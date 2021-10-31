УКР
Саміт G20: лідери закликали до ефективних дій щодо обмеження глобального потепління, але майже не взяли зобов'язань

Саміт G20: лідери закликали до ефективних дій щодо обмеження глобального потепління, але майже не взяли зобов'язань

Лідери країн "Групи двадцяти" 31 жовтня погодили підсумкову заяву. Вони закликали до "значних та ефективних" дій щодо обмеження глобального потепління, але взяли мало конкретних зобов'язань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Декілька днів жорстких переговорів дипломатів залишили величезну роботу, яку доведеться зробити учасникам ширшої Кліматичної конференції ООН  (СОР26) у Шотландії, на яку більшість лідерів вирушить прямо з Риму.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який у п'ятницю попередив, що світ наближається до кліматичної катастрофи, заявив, що саміт у Римі – це не все, на що він сподівався.

Читайте також: Боротьба з кліматичними змінами може врятувати мільйони життів: ВООЗ дала урядам країн 10 рекомендацій

"Хоча я вітаю відданість G20 глобальним рішенням, я залишаю Рим із нездійсненими надіями, але вони, принаймні, не поховані. Вперед, до СОР26 в Глазго, щоб зберегти мету півтораградусного обмеження і виконати обіцянки щодо фінансування та адаптації заради людей і планети, - заявив він.

На частку країн G20 припадає приблизно 80 відсотків світових викидів парникових газів.

Обмеження потепління півтора градусами Цельсія - це те, що, на думку експертів ООН, має бути зроблено, щоб уникнути драматичного прискорення екстремальних кліматичних явищ, зокрема посух, штормів та повеней.

У підсумковому документі саміту йдеться про те, що нинішні національні плани з обмеження викидів мають бути посилені "у разі потреби", але не міститься конкретного посилання на 2050 рік як термін досягнення нульових вуглецевих викидів. Учасники саміту погодили більш розмите формулювання "приблизно до середини століття".

Дивіться також: "Реве та стогне клімат України", - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на Associated Press, лідери G20 домовилися припинити державне фінансування вугільних електростанцій за кордоном, але не поставили за мету відмовитися від використання вугілля на своїх територіях, що явно є реверансом у бік Китаю та Індії – головних джерел вуглецевих викидів.

Що стосується не пов'язаних із кліматом питань, лідери G20 підписали важливу угоду про запровадження глобального мінімального податку на корпорації у розмірі 15 відсотків. Це рішення спрямоване на запобігання ситуаціям, коли багатонаціональні компанії уникають податків, переказуючи прибутки в країни з ультранизькими ставками, де вони можуть практично не вести бізнес.

Лідери також заявили, що вони продовжать роботу над ініціативою Франції, спрямованою на те, щоб багаті країни перенаправили 100 мільярдів доларів фінансової допомоги в країни Африки, що потребують допомоги, як спеціальні права запозичення (валютний інструмент, який використовується для фінансування імпорту, що виділяється МВФ). Окремі країни вже виділили для цього близько 45 мільярдів доларів.

Читайте також: 1-2 листопада Зеленський візьме участь у конференції країн-учасниць конвенції ООН зі зміни клімату, - ОП

Автор: 

+10
Дело в том что страны Африки в принципе не могут зарабатывать..никак..никакими методами. Но если начинать говорить почему они не могут зарабатывать то сразу начнуца визгзи про расизм, дискриминацию..шовинизм, и что там ещё..Правду щас нельзя говорить никак. Так что Африка останеца Африкой.
31.10.2021 20:53 Відповісти
31.10.2021 20:53 Відповісти
+9
Мляяя! Глобальне потепління і ціна на газ 2000 Дол. Там всі довбойоби чи тільки я?
31.10.2021 20:46 Відповісти
31.10.2021 20:46 Відповісти
+9
Я бы вывела формулу так - это современное рабство в которое загнали трудолюбивых европейцев . Их гнобят за ворчание против беженцев и жителей недоразвитых стран ,
а сами властивтихаря тырят деньги из фондов
31.10.2021 21:04 Відповісти
31.10.2021 21:04 Відповісти
Мляяя! Глобальне потепління і ціна на газ 2000 Дол. Там всі довбойоби чи тільки я?
31.10.2021 20:46 Відповісти
31.10.2021 20:46 Відповісти
Хорошо подметили
31.10.2021 20:57 Відповісти
31.10.2021 20:57 Відповісти
31.10.2021 21:10 Відповісти
31.10.2021 21:10 Відповісти
...

