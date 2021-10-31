УКР
У Харкові заочно судять ексміліціонерку, яка у 2014-2015 роках "зливала" Росії дані про добробати

Ленінський районний суд Харкова 26 жовтня дозволив затримати жінку, яка у 2014-2015 роках під час роботи в міліції "зливала" російським спецслужбам інформацію про учасників добровольчих батальйонів та правоохоронців.

Про це йдеться у рішенні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Жінка працювала старшою інспекторкою групи кадрового забезпечення Харківського міського управління міліції. Слідчі з'ясували, що у травні 2014 року вона познайомилась із агентом російських спецслужб. Відтоді й по січень 2015 року вона передавала йому та ще одному агенту РФ дані про українських правоохоронців та членів добровольчих батальйонів "Слобожанщина", "Харків-1", "Харків-2", які тоді воювали на Донбасі.

Слідчі зазначають, що для отримання інформації жінка використовувала свої службові повноваження,  зокрема "зливала" інформацію з обмеженим доступом.

Читайте також: ФСБ РФ закидає в Україну шпигунів під виглядом біженців з Білорусі, - Грозєв

2016 року жінку оголосили у міжнародний розшук. Наразі ексслужбовиця переховується від правоохоронців у Росії.

Її підозрюють у частині 1 статті 361-2 (несанкціонований збут чи розповсюдження інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 2 років ув'язнення або штраф від 34 до 68 тисяч гривень.

Автор: 

росія (67900) суд (11874) Харків (5874) шпигунство (1057) добровольці (961)
Топ коментарі
+47
За подделку ковид-сертификата грозит до 8 лет, за поджог автомобиля до 10 лет тюрьмы, а за измену Родины до 2 лет или штраф $1000. Кому скажи
31.10.2021 19:22 Відповісти
+30
Курва, а чому так мало? В її коханій Росії за такі дії дають 20 років.
31.10.2021 19:18 Відповісти
+24
А этого борца с Украинцами когда судить будут?

31.10.2021 19:24 Відповісти
Хоть бы фото и домашний адрес а так же его родственников выставили. Может он в Киеве в ночных клубах тусит. Или вы его так хотите искать....
31.10.2021 19:17 Відповісти
Женщине грозит до 2 лет тюрьмы
31.10.2021 19:29 Відповісти
Это не женщина, а фекалия.
31.10.2021 20:56 Відповісти
В хрякове? Шоб туда крестный ход сочувствующих и благодарных пошел?
31.10.2021 21:35 Відповісти
"переховується на расєї з 2016 року", там же прямо сказано
01.11.2021 05:04 Відповісти
Скільки справ у судах. Справи тягнуться роками. А вони херньою маються.
31.10.2021 19:18 Відповісти
Курва, а чому так мало? В її коханій Росії за такі дії дають 20 років.
31.10.2021 19:18 Відповісти
За подделку ковид-сертификата грозит до 8 лет, за поджог автомобиля до 10 лет тюрьмы, а за измену Родины до 2 лет или штраф $1000. Кому скажи
31.10.2021 19:22 Відповісти
Поетому у нас и предатель на предателе потому что знают что им ничего не грозит. Как никак законы у нас писали московские кураторы. Сколько тысяч людей погибло из-за етих предателей даже представить страшно.
31.10.2021 19:28 Відповісти
а нафіга зрадників та колаборантів взагалі судити? Краще зразу на гіляку!
31.10.2021 22:02 Відповісти
А за что? Ну выдала она, что в добробатах воюют например Микола Харьковский, Андрий Перебийнис т.д. Что это дало сепарам?
01.11.2021 07:58 Відповісти
Тоже не понимаю зачем суд -должна вину смыть кровью эта шваль
31.10.2021 20:08 Відповісти
Налякали бабу...................... Заплатить штраф і згодом - в депутати чи поновиться на роботі.
31.10.2021 19:21 Відповісти
А этого борца с Украинцами когда судить будут?

31.10.2021 19:24 Відповісти
при нормальній владі. таке гімно землю украіни не топталоб.
31.10.2021 19:27 Відповісти
Ви що, кого судити!? Його мером харків'яни оберуть..
31.10.2021 19:32 Відповісти
Допа это Гепына дупа !
31.10.2021 20:54 Відповісти
31.10.2021 19:33 Відповісти
Тю. Чого придовбались до людини? Він же не зливав спецоперацію по вагнерівцях?
31.10.2021 19:25 Відповісти
шкода але скажу честно. там пів харькова таких.
31.10.2021 19:25 Відповісти
Если бы хотели, давно бы нашли её или кого то из её родственников. У нас же этим заниматься никто не будет. Весь сайт миротворец кишит различными гнидами, большая половина которых находятся на подконтрольных Украине территориях, мелькают на различных шоу, ведут свои каналы в Ютубе и их до сих пор не арестовали...
31.10.2021 19:26 Відповісти
За преследование гражнан полицией нужно ужесточить наказание и обящать граждан защищать скбя путеи устранентя таких мразей
31.10.2021 19:27 Відповісти
еще 2.5 года цирка, ждем
31.10.2021 19:27 Відповісти
отмыться нужно) статья то какая)) недешевое удовольствие
31.10.2021 19:31 Відповісти
За 2.5 года, оно полностью уничтожет Украину. Потрібні дострокові вибори, які врятують Україну
31.10.2021 20:17 Відповісти
не дождетесь, лапотники)))
31.10.2021 20:18 Відповісти
меня умиляют эти суды и криминальные дела)))
31.10.2021 19:31 Відповісти
А Зеленскую когда судить за передачу информации о передвижении наших войск ?
31.10.2021 19:32 Відповісти
Когда-то советский шпион Фишер (Абель) занимался практически такой-же разведовательной деятельностью в США. Его признали виновным по всем пунктам обвинения и приговорили к 30 годам заключения. Причём, судья колебался - 30 лет или электрический стул.

