У Харкові заочно судять ексміліціонерку, яка у 2014-2015 роках "зливала" Росії дані про добробати

Ленінський районний суд Харкова 26 жовтня дозволив затримати жінку, яка у 2014-2015 роках під час роботи в міліції "зливала" російським спецслужбам інформацію про учасників добровольчих батальйонів та правоохоронців.

Про це йдеться у рішенні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Жінка працювала старшою інспекторкою групи кадрового забезпечення Харківського міського управління міліції. Слідчі з'ясували, що у травні 2014 року вона познайомилась із агентом російських спецслужб. Відтоді й по січень 2015 року вона передавала йому та ще одному агенту РФ дані про українських правоохоронців та членів добровольчих батальйонів "Слобожанщина", "Харків-1", "Харків-2", які тоді воювали на Донбасі.

Слідчі зазначають, що для отримання інформації жінка використовувала свої службові повноваження, зокрема "зливала" інформацію з обмеженим доступом.

2016 року жінку оголосили у міжнародний розшук. Наразі ексслужбовиця переховується від правоохоронців у Росії.

Її підозрюють у частині 1 статті 361-2 (несанкціонований збут чи розповсюдження інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 2 років ув'язнення або штраф від 34 до 68 тисяч гривень.