Поляков мав чіткий слід від задушення, але правоохоронці нічого не роблять для розкриття вбивства, - нардепка Скороход
Нардепка від партії "За майбутнє" Анна Скороход впевнена, що Антона Полякова, з яким вона жила, вбили.
Про це політик заявила в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми були заручені. Ми мали розписатися на його день народження, він дуже цього хотів, тому що для нього це було свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь цей бруд, який ллється, лився, ця брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного з правдою. Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики або ще якусь нісенітницю, яку придумує пан Єнін (Євгеній Єнін, перший заступник Міністра внутрішніх справ України. - Ред.). Знаєте, якщо вони судять по собі, то не треба всіх стригти під одну гребінку", - сказала нардепка.
За її словами, на тілі Полякова був слід від задушення.
Читайте також: В організмі Полякова, крім метадону, був димедрол. Він посилює дію наркотиків, - заступник голови МВС Єнін
"Я повторюватиму завжди, поки не доб'юся правди, що Антона Полякова вбили. А як і хто, я думаю, ми з вами дізнаємося. У мене виникає питання, чому не було заарештовано фігурантів того вечора - таксиста і двох людей, які були з Антоном у ресторані. У мене питання: чому не були проведені токсикологічні експертизи і взагалі які експертизи були зроблені? Я не розумію, чому досі не відновили події життя Антона за 7 жовтня і початок 8 жовтня", - сказала вона.
Скороход звинуватила правоохоронців у брехні та небажанні розкрити справу.
"Казати, що все робиться і все буде зрозуміло, - це брехня. Нічого не робиться. З боку правоохоронних органів нічого, крім брехні та якоїсь дозованої інформації про наркотики, не надходить. Я думаю, що якби були зацікавлені розкрити справу, то розкрили б одразу по гарячих слідах. Тому я думаю, що тут все не так просто. З огляду на позицію Антона, його висловлювання в політикумі і те, що і як Антон себе позиціонував, я думаю, все не так просто", - сказала вона.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