Офіс Президента@APUkraine

· 1 ч

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго.
Президент виступить у понеділок, 1 листопада.
Також запланована низка зустрічей з лідерами інших держав.
31.10.2021 22:10 Відповісти
31.10.2021 22:10 Відповісти
Думаю ти, якщо вважаєш, що глобальне потепління це щось схоже на Тайланд.
31.10.2021 22:23 Відповісти
31.10.2021 22:23 Відповісти
мировые "кликушники"
31.10.2021 20:46 Відповісти
31.10.2021 20:46 Відповісти
31.10.2021 20:47 Відповісти
31.10.2021 20:47 Відповісти
короче зажравшиеся ублюдки G20 типа......

31.10.2021 21:01 Відповісти
31.10.2021 21:01 Відповісти
Той хто найбільше говорить за кліматичні зміни,кожних півроку міняє телефон і взагалі живе марнотратно.А корпорації,які випускають електроніку,роблять цю саму електроніку,дуже неякісну,яка ламається і її дуже важко відремонтувати.
31.10.2021 20:49 Відповісти
31.10.2021 20:49 Відповісти
Я извиняюсь, а страны Африки когда нибудь начнут зарабатывать сами, а не вечно сидеть на шее белого угнетателя? Или эта бочка бездонна?
31.10.2021 20:49 Відповісти
31.10.2021 20:49 Відповісти
Дело в том что страны Африки в принципе не могут зарабатывать..никак..никакими методами. Но если начинать говорить почему они не могут зарабатывать то сразу начнуца визгзи про расизм, дискриминацию..шовинизм, и что там ещё..Правду щас нельзя говорить никак. Так что Африка останеца Африкой.
31.10.2021 20:53 Відповісти
31.10.2021 20:53 Відповісти
Дикие племена есть дикие племена 😀😀
31.10.2021 20:58 Відповісти
31.10.2021 20:58 Відповісти
Дело в том что страны Африки в принципе не могут зарабатывать..никак..никакими методами.
Да собственно пояснять и не нужно. В Вашем этом предложении и есть ответ. Именно они впринципе не могут. В этом плане показательна ЮАР.
31.10.2021 21:14 Відповісти
31.10.2021 21:14 Відповісти
Деякі країни непогано заробляли під наглядом білих. Потім вигнали їх і все просрали. Нігери ж.
31.10.2021 22:24 Відповісти
31.10.2021 22:24 Відповісти
З допомогою країнам Африки є певна проблема. Я з 2018 року з Африки майже не вилажу, і бачу ту допомогу угнєтатєля. Гроші йдуть на чудові будівлі офісів, круті тачки і величезні зарплати експатів, які в тих офісах сидять і на тих тачках катаються. Ще проводяться всякі конференції, щоб експатам не було нудно. Ще трохи грошей підкидають місцевим царькам. А до тих, кому та допомого потрібна, доходить велика подяка. От так вони сидять на шиї.
31.10.2021 21:03 Відповісти
31.10.2021 21:03 Відповісти
То не допомога. Мены здається то відкуп.
31.10.2021 21:17 Відповісти
31.10.2021 21:17 Відповісти
Та ні. То схема.
31.10.2021 21:27 Відповісти
31.10.2021 21:27 Відповісти
таке враження, що то про нашу країну написано...
31.10.2021 21:54 Відповісти
31.10.2021 21:54 Відповісти
Україна не унікальна. Коли Зеленський в серпні в інтерв'ю іноземним ЗМ казав, що жодна країна не вільна від корупції, то він мав на увазі: «Дайте нам спокійно красти. Чому це вам можна, а нам - ні?».
31.10.2021 22:17 Відповісти
31.10.2021 22:17 Відповісти
А електрокари,які на акумуляторах,це екологічно чисто?
31.10.2021 20:50 Відповісти
31.10.2021 20:50 Відповісти
Очень...особенно при производстве и утилизации этих самых аккумуляторов..
31.10.2021 20:53 Відповісти
31.10.2021 20:53 Відповісти
Озаботились. Похлопотали. Ну и ладушки!
31.10.2021 20:50 Відповісти
