прильоти, а навпаки вихідні постріли із жилої застройки. Самі себе спалили.
31.10.2021 18:41 Відповісти
Вообще-то похоже на прилеты с АГС. Тут вопрос в другом - где именно это происходит? Там может окопы в огороде, это один момент, ну и второе - в 14-15 для стимуляции "нацисто"ненавистничества и для телекартинки практиковали не только АГСы, но и минометы.
31.10.2021 19:57 Відповісти
Один постріл оголив позиції . Фрау готується на пенсію і розраховує місце у "газпромі". За що за те що убаюкувала Евросоюз. про жабоїда мови не ведеться він не грок.
Тому на виср клоуна з МИДа ФРГ немає що звертати увагу. Він вже ніхто і тож шукатиме собі місце.

Нам своє робить!!!!!!!! Усіх колабораціоністів і москалів, що зі зброєю прийшли в Україну до одної ями.
Треба видати наказ на знищення військових підрозділів і техніки яки зайшли у сіру зону.
31.10.2021 18:47 Відповісти
Украинская армия героически охраняет Донбасс от возвращения в Украину.
31.10.2021 20:21 Відповісти
 
 