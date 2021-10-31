У Харкові заочно судять ексміліціонерку, яка у 2014-2015 роках "зливала" Росії дані про добробати
Ленінський районний суд Харкова 26 жовтня дозволив затримати жінку, яка у 2014-2015 роках під час роботи в міліції "зливала" російським спецслужбам інформацію про учасників добровольчих батальйонів та правоохоронців.
Про це йдеться у рішенні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Жінка працювала старшою інспекторкою групи кадрового забезпечення Харківського міського управління міліції. Слідчі з'ясували, що у травні 2014 року вона познайомилась із агентом російських спецслужб. Відтоді й по січень 2015 року вона передавала йому та ще одному агенту РФ дані про українських правоохоронців та членів добровольчих батальйонів "Слобожанщина", "Харків-1", "Харків-2", які тоді воювали на Донбасі.
Слідчі зазначають, що для отримання інформації жінка використовувала свої службові повноваження, зокрема "зливала" інформацію з обмеженим доступом.
2016 року жінку оголосили у міжнародний розшук. Наразі ексслужбовиця переховується від правоохоронців у Росії.
Її підозрюють у частині 1 статті 361-2 (несанкціонований збут чи розповсюдження інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 2 років ув'язнення або штраф від 34 до 68 тисяч гривень.
А Украина - добрая страна. До 2,5 лет за такое дают...
Був такий римський імператор - Коммод. Не має прямого стосунку до меблів, якщо що. Перед ним царювали «п'ять хороших імператорів» - Нерва, Траян, Адріан, Антонін Пій та Марк Аврелій, а Коммод, відповідно, мав бути шостим. Але не став.
Отже, чим запам'ятався імператор Коммод, окрім того, що його грав Хоакін Фенікс у «Гладіаторі»:
- зменшив кількість срібла у денарії (якщо дуже грубо порівнювати римську біметалічну систему із нинішньою валютною, то можна сказати, що Коммод включив станок і почав друкувати римську гривню);
- остаточно знищив незалежність Верховної Ра… тьфу, Сенату, який був змушений погоджувати всі забаганки імператора;
- в рамках Великого Будівництва за підтримки імператора Коммода по всьому Риму були встановлені статуї імператора Коммода в образі Геракла;
- перейменував на свою честь всі місяці року. Абсолютно всі. Серйозно, не жарт;
- обожнював спорт і шкодував, що інстаграм ще не вигадали, і доводиться позувати не перед камерою, а перед скульптором;
- дуже боявся заколоту і путчу (небезпідставно, див. нижче);
- поклав статевий орган на переважну більшість державних справ, врешті-решт віддавши більшість цих справ у руки свого фаворита Клеандра.
От тут уважніше (особливо ви, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001316744918 Андрію Борисовичу , я знаю, що вам принесуть роздруківку):
Клеандр, колишній раб, а потім вільновідпущеник і фаворит імператора Коммода, влаштував таку корупцію, що навіть звиклі до неї римляни були неприємно здивовані. Особливо римлян бісив продаж Єрма… бляха, Клеандром різних державних посад будь-кому, хто був здатен за це заплатити (на жаль, тоді ще не винайшли кінокамеру і не знайшлося https://www.facebook.com/leros.geo Гео Лероса ).
В результаті сталося те, що сталося. Народ і частина знаті розпочали бунт, вимагаючи від імператора або позбутися свого фаворита Клеандра, або їхати до Ростова і чекати, поки той Ростов побудують. І імператор, після довгих, приблизно десятисекундних, роздумів зробив вибір і відрубав фавориту голову.
Тоді повстання принишкло, але голова Андрія Борисовича Клеандра врятувала імператора менше ніж на два роки, тому що навіть без нього Коммод бісив досить сильно. Врешті-решт оточення спробувало отруїти імператора, а коли отрута не подіяла, справу довершив персональний тренер імператора, раб-бодібілдер на ім'я Нарцис, який взяв це питання на особистий контроль і просто придушив Коммода, тим самим майже завершивши нашу п'ятихвилинку історії.
Відразу після смерті імператора прокинулись слуги римського народу у Сенаті, які миттєво проголосили покійного Коммода ворогом держави, зажадали викинути його тіло у річку, а всі статуї знищити. Такий собі посмертний імпічмент.
Все правління Коммода завершилося для Риму дуже погано (як, власне, і для самого Коммода). І наслідки цього римський народ відчував ще дуже довго.
Мораль настільки очевидна, що ліньки навіть її писати.
В кацапії оно хлоп хотів пофоткати тунелі, то на 5 років посадили.