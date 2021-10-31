Саміт G20: лідери закликали до ефективних дій щодо обмеження глобального потепління, але майже не взяли зобов'язань

Лідери країн "Групи двадцяти" 31 жовтня погодили підсумкову заяву. Вони закликали до "значних та ефективних" дій щодо обмеження глобального потепління, але взяли мало конкретних зобов'язань.

Декілька днів жорстких переговорів дипломатів залишили величезну роботу, яку доведеться зробити учасникам ширшої Кліматичної конференції ООН (СОР26) у Шотландії, на яку більшість лідерів вирушить прямо з Риму.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який у п'ятницю попередив, що світ наближається до кліматичної катастрофи, заявив, що саміт у Римі – це не все, на що він сподівався.

"Хоча я вітаю відданість G20 глобальним рішенням, я залишаю Рим із нездійсненими надіями, але вони, принаймні, не поховані. Вперед, до СОР26 в Глазго, щоб зберегти мету півтораградусного обмеження і виконати обіцянки щодо фінансування та адаптації заради людей і планети, - заявив він.

На частку країн G20 припадає приблизно 80 відсотків світових викидів парникових газів.

Обмеження потепління півтора градусами Цельсія - це те, що, на думку експертів ООН, має бути зроблено, щоб уникнути драматичного прискорення екстремальних кліматичних явищ, зокрема посух, штормів та повеней.

У підсумковому документі саміту йдеться про те, що нинішні національні плани з обмеження викидів мають бути посилені "у разі потреби", але не міститься конкретного посилання на 2050 рік як термін досягнення нульових вуглецевих викидів. Учасники саміту погодили більш розмите формулювання "приблизно до середини століття".

Як повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на Associated Press, лідери G20 домовилися припинити державне фінансування вугільних електростанцій за кордоном, але не поставили за мету відмовитися від використання вугілля на своїх територіях, що явно є реверансом у бік Китаю та Індії – головних джерел вуглецевих викидів.

Що стосується не пов'язаних із кліматом питань, лідери G20 підписали важливу угоду про запровадження глобального мінімального податку на корпорації у розмірі 15 відсотків. Це рішення спрямоване на запобігання ситуаціям, коли багатонаціональні компанії уникають податків, переказуючи прибутки в країни з ультранизькими ставками, де вони можуть практично не вести бізнес.

Лідери також заявили, що вони продовжать роботу над ініціативою Франції, спрямованою на те, щоб багаті країни перенаправили 100 мільярдів доларів фінансової допомоги в країни Африки, що потребують допомоги, як спеціальні права запозичення (валютний інструмент, який використовується для фінансування імпорту, що виділяється МВФ). Окремі країни вже виділили для цього близько 45 мільярдів доларів.

