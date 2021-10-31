УКР
До київських ТРЦ дітей не пускатимуть без щеплених проти COVID-19 родичів, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан

До київських ТРЦ дітей не пускатимуть без щеплених проти COVID-19 родичів, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан

Київ увійшов до "червоної" епідемічної зони через зростання щоденної кількості пацієнтів із коронавірусною інфекцією. У місті починають діяти жорсткі обмеження, які дещо послаблені для вакцинованих та тих, хто перехворів.

Подробиці про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо сьогодні епідемію коронавірусу серед невакцинованих, і саме дельта-збудника, який максимально циркулює серед населення, а дельта-збудник вражає насамперед дітей і підлітків, які є тією рушійною силою процесу, який поширює інфекцію... По-друге, у нас сьогодні є "червона" зона у Києві. Відзавтра дитина має перебувати на дистанційному навчанні. Основне завдання для боротьби з епідемією - це не допустити скупчення людей", - повідомив столичний чиновник.

Він також пояснив, чому дитина не може до ТРЦ зайти без батьків або родичів, які мають щеплення проти коронавірусу.

Читайте також: За добу у Києві від коронавірусу померло 39 людей, виявлено 443 нові випадки СOVID-19, - Кличко

"Треба, щоб не було скупчення у ТРЦ дітей. Тому діти мають бути у супроводі батьків чи інших родичів", - відповів він.

Відомо, що зараз у Києві великі черги у пунктах вакцинації. На питання, чи є ризик підхопити коронавірус у скупченні людей, які перебувають у цих чергах, Рубан повідомив, що такий ризик є.

"Є проблематика щодо черг. Щодня працюють із чергами співробітники Департаменту охорони здоров'я, всім роз'яснюють, що мобільна бригада може забезпечити не більше 150 осіб, але черги сьогодні створюються. Це дуже добре, з одного боку, що люди почали вакцинуватися, але, справді, скупчення людей може призвести до поширення інфекції. Тому це щоденна робота, і це є проблемою у Києві", - зазначив він.

Нагадаємо, 17430 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіло 1108 дітей та 178 медпрацівників.

Читайте також: Під час інфекційних захворювань немає демократії, є диктатура збудника. Не хочете робити щеплення - сидіть удома і платіть за своє лікування, - Рубан

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 663 осіб, також у МОЗ повідомили, що за добу померло від ускладнень, спричинених коронавірусом, 336 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) та Дніпропетровській (1141) областях.

У Києві за добу медики виявили коронавірус у 443 людей. На Київщині за добу захворіли на коронавірус 578 осіб.

діти (5316) Київ (20191) Держпродспоживслужба1 (586) Рубан Олег (113) ТРЦ (310)
Топ коментарі
+26
Ничего приятного и тем более смешного не вижу. Маразм крепчает. Зато на выборі можно всех пускать и без сертификатов. В Раде депутаты имеют право не показывать сертификат, а Вы вот этого права теперь не имеете. Как-то так получается. И это печально.
показати весь коментар
31.10.2021 19:12 Відповісти
+21
ПОшла вода в хату - эти вакцинированные белые господа, им всё можно, у них бумажка, а вот эти без бумажки чёрные рабы ..второй сорт.. ну ну..доиграетесь. Явное нарушение прав и свобод человека. Только почему то Европа не пикает...другое дело если бы гея на гей параде пальцем тронули, отут бы визгу было про дискриминацию и нарушение прав - до небес!
показати весь коментар
31.10.2021 19:20 Відповісти
+16
Осталось полицаям правильную форму выдать с молниями и повязочками со свастиками и всё станет на свои места. Пока , наверное, стесняются.
Главное, что бы каждый из них помнил, чем всё закончилось в 45-ом.
показати весь коментар
31.10.2021 19:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Вместо того, чтобы устраивать очередной лохдаун и добивать экономику, все сделано правильно - лишить *********-антиваксеров возможность заражать окружающих в людных местах. Теперь вакцинированые защищены дважды: первый раз вакцинацией, второй - их избавили от сообщества ********* заражающих все вокруге
показати весь коментар
31.10.2021 20:40 Відповісти
почему 4 раза вакцинированный шустер сидит в Италии на карантине? не задавал себе такой простой вопрос? тут еще нужно разобраться кто истинный *******
показати весь коментар
31.10.2021 20:48 Відповісти
Так а почему в вакцинированной на 70% Италии меньше 500 заболевших в сутки, а в правильной невакцинированной Украине или парашии по 500-1200 трупов в день?
показати весь коментар
31.10.2021 20:52 Відповісти
потому что меньше нужно смотреть "новости", там как правило правды нет
показати весь коментар
31.10.2021 20:54 Відповісти
Так ты сам смотришь новости про своего шлюхстера. Может дело не во мне, а в тебе?
показати весь коментар
31.10.2021 20:56 Відповісти
В Италии за 5 месяцев (июнь-октябрь)
2020 года от К умерло 5 143 чел. (вакцинировано 0% населения)

