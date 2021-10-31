До київських ТРЦ дітей не пускатимуть без щеплених проти COVID-19 родичів, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан
Київ увійшов до "червоної" епідемічної зони через зростання щоденної кількості пацієнтів із коронавірусною інфекцією. У місті починають діяти жорсткі обмеження, які дещо послаблені для вакцинованих та тих, хто перехворів.
Подробиці про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми спостерігаємо сьогодні епідемію коронавірусу серед невакцинованих, і саме дельта-збудника, який максимально циркулює серед населення, а дельта-збудник вражає насамперед дітей і підлітків, які є тією рушійною силою процесу, який поширює інфекцію... По-друге, у нас сьогодні є "червона" зона у Києві. Відзавтра дитина має перебувати на дистанційному навчанні. Основне завдання для боротьби з епідемією - це не допустити скупчення людей", - повідомив столичний чиновник.
Він також пояснив, чому дитина не може до ТРЦ зайти без батьків або родичів, які мають щеплення проти коронавірусу.
"Треба, щоб не було скупчення у ТРЦ дітей. Тому діти мають бути у супроводі батьків чи інших родичів", - відповів він.
Відомо, що зараз у Києві великі черги у пунктах вакцинації. На питання, чи є ризик підхопити коронавірус у скупченні людей, які перебувають у цих чергах, Рубан повідомив, що такий ризик є.
"Є проблематика щодо черг. Щодня працюють із чергами співробітники Департаменту охорони здоров'я, всім роз'яснюють, що мобільна бригада може забезпечити не більше 150 осіб, але черги сьогодні створюються. Це дуже добре, з одного боку, що люди почали вакцинуватися, але, справді, скупчення людей може призвести до поширення інфекції. Тому це щоденна робота, і це є проблемою у Києві", - зазначив він.
Нагадаємо, 17430 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіло 1108 дітей та 178 медпрацівників.
Також за минулу добу було госпіталізовано 5 663 осіб, також у МОЗ повідомили, що за добу померло від ускладнень, спричинених коронавірусом, 336 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) та Дніпропетровській (1141) областях.
У Києві за добу медики виявили коронавірус у 443 людей. На Київщині за добу захворіли на коронавірус 578 осіб.
2020 года от К умерло 5 143 чел. (вакцинировано 0% населения)
за тот же период 2021 года от К умерло 5 879 чел. (вакцинировано 72%)
ты разницу видишь? а вновостях тебе сказали шо все хорошо - и у тебя все хорошо, а сказали б шо все плохо - было бы плохо, а объективно -пох, никакой разницы.
Меньше верьте новостям - головой иногда нужно думать
Прежде чем что-то утверждать - хоть полчаса потрать времени и поинтересуйся как и что.
У вас же поток алогичного бреда и мантр кадыровских и больше ничего.
то бы люди сидели по своим норам, общались только через интернет, заказывали у них товары и услуги,смотрели дебильные шоу и сереалы вперемешку с рекламой, и не анализировали никакой информации.Сказали пандемия,что допустим в штатах в сутки умерло 1600 чел, то нужно вакцинироваться, и эти побежат, и не будут знать, что в штатах ежедневная смертность четыре,четыре с половиной тысячи, как в Италии тысяча семьсот человек считается нормой, без всяких эпидемий. Мы не спешим вакцинироваться непроверенными препаратами, которые вызывают мутации вирусов в организме человека, а вы теперь будете ширяться от всех, даже безобидных вирусов, и гордиться,что стали работать на крупные корпорации,правда в качестве лабораторных кроликов, и пожизненных клиентах аптек, и никогда не узнаете причины,почему так резко подкосились здоровье.
Подписывали же бумагу, где никто и ни за что не отвечает.
Які ж ви тільки прицюцюрені, на всю голову
Нада просто перестати знущатися з антиваксерів , нехай лікуються подорожником і порадами з соцмереж.