31.10.2021 20:50 Відповісти
Пустозвоны собрались потусили на бюджетные бабки и разьехались выразив крайнюю озабоченность..Завидую если честно...ото житуха у людей..шик.
31.10.2021 20:51 Відповісти
31.10.2021 20:51 Відповісти
Очередные разговоры "в пользу бедных".
И "****************" много и правильно, и бедные, как были бледными, так и остались...
Надеюсь все участники за счёт бюджетных денег приехали, из своих средств хоть ни кто не доплачивал???
01.11.2021 06:41 Відповісти
01.11.2021 06:41 Відповісти
Что касается не связанных с климатом вопросов, лидеры G20 подписали важное соглашение о введении глобального минимального налога на корпорации в размере 15 процентов. Это решение направлено на предотвращение ситуаций, когда многонациональные компании уходят от налогов, переводя прибыли в страны с ультранизкими ставками, где они могут практически не вести бизнес. Источник:
Вся техніка ще подорожчає.
показати весь коментар
31.10.2021 20:53 Відповісти
"Сходняк" з метою збереження прибутків "нафто-газових" "не корпорацій" та "вельми шановних родин" при поступовій відмові від викопного палива та переході на інші типи енерговидобування та ІТ.
31.10.2021 20:58 Відповісти
31.10.2021 20:58 Відповісти
вакцина теж подорожча....
показати весь коментар
31.10.2021 21:55 Відповісти
скем договорились с небом какая бредятена
31.10.2021 20:54 Відповісти
31.10.2021 20:54 Відповісти
Лидеры также заявили, что они продолжат работу над инициативой Франции, направленной на то, чтобы богатые страны перенаправили 100 миллиардов долларов финансовой помощи в нуждающиеся страны Африки в виде специальных прав заимствования - валютного инструмента, который используется для финансирования импорта, выделяемого МВФ. Отдельные страны уже выделили на эти цели около 45 миллиардов долларов. Источник:
Значить у Франції і інших країнах,будуть збільшувати податки і пенсійний вік.
31.10.2021 20:54 Відповісти
31.10.2021 20:54 Відповісти
А Вы не задумывались, что под звучными фразами СКРЫВАЕТСЯ обыкновенная коррупция - деньги половинят функционеры из ЕС
31.10.2021 21:02 Відповісти
31.10.2021 21:02 Відповісти
Це і є корупція.Просто вона грамотніша,ніж у нас.
31.10.2021 21:03 Відповісти
31.10.2021 21:03 Відповісти
Афган это подтвердил - чиновники высших рангов мира отмывают себе из фондов деньги американских , английских , российских , немецких, французских и т д н
а налогоплательщику втирают , шо заботятся о бедной Африке или Афгане
31.10.2021 21:08 Відповісти
31.10.2021 21:08 Відповісти
Я бы вывела формулу так - это современное рабство в которое загнали трудолюбивых европейцев . Их гнобят за ворчание против беженцев и жителей недоразвитых стран ,
а сами властивтихаря тырят деньги из фондов
31.10.2021 21:04 Відповісти
31.10.2021 21:04 Відповісти
Зараз у світі приходять до влади ліваки соціалісти,причому всюди.Вони під благими намірами,хочуть все забрати.
31.10.2021 21:11 Відповісти
31.10.2021 21:11 Відповісти
Так они всем глобальным грезят, и мировым правительством в том числе. "Правильной" дорогой идут "дорогие товаричи", к победе мировой социалистической революции.
31.10.2021 21:33 Відповісти
31.10.2021 21:33 Відповісти
На то она и аксиома, что не требует доказательств...
01.11.2021 06:43 Відповісти
01.11.2021 06:43 Відповісти
