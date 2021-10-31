Вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ визнали такими, що не відбулися: їх не можуть провести вже рік
Вибори депутатів та голови Кароліно-Бугазської об'єднаної територіальної громади не відбулися, оскільки не було виділено коштів на друк бюлетенів. Таке рішення 31 жовтня, у день виборів, ухвалила місцева виборча комісія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У день виборів перед відкриттям дільниць у селі Кароліно-Бугаз та селищі Затока виборча комісія прийняла рішення визнати вибори такими, що не відбулись. На дверях прикріпили відповідну ухвалу. Голова виборчої комісії Олексій Байрак розповів, що причиною стала відсутність коштів у бюджеті громади на друкування виборчих бюлетенів: "Сільська рада не затвердила наш кошторис та не здійснила фінансування виборчого процесу, тому ми не змогли укласти договір на друкування бюлетенів. Без бюлетенів, звичайно, жодні вибори відбутись не можуть, тому комісія сьогодні зранку прийняла рішення визнати вибори такими, що не відбулися".
Для участі у виборах зареєструвався 141 кандидат у депутати та 11 кандидатів на посаду керівника громади.
Юрист Кароліно-Бугазької ТВК Володимир Мацко пояснив, що вирішення питання з виборами можна очікувати тільки після ухвалення бюджету громади на наступний рік. За його словами, рішення, прийняте сільською радою, було повністю законним: "Рішення було прийнято колегіальним органом і юридичної відповідальності для колегіального органу чинним законодавством не встановлено. Це по-перше. І по-друге, сталося це фактично тому, що не було передбачено місцевим бюджетом витрат і видатків на фінансування саме повторних виборів".
Нагадаємо, 30 жовтня 2020 року Одеський окружний адмінсуд визнав незаконними результати виборів голови Кароліно-Бугазської сільради та скасував ухвалу територіальної виборчої комісії про визнання Андрія Апанасенка сільським головою.
Позивачем був кандидат на посаду сільського голови Юрій Чередниченко, якого Кароліно-Бугазька сільська ТВК відмовлялася реєструвати.
2 грудня Центральна виборча комісія розпустила склад ТВК через те, що її члени відмовлялися виконувати постанову від 18 листопада про необхідність провести перевибори у Затоці та Кароліно-Бугазі. Новий склад Кароліно-Бугазької селищної територіальної виборчої комісії, порушуючи вимоги виборчого законодавства, у необхідний термін не розпочав прийом документів кандидатів на участь у перевиборах сільського голови та депутатів селищної ради, які мали відбутися 7 лютого.
У вересні черговий склад Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії призначив повторні вибори депутатів однойменної ОТГ на 31 жовтня.
26 жовтня 2021 року стало відомо, що вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ під загрозою через відсутність грошей на їхнє проведення.
зеленый балаган!)
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/30/7312240/
Власти Киева обратились к Кабмину, НАБУ и ДБР по поводу противоправного изменения границы столицы и захвата территории Киева Бучанским районным советом.
Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/********************************************************************************************************************/ КГГА
Детали: В КГГА отметили, что 20 октября Бучанский райсовет противоправно принял решение об утверждении проекта землеустройства по установлению изменений границ поселка Коцюбинское. При этом границы поселка расширились с 87 до 3000 га за счет киевских лесов.
Дословно: "Городские власти предупреждали правоохранительные органы, что бездействие Госгеокадастра относительно внесения границы города Киева повлечет негативные последствия для территориальной общины столицы. По поручению мэра Киева подан иск к Госгеокадастру и его территориальному органу о признании противоправным бездействия".
Больше деталей: В сообщении отмечается, что в 2012 году Киевский городской совет уже отказывал в согласовании проекта по расширению границ Коцюбинского. А на этот раз проект землеустройства по установлению изменений границ поселка даже не поступал на согласование в Киевский городской совет и, соответственно, не соглашался с ним.
Аж раптом грошей нема!
Ага - кожному слову вірю!
там грошей не має???? такий ласий шматочок..ні як не поділять(
Так, порівняння алегорічне, але варто врахувати й такий варіант. З цими "узєлєнськими" можна очикувати всього...