Навіщо Рабінович Киву захищав і хто такий Леонардо Сковорода? | Ахтем Сеітаблаєв у Легко-шоу. ВIДЕО
Недільна літературно-поетичне "Легко-шоу" на Цензор.НЕТ летить до вас, дорогі друзі та подруги!
У нашому легкому іронічному меню – суд, який присудив малолітнім горе-злодюжкам читати Шевченка та Джека Лондона, Микола Тищенко та гречка із салом, також – справжня цінність Іллі Киви для ОПЗЖ.
Цвях програми, звичайно ж, – лауреат літературної премії імені Давида Арахамії – Леонардо Джонович Сковорода, якого світ упіймав би, якби зміг.
У рубриці #Шоубісики Марина Данилюк-Ярмолаєва визначатиме, наскільки Богдан Буткевич близький до українського народу. Що там з цінами на гречку та сало?
А гостем сьогоднішнього "Легко-шоу" буде український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.
Залишайте вподобайку, коментар і, звичайно, підписуйтесь на Цензор.НЕТ, а щоб нічого не пропускати, не забудьте натиснути на дзвіночок!
Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В історії незалежної України була влада і більш злочинна (Янукович), і більш руйнівна для економіки (Кравчук), і більш авторитарна (Кучма), але неможливо згадати більш брехливої, дріб'язково злодійкуватої та нікчемної владної команди.
Тотальна брехня та нікчемність.
Влада сявок
Земля,Земля кто я?
Вообще то Рабинович ты поц, но сейчас ты Сокол.