за тот же период 2021 года от К умерло 5 879 чел. (вакцинировано 72%)

ты разницу видишь? а вновостях тебе сказали шо все хорошо - и у тебя все хорошо, а сказали б шо все плохо - было бы плохо, а объективно -пох, никакой разницы.
Меньше верьте новостям - головой иногда нужно думать
показати весь коментар
31.10.2021 21:02 Відповісти
За них думает шЛяшко и Вова шмаркл
показати весь коментар
31.10.2021 21:11 Відповісти
Так пусть вакцинированые в людных местах платят вдвойне: за себя и за того парня, которьій не хочет уколотся и тем поддержат экономику,
показати весь коментар
31.10.2021 20:52 Відповісти
А почему вакцинированные должны платить за *********?
показати весь коментар
31.10.2021 20:55 Відповісти
разберитесь в теме прежде чем срать на ветке
показати весь коментар
31.10.2021 20:55 Відповісти
Разобрался в уже в теме. В Нидерландах вакцинировано почти 70% населения. Люди ходят в магазы без масок и никто никого не заражает
показати весь коментар
31.10.2021 20:58 Відповісти
В Италии за 5 месяцев (июнь-октябрь)
2020 года от К умерло 5 143 чел. (вакцинировано 0% населения)

за тот же период 2021 года от К умерло 5 879 чел. (вакцинировано 72%)

