УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8968 відвідувачів онлайн
Новини Помер нардеп Поляков
23 176 109

Поляков мав чіткий слід від задушення, але правоохоронці нічого не роблять для розкриття вбивства, - нардепка Скороход

Поляков мав чіткий слід від задушення, але правоохоронці нічого не роблять для розкриття вбивства, - нардепка Скороход

Нардепка від партії "За майбутнє" Анна Скороход впевнена, що Антона Полякова, з яким вона жила, вбили.

Про це політик заявила в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми були заручені. Ми мали розписатися на його день народження, він дуже цього хотів, тому що для нього це було свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь цей бруд, який ллється, лився, ця брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного з правдою. Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики  або ще якусь нісенітницю, яку придумує пан Єнін (Євгеній Єнін, перший заступник Міністра внутрішніх справ України. - Ред.). Знаєте, якщо вони судять по собі, то не треба всіх стригти під одну гребінку", - сказала нардепка.

За її словами, на тілі Полякова був слід від задушення.

Читайте також: В організмі Полякова, крім метадону, був димедрол. Він посилює дію наркотиків, - заступник голови МВС Єнін

"Я повторюватиму завжди, поки не доб'юся правди, що Антона Полякова вбили. А як і хто, я думаю, ми з вами дізнаємося. У мене виникає питання, чому не було заарештовано фігурантів того вечора - таксиста і двох людей, які були з Антоном у ресторані. У мене питання: чому не були проведені токсикологічні експертизи і взагалі які експертизи були зроблені? Я не розумію, чому досі не відновили події життя Антона за 7 жовтня і початок 8 жовтня", - сказала вона.

Скороход звинуватила правоохоронців у брехні та небажанні розкрити справу.

"Казати, що все робиться і все буде зрозуміло, - це брехня. Нічого не робиться. З боку правоохоронних органів нічого, крім брехні та якоїсь дозованої інформації про наркотики, не надходить. Я думаю, що якби були зацікавлені розкрити справу, то розкрили б одразу по гарячих слідах. Тому я думаю, що тут все не так просто. З огляду на позицію Антона, його висловлювання в політикумі і те, що і як Антон себе позиціонував, я думаю, все не так просто", - сказала вона.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

Читайте також: ЦВК призначила довибори в Раду в окрузі померлого нардепа Полякова на 27 березня

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: 

вбивство (3214) Поляков Антон (107) Скороход Анна (48)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
Да это и так понятно всем нормальным, кроме зеленых идиотов и бройлера толстозадого Третьяковой.
показати весь коментар
31.10.2021 21:05 Відповісти
+43
Нога шофера Шефира важнее....
показати весь коментар
31.10.2021 21:05 Відповісти
+26
Калопомойная БАНДА ДЕЙСТВУЕТ , как настоящая мафия , кто не согласен «минус один» констатировала фашистка Третьякова!
показати весь коментар
31.10.2021 21:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
так это его патрульные задушили, когда он из машины вбрался проблеваться, или его водитель придушил, пока машину вёл, или еще раньше, когда он в другой машине катался, но там его недодушили и он в такси отдышаться пересел ?
показати весь коментар
01.11.2021 02:54 Відповісти
Так діла не буде! Нехай з однопартійцями вимагає створення ТСК під головуванням Третьякової!
показати весь коментар
01.11.2021 08:09 Відповісти
Правоохранители призваны следить за порядком,убийства их не интересуют.
показати весь коментар
01.11.2021 08:35 Відповісти
Если все влиятельные группировки не требуют заграничной экспертизы, не используют политические спекуляции, не проводят политичекие акции и не требуют импичмента, то значит они за одно. Левочкин, Рабинович, Порошенко, Аваков своим молчанием выражают солидарность с Пинчуком и Коломойским в деле убиства депутата со славянским фенотипом .
показати весь коментар
01.11.2021 09:04 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/3/d/5/6/3d569ded1013886c03bf0c5b9a2a12f4/original.jpg
Нардеп от группы "За майбутнє" Анна Скороход:

"Мы были помолвлены (с этим наркоманом).
Мы должны были расписаться (с этим наркоманом) на день рождения (этого наркомана), (этот наркоман) очень этого хотел, потому что для (этого наркомана) это был праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина (наркомана).

показати весь коментар
01.11.2021 09:15 Відповісти
Вбили депутата ВР,а влада зробила вигляд що її це не цікавить,та і суспільство спить.Прогнозую що це не останнє вбивство з метою залякування тих хто багато знає і багато лишнього говорить. Хоч я не прихильник Скороход,але мені її шкода,бо вона вчора занадто багато наговорила і їй точно загрожує небезпека
показати весь коментар
01.11.2021 09:32 Відповісти
Плохо Вы разбираетесь в людях. Если бы таких как Скороход было хотя бы одна треть в Раде, мы бы совсем по другому бы жили. А то, что у нее теперь будут проблемы это точно. Зеленые Уроды ей этого не простят.
показати весь коментар
01.11.2021 10:01 Відповісти
В этом деле зелеными уродами уже поставлена точка. Никто ничего больше не узнает. То, что врут видно невооруженным глазом. С самого начала было поставлено задание - правду засекретить - умер от наркотиков и все. Рабы могут думать что угодно, но их мнение никого не волнует. Можно только повозмущаться, но от этого ничего не изменится....
показати весь коментар
01.11.2021 09:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 