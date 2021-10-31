Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом порушень на виборах мера Харкова

Правоохоронці відкрили перше кримінальне провадження за фактом виявленого порушення на виборчій дільниці під час проведення виборів мера Харкова. Члени комісії поставили підписи на порожньому протоколі про підрахунок голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, заступниця голови дільничної виборчої комісії добровільно видала два однакові екземпляри протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

"На кожному з них вгорі було написано "зразок". Зазначені екземпляри вилучено під час проведення огляду та поміщено у паперовий пакет, який опечатаний із підписами учасників слідчої дії", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців або учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін 5 років.

Крім того, поліція склала протокол про адміністративне правопорушення щодо 53-річного харків'янина. Він, отримавши бюлетень, порвав його та кинув до урни для голосування.

Станом на 18:00 поліція області зареєструвала 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

