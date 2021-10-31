УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8968 відвідувачів онлайн
Новини
7 039 15

Вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ визнали такими, що не відбулися: їх не можуть провести вже рік

Вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ визнали такими, що не відбулися: їх не можуть провести вже рік

Вибори депутатів та голови Кароліно-Бугазської об'єднаної територіальної громади не відбулися, оскільки не було виділено коштів на друк бюлетенів. Таке рішення 31 жовтня, у день виборів, ухвалила місцева виборча комісія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У день виборів перед відкриттям дільниць у селі Кароліно-Бугаз та селищі Затока виборча комісія прийняла рішення визнати вибори такими, що не відбулись. На дверях прикріпили відповідну ухвалу. Голова виборчої комісії Олексій Байрак розповів, що причиною стала відсутність коштів у бюджеті громади на друкування виборчих бюлетенів: "Сільська рада не затвердила наш кошторис та не здійснила фінансування виборчого процесу, тому ми не змогли укласти договір на друкування бюлетенів. Без бюлетенів, звичайно, жодні вибори відбутись не можуть, тому комісія сьогодні зранку прийняла рішення визнати вибори такими, що не відбулися".

Для участі у виборах зареєструвався 141 кандидат у депутати та 11 кандидатів на посаду керівника громади.

Читайте також: "Червона" зона не впливає на проведення виборів: якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці, - ЦВК

Юрист Кароліно-Бугазької ТВК Володимир Мацко пояснив, що вирішення питання з виборами можна очікувати тільки після ухвалення бюджету громади на наступний рік. За його словами, рішення, прийняте сільською радою, було повністю законним: "Рішення було прийнято колегіальним органом і юридичної відповідальності для колегіального органу чинним законодавством не встановлено. Це по-перше. І по-друге, сталося це фактично тому, що не було передбачено місцевим бюджетом витрат і видатків на фінансування саме повторних виборів".

Нагадаємо, 30 жовтня 2020 року Одеський окружний адмінсуд визнав незаконними результати виборів голови Кароліно-Бугазської сільради та скасував ухвалу територіальної виборчої комісії про визнання Андрія Апанасенка сільським головою.

Позивачем був кандидат на посаду сільського голови Юрій Чередниченко, якого Кароліно-Бугазька сільська ТВК відмовлялася реєструвати.

2 грудня Центральна виборча комісія розпустила склад ТВК через те, що її члени відмовлялися виконувати постанову від 18 листопада про необхідність провести перевибори у Затоці та Кароліно-Бугазі. Новий склад Кароліно-Бугазької селищної територіальної виборчої комісії, порушуючи вимоги виборчого законодавства, у необхідний термін не розпочав прийом документів кандидатів на участь у перевиборах сільського голови та депутатів селищної ради, які мали відбутися 7 лютого.

У вересні черговий склад Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії призначив повторні вибори депутатів однойменної ОТГ на 31 жовтня.

Читайте також: Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, покликаний спростити процес призначення позачергових виборів мерів

26 жовтня 2021 року стало відомо, що вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ під загрозою через відсутність грошей на їхнє проведення.

Автор: 

місцеві вибори (1367) Одеська область (3492)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
в затоке денег не хватило?))))))))))))))))))))))
зеленый балаган!)
показати весь коментар
31.10.2021 20:21 Відповісти
+2
Дивно, аж раптом в день виборів взнали що немає бюлетнів!
показати весь коментар
31.10.2021 20:30 Відповісти
+2
Каролино-Бугазська громада - це: Затока та Каролино-Бугаз.
там грошей не має???? такий ласий шматочок..ні як не поділять(
показати весь коментар
31.10.2021 21:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в затоке денег не хватило?))))))))))))))))))))))
зеленый балаган!)
показати весь коментар
31.10.2021 20:21 Відповісти
Они там все готовы перекраситься в какой угодно цвет ради денег))
показати весь коментар
31.10.2021 20:33 Відповісти
куда еще больше денег?) там каждый сезон народу с баблом немерянно)
показати весь коментар
31.10.2021 20:42 Відповісти
Этим вот тоже денег подавай.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/30/7312240/

Власти Киева обратились к Кабмину, НАБУ и ДБР по поводу противоправного изменения границы столицы и захвата территории Киева Бучанским районным советом.

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/********************************************************************************************************************/ КГГА

Детали: В КГГА отметили, что 20 октября Бучанский райсовет противоправно принял решение об утверждении проекта землеустройства по установлению изменений границ поселка Коцюбинское. При этом границы поселка расширились с 87 до 3000 га за счет киевских лесов.

Дословно: "Городские власти предупреждали правоохранительные органы, что бездействие Госгеокадастра относительно внесения границы города Киева повлечет негативные последствия для территориальной общины столицы. По поручению мэра Киева подан иск к Госгеокадастру и его территориальному органу о признании противоправным бездействия".

Больше деталей: В сообщении отмечается, что в 2012 году Киевский городской совет уже отказывал в согласовании проекта по расширению границ Коцюбинского. А на этот раз проект землеустройства по установлению изменений границ поселка даже не поступал на согласование в Киевский городской совет и, соответственно, не соглашался с ним.
показати весь коментар
31.10.2021 20:48 Відповісти
меня мало волнует судьба киевлян. пусть думают на избирательном участке
показати весь коментар
31.10.2021 20:51 Відповісти
Так уже подумали раньше)))
показати весь коментар
31.10.2021 20:58 Відповісти
крысчане грызут ногти, все ломанулись в затоку)
показати весь коментар
31.10.2021 20:43 Відповісти
Кароліно-Бугаз не такий багатий, як Затока, але все одно стоїть на березі моря.

Аж раптом грошей нема!

Ага - кожному слову вірю!
показати весь коментар
31.10.2021 21:02 Відповісти
внимательно читай
показати весь коментар
31.10.2021 21:03 Відповісти
Каролино-Бугазська громада - це: Затока та Каролино-Бугаз.
там грошей не має???? такий ласий шматочок..ні як не поділять(
показати весь коментар
31.10.2021 21:21 Відповісти
Дивно, аж раптом в день виборів взнали що немає бюлетнів!
показати весь коментар
31.10.2021 20:30 Відповісти
Балаган …..
показати весь коментар
31.10.2021 20:32 Відповісти
Йой! Так тепер, якщо КМУ скаже, що грошей на позачергові вибори ВРУ/ПреЗЕка немає, то ми будемо мати у керма держави те, що зараз???? АПУПЄТЬ!

Так, порівняння алегорічне, але варто врахувати й такий варіант. З цими "узєлєнськими" можна очикувати всього...
показати весь коментар
31.10.2021 20:35 Відповісти
Это тот случай, когда всех всё устраивает---в разной степени конечно. Идеальная двусмысленность. Всё же Одесса это---та пусть!
показати весь коментар
31.10.2021 22:00 Відповісти
Виходить, що комусь вигідно залишити все як є. А то ще громадяни виберуть когось не того.
показати весь коментар
01.11.2021 03:49 Відповісти
 
 