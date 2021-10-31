УКР
Від ускладнень після коронавірусу у Житомирі помер ветеран АТО Сергій Недашківський

30 жовтня у лікарні Житомира від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, помер Сергій Степанович Недашківський (позивний Тараскін), 9.05.1968 року народження, мешканець Житомира, старшина, стрілець батальйону спеціального призначення "Донбас" Національної Гвардії України, який брав активну участь у військових діях на сході України у період 2014-2015 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Недашківський мав спеціальність "інженер-проєктувальник", у вересні 2014 року добровільно вступив до лав батальйону "Донбас". 16 лютого 2015 року у селищі Широкине Донецької області він зазнав тяжкого поранення та контузії, втратив зір на одному оці та отримав інвалідність.

Після демобілізації присвятив себе громадській діяльності та мав активну громадянську позицію, був пристрасним патріотом України. Через велику завантаженість на роботі та громадському напрямку не зміг вчасно вакцинуватися.

Поховали Сергія Недашківського сьогодні, 31 жовтня, на військовому цвинтарі Житомира. У нього залишилися мати, дружина, син та онука, яку він дуже любив.

В останньому повідомленні на своїй фейсбук-сторінці Сергій Недашківський закликав усіх вакцинуватися через підступність та небезпеку коронавірусної інфекції.

"COVID. Важко поставити крапку... Тому ми постійно домальовуємо ще 2... Не вірте нікому, вакцинуйтеся. Ви не розумієте, яка це страшна хвороба, коли кожен день вашого життя може бути останнім. Прорвемося", – зазначив Сергій Недашківський.

Від ускладнень після коронавірусу у Житомирі помер ветеран АТО Сергій Недашківський 01

Що ж за день?
31.10.2021 18:15 Відповісти
Герої не вмирають
31.10.2021 18:37 Відповісти
Царствие Небесное герою....
31.10.2021 18:45 Відповісти
Хай земля буде йому пухом
31.10.2021 18:46 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
31.10.2021 20:22 Відповісти
Земля пухом и Царствие Небесное.
31.10.2021 21:01 Відповісти
наи ютубе послушайте адвоката Сергея Гулого...там еще интереснее....
31.10.2021 22:00 Відповісти
 
 