ты разницу видишь? а вновостях тебе сказали шо все хорошо - и у тебя все хорошо, а сказали б шо все плохо - было бы плохо, а объективно -пох, никакой разницы.
Меньше верьте новостям - головой иногда нужно думать
показати весь коментар
31.10.2021 21:06 Відповісти
Ну так подыхают самые тупорылые - те кому было впадло одеть маску в 2020-м, в 2021-м - те кому впадло было вмазать пфайзер
показати весь коментар
31.10.2021 21:15 Відповісти
так я не пойму - в Италии все хорошо в 2021 году или уже нет?
Прежде чем что-то утверждать - хоть полчаса потрать времени и поинтересуйся как и что.
У вас же поток алогичного бреда и мантр кадыровских и больше ничего.
показати весь коментар
31.10.2021 21:29 Відповісти
Бред полный. Вакцинированные умирают . Я писала здесь сегодня про преподавателя. Мед вуз.Дважды вакцинированная умерла, муж невакцинированный выжил.
показати весь коментар
31.10.2021 21:31 Відповісти
Сьогодні помер знайомий таксит , стало погано в той же день після 2 уколу вівцини.Офіційна версія інсульт, хоча це був здоровенний дядько, який ніколи не скаржився на здоров"я і всього всього 46 років.
показати весь коментар
31.10.2021 21:42 Відповісти
Ей было 59 лет, кафедра инфекционных болезней.все пары начинала с агитации прививаться. Муж лежал в больнице с ковид. Заболел, через 4 дня умерла. Скоропостижно…
показати весь коментар
31.10.2021 21:49 Відповісти
или дайте пруф или прекратите загружать некрологами собственного сочиненния
показати весь коментар
01.11.2021 02:05 Відповісти
все хорошо подано, но ты не написал сколько среди умерших итальянцев в 2021 вакцинированных, и не дал сслку откуда эта инфа. пока этого нету нет смысла тебе верить как и новостям
показати весь коментар
01.11.2021 01:59 Відповісти
Пытаются такими методами выполнить приказ ВОЗ - уколоть как минимум 40% населения до нового года. Для чего это нужно - вопрос отдельный, но явно это не про здоровье.
показати весь коментар
31.10.2021 20:44 Відповісти
В Эстонии уже закрылись все сайты, что ты срешь свою антиваксерскую галимотью на украинском ресурсе?
показати весь коментар
31.10.2021 20:48 Відповісти
В 2018-м был в Таллинне, обратил внимание на такой интересный момент, что бомжи, алкаши и долпоепы - гусскоязычные.
показати весь коментар
31.10.2021 20:54 Відповісти
Кто хочет тот вакцинируется кто не хочет покупает нужные доки. Каждый делает так как считает нужным и никто никому не имеет права навязывать свою точку зрения.
показати весь коментар
31.10.2021 20:55 Відповісти
Получается что антиваксеры навязывают как раз свое мнение.
показати весь коментар
31.10.2021 21:02 Відповісти
Люди,которых вы называете антиваксерами, просто оказались умней, и не ведутся на постановочные шоу. Происходит грандиозный эксперимент в мировом масштабе, как взять всех и вся под полный контроль.Отрабатываются технологии управления толпой. Но что то пошло не так. Много людей на Земле понимают,что их разводят, и это вызывает неописуемую ярость тех,кто хочет загнать народы в стойло,
то бы люди сидели по своим норам, общались только через интернет, заказывали у них товары и услуги,смотрели дебильные шоу и сереалы вперемешку с рекламой, и не анализировали никакой информации.Сказали пандемия,что допустим в штатах в сутки умерло 1600 чел, то нужно вакцинироваться, и эти побежат, и не будут знать, что в штатах ежедневная смертность четыре,четыре с половиной тысячи, как в Италии тысяча семьсот человек считается нормой, без всяких эпидемий. Мы не спешим вакцинироваться непроверенными препаратами, которые вызывают мутации вирусов в организме человека, а вы теперь будете ширяться от всех, даже безобидных вирусов, и гордиться,что стали работать на крупные корпорации,правда в качестве лабораторных кроликов, и пожизненных клиентах аптек, и никогда не узнаете причины,почему так резко подкосились здоровье.
Подписывали же бумагу, где никто и ни за что не отвечает.
показати весь коментар
01.11.2021 00:26 Відповісти
Головне не за останні купувати "нужние докі" . Бо лох - це судьба . Платити доведеться і поліції і судді і за койку і за кисень і за місце в морзі і за місце на кладовищі . Ну і масковскому попу , щоб гарно відспівав
показати весь коментар
31.10.2021 21:04 Відповісти
Ага, то есть прививка у родственника (с которым дети или подростки пойдут в ТРЦ) защитит и их. Очень интересный бонус. Что ещё предстоит услышать?Что прививка даёт +10 к способности торговаться, или воскрешает динозавров, поворачивает время вспять и вызывает хтонических фитоняшек десантом прямо в бункер путлера?
показати весь коментар
31.10.2021 20:57 Відповісти
Супер . Це врятує життя десяткам тисяч безголових людей . Це така ментальність : без копен в дупен нічо не робимо.
показати весь коментар
31.10.2021 20:58 Відповісти
Сталіна з Бєрієй на тебе нема - ото хлопці були правільні)))
Які ж ви тільки прицюцюрені, на всю голову
показати весь коментар
31.10.2021 21:05 Відповісти
Я б з тобою погодився , якби на лікування антиваксерів не крали гроши з будівництва доріг .
показати весь коментар
31.10.2021 21:12 Відповісти
В малій Чехії тільки на тести на сьогодні витратили 16 млрд крон. Скільки в Україні здорових і не вакцинованих, на яких держава не витратила ані кіпійки...
показати весь коментар
31.10.2021 21:17 Відповісти
чувак, у Британії 70% померлих від К - вштирені, ви взагалі не в темі, а патякаєте. Те що тобі мозок прополоскали - це твої проблеми, не треба їх пропихати іншим.
показати весь коментар
31.10.2021 21:18 Відповісти
Даёшь налоги только с вакцинированных!!!! Тогда и поговорим о лечении или не лечении невакцинованны
показати весь коментар
31.10.2021 21:25 Відповісти
ти про велике крадівництво доріг? от якраз на дороги зеклован гроші забрав з фонду на лікування ковіду, т.ш. йди проспися!
показати весь коментар
01.11.2021 01:48 Відповісти
Ваксеры с катушек съехали полностью😂😂😂😂. Пан шЛяшко, вы что им колете???
показати весь коментар
31.10.2021 21:15 Відповісти
Давай сертификат рисуй быстрее, с завтрашнего дня, трусы себе не сможешь купить
показати весь коментар
31.10.2021 21:17 Відповісти
По интернету закажу с Испании. Наши не трусы шьют, а панталоны для вакцинированны
показати весь коментар
31.10.2021 21:22 Відповісти
Ты дяденька дремучий застрял в 19-ом веке. Сейчас все можно купить в сети, а на ОЛХ ещё и доставка бесплатная есть двумя почтовыми службами.
показати весь коментар
31.10.2021 21:25 Відповісти
Очередная серия из сериала "Зелёный маразм". По магазинам, работам и в транспорте без сертификата низзя, а на выборы можно. При чём на выборах требовать сертификат - не конституционно и совершенно не законно, а в остальное время: "Мы скоро будем расстреливать всех, кто без сертификата"
показати весь коментар
31.10.2021 21:27 Відповісти
Я собі так міркую : Якщо вакцинація - це порушення прав антиваксера , то натягування кисневого намордника на голову - це не просто вопіюще порушення прав , це можна сказати глум і приниження гідності антиваксера . До того ж в кисні можуть бути розчинені чіпи , що ізлучають G5 . Той кисень шо , хтось перевіряв ?
Нада просто перестати знущатися з антиваксерів , нехай лікуються подорожником і порадами з соцмереж.
показати весь коментар
31.10.2021 21:48 Відповісти
в Європі вакциновано 70-80%, а у нас через дебілів різного роду, які кричать про "ущємлєніє свабод" - 17%
показати весь коментар
31.10.2021 21:55 Відповісти
В Європі під час локдаунів держава виплачували громадянам різні допомоги, а у нас хоч один дебіл з КМУ поцікавився як виживають люди без зарплат і заробітку ,а тільки підвищували тарифи і штрафи.
показати весь коментар
31.10.2021 22:17 Відповісти
Тоді тим більше в інтересах людей, щоб локдаун закінчився. А для цього треба вакцинуватись.
показати весь коментар
31.10.2021 22:20 Відповісти