Тенденція очевидна. Про загрозу всьому світу вірусу вже мовчать, повернулись до передостанньої треш-теми - глобального потепління. Але висловлюють тільки обережну стурбованість. Ну такоє... як всігда...
31.10.2021 20:56 Відповісти
31.10.2021 20:56 Відповісти
Пєн'є танцам нє помєха.
31.10.2021 22:37 Відповісти
31.10.2021 22:37 Відповісти
А шо , непогано . За державний кошт на самальоті покататися , готель , масаж , чікушка , нарамальний закусон , шопінг , спільне фото , заголовки новин . Бомба .
Ото й усі європейські цінності .
Азербайджан цих придурків 30 років слухав , як правильно Карабах розрулити .
31.10.2021 21:22 Відповісти
31.10.2021 21:22 Відповісти
"Лидеры стран "Группы двадцати" 31 октября согласовали итоговое заявление. Они призвали к "значимым и эффективным" действиям по ограничению глобального потепления, но взяли мало конкретных обязательств".
Это надо понимать так,что переход на "зелёную энергетику", о необходимости которой уже давно говорили те же социал-глобалисты G-20, теперь откладывается на неопределённый срок.
Но атомную и угольную энергетику им всё равно надо добить, потому что надо подкармливать засРанцев, которые их шантажируют газом.
А где, кстати, их "воспитанница" Греза Тумблер? Уже устала, и перестала с "глобальным потеплением" бороться?
31.10.2021 21:29 Відповісти
31.10.2021 21:29 Відповісти
Ну как всегда- "переобещать ранее озвученные обещания". Когда в глобальном потепление замешан большой бизнес, а следовательно, большие деньги (выбросы в атмосферу- озоновый слой). Тут уж не до обязательств, тут просто языком и пойдёт...
31.10.2021 21:42 Відповісти
31.10.2021 21:42 Відповісти
Мало кто знает, а кто знает обычно не озвучивает. но рашка на сегодня единственная крупная углеродонейтральная страна Огромные размеры её тайги нейтрализует крайне незначительные выбросы СО2.
31.10.2021 21:50 Відповісти
31.10.2021 21:50 Відповісти
В поисковике напишите "Москва накрыта смогом"...
Про регулярные возгорания торфяников и тайги также не забудьте.
01.11.2021 06:47 Відповісти
01.11.2021 06:47 Відповісти
На конференции, созванной по инициативе правительства Либерии, были представлены делегаты всех великих держав Европы и Америки; все расходы, за исключением стирки, оплачивались правительствами стран - участниц конференции.
Результатом конференции явилось опубликование, а затем ратификация Морского несоглашения 1933 года.
Сущность этого документа сводится к следующему:
I. Все договаривающиеся стороны признают, что война является бедствием.
Этот пункт, представленный на рассмотрение Женским ежедвухнедельным клубом в Монровии (Либерия), был принят почти единогласно; от голосования воздержались только Китай и.Никарагуа. Широкие слои общественности полагают, что признание даже одного этого принципа будет огромным шагом вперед по пути предотвращения возможных конфликтов.(с)
31.10.2021 22:23 Відповісти
31.10.2021 22:23 Відповісти
Наскільки страшні та невідворотні антропогенні зміни клімату та неминуче підтоплення прибережних територій внаслідок підвищення рівня моря свідчить придбаний Обамою маєток на самісінькому березі Атлантичного океана.
31.10.2021 23:14 Відповісти
31.10.2021 23:14 Відповісти
Собралась кучка никчемных леваков, продвигать никому не нужную повестку, закрывая глаза на реальные угрозы.
31.10.2021 23:22 Відповісти
31.10.2021 23:22 Відповісти
 
 