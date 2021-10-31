Від початку доби один воїн зазнав бойової травми, ворог 8 разів порушував перемир'я, - штаб ООС

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі штабу ООС.

У вечірньому зведенні наголошується: "Поблизу Луганського ворог вів вогонь із гранатометів різних систем.

У районі Світлодарська та Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл із великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар'їнки і двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойової травми. Воїнові надано медичну допомогу. Його евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння".