А Украина - добрая страна. До 2,5 лет за такое дают...
31.10.2021 19:34 Відповісти
Ну Вы и сравнили
01.11.2021 07:52 Відповісти
так позвольте. кто же ее на работу в мусарню принимал?
31.10.2021 19:59 Відповісти
допа с гепой, кто же еще))
31.10.2021 20:07 Відповісти
Пишут,что Кернес ,то есть Терехов выиграл -где то 53%
31.10.2021 20:06 Відповісти
П'ятихвилинка історії для Зеленського та Єрмака

Був такий римський імператор - Коммод. Не має прямого стосунку до меблів, якщо що. Перед ним царювали «п'ять хороших імператорів» - Нерва, Траян, Адріан, Антонін Пій та Марк Аврелій, а Коммод, відповідно, мав бути шостим. Але не став.

Отже, чим запам'ятався імператор Коммод, окрім того, що його грав Хоакін Фенікс у «Гладіаторі»:

- зменшив кількість срібла у денарії (якщо дуже грубо порівнювати римську біметалічну систему із нинішньою валютною, то можна сказати, що Коммод включив станок і почав друкувати римську гривню);
- остаточно знищив незалежність Верховної Ра… тьфу, Сенату, який був змушений погоджувати всі забаганки імператора;
- в рамках Великого Будівництва за підтримки імператора Коммода по всьому Риму були встановлені статуї імператора Коммода в образі Геракла;
- перейменував на свою честь всі місяці року. Абсолютно всі. Серйозно, не жарт;
- обожнював спорт і шкодував, що інстаграм ще не вигадали, і доводиться позувати не перед камерою, а перед скульптором;
- дуже боявся заколоту і путчу (небезпідставно, див. нижче);
- поклав статевий орган на переважну більшість державних справ, врешті-решт віддавши більшість цих справ у руки свого фаворита Клеандра.

От тут уважніше (особливо ви, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001316744918 Андрію Борисовичу , я знаю, що вам принесуть роздруківку):

Клеандр, колишній раб, а потім вільновідпущеник і фаворит імператора Коммода, влаштував таку корупцію, що навіть звиклі до неї римляни були неприємно здивовані. Особливо римлян бісив продаж Єрма… бляха, Клеандром різних державних посад будь-кому, хто був здатен за це заплатити (на жаль, тоді ще не винайшли кінокамеру і не знайшлося https://www.facebook.com/leros.geo Гео Лероса ).

В результаті сталося те, що сталося. Народ і частина знаті розпочали бунт, вимагаючи від імператора або позбутися свого фаворита Клеандра, або їхати до Ростова і чекати, поки той Ростов побудують. І імператор, після довгих, приблизно десятисекундних, роздумів зробив вибір і відрубав фавориту голову.

Тоді повстання принишкло, але голова Андрія Борисовича Клеандра врятувала імператора менше ніж на два роки, тому що навіть без нього Коммод бісив досить сильно. Врешті-решт оточення спробувало отруїти імператора, а коли отрута не подіяла, справу довершив персональний тренер імператора, раб-бодібілдер на ім'я Нарцис, який взяв це питання на особистий контроль і просто придушив Коммода, тим самим майже завершивши нашу п'ятихвилинку історії.

Відразу після смерті імператора прокинулись слуги римського народу у Сенаті, які миттєво проголосили покійного Коммода ворогом держави, зажадали викинути його тіло у річку, а всі статуї знищити. Такий собі посмертний імпічмент.

Все правління Коммода завершилося для Риму дуже погано (як, власне, і для самого Коммода). І наслідки цього римський народ відчував ще дуже довго.

Мораль настільки очевидна, що ліньки навіть її писати.
31.10.2021 20:16 Відповісти
а комод тоже подписывал протоколы помпейских подлецов? он занимался так же потужным мыролюбством и всхрюкивал что гунны тамжынашилюди?
31.10.2021 20:53 Відповісти
31.10.2021 22:26 Відповісти
Вiн особисто бився в гладиаторських боях - бiльш за всього звiсна оця його особливiсть.
31.10.2021 21:03 Відповісти
Як же дешево закони оцінюють життя наших захисників.
31.10.2021 20:54 Відповісти
Назва якась сволочна . Якась недодекомунізована .
31.10.2021 21:32 Відповісти
Все було нічого поки не прочитав статтю, яку інкримінують зраднику Батьківщини! За таку кваліфікацію треба суддів з прокурорами судити! Таке враження що та курва не життям людським торгувала, а розповсюдила інфу про чийсь алкоголізм...
31.10.2021 21:40 Відповісти
Грозіт 2 года тюрьми????
В кацапії оно хлоп хотів пофоткати тунелі, то на 5 років посадили.
31.10.2021 22:31 Відповісти
мразь. посадить тварь лет на восемь-десять...а накануне освобождения вырвать язык, руки-ноги, и пинками отправить тушку катиться за поребрик, на паРашу, на срани-рязани, к ее кураторам.
31.10.2021 23:38 Відповісти
Повний ідіотизм!!! Про кого йде мова в цьому повідомленні? Як можна оголосити в розшук чи тим паче засудити безім'яну жінку? Якщо ім'я в секреті - нащо друкувати?
01.11.2021 00:14 Відповісти
 
 